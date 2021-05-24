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Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза открывали огонь, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельское наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра.

Возле Водяного противник осуществил обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде поселка Южное враг использовал автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Лисичанск тоже слышал..только не от туда откуда пишут..а со стороны Бахмутки-Золотого
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24.05.2021 18:28 Ответить
 
 