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Корниенко об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": "Поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко об исключении Шевченко из фракции

Большинство депутатов "Слуги Народа" поддержали исключении народного депутата Евгения Шевченко из фракции за систематические высказывания и действия, которые расходятся с политикой президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава партии Александр Корниенко.

"Своими действиями господин Шевченко поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами, а также нанес ущерб международному имиджу Украины, как предсказуемого партнера с последовательной политикой, который руководствуется демократическими европейскими ценностями", - отметил парламентарий.

По словам Корниенко, кроме высказывания собственной политической позиции он позволял себе заявления в сфере внешней политики, несогласованные ни с президентом Украины, ни с Министерством иностранных дел.

Глава партии "Слуга народа" напомнил депутатам, что партия уважает право на собственную политическую позицию, но она не может противоречить основным принципам политики партии и президента, тем более оправдывать действия, дискредитирующие политическую силу и главу государства.

В то же время в случае с Евгением Шевченко партия не может повлиять на его дальнейшую деятельность в парламенте.

"Во фракции "Слуга народа" он появился благодаря тому, что за него проголосовали люди. Конечно, мы не можем заставить его уйти из парламента, потому что он мажоритарщик. К слову, мы сознательно выступаем за отмену мажоритарки. Думаю, что следующие выборы в Верховную Раду должны пройти по пропорциональной системе, это будет страховкой от политической коррупции", - подытжил Корниенко.

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Ранее депутатская фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Евгения Шевченко.

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Корниенко об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": "Поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами" - Цензор.НЕТ 412
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24.05.2021 16:47 Ответить
Корниенко об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": "Поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами" - Цензор.НЕТ 6311 Корниенко об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": "Поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами" - Цензор.НЕТ 6311 Корниенко об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": "Поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами" - Цензор.НЕТ 6311
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24.05.2021 16:57 Ответить
та лан, "под угрозу"))
просто продемонстрировал РЕАЛЬНОЕ отношение и любовь зеленского, корниенко и всей гоп-компании к лукашенко..
как будто не за эти качества он был доверенным лицом у бесноватого вовки-шута и беларуского таракана..
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24.05.2021 16:49 Ответить
Тогда и клоуна гнать надо. в шею и под зад. Можно не только под, но это уже для эстетов вроде Кивы....
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24.05.2021 16:51 Ответить
це він тепер безпартійний чи ні?
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24.05.2021 17:01 Ответить
никто даже не заметит что этот утырок исчез из партии...
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24.05.2021 17:24 Ответить
падло совковое... я не могу спокойно на его реагировать
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24.05.2021 18:13 Ответить
Т.е. то шо это есть говно - нам это побоку!
А вот если иностранным партнерам начнет вонять - то мы уберем...
Какие же они ограниченные балаболы!
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24.05.2021 18:28 Ответить
Поставил под угрозу международное финансирование бюджета, которые пилит СН.
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24.05.2021 19:06 Ответить
правильно выперли.
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25.05.2021 07:44 Ответить
 
 