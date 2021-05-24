Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза открывали огонь, потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельское наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра.
Возле Водяного противник осуществил обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
В пригороде поселка Южное враг использовал автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.
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