Первый замглавы КГГА Поворозник намерен судиться с Арахамией и Верещук из-за "распространения неправдивой информации"

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник намерен обратиться в суд с иском к председателю депутатской фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и народному депутату (фракция "Слуга народа") Ирине Верещук.

Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Учитывая, что публичные лица продолжают манипулировать, распространять ложную информацию о моем якобы задержании, обысках и т.п., я публично объявляю, что на сегодня зарегистрирован приговор суда о завершении расследования дела, к которому меня пытались "привязать", и привлечении к уголовной ответственности причастного лица! Я к этому делу не имею никакого отношения! Поэтому я подаю иск на публичных лиц, которые продолжают распространять откровенную ложь. А именно - Давида Арахамию и Ирину Верещук", - сообщил Поворозник.

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Напомним,14 апреля 2020 года появилась информация о том, что в помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА) проводятся обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство первым заместителем главы КГГА Николаем Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.