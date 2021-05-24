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Минздрав ведет переговоры о переносе сроков поставки COVID-вакцин с осени на лето, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Минздрав ведет переговоры о переносе сроков поставки COVID-вакцин с осени на лето, - Ляшко

На сегодняшний день Министерство здравоохранения Украины ведет переговоры о переносе сроков поставки вакцин от коронавируса в Украину с осени на лето.

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил в интервью LB, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовимся к тому, чтобы открыть больше центров вакцинации. Но они откроются, когда будет больше вакцин. Поэтому мои первые шаги в должности, которые я уже начал делать - пересмотрел все контракты и поставки вакцин. И закупочные организации сейчас еще подготовят аналитику, что и когда будет поставлено в Украину. Также я уже начал процесс переговоров о переносе поставок с четвертого квартала 2021 на летние месяцы. Плюс ведутся переговоры с компаниями, с которыми раньше активных переговоров не было, о приоритетности поставок летом", - рассказал Ляшко.

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Он также отметил, что поставил себе амбициозную цель - полностью провакцинировать за лето 5 миллионов украинцев. Или же сделать 10 миллионов доз.

"Поэтому я не буду делать никаких заявлений, а буду показывать работу своими действиями. Через 100 дней моей работы буду выходить на пресбрифинг, приду на заседание фракции - и будет приниматься решение, выполнил ли я обещанное и работаю ли дальше. Я не держусь за кресло, я серьезно говорю, что пришел выполнить поставленную цель - изменить систему здравоохранения и улучшить здоровье украинцев", - отметил Ляшко.

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Топ комментарии
+1
Минздрав ведет переговоры о переносе сроков поставки COVID-вакцин с осени на лето, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3773

потому что к осени Корея может разработать лекарство и зе-гниды могут не успеть наварить на шмурдяко-вакцинации...
Минздрав ведет переговоры о переносе сроков поставки COVID-вакцин с осени на лето, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3773

Минздрав ведет переговоры о переносе сроков поставки COVID-вакцин с осени на лето, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7894
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24.05.2021 18:13
+1
купите по бешеной цене, когда она на# никому не будет нужна? чемпионы, мастера #уевы!
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24.05.2021 18:23
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Все в будущем времени у уродов....
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24.05.2021 17:49 Ответить
це зараз норм, бо він лише приступив до справ.
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24.05.2021 18:15 Ответить
Они еще маем месяцем прошлого года живут. Вот ровно год назад такое заявление было бы уместно.
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24.05.2021 17:56 Ответить
а мінспорту веде переговори про присвоєння збірній України з футболу звання Чемпіонів Світу
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24.05.2021 17:57 Ответить
на літо 22 хіба що...
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24.05.2021 18:08 Ответить
Минздрав ведет переговоры о переносе сроков поставки COVID-вакцин с осени на лето, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3773

потому что к осени Корея может разработать лекарство и зе-гниды могут не успеть наварить на шмурдяко-вакцинации...
Минздрав ведет переговоры о переносе сроков поставки COVID-вакцин с осени на лето, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3773

Минздрав ведет переговоры о переносе сроков поставки COVID-вакцин с осени на лето, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7894
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24.05.2021 18:13 Ответить
так наявність ліків не завжди відміняє вакцинацію.
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24.05.2021 18:16 Ответить
Вакцинацию делают вакциной, а не шмурдяком...
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24.05.2021 18:30 Ответить
німці коляться і не вийопуються
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24.05.2021 18:38 Ответить
це ти до чого!)) У німців нема ні Sinovak ні Covishild. Астру перейменували, але все одно переважає Пфайзер
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24.05.2021 18:43 Ответить
і в шо ж німці астру перейменували?
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24.05.2021 19:10 Ответить
зазвичай я не займаюсь лікнепом, але для тебе зроблю виняток)))

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca
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24.05.2021 20:14 Ответить
так це ж не німці. а фірма англо-шведська. нарешті привели у порядок назву. при виробництві у різних країнах одного і того ж препарату, назви цього препарату різні, а розробка то все-рівно залишается астразенеки. буде Україна виробляти у себе пфайзер, він не буде називатись комінарниті, а отримає іншу назву.
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24.05.2021 20:28 Ответить
так що у німців є ковішилд, бо не залежно він назви, у ампулі одне і те ж саме.
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24.05.2021 20:31 Ответить
Схоже я таки помилився, намагаючись відкрити тобі очі)))
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24.05.2021 22:58 Ответить
а нас рать
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24.05.2021 23:05 Ответить
ти коли в аптеці ліки купляєш, що лікар прописав, то аптекарка тобі каже: немає цього, є аналог вітчизняний наприклад. так ось ю.корейська теж якось називається, але вам 73%ним того казати не можна, тому і сказали вам скаженим, що то зенека, бо у середині зенека, а на ампулі інша назва.
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24.05.2021 19:20 Ответить
небреши, пацан...
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24.05.2021 18:43 Ответить
вивчи граматику, потім прийдеш коменти пісяти.
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24.05.2021 19:08 Ответить
купите по бешеной цене, когда она на# никому не будет нужна? чемпионы, мастера #уевы!
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24.05.2021 18:23 Ответить
Какая амбициозная цель?, в ЕС уже пррвакцинировано больше, чем 30 % населения, в Британии, Израиле и США скоро все получат по однрй дозе,- Украина отказалась от третьего по величине ядерного потенциала нацеленного на США, проявив гуманность и конструктивность, в замен пооучила ни вакцин , как говорится ни-чего,одни слова, а да,- бумажку от Будапештского меморандума и кредит МВФ на прддержание курса грн., благодаря которому выводят больше на 5 миллрд. $ процентов ежегодно, через ОВГГ, а разворованные таким и другими способами , как на строительстве дорог кредиты,продав Землю Зеленским, Порошенко и Вакарчуком и их подельниками в ВР по агрохолдингам прийдется отдать,-не им а народу, а они будут обеспеченны за счет народа,лежать на собственном пляже,своего гольфклуба,где нибудь в Маями, попивая коктейль, и смотря новости в телевизоре об очередном в Украине Майдане или войне, рассуждая о демократии.
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24.05.2021 20:06 Ответить
 
 