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Новости Политика Украины
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Дубинский поздравил Шевченко с исключением из "СН": "Поздравляю со смытой грязью с подошв"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дубинский поздравил Шевченко с исключением из

Исключенный ранее из фракции "Слуга народа" депутат ВР Александр Дубинский поздравил своего коллегу Евгения Шевченко с тем, что тот прошел такой же путь.

Шевченко и Дубинский обменялись любезностями в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю со смытой грязью с подошв. Но есть вопрос. В твоей бывшей фракции говорят, ты договорился с Ермаком делать партию Юго-Востока в противовес ОПЗЖ. Это правда?" - написал Дубинский.

"Врут, собаки", - ответил Шевченко.

Также смотрите: Нардеп Шевченко о шагах после исключения из фракции "Слуга народа": "Буду собирать вокруг себя бывших беркутовцев и бороться с националистами". ВИДЕО

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Евгения Шевченко. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, что личные позиции Шевченко "шли вразрез с позицией не просто партии, но и государства в целом".

Нардеп Шевченко заявил, что рад исключению из рядов "слуг народа". Он пообещал "собирать вокруг себя бывших беркутовцев и бороться с националистами".

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Дубинский поздравил Шевченко с исключением из СН: Поздравляю со смытой грязью с подошв 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
Два сказочных фрика нашли друг дружку, неплохо бы ещё их от бюджета Украины отключить и разобраться с многочисленным имуществом
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24.05.2021 15:23
+21
смытая грязь поздравила смытую грязь
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24.05.2021 15:24
+20
ну до чего ж тошнотворные рожи!!! *****...
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24.05.2021 15:23
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ДИпутаты мля.
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24.05.2021 15:22 Ответить
Там все друг друга стоять и каждый стоит всех

Дерьмо поздравляет другое дерьмо с выходом из выгребной ямы:

Да это же какая-то асенизаторская песня !!!! 😊
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24.05.2021 15:34 Ответить
да еще воно воняет и выглядит ПО КОШЕРНОМУ... Дубинский поздравил Шевченко с исключением из "СН": "Поздравляю со смытой грязью с подошв" - Цензор.НЕТ 8868
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24.05.2021 15:56 Ответить
С самомнением у двух слизняков и подонков всё в порядке,как я погляжу.
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24.05.2021 15:23 Ответить
ну до чего ж тошнотворные рожи!!! *****...
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24.05.2021 15:23 Ответить
Два сказочных фрика нашли друг дружку, неплохо бы ещё их от бюджета Украины отключить и разобраться с многочисленным имуществом
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24.05.2021 15:23 Ответить
смытая грязь поздравила смытую грязь
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24.05.2021 15:24 Ответить
як би ж лише грязь.
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24.05.2021 15:35 Ответить
А як же "відзив" деПУТАНІВ??
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24.05.2021 15:24 Ответить
Ще не вечір!!!!!! Язики вам повідрзають скоро!!!!!!
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24.05.2021 15:24 Ответить
Две твари...
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24.05.2021 15:27 Ответить
да это совковые ублюдки, при совке их бы 15 раз расстреляли, из них - 14 раз за то как они живут. а 15-ый - за то шо потому шо за компанию, план выполнить надо.)
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24.05.2021 15:41 Ответить
уроди.
Яких привели до влади (цих, конкретно - в парламент) 73/43%зебіли
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24.05.2021 15:27 Ответить
Его бы поджарить не мешало Дубинский поздравил Шевченко с исключением из "СН": "Поздравляю со смытой грязью с подошв" - Цензор.НЕТ 1260
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24.05.2021 15:31 Ответить
Два дебила это сила!!
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24.05.2021 15:31 Ответить
гниди вилазять!
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24.05.2021 15:33 Ответить
це якого юго востока. Сашко не уточнив. Якщо в індокитаї-це одне, а якщо в бердянську на корортах,то це друге.А те, що змили г....з підошв, це самокритично. Бути в гавні і не залишити в собі його часточку -нереально.
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24.05.2021 15:33 Ответить
бородатая говорящая жопа бени подгорает до сих пор
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24.05.2021 15:34 Ответить
Ці два гівна ще не були на підошвах, щоб їх хтось змивав.
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24.05.2021 15:34 Ответить
їх треба садити, а вони їх лише виключають
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24.05.2021 15:36 Ответить
Их нужно стрелять. Потом мумифицировать и оставить на обозрение всем. Что бы знали, какие бывают уникалы.
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24.05.2021 15:39 Ответить
хто куди а гівно до гівна, прикро що в нашому парламенті це норма, себто проблема якраз в мудрому наріді серед якого є тупорилі рашапідні ватаноїди які постійно обирають подібну срань.
а чи не пора вже зясувати яка саме частина того наріду обирає це гівно?
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24.05.2021 15:38 Ответить
Мерзотник до мерзотника тулиться. Гарна компанія. Залишилось тільки виїхати в країну мерзотників.
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24.05.2021 15:43 Ответить
Два урода,создадут партию ,отставных маланцев-комсомольцев.
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24.05.2021 15:44 Ответить
Вот этих жалких, ничтожных мразей приютил и крышевал Зе, а набрал их для работы с кремлевской террористической хунтой, в случае изменения вектора движения, в силе пока остается принцип "какая разница", а запас пропутинской мрази в СН еще есть достаточный для смены вектора.
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24.05.2021 15:44 Ответить
Два дебіла- єта сіла Дубинский поздравил Шевченко с исключением из "СН": "Поздравляю со смытой грязью с подошв" - Цензор.НЕТ 5323
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24.05.2021 15:46 Ответить
Ще одного(буженінськог) не вистачає...
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24.05.2021 21:49 Ответить
зекретин такой же самый выродок,как и эти
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24.05.2021 15:51 Ответить
Підошви це - СН, бруд - дубінеску і Ко Дубинский поздравил Шевченко с исключением из "СН": "Поздравляю со смытой грязью с подошв" - Цензор.НЕТ 4926
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24.05.2021 15:53 Ответить
Зробіть один одного в тупий собачий рот...
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24.05.2021 15:58 Ответить
а че вы этим хрякам пятаки до блеска не чистите, киевляне.. Дубінський привітав Шевченка з виключенням зі "СН": "Вітаю зі змитим брудом з підошов" - Цензор.НЕТ 9402
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24.05.2021 16:05 Ответить
Нагадаю, що це саме той Дубінський який казав, що "Слава Україні-Героям слава" нацистке привітання а потім на Херсонщині сам так відповідав не це гасло.
Клятий нацист!
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24.05.2021 16:11 Ответить
Ото понавибирали - як не гі...но, то в ...рана тріска !!!
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24.05.2021 16:18 Ответить
Два ватных петушка закукарекали Дубінський привітав Шевченка з виключенням зі "СН": "Вітаю зі змитим брудом з підошов" - Цензор.НЕТ 8760
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24.05.2021 16:19 Ответить
З кімнати звучать чоловічі сексуальні стогони у два голоси. То колишні слуги народу Дубінський та Шевченко займаються екстремальним збоченням, відомим у ЛГБТ-колах як фельчинг. Якщо зазирнути в апартаменти, то ми побачимо, як Дубінеску штовхає колегу під хвіст без нацюцюрника, тільки з вазєліном. Хто переборов огиду від протівної картини ********** політиків - невдовзі побачить, як Дубінський кінчає, одразу прикладається тупим собачим ротом до дупи Шевченка і висмоктує звідти гидотний анальний коктейль із власної сперми, вазєліну та фрагментів лайна, яке цінувальники цього збочення називають піченьками. Після цього екс-слуги цілуються по-французьки і під час поцілунку ділять, смакують і ковтають вищезгаданий коктейль.
Кілька хвилин по тому. Голі коханці, спітнілі після сексу, лежать на дивані. Шевченко грайливо смикає Дубінського за бороду, а той у свою чергу теребонькає Шевченку хій.
Дубінський (хтиво-розслаблено): Женёк, а вот скажи-ка... В твоей бывшей фракции говорят, ты договорился с Ермаком делать партию Юго-Востока в противовес ОПЗЖ. Это правда?
Шевченко (облизує з губ слину з присмаком сперми і лайна): Врут, собаки...
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24.05.2021 16:26 Ответить
Той шевченко теж мадяр ? Теж любить швидкість ?
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24.05.2021 16:31 Ответить
Каакой пафос от белого ахвицера к краснопузому політруку !
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24.05.2021 16:37 Ответить
Обезьянник Коломойского не вонять не может.
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24.05.2021 16:51 Ответить
К говну грязь не прилипнет
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24.05.2021 16:56 Ответить
Говорящая жопа Бени опять загавкала! О чудо!
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24.05.2021 18:55 Ответить
А как же вы ...расы этой грязи набрались? Пока вас не не попёрли из этой помойки СН, то грязь была в сладость?
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24.05.2021 18:56 Ответить
не страна, а цирк....
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24.05.2021 19:23 Ответить
Политический труп что-то промычал из ящика. Противно слушать.
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24.05.2021 19:24 Ответить
Ряды ущербных пополняются ....😂
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24.05.2021 19:31 Ответить
ДВА ХИТРОПДОРА !!!
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24.05.2021 20:04 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!
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24.05.2021 22:56 Ответить
 
 