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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Евросоюз вызвал посла Беларуси в связи с инцидентом с самолетом Ryanair и задержанием Протасевича

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз вызвал посла Беларуси в связи с инцидентом с самолетом Ryanair и задержанием Протасевича

По просьбе Высокого представителя Хосепа Боррелла генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызвал посла Республики Беларусь в Европейском союзе Александра Михневича в связи с принудительной посадкой гражданского самолета Ryanair 23 мая в Минске и задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Европейской службы внешних действий (EEAS), передает Цензор.НЕТ.

"Генсек Саннино передал позицию ЕС о том, что возмутительные действия белорусских властей являются еще одной вопиющей попыткой заглушить все голоса оппозиции в стране, и потребовал немедленного освобождения господина Протасевича", - сказано в заявлении.

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Также сообщается, что "вчерашний неприемлемый поступок" будет поднят на сегодняшнем заседании Совета Европы. ЕС рассмотрит последствия этих действий, включая возможные меры против причастных к инциденту. 

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Вызвав посла Бульбостана, ЕС выразит очень глубокую, широкую, безмерную, высочайшую...озабоченность
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24.05.2021 16:32 Ответить
Отреагировали на угрозу терракта! Без жертв и разрушений!

А лицо, находящееся в розыске, случайно на борту оказалось.
Готовы отстоять свою точку зрения в суде.
Готовы выплатить компенсации всем пострадавшим, если суд признает Беларусь виновной в чём-то, нарушающем законы авиа перевозок... и т.д. и т.п. ...

От и все ответы на все вопросы...

...скучно...
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24.05.2021 16:43 Ответить
Лучше бы не "вызвал", а "послал".
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24.05.2021 19:02 Ответить
 
 