Украина до сих пор не ввела санкции против подсанкционного в ЕС белорусского олигарха Воробья, сотрудничающего с Козаком и Медведчуком, - журналист Ткач

Журналист Михаил Ткач объяснил, почему считает, что президент Владимир Зеленский поддерживает режим Лукашенко.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе соратника Медведчука Тараса Козака объявили в розыск и даже суд дал разрешение на его задержание. Хотя Тарас Козак оставил Украину, вылетел в Минск, а оттуда в Москву 24 февраля. Он бы, может, и не вылетел, но кто-то решил что сначала надо ввести санкции против Тараса Козака, затем подождать три месяца, а уже сейчас объявить подозрение. Сразу подозрение, подписку о невыезде и санкции, наверное, не за сценарными канонам. Потому что это одна серия, а не две. Так вот. После наложения санкций Козак потерял возможность посещать Москву на своем Гольфстриме. А поскольку прекратить летать в Москву Козак не мог, потому что у него там бизнес, квартира, цветы поливать надо, то Тарас Козак получил возможность летать другим самолетом. Борт любезно предоставил белорусский олигарх Николай Воробей. Более того? Козак осуществлял перелеты вместе с менеджерами Воробья. Так, после попадания под санкции Козак слетал в Москву два раза. Первый раз с Ренатом Кузьминым 14 февраля с возвращением 19. Во второй раз Козак зашел на самолет 24 февраля. По информации наших источников самолет с Козаком развернули уже когда тот выруливал на взлет. Козака с другими пасажирами вернули к терминалу. Но впоследствии всех отпустили к самолету и отпустили в Минск, а оттуда самолет улетел в Москву. Козак, наверное, в эти минуты ничего хорошо не испытывал", - рассказал Ткач.

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"Тот самый Воробей-самолет-Козак получил только в одном украинском проекте 320 млн грн или 11 млн долларов. Такую сумму на "Большом строительстве" - проект, который продвигает лично президент Зеленский - заработали структуры связанные с белорусским олигархом Николаем Воробьем. Впрочем, Любомира Ремажевская выяснила, что белорусский завод Воробья поставляет украинской компании его сына битум - один из основных компонентов для изготовления асфальта. Этот битум эта компания, в свою очередь, продает фирмам, вовлеченным в "Большое строительство". Причем, как мы установили, продает с существенной наценкой. Битума в мире мало, а дорог в Украине много. Поэтому проект президента Зеленского сильно зависит от режима Лукашенко. Однако это не единственный случай, когда Лукашенко (собственно, его олигарх) подыграл Медведчуку и далеко не единственный случай, когда украинская власть закрыла глаза на деятельность в Украине белорусского олигарха, который является столпом режима, который вчера совершил очередное преступление", - отметил Ткач.

"Помните власть наложила санкции на три медведчуковских телеканала? Угадайте через счета какого белорусского банка соратник Медведчука Козак приобрел информационные телеканалы 112 и НьюзВан? Угадали - Воробья. Ну, предоставил он самолет. Ну, предоставил банк для счетов денег непонятного происхождения. Что же теперь на него санкции СНБО накладывать? Сейчас воры в законе актуально. ... Николай Воробей находится под санкциями в ЕС после президентских выборов в Беларуси в 2020 году, но до сих пор не попал под санкции в Украине, хотя у него здесь не просто бизнес, а империя.", - добавил он.

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"А вот и она:

- Воробей владел частью того самого продуктопровода "Прикарпатзахідтранс" вместе с Медведчуком, который государство национализировало решением СНБО. Секретарь СНБО Данилов собирался разобраться как в частных руках оказался стратегический объект, благодаря которому дизель из России и Беларуси рекордными объемами побежал в Украину и Европу. Но пока молчит.

- Воробей продолжает зарабатывать на этой трубе. Как свидетельствуют данные, которые "Схемы" получили от источников на таможне, в январе 2021-го прокачку белорусского дизеля через нефтепродуктопровод начала уже знакомая NT Marine - эстонская фирма, занимавшаяся поставками нефтепродуктов пидсанкционного завода Медведчука в Украине. Фирма связана с самим белорусским олигархом. Более того, NT Marine продолжила растаможивать дизель и после ареста трубы.

- Помните российский нефтеперерабатывающий завод семьи Медведчука? Мы ранее рассказали вам, что семья кумовьев Путина получила контроль над ним фактически за бесценок - несколько тысяч евро - и как раз в те дни, когда шла силовая аннексия украинского Крыма. Через этот завод в СНБО проследили связь Медведчука, Козака с поставкой нефтепродуктов на оккупированные территории - и ввели санкции. Мы (а именно Максим Савчук, а не СНБО и СБУ) установили, что компании из орбиты этого Воробья в течение 2018-2020 лет сотрудничали с тем же "Новошахтинским заводом нефтепродуктов" (то есть, как раз тогда, когда его контролировали супруги Медведчук-Марченко ) - и доставляли его продукцию в Европу и Украину.

- Около 40% из всего дизельного топлива в Украину завозят из РФ. И почти половина из него железной дорогой импортирует через Беларусь именно "БелКазТранс" олигарха Воробья.

- Воробей везет из России в Украину еще и уголь. В марте 2020 ситуация с прямым импортом российского угля из РФ в Украину была разблокирована - только при одном условии. По данным собеседников "Схем" в предпринимательских структурах, теперь крупнейшие импортеры должны пользоваться экспедиторскими услугами определенной компании. Ее название - "БелКазТранс Украина". Это украинская фирма сына Николая Воробья. И поэтому такие люди, как Ахметов и Пинчук, вынуждены платить Воробью, чтобы доставить уголь в Украину", - рассказал Ткач.

"Депутат правящей фракции президента Зеленского Шевченко не был из нее исключен после того как полетел на встречу с Лукашенко. Лукашенко использовал эту встречу для того чтобы легитимизировать свой самопровозглашенный статус, поскольку депутат Шевченко представитель фракции президента Зеленского, президента демократической европейской страны, которой многие на международной арене симпатизируют и поддерживают. Лукашенко, которому сейчас на официальном уровне могут пожать руку только другие диктаторы или их окружение, получил картинку для влияния в том числе на белорусов. ... Депутат президентской фракции Шевченко вчера вновь публично поддержал режим Лукашенко и только сегодня появляется сообщение о том, что Шевченко наконец-то исключили из фракции. Украинская власть не накладывает санкции на белорусского олигарха Воробья, хотя случаев его бизнес сотрудничества с Медведчуком больше, чем некоторые из нас бывают на свежем воздухе. За счет бизнеса в нашей стране Воробей и дальше имеет возможность финансировать режим Лукашенко, который заставляет пассажирские самолеты осуществлять посадку в Минске, для того чтобы Лукашенко мог расправиться с представителем оппозиционного медиа, единственное преступление которого информирование общества", - резюмировал Ткач.

















