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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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ЕС может приостановить полеты над Беларусью и запретить "Белавиа" приземляться в аэропортах Евросоюза, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС может приостановить полеты над Беларусью и запретить

Европейский Союз рассмотрит возможность дополнительных санкций против администрации захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко. Среди них возможен запрет полетов над Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Возможные меры во время встречи лидеров ЕС могут включать санкции против физических и юридических лиц, приостановку всех полетов авиакомпаниями ЕС над Беларусью, запрет минскому авиаперевозчику "Белавиа" приземляться в аэропортах ЕС и приостановление всего транзита, включая наземные перевозки, между Беларусью и ЕС.

Отмечается, что эти шаги будут дополнять пакет санкций, над которым Брюссель уже работал и который намеревался представить в следующем месяце.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Беларуси о задержании Протасевича: "Поражены откровенными воинственными заявлениями со стороны ряда стран и европейских структур"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
А Бацка и не соберался никуда лететь кроме параши, так что для него ничего не поменяется. И нарид будет под боком и не сбежит никуда ЕС может приостановить полеты над Беларусью и запретить "Белавиа" приземляться в аэропортах Евросоюза, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2424
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24.05.2021 15:18
+11
Есть ИКАО

Должны быть введены тотальные санкции на воздухоплавание в Бело-Мордоре!
Вплоть до запрета дирижаблей ! 👿
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24.05.2021 15:37
+8
На хрен, закрийте їм всі границі!!!!!!!!!! Не хай народ до кінця завершить свою справу!!!!!!!
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24.05.2021 15:22
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А Бацка и не соберался никуда лететь кроме параши, так что для него ничего не поменяется. И нарид будет под боком и не сбежит никуда ЕС может приостановить полеты над Беларусью и запретить "Белавиа" приземляться в аэропортах Евросоюза, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2424
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24.05.2021 15:18 Ответить
Есть ИКАО

Должны быть введены тотальные санкции на воздухоплавание в Бело-Мордоре!
Вплоть до запрета дирижаблей ! 👿
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24.05.2021 15:37 Ответить
Ничего ЕС не может. Только бла-бла-бла...
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24.05.2021 15:18 Ответить
БНДР? ЕС может приостановить полеты над Беларусью и запретить "Белавиа" приземляться в аэропортах Евросоюза, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5973
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24.05.2021 15:19 Ответить
БДСМ))
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24.05.2021 15:33 Ответить
бэларуська держава сциклівого маразматика?))
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24.05.2021 15:36 Ответить
а шож это батька затаился? деж его вопли про знущання бяларусского народу.
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24.05.2021 15:19 Ответить
ЕС ,как всегда, выразит глубокую озабоченность!
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24.05.2021 15:22 Ответить
На хрен, закрийте їм всі границі!!!!!!!!!! Не хай народ до кінця завершить свою справу!!!!!!!
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24.05.2021 15:22 Ответить
Це вже щось
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24.05.2021 15:24 Ответить
Це добре, але потрібно, щоб ICAO заборонило
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24.05.2021 15:26 Ответить
Вірно!

Татальна заборона польотів в Білорусі, включно із рашкованськими компаніями (крім гвинтокрила вусатого над колгоспними полями)
Інакше санкції, у тому числі і до рашки!

Починати треба із сателітів тундряного рейха
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24.05.2021 15:44 Ответить
Путин потирает руки: Все ближе и ближе к России наш путь...
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24.05.2021 15:28 Ответить
Белорусы фактически уже в руках Пути....
Усатый Тараканище поставлен для истязания белорусов
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24.05.2021 15:39 Ответить
Да, только с гибелью России белорусы вырвутся на свободу. Будем ждать... конца говноимперии.
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24.05.2021 16:12 Ответить
LItva s 25 zakryvajet polioti s Litvi iBelorus i s Belorus v Litvu.Dolzni i drugije podkliucitsia
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24.05.2021 15:34 Ответить
ЕС много чего может чтобы поставить зарвавшегося диктатора на место Но .Ничего ЕС не предпринимает чтобы поставить на место его То что принимается на уровне ЕС всё это мыльные пузыри Точно также и США Всё это только понты Никто ещё не ввел ничего действенного Одной рукой , как бы, бьют..Второй по головке гладят.
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24.05.2021 15:34 Ответить
Если бы ЕС и США поставили на место московского диктатора, то ставить на место Лукашенко не было бы необходимости.
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24.05.2021 23:42 Ответить
Кто-нибудь, подскажите бюрократам в Евросоюзе, что Лука посадил не "Белавиа", а Ryanair. Запрет полетов над Беларусью - это понятно. Это логичная и обязательная реакция (кстати, не уверен что она будет). А санкции где?
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24.05.2021 15:39 Ответить
тут ключевое слово МОЖЕТ запретить , а МОЖЕТ и не запретить, их хрен поймешь, говорить и обещать они много могут , а вот Делать, вопрос
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24.05.2021 15:43 Ответить
стурбованість цього разу буде дуже серйозна, наслідки, правду кажучи, залишаться незмінними тобто ніякими.
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24.05.2021 15:44 Ответить
Даже после подавления протестов ввели только индивидуальные санкции. Так что скорее всего брехня.
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24.05.2021 15:49 Ответить
А мы можем?😀😀😀😀😀
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24.05.2021 16:10 Ответить
Литва, Польша и Украина закроют полеты через Беларусь - авиаотрасли п-здец придет. Будут коров пасти на аэродромах, та раз в неделю на Соссию летать
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24.05.2021 16:42 Ответить
да только зашел на сайт минского аэропорта, там и на завтра и прилетов и вылетов дохрена и и турки и поляки и украинцы компании летают, политика политикой, а бабки авиакомпаниям зарабатывать надо, ну сами посмотрите
https://airport.by/
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24.05.2021 17:55 Ответить
Посмотрите на трафик самолетов (ссылка), основной поток из ЕС на Восток, идет именно через Беларусь, а там трафик ого-го. ЕС будет стрелять себе в ногу? Да и вообще, вспомните октябрь 16-го, когда самолет из Жулян в Минск вернули, уже после взлета, обратно, чтобы снять антимайдановца Мартиросяна. Что, ЕС тогда какие-то санкции ввел? Что ЕС говорить? "Так то Украина, а то Беларусь" Не надо выдавать желаемое за действительное.
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24.05.2021 18:48 Ответить
бесхребетная европа......
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24.05.2021 19:21 Ответить
НЕОБХОДИМО ФИНЛЯНДИЮ И УКРАИНУ ВООРУЖИТЬ РАКЕТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЯДЕРНЫМИ БОЕГОЛОВКАМИ !!!
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24.05.2021 20:10 Ответить
все эти приколы с запретом летать над Беларусью, не заменят военную операцию - ракетно-ядерную или наземную. Был Ирак, был Афганистан, будет Беларусь, или не будет Беларусь, если сначала будет Россия
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24.05.2021 23:00 Ответить
Продолжайте и далее толкать Беларусь в объятия московии.
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24.05.2021 23:37 Ответить
 
 