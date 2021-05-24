Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух. ФОТО

Летчики оккупационных сил РФ в Крыму 22 мая катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ. Один из них дезертир Додух Сергей Викторович.

Об этом в Facebook написал российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

"Возвращаясь к недавнему случаю несанкционированного катапультирования на Су-30СМ двух летчиков на крымском аэродроме Саки 21 мая. Обращаю ваше внимание на интереснейший нюанс: второй летчик, майор Додух С.В. (на фото он справа) - в прошлом летчик Су-25 ВВС Украины (с авиабазы Кульбакино в Николаеве), сделал несколько боевых вылетов в зоне АТО, летая ведомым. По отзывам сослуживцев - хороший летчик, крепкий и спокойный парень с твердой рукой. После окончания активных действий украинской авиации в зоне АТО написал рапорт на увольнение. Его уволили, и он вернулся в Саки, откуда был родом. И вот теперь он таким образом всплыл... Летает в ВКС России на катапульте недалеко от отчего дома", - рассказал эксперт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ

Вместе с тем, Лукашевич не точно указал данные о службе Додуха ВСУ - с 2017 года он разыскивается как дезертир.







Напомним, в оккупированном Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ.