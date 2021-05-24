В Украине назревает острая проблема с пресной водой, которой руководство страны практически не уделяет внимания, – эксперт

В Украине назревает острая проблема с пресной питьевой водой, которой руководство страны практически не уделяет внимания, а система государственного экологического контроля, основная задача которого свелась к политическому и экономическому давлению на крупный бизнес, себя полностью дискредитировала.

Как рассказала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, Украина очень слабо обеспечена пресной водой и в ближайшем будущем может вовсе остаться без питьевой воды, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Украина очень слабо обеспечена пресной водой. Что необходимо сделать прежде всего? Ключевое, к чему мы призываем, – на законодательном уровне запретить использование артезианских пресных вод, кроме как для питьевого потребления. Это уже вопрос национальной безопасности. Мы уже сейчас видим населенные пункты, в которые привозят воду, так как ее уже невозможно получить из скважин. Уже в ближайшем будущем мы как государство можем остаться без пресной питьевой воды", - сказала Цыганок.

"Очень мало внимания уделяется этому вопросу. Сказать, что совсем не уделяется, я не могу. Все-таки у нас есть некоторые обязательства перед Европейским Союзом, мы видим реформу управления водными ресурсами, но это все очень медленно происходит", - добавила эколог.

По ее словам, необходимо как можно скорее создать эффективный и прозрачный государственный экологический контроль, который не будет "кошмарить" бизнес по политическим или экономическим причинам.

"Важно сохранить чистоту речных поверхностных вод. Несмотря на то, что в этом аспекте законодательно все урегулировано, большинство предприятий с 2008 года получило переходный период для оборудования очистных сооружений. К сожалению, в связи с полным разрушением государственного экологического контроля – ответственный госорган себя полностью дискредитировал - предприятия не верят, что это заработает, и только малая часть предприятий установили очистные сооружения. Это означает, что в наши реки сливается огромное количество нечистот", - сказала эколог.