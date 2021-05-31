Очевидец задержания Протасевича: Роман был очень спокойным и сказал нам, что это все из-за него

Пассажир Ryanair рассказал, как происходила посадка самолета и задержание основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом гражданин Латвии Ренатс Рутиньш рассказал "Настоящему времени", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы летели, все было тихо и спокойно. А потом вдруг резкий поворот. В самолете была полная тишина. Стюардесса внезапно объявила, что будет посадка в Минске. Мы не поняли почему. Потом пилот объявил, что садимся в Минске, потому что какие-то проблемы с аэропортом Вильнюса", - рассказал Рутиньш.

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По его словам, после приземления пассажиры долго просто сидели в самолете. Потом их вывели на летное поле и сначала проверили там, а после отвезли на более детальную проверку в здание аэропорта.

"При этом никакой информации у нас не было вообще, мы не понимали, что происходит. От своих друзей в твиттере мы узнавали какие-то новости: сначала говорили, что самолет заминировали, но потом стало известно, что все из-за Романа. Романа отвели от нас, он был очень спокойным. Кому-то из пассажиров он сказал, что все из-за него. Я думаю, он это сразу понял и смирился, поэтому выглядел и вел себя очень спокойно", - подчеркнул пассажир.

"После этого мы просто сидели в закрытом помещении. Мы там провели семь часов. В какой-то момент у нас пропал интернет – и вайфай, и мобильный интернет отключили", - добавил он.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.