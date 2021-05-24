Сообщение о теракте на рейсе Lufthansa не подтвердилось, самолет готовится к вылету из Минска
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Самолет авиакомпании Lufthansa во Франкфурт, не вылетевший по расписанию из Минска из-за сообщения о готовящемся теракте, проходит подготовку к вылету.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
"На данный момент все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна завершены. Сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось", - говорится в сообщении.
"Борт готовится к вылету, производится загрузка багажа, объявлена посадка на рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa Минск-Франкфурт", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что из Минска не может вылететь самолет Lufthansa. В аэропорту утверждают, что получили сообщение о теракте.
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Белорусь нашпигована бомбами, еще со Второй мировой.....
))
Европе пора прижать усатого таракана !!!
...почти все билеты проданы.
Можно забить любое число -- ...
Никто ничего не отменяет.
https://www.flug.de/flight/encodes/sFlightInput/fc4f3a3b9a954a218926aa844261a7ec/
А ещё 5, или 6 рейсов в Минск, другими компаниями.
-- так точно! *)
Тариф захмарний та гарячу водичку в 120 містах відключтли
- якось пофік...
Памятаю ті часи - Свабоду Луїсу Карвааалолу та Анжелі Дебіл!
відволікання уваги і тільки...
А пам'ятаєте- як Ми борюкалися за свободу негрів??
Бував .. МИ зараз РАБИ ...
_"Аргумент" для полезных дураков и агентов влияния в Европе и США для использования в разворачивающейся операции прикрытия.