Новое преступление белорусского режима не значит, что шпионы РФ в украинской власти не должны понести наказание за слив спецоперации по "вагнеровцам", - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Введение новых санкций как против белорусского режима, так против и его российских покровителей должен стать адекватным ответом на грубые нарушения Лукашенко принципов демократии.
Об этом заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Следует ввести персональные санкции против вдохновителей и исполнителей преступления по похищению человека. Следует прекратить авиационные полеты над территорией Беларуси. Установить запрет на полеты самолетов авиакомпании "Белавиа" в аэропорты Украины. Следует немедленно прекратить импорт белорусской электроэнергии в Украину. Усилить работу украинских спецслужб для нейтрализации угроз для жизни и здоровья оппонентов белорусской тирании, которые нашли убежище в Украине", - подчеркнул Порошенко.
Лидер "ЕС" призывает Европейский Союз, США, других партнеров Украины к аналогичным санкциям против Беларуси, а украинские власти - немедленно ввести эти санкции, а в дальнейшем синхронизировать их с международными.
Порошенко решительно осуждает варварские методы борьбы режима Лукашенко с демократической оппозицией.
"Роман Протасевич, как и другие политические заключенные должны быть немедленно и безусловно освобождены. Должны быть обеспечены права белорусской оппозиции. Еще в августе прошлого года я отмечал, что только путем проведения новых президентских выборов в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ Беларусь может вернуться на путь стабильного демократического развития. Теперь же очевидно, что сам Лукашенко в таких выборах участия принимать уже не может", - отметил пятый президент.
Порошенко подчеркнул, что новое преступление белорусского режима никоим образом не означает, что российские шпионы в украинской власти не должны понести наказание за слив россиянам секретной информации о спецоперации по задержанию наемников российской частной армии Вагнера.
"Равно как и за срыв самой операции, которую украинские контрразведчики реализовывали совместно со спецслужбами одной из ведущих стран НАТО. Не надо путать грешное с праведным. Лукашенко незаконно задержал оппозиционера, а украинская спецоперация имела целью привлечение к ответственности десятков российских военных преступников, которые убивали людей в Украине и других странах мира. Поэтому неуместны какие-либо параллели между сорванной операцией наших спецслужб, целью которой было защищать Украину от российской агрессии, и похищением оппозиционера по заданию белорусского диктатора", - подытожил лидер "ЕС".
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По его словам, сейчас уже очевидно, что именно РФ в свое время готовила подобный сценарий для Украины - "в виде несуществующей "спецоперации".
Как и в случае в Минске - с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитацией Украины, о чем до сих пор искренне сожалеют отдельные "полезные", скажем так, медийные субъекты", отметил Подоляк.
Он назвал инцидент с самолетом Ryanair "проявлением международного терроризма", а его главным организатором и выгодоприобретателем - РФ.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/v-ofise-prezidenta-ukrainy-sravnili-posadku-samoleta-ryanair-v-belarusi-so-specoperaciey-po-vagnerovcam-1554578.html
...і подохляк один з таких
Цифровий Борщ@DigitalBorsh 20 ч
Уроки Вагнергейту були вивчені.
Нашими ворогами.
Втім, так завжди буває.
73/43%зебіли, вас такому дебілізму в Трускавці вивчили?
Короче.
Нахрена мені щось доводити тобі, зебілу? Якщо це все пережовано ще 7 рпоків тому. Читай історію.