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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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авиация (2594) Беларусь (7524) Минск (1560) Lufthansa (7)

Из Минска не может вылететь самолет Lufthansa, в аэропорту утверждают, что получили сообщение о теракте

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Из Минска не может вылететь самолет Lufthansa, в аэропорту утверждают, что получили сообщение о теракте

Рейс немецкой авиакомпании Lufthansa должен был вылететь по маршруту "Минск-Франкфурт" в 14:20, но до сих пор не поднялся в воздух. Посадка пассажиров приостановлена.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, которую цитирует "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск - Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена", - говорится в сообщении.

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"В соответствии с республиканскими нормативными правовыми актами в области авиационной безопасности в таких ситуациях подразделениями авиационной безопасности аэропорта должны быть приняты исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и воздушных судов. В этой связи на данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться", - проинформировала пресс-служба аэропорта.

Там добавили, что о происходящем проинформированы все заинтересованные стороны.

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Telegram-канал "NEXTA live" сообщает, что всех пассажиров рейса Lufthansa вывели из самолета после посадки и отправили на повторный досмотр, а внутрь лайнера запустили кинологов с собаками.

Сейчас, по их данным, пассажиры сидят за оградой возле накопителя. Среди пассажиров рейса — часть женской баскетбольной сборной Беларуси.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+38
Лукашенко просто в прямом эфире мочится в глаза обеспокоенным европейцам. Из Минска не может вылететь самолет Lufthansa, в аэропорту утверждают, что получили сообщение о теракте - Цензор.НЕТ 4615
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24.05.2021 16:33
+24
Лукашенковский терроризм продолжается.
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24.05.2021 16:33
+24
идёт череда отвлекающих манёвров чтобы размыть главное событие......
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24.05.2021 16:34
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Лукашенковский терроризм продолжается.
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24.05.2021 16:33 Ответить
Бацка вошел в кураж Из Минска не может вылететь самолет Lufthansa, в аэропорту утверждают, что получили сообщение о теракте - Цензор.НЕТ 7588
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24.05.2021 16:35 Ответить
шестиногий
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24.05.2021 16:44 Ответить
Лукашенко просто в прямом эфире мочится в глаза обеспокоенным европейцам. Из Минска не может вылететь самолет Lufthansa, в аэропорту утверждают, что получили сообщение о теракте - Цензор.НЕТ 4615
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24.05.2021 16:33 Ответить
Бацька хочет показать "обеспокоенному" мировому сообществу, что "обеспокоенности" в наше время недостаточно для урегулирования проблем. Пусть переходят в другие форматы.
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24.05.2021 16:48 Ответить
Коля Григорыч походу геть тронувся мосхом от улитки...вместе с Х..лом...
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24.05.2021 16:33 Ответить
идёт череда отвлекающих манёвров чтобы размыть главное событие......
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24.05.2021 16:34 Ответить
"Отвлечь от главных событий" можно только ОДНОизвилинных, которые не могут помнить больше, чем об ОДНОМ событии.
А у нас вообще, "все ходы в блокнотик записаны".
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24.05.2021 16:55 Ответить
спецслужбы пюрера усиленно делают вид, что такие сообщения - обычная практика и реагируют они на все, просто не всегда людей забирают. уроды.
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24.05.2021 16:34 Ответить
Эта типа у нас каждый день такое... Таракан сцыкливый.
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24.05.2021 16:35 Ответить
Хороший лепрозорий намечается в РБ
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24.05.2021 16:35 Ответить
или снимайте все санкции или в каждом рейсе бомба, загнанное ***** приступило к активным действиям.
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24.05.2021 16:35 Ответить
Раки лізуть взад...
Відмазка...
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24.05.2021 16:35 Ответить
цирк продолжается
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24.05.2021 16:36 Ответить
и для кого эти дешовые понты им самим не смешно
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24.05.2021 16:36 Ответить
инфа 100ка, от агентов майка и ника...
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24.05.2021 16:46 Ответить
А вчера Люфтганза заявила, что несмотря на произошедшее, продолжит летать над Беларусью. Ну, летайте-летайте...
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24.05.2021 16:39 Ответить
нова забава хла - "ми ваздушниє пірати"
це воно так небо над Центральною Європою закриває..?
тобто, на західному напрямі треба очікувати загострення
цікаво, у наш бік чи в Сувалкський коридор
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24.05.2021 16:39 Ответить
Колись Лука машини віджимав у людей, тепер бачу апетит зріс
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24.05.2021 16:39 Ответить
Лука может ещё много натворить чудесных вещей ,пока глисты из ЕС будут жевать сопли, если не открутить голову сразу, это значит не открутить никогда Из Минска не может вылететь самолет Lufthansa, в аэропорту утверждают, что получили сообщение о теракте - Цензор.НЕТ 4965
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24.05.2021 16:40 Ответить
А Путьке это только на руку: чем больше ЕС щимит Психопата, тем он ближе к России.
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24.05.2021 16:44 Ответить
Самозванный диктатор ************ стебётся на европейцами и уже почти прямым текстом намекает им, что нех... сюда в Минск летать...
Уже давно пора закрыть небо над Беларусью из за международного терроризма Лукашенко
А европейцы всё ещё вырабатывают и планируют позицию по высказыванию глубокой озабоченности.
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24.05.2021 16:44 Ответить
Сейчас Беларусь из-за бацьки обложат санкциями и у картофельного таракана не останется другого выхода как отдать свою страну на слияние с рашостаном. У бункерфюрера резко взлетят рейтинги и он спокойно будет править до своей смерти. Может еще даже успеет узаконить передачу своего престола по наследству.
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24.05.2021 16:45 Ответить
ага, будет править как гауляйтер и смотрящий пуйла в Беларуси
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24.05.2021 16:48 Ответить
Щас! -- сперва в суд... ...но это врядли.
Через месяц всё устаканится.

Lufthansa бомжей и нищих не возит -- бо дорого берёт.
Значит, это кому-нибудь нужно... (с)
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24.05.2021 16:50 Ответить
єдине, що зараз точно - більше люфтганза туда не полетить
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24.05.2021 17:11 Ответить
Кажется точно (с) *)
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24.05.2021 17:14 Ответить
https://www.flug.de/flight/encodes/sFlightInput/fc4f3a3b9a954a218926aa844261a7ec/
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24.05.2021 17:54 Ответить
Шо там Меркель, как среагировала, уже озабоченность выразила или еще обеспокоенность пока?
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24.05.2021 16:47 Ответить
тупой отвлекающий маневр,типа смотрите,это совпадение и вот опять тоже самое))
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24.05.2021 16:48 Ответить
Рашка вирішила закривати Білорусь...
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24.05.2021 16:49 Ответить
Eto pokazuxa sto ES nedumal sto vcera byla slucajnost i daze uvydyte sto teper najdut vzryvcatku.Skazet vydyte jesli ne mi tak vzorvalsia samoliot
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24.05.2021 16:51 Ответить
Коль распятых мальчиков взять не откуда ,теперь каждый второй будет заминирован .
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24.05.2021 16:53 Ответить
операция "прикрытие" с ослиными кгб-стскими ушами.....
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24.05.2021 16:54 Ответить
Спецоперация уровня "*****"
З Мінська не може вилетіти літак Lufthansa, в аеропорту стверджують, що отримали повідомлення про теракт - Цензор.НЕТ 1308
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24.05.2021 16:55 Ответить
Так-с, кто следующий? Ага! Польский LOT прет на Минск. Попался голубчик.
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24.05.2021 17:03 Ответить
ОХРЕНІТИ!!!
В Білорусі затримали ще один літак. На цей раз Lufthansa, рейс «Мінськ - Франкфурт».
Людей вивели з літака, речі винесли та влаштовують огляд. Терор в усій красі.
Поки європейці «узгоджують позиції», Лукашенко демонструє світу що готовий топтатись по міжнародному праву та плювати всім в обличчя.
А що там Україна? Що там Зеленський?
Кордон відкритий? Літаки літають?
Звісно, все літає. Бо владі плювати на безпеку країни та власних громадян.
Повітряний простір над пропутінським білоруським режимом Лукашенка має бути закритим, і крапка.
Інакше арештованих та закатованих може бути тисячі ☹️
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24.05.2021 17:04 Ответить
Падение лукашенко ниже нижнего плинтуса продолжается. Ещё чуть-чуть осталось и объявит войну Омерике. В роль вошёл конкретно.
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24.05.2021 17:07 Ответить
Чтобы запугать свое народонаселение бульбафюреру луке остается только взорвать любой белорусский самолет где-нибудь в Европе и потом всей быдломассе будет рассказано про коварство ужасных гейропейцев.
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24.05.2021 17:09 Ответить
Макрельные талерасты уже едять лукабздевае дирьмо. З Мінська не може вилетіти літак Lufthansa, в аеропорту стверджують, що отримали повідомлення про теракт - Цензор.НЕТ 1897 З Мінська не може вилетіти літак Lufthansa, в аеропорту стверджують, що отримали повідомлення про теракт - Цензор.НЕТ 1897 З Мінська не може вилетіти літак Lufthansa, в аеропорту стверджують, що отримали повідомлення про теракт - Цензор.НЕТ 1897
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24.05.2021 17:13 Ответить
Батька маньяк
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24.05.2021 17:20 Ответить
Это последние иностранные самолёты, которые оттуда улетают.
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24.05.2021 17:24 Ответить
 
 