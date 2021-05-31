Из Минска не может вылететь самолет Lufthansa, в аэропорту утверждают, что получили сообщение о теракте
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Рейс немецкой авиакомпании Lufthansa должен был вылететь по маршруту "Минск-Франкфурт" в 14:20, но до сих пор не поднялся в воздух. Посадка пассажиров приостановлена.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, которую цитирует "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск - Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена", - говорится в сообщении.
"В соответствии с республиканскими нормативными правовыми актами в области авиационной безопасности в таких ситуациях подразделениями авиационной безопасности аэропорта должны быть приняты исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и воздушных судов. В этой связи на данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться", - проинформировала пресс-служба аэропорта.
Там добавили, что о происходящем проинформированы все заинтересованные стороны.
Telegram-канал "NEXTA live" сообщает, что всех пассажиров рейса Lufthansa вывели из самолета после посадки и отправили на повторный досмотр, а внутрь лайнера запустили кинологов с собаками.
Сейчас, по их данным, пассажиры сидят за оградой возле накопителя. Среди пассажиров рейса — часть женской баскетбольной сборной Беларуси.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Пожалуйста, подождите...
А у нас вообще, "все ходы в блокнотик записаны".
Відмазка...
це воно так небо над Центральною Європою закриває..?
тобто, на західному напрямі треба очікувати загострення
цікаво, у наш бік чи в Сувалкський коридор
Уже давно пора закрыть небо над Беларусью из за международного терроризма Лукашенко
А европейцы всё ещё вырабатывают и планируют позицию по высказыванию глубокой озабоченности.
Через месяц всё устаканится.
Lufthansa бомжей и нищих не возит -- бо дорого берёт.
Значит, это кому-нибудь нужно... (с)
В Білорусі затримали ще один літак. На цей раз Lufthansa, рейс «Мінськ - Франкфурт».
Людей вивели з літака, речі винесли та влаштовують огляд. Терор в усій красі.
Поки європейці «узгоджують позиції», Лукашенко демонструє світу що готовий топтатись по міжнародному праву та плювати всім в обличчя.
А що там Україна? Що там Зеленський?
Кордон відкритий? Літаки літають?
Звісно, все літає. Бо владі плювати на безпеку країни та власних громадян.
Повітряний простір над пропутінським білоруським режимом Лукашенка має бути закритим, і крапка.
Інакше арештованих та закатованих може бути тисячі ☹️