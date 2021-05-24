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Сообщение о теракте на рейсе Lufthansa не подтвердилось, самолет готовится к вылету из Минска

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сообщение о теракте на рейсе Lufthansa не подтвердилось, самолет готовится к вылету из Минска

Самолет авиакомпании Lufthansa во Франкфурт, не вылетевший по расписанию из Минска из-за сообщения о готовящемся теракте, проходит подготовку к вылету.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"На данный момент все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна завершены. Сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось", - говорится в сообщении.

"Борт готовится к вылету, производится загрузка багажа, объявлена посадка на рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa Минск-Франкфурт", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из Минска не может вылететь самолет LufthansaВ аэропорту утверждают, что получили сообщение о теракте.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+22
гэбнявая постановка...
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24.05.2021 17:32
+20
Может пора уже прекращать летать в Лукашенкостан? Вам же дороже выйдут эти полеты потом...
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24.05.2021 17:32
+16
Для відводу очей.
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24.05.2021 17:32
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Кого заарештували тепер?
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24.05.2021 17:31 Ответить
Дымовая завеса от сумасшедших ***** и мудищева !
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24.05.2021 17:59 Ответить
Для відводу очей.
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24.05.2021 17:32 Ответить
ну да, конечно !

Белорусь нашпигована бомбами, еще со Второй мировой..... Сообщение о теракте на рейсе Lufthansa не подтвердилось, самолет готовится к вылету из Минска - Цензор.НЕТ 429
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24.05.2021 17:34 Ответить
вони уплигують у літак як тільки той потрапляє у білоруський повітряний простір.
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24.05.2021 17:56 Ответить
Відволікання уваги...
))
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24.05.2021 17:53 Ответить
Сообщение о теракте на рейсе Lufthansa не подтвердилось, самолет готовится к вылету из Минска - Цензор.НЕТ 1351
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24.05.2021 17:32 Ответить
Повідомлення про теракт на рейсі Lufthansa не підтвердилося, літак готується до вильоту з Мінська - Цензор.НЕТ 3281
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24.05.2021 18:25 Ответить
Может пора уже прекращать летать в Лукашенкостан? Вам же дороже выйдут эти полеты потом...
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24.05.2021 17:32 Ответить
каждый пират когда-то начинал с ловли креветок ..... Сообщение о теракте на рейсе Lufthansa не подтвердилось, самолет готовится к вылету из Минска - Цензор.НЕТ 1525
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24.05.2021 17:58 Ответить
гэбнявая постановка...
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24.05.2021 17:32 Ответить
"Хоботов - это мелко! От тебя один дискомфорт!"

Европе пора прижать усатого таракана !!!
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24.05.2021 17:45 Ответить
Где лучше всего спрятать листок? На дереве!
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24.05.2021 17:47 Ответить
???
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24.05.2021 17:52 Ответить
Блин... Папуа - Новая Гвинея теж..
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24.05.2021 17:50 Ответить
Сообщение о теракте на рейсе Lufthansa не подтвердилось, самолет готовится к вылету из Минска - Цензор.НЕТ 5276
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24.05.2021 17:52 Ответить
Люська абдристович , заявила , если бы Украина провела спецоперацию ( задержала 28 террористов ,а не оппозиционера ) ее бы ждали санкции и осуждение ! А раньше бился головой об стенку , что это вообще не возможно и ее не могло быть
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24.05.2021 18:08 Ответить
Вся різниця в тому, що тарган посадив літак під погрозою винищувача, тобто, фактично то було силове захоплення літака. А в наших то все мало бути, як проблеми на борту - комусь раптово стає дуже зле, потрібна термінова посадка. Її ж не довбанути дебіли з ОП готували і не кагебісти, а, щонайменше, три розвідки світу. Так що ніяких би санкцій не було, тим більше, затримали б не блогерів а терористів з хвостом до МН-17.
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24.05.2021 18:22 Ответить
На завтра, у Люфтганзы -- 2 рейса в Минск -- столько же обратно...
...почти все билеты проданы.
Можно забить любое число -- ...

Никто ничего не отменяет.
https://www.flug.de/flight/encodes/sFlightInput/fc4f3a3b9a954a218926aa844261a7ec/
А ещё 5, или 6 рейсов в Минск, другими компаниями.
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24.05.2021 17:52 Ответить
вони ж поки лише про то говорять, закликають до заборон.
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24.05.2021 17:57 Ответить
єдине, що зараз точно - більше люфтганза туда не полетить (с)

-- так точно! *)
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24.05.2021 17:59 Ответить
знач немцам бабло головніше.
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24.05.2021 18:22 Ответить
-- и шо б ты немецким флагом махал...*)
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24.05.2021 18:35 Ответить
так то ж ти ним машеш.
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24.05.2021 18:37 Ответить
у мене малось на увазі про тих, хто говорить про центральну заборону.
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24.05.2021 18:23 Ответить
враги кругом.... лука "подрисовывает картину с Ryanair"....
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24.05.2021 17:56 Ответить
Ойц...
Тариф захмарний та гарячу водичку в 120 містах відключтли
- якось пофік...
Памятаю ті часи - Свабоду Луїсу Карвааалолу та Анжелі Дебіл!
відволікання уваги і тільки...
А пам'ятаєте- як Ми борюкалися за свободу негрів??
Бував .. МИ зараз РАБИ ...
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24.05.2021 18:02 Ответить
"Сообщение о теракте на рейсе Lufthansa не подтвердилось, самолет готовится к вылету из Минска"
_"Аргумент" для полезных дураков и агентов влияния в Европе и США для использования в разворачивающейся операции прикрытия.
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24.05.2021 18:03 Ответить
ага
Повідомлення про теракт на рейсі Lufthansa не підтвердилося, літак готується до вильоту з Мінська - Цензор.НЕТ 9008
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24.05.2021 18:05 Ответить
Ми усі сидимо в зачинених вагонах потягу, який мчить з шаленою швидкістю, набираючи обертів до Третьої світової. До загибелі людства. І все шо ми робимо, це дивимось крізь забруднене вікно на чудові крайовиді в останні миті існування людства !!!
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24.05.2021 18:15 Ответить
нужно ******* пару дибилов и поезд еще поездит...
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24.05.2021 18:30 Ответить
Повідомлення про теракт на рейсі Lufthansa не підтвердилося, літак готується до вильоту з Мінська - Цензор.НЕТ 6963
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24.05.2021 18:52 Ответить
дешевая залипуха примитивной гбни...
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24.05.2021 18:29 Ответить
вова питерский и сашка шкловский заигрались . по харе никто дать не может вот и бесчинствуют .
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24.05.2021 18:41 Ответить
понты для приезжих Повідомлення про теракт на рейсі Lufthansa не підтвердилося, літак готується до вильоту з Мінська - Цензор.НЕТ 3041
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25.05.2021 00:19 Ответить
 
 