Литва не будет пропускать рейсы, планирующие пересечь воздушное пространство Беларуси, - премьер Шимоните
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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет пропускать рейсы, которые намерены пересечь воздушное пространство Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на nexta.
"Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересечь белорусское воздушное пространство", - говорится в сообщении.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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По торговле это все не конструктивно. Надо хоть на минимальном уровне держать возможность торговли и перевозок. По блогеру надо разговаривать сейчас с Лукашенко и искать половинчатые решения, думаю это и делается.
Беларусь была еще и наземным связующим звеном с Китаем.
Молодці! Тепер потрібно щоб так само зробила Польща і Україна і все, повітряний простір над Білоруссю закритий!