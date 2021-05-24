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Новости Общество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух. ФОТО

Летчики оккупационных сил РФ в Крыму 22 мая катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ. Один из них дезертир Додух Сергей Викторович.

Об этом в Facebook написал российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

"Возвращаясь к недавнему случаю несанкционированного катапультирования на Су-30СМ двух летчиков на крымском аэродроме Саки 21 мая. Обращаю ваше внимание на интереснейший нюанс: второй летчик, майор Додух С.В. (на фото он справа) - в прошлом летчик Су-25 ВВС Украины (с авиабазы Кульбакино в Николаеве), сделал несколько боевых вылетов в зоне АТО, летая ведомым. По отзывам сослуживцев - хороший летчик, крепкий и спокойный парень с твердой рукой. После окончания активных действий украинской авиации в зоне АТО написал рапорт на увольнение. Его уволили, и он вернулся в Саки, откуда был родом. И вот теперь он таким образом всплыл... Летает в ВКС России на катапульте недалеко от отчего дома", - рассказал эксперт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ

Вместе с тем, Лукашевич не точно указал данные о службе Додуха ВСУ - с 2017 года он разыскивается как дезертир.

Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух 01
Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух 02
Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух 03

Напомним, в оккупированном Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ.
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Топ комментарии
+15
Він приягу Україні давав. Від присяги не звільняються Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух - Цензор.НЕТ 6096
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24.05.2021 17:02
+11
Коллаборант он. Перешел на службу к врагу. Раньше за такое только расстрел, а сейчас дезертир, понять и простить.
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24.05.2021 17:05
+10
Не увольнялся он. Ушел в отпуск летом-осенью 2014 года (точно не помню) и не вернулся. Наверное комбриг Саша Дьякив прикрывал долго дезертирство.
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24.05.2021 16:55
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Пристёгиваться надо! (с)
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24.05.2021 16:45 Ответить
Наш парень...работал на ВСУ.
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24.05.2021 16:46 Ответить
чей это ваш?
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24.05.2021 16:49 Ответить
их.
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24.05.2021 16:51 Ответить
продажный он, а не "наш" или "их"
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24.05.2021 16:56 Ответить
жаль только что о фонарь кабины не размазало.... Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух - Цензор.НЕТ 5792
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24.05.2021 16:57 Ответить
Уволился. Дезертир это другое.
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24.05.2021 16:48 Ответить
Не увольнялся он. Ушел в отпуск летом-осенью 2014 года (точно не помню) и не вернулся. Наверное комбриг Саша Дьякив прикрывал долго дезертирство.
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24.05.2021 16:55 Ответить
Не увольнялся он. Ушел в отпуск и не вернулся.
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24.05.2021 16:51 Ответить
дезиртир
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24.05.2021 16:55 Ответить
Він приягу Україні давав. Від присяги не звільняються Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух - Цензор.НЕТ 6096
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24.05.2021 17:02 Ответить
Присяга во всех нормальных странах действует только во время службы, как уволился тем более сменил страну то присяга аннулируется
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24.05.2021 19:47 Ответить
Уволился и присяга аннулируется??? Серед льотчиків, які в окупованому Криму катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі, виявився дезертир зі ЗСУ Сергій Додух - Цензор.НЕТ 9756
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24.05.2021 21:09 Ответить
Мля..жалко, що бозя курву не помітив..
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24.05.2021 16:51 Ответить
но предупредил. следующее действие не задержится и настанет без предупреждения.
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24.05.2021 16:54 Ответить
Бозі не має!..
Гляньте на те , що в Ненці твориться!
Свічки ставть та молиться??
Вірю Сам в Себе та останній набій..
Така Я падлюка..ще жива..
🤗
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24.05.2021 17:05 Ответить
дарма Ви так!

по всіх законах державотворення, при ЗЕленському Україна мала б зникути ще рік назад,
але ми ще є

лише завдячуючи Боженьці ! Серед льотчиків, які в окупованому Криму катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі, виявився дезертир зі ЗСУ Сергій Додух - Цензор.НЕТ 5174
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24.05.2021 17:31 Ответить
По отзывам сослуживцев - хороший летчик, крепкий и спокойный парень с твердой рукой. Источник: https://censor.net/ru/n3267158

для "парня с твердой рукой" главное бомбить, а кого - не важно Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух - Цензор.НЕТ 8343
интересно, после возвращения Крыма будет ли бомбить ватных коллег?
такой, думаю, будет......
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24.05.2021 16:54 Ответить
Вивіл зі строю бойових льотчиків. Після такого, польотів не бачити з медичних причин. Відпрацьовав на Україну.
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24.05.2021 16:55 Ответить
А чего они вообще катапультировались? Взлетать было в облом, или провокацию решили устроить? ))
На мирный протест как-то не похоже. Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух - Цензор.НЕТ 7214
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24.05.2021 17:02 Ответить
У ордынской техники все траектории непредсказуемые - у ракет, у катапульт.
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24.05.2021 17:32 Ответить
Серед льотчиків, які в окупованому Криму катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі, виявився дезертир зі ЗСУ Сергій Додух - Цензор.НЕТ 7545

Если бы только у техники.
У них и тараканы в голове непредсказуемые...
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24.05.2021 17:56 Ответить
Коллаборант он. Перешел на службу к врагу. Раньше за такое только расстрел, а сейчас дезертир, понять и простить.
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24.05.2021 17:05 Ответить
позбавити всіх державних заслуг і засудити
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24.05.2021 18:07 Ответить
А те що він в АТО нарот дамбаса бомбив, то цапам пофіг?
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24.05.2021 18:12 Ответить
..ну судя по **дикому** налёту в этом году аж в ТРИ часа..уровень **подготовки** рашкопилотов никакой... Хотя..что говорить!! С приходом к власти ЗеОсла у нас в авиации вообще катастрофическое положение с топливом и полётами!!!
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24.05.2021 18:13 Ответить
а на российской фотке прямо как птенец Геринга.
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24.05.2021 19:00 Ответить
ублюдку повезло.....
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24.05.2021 19:45 Ответить
Ну, от і відлітася "спокойний і уравновєшенний с твьордой рукой". Хіба, може, Лукашевич "спалив" нашого українського шпійона своїм повідомленням, якого фсб проморгало.
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11.09.2021 17:15 Ответить
 
 