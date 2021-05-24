Евросоюз вызвал посла Беларуси в связи с инцидентом с самолетом Ryanair и задержанием Протасевича

По просьбе Высокого представителя Хосепа Боррелла генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызвал посла Республики Беларусь в Европейском союзе Александра Михневича в связи с принудительной посадкой гражданского самолета Ryanair 23 мая в Минске и задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Европейской службы внешних действий (EEAS), передает Цензор.НЕТ.

"Генсек Саннино передал позицию ЕС о том, что возмутительные действия белорусских властей являются еще одной вопиющей попыткой заглушить все голоса оппозиции в стране, и потребовал немедленного освобождения господина Протасевича", - сказано в заявлении.

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Также сообщается, что "вчерашний неприемлемый поступок" будет поднят на сегодняшнем заседании Совета Европы. ЕС рассмотрит последствия этих действий, включая возможные меры против причастных к инциденту.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.