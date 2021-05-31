Дубинский поздравил Шевченко с исключением из "СН": "Поздравляю со смытой грязью с подошв"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Исключенный ранее из фракции "Слуга народа" депутат ВР Александр Дубинский поздравил своего коллегу Евгения Шевченко с тем, что тот прошел такой же путь.
Шевченко и Дубинский обменялись любезностями в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Поздравляю со смытой грязью с подошв. Но есть вопрос. В твоей бывшей фракции говорят, ты договорился с Ермаком делать партию Юго-Востока в противовес ОПЗЖ. Это правда?" - написал Дубинский.
"Врут, собаки", - ответил Шевченко.
Ранее депутатская фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Евгения Шевченко. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, что личные позиции Шевченко "шли вразрез с позицией не просто партии, но и государства в целом".
Нардеп Шевченко заявил, что рад исключению из рядов "слуг народа". Он пообещал "собирать вокруг себя бывших беркутовцев и бороться с националистами".
Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
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Дерьмо поздравляет другое дерьмо с выходом из выгребной ямы:
Да это же какая-то асенизаторская песня !!!! 😊
Яких привели до влади (цих, конкретно - в парламент) 73/43%зебіли
а чи не пора вже зясувати яка саме частина того наріду обирає це гівно?
Клятий нацист!
Кілька хвилин по тому. Голі коханці, спітнілі після сексу, лежать на дивані. Шевченко грайливо смикає Дубінського за бороду, а той у свою чергу теребонькає Шевченку хій.
Дубінський (хтиво-розслаблено): Женёк, а вот скажи-ка... В твоей бывшей фракции говорят, ты договорился с Ермаком делать партию Юго-Востока в противовес ОПЗЖ. Это правда?
Шевченко (облизує з губ слину з присмаком сперми і лайна): Врут, собаки...
руSSкому міру повірити....себе обманути!