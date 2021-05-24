Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Реализация земельной реформы добавит в бюджеты разных уровней около $2 млрд или около 1,5% ВВП.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов.
"С моей точки зрения, реформа медленная и обрезана. Экономическое развитие будет медленнее. Но оно все равно будет. По нашим расчетам (Киевской школы экономики), даже такой вариант реформы в последующие годы это добавит примерно 2 млрд долларов. То есть около 1,5% ВВП", - заявил Милованов.
Советник главы ОП отметил, что "очень положительно" смотрит на "эту историю" и надеется, что все будет хорошо.
Также он отметил, что нужно будет пристально следить за тем, чтобы при запуске земельной реформы не было рейдерства и других злоупотреблений. Но, по мнению советника главы ОП, ограничения покупки в одни руки 100 тыс. га сельскохозяйственной земли поможет правоохранителям своевременно реагировать на возможные злоупотребления.
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Треба відповідати "Абнімаю..."
мы в курсе
вау, как-то незаметно прошло
Киев становится все ближе к Парижу......
Следущая удобная купюра в "50" вечносереневых....
Жизнь ведь налаживается, только ее один милованов и видит
Якщо земля - товар, то чому його не враховувати у ВВП?
Повилазили з усіх бомжатників мамкіни економісти та політологи.
Один іншого тупіший...
Референдум ініціований Жюлькою замовчується??
78%% проти продажу Землі БАТЬКІВ та МАТЕРІВ НЕНЬКИ!!
Таки хто за це "галасував"- ПЕС та "безголосі" падлюки,НЄ??
Саме цінне продайте- ЛОХИ та неЛОХІ..тупі..😇
уклінно вибачаюсь..
Але саме кумедне, що проти вільного продажу землі в основному ті, в кого її нема.
От скажи, в тебе є хоч єдина ділянка?)
А згідно Конституції Держави Україна маю??
державну землю за копійки бєня купить і стане латифундистом...
Стибрена земля: Прямим текстом