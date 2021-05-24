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иск (635) суд (24699) Арахамия (956) Поворозник (118) Верещук (470)

Первый замглавы КГГА Поворозник намерен судиться с Арахамией и Верещук из-за "распространения неправдивой информации"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Первый замглавы КГГА Поворозник намерен судиться с Арахамией и Верещук из-за

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник намерен обратиться в суд с иском к председателю депутатской фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и народному депутату (фракция "Слуга народа") Ирине Верещук.

Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Учитывая, что публичные лица продолжают манипулировать, распространять ложную информацию о моем якобы задержании, обысках и т.п., я публично объявляю, что на сегодня зарегистрирован приговор суда о завершении расследования дела, к которому меня пытались "привязать", и привлечении к уголовной ответственности причастного лица! Я к этому делу не имею никакого отношения! Поэтому я подаю иск на публичных лиц, которые продолжают распространять откровенную ложь. А именно - Давида Арахамию и Ирину Верещук", - сообщил Поворозник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поворозник назвал "лживой" информацию о принятии им взятки: "Мне скрывать нечего, всегда работаю честно". ФОТО

Напомним,14 апреля 2020 года появилась информация о том, что в помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА) проводятся обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство первым заместителем главы КГГА Николаем Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.
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ара, хам і я
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24.05.2021 15:20 Ответить
Тупі слуги як пробки. Підпалити декілька сміттязвалищ, а потім ганяти Кличка з сміттям по всій країні як Садового. І рейтинг боксера ....
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24.05.2021 15:25 Ответить
Судится навернео будет в том же суде - который снял с него все обвинения по получению взятки в 100 к зелен с поличным?
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24.05.2021 15:32 Ответить
яка мразотаразом з тим кличком
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24.05.2021 16:13 Ответить
На этом Паровознике клейма уже негде ставить ещё со времён, когда он возглавлял финансовый департамент КМДА!
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24.05.2021 16:56 Ответить
 
 