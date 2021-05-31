Из Минска не может вылететь самолет Lufthansa, в аэропорту утверждают, что получили сообщение о теракте

Рейс немецкой авиакомпании Lufthansa должен был вылететь по маршруту "Минск-Франкфурт" в 14:20, но до сих пор не поднялся в воздух. Посадка пассажиров приостановлена.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, которую цитирует "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск - Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена", - говорится в сообщении.

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"В соответствии с республиканскими нормативными правовыми актами в области авиационной безопасности в таких ситуациях подразделениями авиационной безопасности аэропорта должны быть приняты исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и воздушных судов. В этой связи на данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться", - проинформировала пресс-служба аэропорта.

Там добавили, что о происходящем проинформированы все заинтересованные стороны.

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Telegram-канал "NEXTA live" сообщает, что всех пассажиров рейса Lufthansa вывели из самолета после посадки и отправили на повторный досмотр, а внутрь лайнера запустили кинологов с собаками.

Сейчас, по их данным, пассажиры сидят за оградой возле накопителя. Среди пассажиров рейса — часть женской баскетбольной сборной Беларуси.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.