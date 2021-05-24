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Литва не будет пропускать рейсы, планирующие пересечь воздушное пространство Беларуси, - премьер Шимоните

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Литва не будет пропускать рейсы, планирующие пересечь воздушное пространство Беларуси, - премьер Шимоните

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет пропускать рейсы, которые намерены пересечь воздушное пространство Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на nexta

"Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересечь белорусское воздушное пространство", - говорится в сообщении.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+23
Только у Прибалтов и Польши в ЕС есть яйца.
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24.05.2021 15:37
+21
Не прибалты, а жители стран Балтии
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24.05.2021 15:40
+9
Литва не будет пропускать рейсы, планирующие пересечь воздушное пространство Беларуси, - премьер Шимоните - Цензор.НЕТ 105
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24.05.2021 15:47
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Только у Прибалтов и Польши в ЕС есть яйца.
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24.05.2021 15:37 Ответить
Не прибалты, а жители стран Балтии
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24.05.2021 15:40 Ответить
Литва не пропускатиме рейси, які планують перетнути повітряний простір Білорусі, - прем'єрка Шимоніте - Цензор.НЕТ 9681
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24.05.2021 16:18 Ответить
Uze podcytali sto 5=10 minut poliot izza etogo budet podolse,na cenu ne kak ne povlijajet.Im platyli takze kak i drugim stranam
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24.05.2021 15:42 Ответить
ну сразу сказать что будет дороже и именно ты заплатишь было бы глупо. жабу готовят медленно
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24.05.2021 15:57 Ответить
Vot ministr nas govoril,sto v 180 poliotov v den idiot rec.Nam samoje glvanoje liudi kotoryje byli zaloznikami etogo teroristiceskogo akta.Nasi vet liudi byli zaloznikami 7 casov .Vot stob takoje bolse nebylo
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24.05.2021 16:19 Ответить
Просто министр этот абосрался объявить войну Белоруссии когда те "захватывали" самолет, а теперь несет какую-то чушь.
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24.05.2021 16:32 Ответить
Samoliot tak prenodlezit POlse tam zaregistrirovanV niom byli 18 stran grazdan,nasix 90 celovek iz nix.Vot za eto teper otgrebiot kak polozeno,zakrojem im i port kak oni budet udobrenyje vysylat,bolse portov netu stob udobrenije peregruzali,v raske tocno netu
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24.05.2021 16:37 Ответить
Подняли бы ВВС от НАТО и у границы перехватили самолет. ПВО опасно конечно но оно с двух сторон есть. Большая вероятность что ктото из военных бы пострадал но ...
По торговле это все не конструктивно. Надо хоть на минимальном уровне держать возможность торговли и перевозок. По блогеру надо разговаривать сейчас с Лукашенко и искать половинчатые решения, думаю это и делается.
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24.05.2021 17:01 Ответить
Etot vet samoliot byl Belorus teritoriji.Po ekonomike s nimi tak vot segodnia dali info 86% reeksport, s kotorogo mi imejem ocen malo.Skazali sto na nase VVP sluce zamorozenije ekonomiceski sviazi znacenije nebudet imet.Bloger vot eto i ejst samoje ploxoje ego teper pytajet daze nesmnevajus zastavit govorit sto oni xocet
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24.05.2021 17:13 Ответить
Посмотрим. Посмотрел цифры то вроде там и немного но курочка по зернышку как говорится.
Беларусь была еще и наземным связующим звеном с Китаем.
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24.05.2021 19:47 Ответить
Nu da konecno eto ploxo.S Kitajem mi pocti neimejem del.Vot ix investiciji tut Litve na 5 raz mense cem Ukraini kotoroj toze ne tak mnogo.U nas torgovlia s ES stranami bolsinstve a investiciji bolsinstve Sveciji i drugix skandinavov
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24.05.2021 19:54 Ответить
Все оно комплексно и одни потоки идут к другим. Не пойдут через вас так пойдут через Латвию, Польшу, россию.
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24.05.2021 21:54 Ответить
Tut glavnoje teper ne dengi,a nasi liudi ix bylo 90 s malenkimi detmi zaxvaceni zaloznikami teroristami lukosenko.Vot tolko za eto ja ne tolko im sankciji viol,no vobce porval vse diplomaticekije otnosenija.Nasa vlast dolzna reagirovat ziostko za etot teror akt
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24.05.2021 22:22 Ответить
Teper u nas Eurofighter samolioti,bil bi boj mezdu nim i MIG29.Interesno bylo posmotret
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24.05.2021 17:50 Ответить
Там у границы концентрация ПВО так что бой был бы не чистый, может конкретно в воздухе были только маневры.
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24.05.2021 19:50 Ответить
Mi toze imejem PV0 vot proslom godu NASAMS sistemi te sto Beli dom oxraniajet polucili tocnost 91%,kazetsia jest ecio i Patriot amerikosov
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24.05.2021 19:58 Ответить
Ну может в следующий раз. Хотя я бы на месте населения не рвался проверять боеспособность в реальных условиях.
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24.05.2021 21:50 Ответить
Tak nikto i ne rviotsia no jesli on budet rvatsia u nas jest komu takze udarit tak sto emu vo sne ne snilos.U nas bojesposobnaja armija profesionalnaja kak polozeno
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24.05.2021 22:24 Ответить
Литва хоче війни? Чудні діла твої, Господи...
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12.07.2021 07:35 Ответить
не проще ли было обеспокоенность объявить?
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24.05.2021 15:43 Ответить
Нормальная страна.
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24.05.2021 15:46 Ответить
Литва не будет пропускать рейсы, планирующие пересечь воздушное пространство Беларуси, - премьер Шимоните - Цензор.НЕТ 105
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24.05.2021 15:47 Ответить
Смерть диктатору!
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24.05.2021 15:51 Ответить
*диктаторам
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24.05.2021 15:55 Ответить
Слабая реакция.
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24.05.2021 15:55 Ответить
та ничего не будет ЕС и США просто скажут слова не более , все знают кто у лукашенка за спиной ...и вообще как из СП2 тожже самое ..рашка под санкциями а газ у рыфы покупают страны НАТО ...двуличные ? нет они просто жадные
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24.05.2021 15:59 Ответить
Вы как хотите, а я выражаю глубокую обеспокоенность и серьёзную озабоченность.
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24.05.2021 16:33 Ответить
"...Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет пропускать рейсы, которые намерены пересечь воздушное пространство Беларуси..."

Молодці! Тепер потрібно щоб так само зробила Польща і Україна і все, повітряний простір над Білоруссю закритий!
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24.05.2021 16:37 Ответить
Це відповідь мужньої людини. Це відповідь керівника демократичної країни. А що там каже Зеля? А губами сепара із Запоріжжя він підтримав режим лукашенка.
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24.05.2021 16:43 Ответить
Ні, ця країна, хоч і маленька, але дуже агресивна, як бачимо, і аж ніяк не демократична.
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12.07.2021 07:41 Ответить
 
 