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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) Лукашенко (3502) Протасевич Роман (309)

Новое преступление белорусского режима не значит, что шпионы РФ в украинской власти не должны понести наказание за слив спецоперации по "вагнеровцам", - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новое преступление белорусского режима не значит, что шпионы РФ в украинской власти не должны понести наказание за слив спецоперации по

Введение новых санкций как против белорусского режима, так против и его российских покровителей должен стать адекватным ответом на грубые нарушения Лукашенко принципов демократии.

Об этом заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Следует ввести персональные санкции против вдохновителей и исполнителей преступления по похищению человека. Следует прекратить авиационные полеты над территорией Беларуси. Установить запрет на полеты самолетов авиакомпании "Белавиа" в аэропорты Украины. Следует немедленно прекратить импорт белорусской электроэнергии в Украину. Усилить работу украинских спецслужб для нейтрализации угроз для жизни и здоровья оппонентов белорусской тирании, которые нашли убежище в Украине", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" призывает Европейский Союз, США, других партнеров Украины к аналогичным санкциям против Беларуси, а украинские власти - немедленно ввести эти санкции, а в дальнейшем синхронизировать их с международными.

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Порошенко решительно осуждает варварские методы борьбы режима Лукашенко с демократической оппозицией.

"Роман Протасевич, как и другие политические заключенные должны быть немедленно и безусловно освобождены. Должны быть обеспечены права белорусской оппозиции. Еще в августе прошлого года я отмечал, что только путем проведения новых президентских выборов в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ Беларусь может вернуться на путь стабильного демократического развития. Теперь же очевидно, что сам Лукашенко в таких выборах участия принимать уже не может", - отметил пятый президент.

Порошенко подчеркнул, что новое преступление белорусского режима никоим образом не означает, что российские шпионы в украинской власти не должны понести наказание за слив россиянам секретной информации о спецоперации по задержанию наемников российской частной армии Вагнера.

"Равно как и за срыв самой операции, которую украинские контрразведчики реализовывали совместно со спецслужбами одной из ведущих стран НАТО. Не надо путать грешное с праведным. Лукашенко незаконно задержал оппозиционера, а украинская спецоперация имела целью привлечение к ответственности десятков российских военных преступников, которые убивали людей в Украине и других странах мира. Поэтому неуместны какие-либо параллели между сорванной операцией наших спецслужб, целью которой было защищать Украину от российской агрессии, и похищением оппозиционера по заданию белорусского диктатора", - подытожил лидер "ЕС".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+26
Сейчас зелеботы из Ольгино как зеленые мухи слетятся сюда.
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24.05.2021 15:29
+25
Так что это получается зеленский не убрал Свинарчуков? Да быть такого не может Порошенко призывает к введению санкций против режима Лукашенко: Следует немедленно прекратить импорт белорусской электроэнергии в Украину - Цензор.НЕТ 327 Порошенко призывает к введению санкций против режима Лукашенко: Следует немедленно прекратить импорт белорусской электроэнергии в Украину - Цензор.НЕТ 9417 Порошенко призывает к введению санкций против режима Лукашенко: Следует немедленно прекратить импорт белорусской электроэнергии в Украину - Цензор.НЕТ 8249
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24.05.2021 15:30
+20
Ніколи не їжте рошенівських цукерок, вони призначені тільки для гурманів, націоналістів та інших притомних людей!
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24.05.2021 15:34
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Он только консультант Новое преступление белорусского режима не значит, что шпионы РФ в украинской власти не должны понести наказание за слив спецоперации по "вагнеровцам", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4846
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24.05.2021 16:04 Ответить
прелесно, шарман! национальность - консультант.
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24.05.2021 16:12 Ответить
Украинский народ нужно направлять в нужное русло, потому что они ленятся быть в управлении своим государством, может начать с малого, пусть этнические украинцы станут управлять всеми колхозными рынками ,будет порядок, тогда можно им дать порулить своим государством. Одного не пойму как украинцам из нутра вытравить коррупцию и московско ордынское кумовство
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24.05.2021 16:11 Ответить
Гы .... Кремль готовил сценарий для Украины, подобный инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair, который власти Беларуси 23 мая вынудили приземлиться в Минске. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк, пишет "Интерфакс-Украина".
По его словам, сейчас уже очевидно, что именно РФ в свое время готовила подобный сценарий для Украины - "в виде несуществующей "спецоперации".

Как и в случае в Минске - с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитацией Украины, о чем до сих пор искренне сожалеют отдельные "полезные", скажем так, медийные субъекты", отметил Подоляк.

Он назвал инцидент с самолетом Ryanair "проявлением международного терроризма", а его главным организатором и выгодоприобретателем - РФ.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/v-ofise-prezidenta-ukrainy-sravnili-posadku-samoleta-ryanair-v-belarusi-so-specoperaciey-po-vagnerovcam-1554578.html Новое преступление белорусского режима не значит, что шпионы РФ в украинской власти не должны понести наказание за слив спецоперации по "вагнеровцам", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4175
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24.05.2021 16:04 Ответить


...і подохляк один з таких

Цифровий Борщ@DigitalBorsh 20 ч

Уроки Вагнергейту були вивчені.
Нашими ворогами.
Втім, так завжди буває.
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24.05.2021 16:18 Ответить
Новий злочин білоруського режиму не означає, що шпигуни РФ в українській владі не повинні бути покарані за зливання спецоперації щодо "вагнерівців", - Порошенко - Цензор.НЕТ 3663
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24.05.2021 16:21 Ответить
А ты сейчас его почитай,дегенерат)а то выкинул тут лайно пятилетней давности
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24.05.2021 16:29 Ответить
Там наверху есть пометочка - "закреплённый твит", выходит давность не имеет значения Новий злочин білоруського режиму не означає, що шпигуни РФ в українській владі не повинні бути покарані за зливання спецоперації щодо "вагнерівців", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1256
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24.05.2021 16:51 Ответить
Очень даже имеет -он теперь порохобот
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24.05.2021 17:24 Ответить
Новое преступление белорусского режима не значит, что шпионы РФ в украинской власти не должны понести наказание за слив спецоперации по "вагнеровцам", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6426
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24.05.2021 16:04 Ответить
Агент кремля здає агента кремля. Мої аплодисменти Новий злочин білоруського режиму не означає, що шпигуни РФ в українській владі не повинні бути покарані за зливання спецоперації щодо "вагнерівців", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5652 Новий злочин білоруського режиму не означає, що шпигуни РФ в українській владі не повинні бути покарані за зливання спецоперації щодо "вагнерівців", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5824
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24.05.2021 16:58 Ответить
"Вы не поняли, это другое ))" Головне не переплутати, нам - можна, лукашу - не можна міжнародне право порушувати. Ці твердження месії основані на словах, яким підтвердження ніколи не буде, що Турція була в долі. Але мені тяжко уявити, що Турція могла піти на такі репутаційні втрати з купою витікаючих, щоб нам купку головорізів по бєспрєдєлу в транзиті висмикнути.
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24.05.2021 16:40 Ответить
От і Vitaly Ivanov на сусідній гілці те ж саме пропагує... Та почитайте хоча би блог Бутусова, може розберетесь, зебіли!
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24.05.2021 17:00 Ответить
Єрмак і Зеля підказали лукашенко, як потрібно ловити своїх ворогів. Вони не видумали і не дали таку пораду, а вкрали у спецслужб України.
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24.05.2021 16:45 Ответить
Той, хто 5 років переконував, чому не можна розривати дипломатичні відносини з країною-агресором, яка окупувала наші території, вбила та покалічила десятки тисяч наших громадян, завалила пасажирський літак з трьома сотнями іноземних громадян,- вимагає припинити «будь-які дипломатичні контакти» з країною, яка посадила іноземний літак та затримала свого опозиціонера.
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24.05.2021 16:47 Ответить
якщо, приміром, Ердоган через 5 років скоїть якийсь злочин проти людства - то, може, з ним пора вже розривати дипломатичні відносини?
73/43%зебіли, вас такому дебілізму в Трускавці вивчили?
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24.05.2021 16:54 Ответить
Чому з якцапами не можна було розривати дипвідносини? А з бульбашами потрібно?
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24.05.2021 17:14 Ответить
ти злазиш з сутті свого запитання, а саме КОЛИ і за що потрібно розривати дипломатичні стосунки. Не віляй, зебіл!
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24.05.2021 17:28 Ответить
Не було за що? Не було анексії Криму? Вторгнення на Донбас?
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24.05.2021 17:58 Ответить
це для тебе "було за що". І для мене. А для Радбезу ООН - НЕ БУЛО! І в цьому проблема. Тому що при оголошенні війни (а розрив дипвідносин - це війна офіційно) у касапів в доктрині прописана не те що можливість, а обов'язок превентивної атаки ядерною зброєю.
Короче.
Нахрена мені щось доводити тобі, зебілу? Якщо це все пережовано ще 7 рпоків тому. Читай історію.
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24.05.2021 18:13 Ответить
Ого, як все запущено. Не даремно говорять, що кожен третій порохобот-тупіший за двох попередніх. Де вас таких набирають?
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24.05.2021 18:31 Ответить
дебіл Assor Assor - ти так і нічого не зрозумів Котися тля, в нору
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25.05.2021 01:24 Ответить
Соя скажет это не то.
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24.05.2021 17:08 Ответить
А, якщо це Зєля - шпигун? Зєлю на нари? Ну, сміливіше, Петро!
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24.05.2021 16:56 Ответить
От і Жулькіни бобікі підтягнулися!))))))))
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24.05.2021 17:08 Ответить
Поддерживает. Уже за это традиционно нажрался гуана
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24.05.2021 22:40 Ответить
С кем бы ты не выехал на встречную полосу, помни, ты нарушил правила дорожного движения! ПАП и редактору ЦН учить матчасть - нарушение международных правил полетов. Умышленная посадка террористов- ''вагнеровцев'' в гражданский самолет международных авиалиний и т. д... Есть другие способы для задержания, что бы не лезть быку на рога.
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24.05.2021 19:47 Ответить
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