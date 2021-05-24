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Новости Экономика
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Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов

Реализация земельной реформы добавит в бюджеты разных уровней около $2 млрд или около 1,5% ВВП.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов.

"С моей точки зрения, реформа медленная и обрезана. Экономическое развитие будет медленнее. Но оно все равно будет. По нашим расчетам (Киевской школы экономики), даже такой вариант реформы в последующие годы это добавит примерно 2 млрд долларов. То есть около 1,5% ВВП", - заявил Милованов.

Советник главы ОП отметил, что "очень положительно" смотрит на "эту историю" и надеется, что все будет хорошо.

Также он отметил, что нужно будет пристально следить за тем, чтобы при запуске земельной реформы не было рейдерства и других злоупотреблений. Но, по мнению советника главы ОП, ограничения покупки в одни руки 100 тыс. га сельскохозяйственной земли поможет правоохранителям своевременно реагировать на возможные злоупотребления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал необходимый для завершения земельной реформы закон о передаче земель громадам. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
зеленский уже зарплаты до уровня польских довёл,
мы в курсе
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24.05.2021 17:24
+8
А я напомню. Именно этот организм (милованов) сам согласился с тем, что он дебил.
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24.05.2021 17:29
+7
А на 15% снизит эпоха правления клоуна
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24.05.2021 17:19
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А на 15% снизит эпоха правления клоуна
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24.05.2021 17:19 Ответить
Спасіба бальшоє. Жму руку.
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24.05.2021 17:33 Ответить
Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 7671 Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 1251 Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 2616 Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 8193 Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 3860 Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 3451 с Милованов ты часом ВВП Украины с тумбочкой олигархов не попутал так где при растет то гешефтом кошерным..убогий....
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24.05.2021 17:47 Ответить
Невірна відповідь.
Треба відповідати "Абнімаю..."
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24.05.2021 17:57 Ответить
Навіщо ти бухаєш в понеділок, порошок?)
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24.05.2021 17:58 Ответить
https://www.facebook.com/100040850859386/videos/130204548351240/
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24.05.2021 17:20 Ответить
зеленский уже зарплаты до уровня польских довёл,
мы в курсе
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24.05.2021 17:24 Ответить
уже польские?

вау, как-то незаметно прошло Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 1680
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24.05.2021 17:25 Ответить
представляете, какая *опа в Польше? Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 4484
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24.05.2021 17:33 Ответить
Напомним, подорожание проезда в общественном транспорте Киева возможно, однако его цена не превысит 20 гривен !!!!!!!!!!!!, заявил депутат столичного горсовета Дмитрий Белоцерковец

Киев становится все ближе к Парижу...... Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 7243
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24.05.2021 17:24 Ответить
Вєталій Владіміравіч Удар-в-очко
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24.05.2021 17:35 Ответить
Бюджет как у Варшавы и Праги....А в реальности?! Идём в Европу...тарифами и заробитчанами.
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24.05.2021 17:58 Ответить
Людям очень даже удобно зеленую 20-ку тыкать за метро.
Следущая удобная купюра в "50" вечносереневых....
Жизнь ведь налаживается, только ее один милованов и видит Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 1158
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24.05.2021 18:09 Ответить
авторитет вже не повернеш, хапай зп доки є можливість і не патякай.
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24.05.2021 17:26 Ответить
бараны. ввп это валовой внутренний продукт, а не деньги с продажи земли.
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24.05.2021 17:26 Ответить
Сам ти вівця.
Якщо земля - товар, то чому його не враховувати у ВВП?
Повилазили з усіх бомжатників мамкіни економісти та політологи.
Один іншого тупіший...
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24.05.2021 18:02 Ответить
ввП - валовий внутрішній ПРОДУКТ. Ти на своєму заводі може землю виробляєш? Земля - то є засіб вироництва, який ти не можеш відтворити, а у разі продажу облікувати виручку ти зможеш 1 (один) раз, а не щомісяця чи щоквартала(чи, може ви і так можете тулити - регулярно??). Молоток - то також засіб вироництва - виробляй - продавай. А СВОЮ землю НЕ РОЗПРОДУЄ ЖОДНА КРАЇНА СВІТУ, крім нашої блін "незалєжнай". Чому не здавати в оренду і виручку не вносити в ВВП?? БЛІН, ЧОМУ??
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24.05.2021 19:42 Ответить
для того чтобы поднять ввп надо строить заводы и создавать рабочие места, .
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24.05.2021 17:27 Ответить
А фабрики можна? Чи тільки заводи?
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24.05.2021 18:03 Ответить
и телеграф...
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24.05.2021 18:11 Ответить
А я напомню. Именно этот организм (милованов) сам согласился с тем, что он дебил.
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24.05.2021 17:29 Ответить
Гордон напомнил об этом на недавней конференции Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 1163
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24.05.2021 18:13 Ответить
Таки шо??
Референдум ініціований Жюлькою замовчується??
78%% проти продажу Землі БАТЬКІВ та МАТЕРІВ НЕНЬКИ!!
Таки хто за це "галасував"- ПЕС та "безголосі" падлюки,НЄ??
Саме цінне продайте- ЛОХИ та неЛОХІ..тупі..😇
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24.05.2021 17:34 Ответить
Ойц... таки і ЗЕговнюки...
уклінно вибачаюсь..
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24.05.2021 17:36 Ответить
Ну не хочеш - не продавай. Які проблєми?
Але саме кумедне, що проти вільного продажу землі в основному ті, в кого її нема.
От скажи, в тебе є хоч єдина ділянка?)
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24.05.2021 18:05 Ответить
Не Маю!!
А згідно Конституції Держави Україна маю??
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24.05.2021 18:13 Ответить
у нас уже самый большой латифундист в районе , противник продажи, уже "самозастрелился"....Не хочешь продавать , заставят!
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24.05.2021 18:29 Ответить
Это то который Дебил.
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24.05.2021 17:57 Ответить
количество рабочих мест в 100 раз важнее ВВП, как с ним?
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24.05.2021 18:09 Ответить
Півтора відсотки для потрібних людей замість 50 для країни, якщо б запровадили ринок за польською моделью, наприклад.
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24.05.2021 18:23 Ответить
А як що не увеличит,землю жерти готов? Земельна реформа збільшить ВВП України на 1,5%, - радник глави ОП Милованов - Цензор.НЕТ 1454
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24.05.2021 18:29 Ответить
Источник откровений: Милованов рассказал, как курил марихуану. / "МВФ обкакался", - Милованов/ Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, - Милованов/ Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов / Наиболее вероятный сценарий - это постепенное усиление гривни, - Милованов/ "Мы на грани экономического прорыва", - Милованов/ Рынок земли сделает украинцев (ещё) более счастливыми и богатыми, - Милованов./ Мы не будем продавать землю, мы передадим ее громадам, - Милованов
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24.05.2021 18:38 Ответить
Знатно лизнул МилыйВаня! Не зря повысили собаку, отрабатывает!!!
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24.05.2021 18:56 Ответить
Когда страна избавится от этого придурка? Как и от Гончарука. Не ГІВНО. так ТРІСКА. усе до нашего берега лине.
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24.05.2021 19:17 Ответить
верните в собственность государства украденные, выведенные сельхоз лесхоз и дугие земли. разделите как предусматривает конституция (2- 4 га на каждого) а потом принимайте любые законы. люди решат что с ней делать
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24.05.2021 19:50 Ответить
А РЕФОРМА ВОДЫ !?)
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24.05.2021 19:57 Ответить
И ВОЗДУХА И ОГНЯ, А ВЕТРА !?)
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24.05.2021 19:59 Ответить
Підвищить... на один раз...
державну землю за копійки бєня купить і стане латифундистом...
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24.05.2021 19:58 Ответить
Земельна реформа збільшить ВВП України на 1,5%, - радник глави ОП Милованов - Цензор.НЕТ 7444
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24.05.2021 19:58 Ответить
дэбили поверят ведь их 73% и будут иметь продукты в 10 раз дороже европейских
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24.05.2021 21:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gKstX6qki40

Стибрена земля: Прямим текстом
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24.05.2021 22:57 Ответить
А откуда он взял єти 1,5 % ? Делает вид, что он в єтом что-то понимает?
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24.05.2021 21:31 Ответить
Всього лиш 1,5% і втратити право на спадщину пращурів. Це як в Книзі Буття Ісав продав своє першородство за миску бобів. Ви здуріли чи шахраї?
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24.05.2021 22:03 Ответить
Зрадник і україножер - фермери та Обробка сіьгоспродукції, може дати 200% ВВП !!!!! Не дозволим ФАРИСЕЯМ продати українські землі !!!
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24.05.2021 22:19 Ответить
 
 