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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) задержание (6588) санкции (10616) Евросоюз (15877) Шарль Мишель (212) Протасевич Роман (309)

ЕС сегодня вечером может ввести санкции против Беларуси: "Мы готовим несколько возможных мер", - глава Евросовета Мишель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС сегодня вечером может ввести санкции против Беларуси:

Евросоюз уже 24 мая вечером может принять меры против Беларуси в ответ на инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая.

Об этом заявил журналистам глава Евросовета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня вечером у нас будет возможность затронуть международные темы. В частности, на повестке будет Беларусь. То, что там вчера произошло, было международным скандалом, жизни европейских граждан были поставлены под угрозу, и это неприемлемо. Вот поэтому мы включим в обсуждение на Европейском совете санкции, мы готовим несколько возможных мер, несколько опций, и я надеюсь, что сегодня вечером мы сможем принять решение по этому вопросу", - сказал Мишель.

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Накануне стало известно, что Мишель включит в повестку открывающегося в понедельник саммита ЕС вопрос о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+7
Хочется верить, что это именно санкции, а не очковтирательство.
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24.05.2021 18:05
+6
ЕС сегодня вечером может ввести санкции против Беларуси: "Мы готовим несколько возможных мер", - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 4296 ЕС сегодня вечером может ввести санкции против Беларуси: "Мы готовим несколько возможных мер", - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 3130
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24.05.2021 18:08
+5
Иди на срунет гадь.
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24.05.2021 18:05
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в анонсе показалось, что Шмыгаль вещает...а нет не Шмыгаль.....Шарль...
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24.05.2021 18:00 Ответить
зачетно !

Шарль - Шмыгаль
оба лысые, в броде и очках...
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24.05.2021 18:02 Ответить
когда этот Мишель усы сбреет ?

я даже испугался сообщения - привиделось, что Шмыгаль санкции вводит ! ЕС сегодня вечером может ввести санкции против Беларуси: "Мы готовим несколько возможных мер", - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 7779
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24.05.2021 18:01 Ответить
Иди на срунет гадь.
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24.05.2021 18:05 Ответить
кацапа,а тебе какое дело до Ук4раины и Беларуси?зудит?так присядь на бутылку ЕС сегодня вечером может ввести санкции против Беларуси: "Мы готовим несколько возможных мер", - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 4346
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24.05.2021 18:07 Ответить
Две минутьі без "спам" - єто довига для тебя..
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24.05.2021 18:08 Ответить
дофига
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24.05.2021 18:10 Ответить
Занадто ЕС сегодня вечером может ввести санкции против Беларуси: "Мы готовим несколько возможных мер", - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 9857 Руссо "туристо" обліко ненормале. Цігель, цігель ай лю-лю
ЕС сегодня вечером может ввести санкции против Беларуси: "Мы готовим несколько возможных мер", - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 6548
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24.05.2021 18:20 Ответить
Хочется верить, что это именно санкции, а не очковтирательство.
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24.05.2021 18:05 Ответить
ЕС сегодня вечером может ввести санкции против Беларуси: "Мы готовим несколько возможных мер", - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 4296 ЕС сегодня вечером может ввести санкции против Беларуси: "Мы готовим несколько возможных мер", - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 3130
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24.05.2021 18:08 Ответить
Фоторобот ! Уже в розыске ?! Оперативренько !!!
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24.05.2021 18:11 Ответить
Нелегитимному диктатору нет места в цевилизованных странах !
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24.05.2021 18:09 Ответить
Nadejus ne budet kakije to vengri protiv ili Kipr,vsio taki eto uze imejem delo s terorizmom kak Somali
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24.05.2021 18:16 Ответить
Теперь наверно от SWIFT отключат(
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24.05.2021 18:21 Ответить
Главное выразить обеспокоенность.
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24.05.2021 18:29 Ответить
заблокировать счета и не пускать в ЕС диспетчера! И озабоченность ещё глубокую!
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24.05.2021 18:37 Ответить
#1 - запретить экспорт бульбы из Бобруйска , шаг #2 - заблокировать счета в швейцарских банках директора колхоза "Путь Ильича"из Гомельской области, пункт #3 и так далее 😁😁😁
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24.05.2021 19:10 Ответить
Обеспокоенность и озабоченность-главные санкции импотентов из ЕС.Ну максимум-их глубокая версия.
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24.05.2021 23:54 Ответить
 
 