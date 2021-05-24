ЕС может приостановить полеты над Беларусью и запретить "Белавиа" приземляться в аэропортах Евросоюза, - Bloomberg

Европейский Союз рассмотрит возможность дополнительных санкций против администрации захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко. Среди них возможен запрет полетов над Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Возможные меры во время встречи лидеров ЕС могут включать санкции против физических и юридических лиц, приостановку всех полетов авиакомпаниями ЕС над Беларусью, запрет минскому авиаперевозчику "Белавиа" приземляться в аэропортах ЕС и приостановление всего транзита, включая наземные перевозки, между Беларусью и ЕС.

Отмечается, что эти шаги будут дополнять пакет санкций, над которым Брюссель уже работал и который намеревался представить в следующем месяце.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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