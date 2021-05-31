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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) Протасевич Роман (309)

Очевидец задержания Протасевича: Роман был очень спокойным и сказал нам, что это все из-за него

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Очевидец задержания Протасевича: Роман был очень спокойным и сказал нам, что это все из-за него

Пассажир Ryanair рассказал, как происходила посадка самолета и задержание основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом гражданин Латвии Ренатс Рутиньш рассказал "Настоящему времени", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы летели, все было тихо и спокойно. А потом вдруг резкий поворот. В самолете была полная тишина. Стюардесса внезапно объявила, что будет посадка в Минске. Мы не поняли почему. Потом пилот объявил, что садимся в Минске, потому что какие-то проблемы с аэропортом Вильнюса", - рассказал Рутиньш.

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По его словам, после приземления пассажиры долго просто сидели в самолете. Потом их вывели на летное поле и сначала проверили там, а после отвезли на более детальную проверку в здание аэропорта.

"При этом никакой информации у нас не было вообще, мы не понимали, что происходит. От своих друзей в твиттере мы узнавали какие-то новости: сначала говорили, что самолет заминировали, но потом стало известно, что все из-за Романа. Романа отвели от нас, он был очень спокойным. Кому-то из пассажиров он сказал, что все из-за него. Я думаю, он это сразу понял и смирился, поэтому выглядел и вел себя очень спокойно", - подчеркнул пассажир.

"После этого мы просто сидели в закрытом помещении. Мы там провели семь часов. В какой-то момент у нас пропал интернет – и вайфай, и мобильный интернет отключили", - добавил он.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
3 ч. ·

"ВІТРИННА ДИКТАТУРА".
Нагадаю, для тих, хто не читав "І знов я влізаю в танк", що лукашенківська диктатура - це продукт російських спецслужб, створений у рамках сценарію "відновлення СРСР" (Нового Союзного государства), згідно з яким у Білорусі й Україні мав відбуватися перед очима всього світу "ужас-ужас-ужас" (демонстративний, "з кров'ю", як біфштекс, державний тероризм), - а Росія на цьому тлі виглядала б "ще нічо так" і грала на міжнародній арені роль білого сахіба-миротворця, що єдиний здатен вгамувати всіх цих "маленьких східних дикунів" (три роки широкого медійного - підготовчого! - надування нам Януковича на "уууу-якого-страшного-диктатора", з-за чиєї спини потім російські снайпери показово розстріляють демонстрацію, як це зараз дозволено законом робити в Білорусі, - частина цього самого сценарію, тільки що ми всю дорогу пручались і пручаємось, а білоруси взагалі тільки оце тепер почали; див. у коменті лінк на мою статтю з "Танка", де все це викладено ширше).
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24.05.2021 17:17
+4
Це я до того, що одностайна вибухова реакція західних ЗМІ на викрадення білоруською державою журналіста Протасевича буквально "з повітря" зовсім не повинна вводити нас в оману як, буцім, "пробудження Заходу". Ні, це цілком "планова" реакція на "вітринну диктатуру" - ту, що якраз і призначена (і вмисне створена!) для всезагального осуду, як світовий ізгой, - і для порятунку від статусу ізгоя іншої, куди небезпечнішої й токсичнішої, "материнської" диктатури. (Коли в Росії хапають дітей на протестах і дають людям шість років тюрми за старий пост у фейсбуку, західні ЗМІ про це не пишуть.) Якщо зараз знову засвітяться європейські "друзі Путіна" (трошки, було, примовклі з 2014-го) і стануть закликати до переговорів з ним як, мовляв, єдиним ефективним миротворцем і можливим рятівником Романа Протасевича, - значить, цей акт повітряного тероризму, найімовірніше, навіть і не в Мінську придумано...
Ось це, любі діти, і є той "новий СРСР", у який вас заманюють міфічним "вкусним пломбіром" - як педофіл свою жертву в темний льох.
Будьмо уважні (с).
P.S. А в Білорусь, їй-богу, краще українцям поки що не їздити - якщо ви, звісно, не екстремал. Це зараз і є їхній "ідеальний СРСР" - територія під цілковитим контролем ФСБ (що зайвий раз доводить ту саму її "єдиноутробність" з "народнимі рєспублікамі Донбаса", про яку я писала в 2016-му, див. лінк).
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24.05.2021 17:19
+3
В единственной стране Европы - в Беларуси не только не отменена смертная казнь а даже применяется на постоянной основе сейчас.
Поэтому, Протасевичу грозит смерть. Его легко засудит лукашенко к смертной казни.
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24.05.2021 17:13
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В единственной стране Европы - в Беларуси не только не отменена смертная казнь а даже применяется на постоянной основе сейчас.
Поэтому, Протасевичу грозит смерть. Его легко засудит лукашенко к смертной казни.
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24.05.2021 17:13 Ответить
Думаю зассыт его Лука высшую меру давать.
А смертная казнь есть почти во всех нормальных странах, только в вымирающих от неё отказываются, в частности в Украине её нет
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24.05.2021 19:42 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
3 ч. ·

"ВІТРИННА ДИКТАТУРА".
Нагадаю, для тих, хто не читав "І знов я влізаю в танк", що лукашенківська диктатура - це продукт російських спецслужб, створений у рамках сценарію "відновлення СРСР" (Нового Союзного государства), згідно з яким у Білорусі й Україні мав відбуватися перед очима всього світу "ужас-ужас-ужас" (демонстративний, "з кров'ю", як біфштекс, державний тероризм), - а Росія на цьому тлі виглядала б "ще нічо так" і грала на міжнародній арені роль білого сахіба-миротворця, що єдиний здатен вгамувати всіх цих "маленьких східних дикунів" (три роки широкого медійного - підготовчого! - надування нам Януковича на "уууу-якого-страшного-диктатора", з-за чиєї спини потім російські снайпери показово розстріляють демонстрацію, як це зараз дозволено законом робити в Білорусі, - частина цього самого сценарію, тільки що ми всю дорогу пручались і пручаємось, а білоруси взагалі тільки оце тепер почали; див. у коменті лінк на мою статтю з "Танка", де все це викладено ширше).
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24.05.2021 17:17 Ответить
Це я до того, що одностайна вибухова реакція західних ЗМІ на викрадення білоруською державою журналіста Протасевича буквально "з повітря" зовсім не повинна вводити нас в оману як, буцім, "пробудження Заходу". Ні, це цілком "планова" реакція на "вітринну диктатуру" - ту, що якраз і призначена (і вмисне створена!) для всезагального осуду, як світовий ізгой, - і для порятунку від статусу ізгоя іншої, куди небезпечнішої й токсичнішої, "материнської" диктатури. (Коли в Росії хапають дітей на протестах і дають людям шість років тюрми за старий пост у фейсбуку, західні ЗМІ про це не пишуть.) Якщо зараз знову засвітяться європейські "друзі Путіна" (трошки, було, примовклі з 2014-го) і стануть закликати до переговорів з ним як, мовляв, єдиним ефективним миротворцем і можливим рятівником Романа Протасевича, - значить, цей акт повітряного тероризму, найімовірніше, навіть і не в Мінську придумано...
Ось це, любі діти, і є той "новий СРСР", у який вас заманюють міфічним "вкусним пломбіром" - як педофіл свою жертву в темний льох.
Будьмо уважні (с).
P.S. А в Білорусь, їй-богу, краще українцям поки що не їздити - якщо ви, звісно, не екстремал. Це зараз і є їхній "ідеальний СРСР" - територія під цілковитим контролем ФСБ (що зайвий раз доводить ту саму її "єдиноутробність" з "народнимі рєспублікамі Донбаса", про яку я писала в 2016-му, див. лінк).
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24.05.2021 17:19 Ответить
Очевидец задержания Протасевича: Роман был очень спокойным и сказал нам, что это все из-за него - Цензор.НЕТ 4124 Очевидец задержания Протасевича: Роман был очень спокойным и сказал нам, что это все из-за него - Цензор.НЕТ 7094
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24.05.2021 17:18 Ответить
А если женщины снова с цветами на улицу выйдут?
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24.05.2021 17:19 Ответить
Головне, щоб на проїжджу частину не виходили.
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24.05.2021 17:28 Ответить
Очевидец задержания Протасевича: Роман был очень спокойным и сказал нам, что это все из-за него - Цензор.НЕТ 5258 Очевидец задержания Протасевича: Роман был очень спокойным и сказал нам, что это все из-за него - Цензор.НЕТ 3734
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24.05.2021 17:43 Ответить
хворий лука мудіщєв.
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24.05.2021 17:28 Ответить
лука мудіщєв не гвалтував! він користався зі згоди.
тому цьому луці навіть пЯтух не світить
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24.05.2021 19:29 Ответить
Консул РФ відмовився відвідати Софію Сапегу, затриману з Протасевичем - Світ - TCH.ua Очевидец задержания Протасевича: Роман был очень спокойным и сказал нам, что это все из-за него - Цензор.НЕТ 478

.*Касаби .... сваїх не брасаєм * !?
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24.05.2021 17:29 Ответить
Лукашенко - маразматик!!!! И если спец. службы мира есть - они должны бороться с такими !!
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24.05.2021 18:20 Ответить
и эта гнида байден собрался договариваться с путлером по хорошему. какие же беспомощные и трусливые западные лидеры. противно все.
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24.05.2021 18:45 Ответить
 
 