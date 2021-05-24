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В Украине назревает острая проблема с пресной водой, которой руководство страны практически не уделяет внимания, – эксперт

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Украине назревает острая проблема с пресной водой, которой руководство страны практически не уделяет внимания, – эксперт

В Украине назревает острая проблема с пресной питьевой водой, которой руководство страны практически не уделяет внимания, а система государственного экологического контроля, основная задача которого свелась к политическому и экономическому давлению на крупный бизнес, себя полностью дискредитировала.

Как рассказала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, Украина очень слабо обеспечена пресной водой и в ближайшем будущем может вовсе остаться без питьевой воды, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Украина очень слабо обеспечена пресной водой. Что необходимо сделать прежде всего? Ключевое, к чему мы призываем, – на законодательном уровне запретить использование артезианских пресных вод, кроме как для питьевого потребления. Это уже вопрос национальной безопасности. Мы уже сейчас видим населенные пункты, в которые привозят воду, так как ее уже невозможно получить из скважин. Уже в ближайшем будущем мы как государство можем остаться без пресной питьевой воды", - сказала Цыганок.

"Очень мало внимания уделяется этому вопросу. Сказать, что совсем не уделяется, я не могу. Все-таки у нас есть некоторые обязательства перед Европейским Союзом, мы видим реформу управления водными ресурсами, но это все очень медленно происходит", - добавила эколог.

По ее словам, необходимо как можно скорее создать эффективный и прозрачный государственный экологический контроль, который не будет "кошмарить" бизнес по политическим или экономическим причинам.

"Важно сохранить чистоту речных поверхностных вод. Несмотря на то, что в этом аспекте законодательно все урегулировано, большинство предприятий с 2008 года получило переходный период для оборудования очистных сооружений. К сожалению, в связи с полным разрушением государственного экологического контроля – ответственный госорган себя полностью дискредитировал - предприятия не верят, что это заработает, и только малая часть предприятий установили очистные сооружения. Это означает, что в наши реки сливается огромное количество нечистот", - сказала эколог.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
Не куй питьевой водой снабжать оккупированные территории. Они всё равно за воду не платят, воду для ОРДЛО оплачивают жители Украины.
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24.05.2021 18:55
+11
Та чого ви! Хіба наші люди навчені берегти воду? Річки засрали, в озерах миють машини, водою миють плитку, асфальт....
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24.05.2021 18:53
+7
Когда будет "на часі" -- будет уже нечего пить. Я фильтры не успеваю менять.
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24.05.2021 18:56
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Не на часі .
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24.05.2021 18:52 Ответить
Когда будет "на часі" -- будет уже нечего пить. Я фильтры не успеваю менять.
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24.05.2021 18:56 Ответить
а у меня электрофильтр для питьевой воды. Правда расход питьевой воды на 15-20% больше
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24.05.2021 19:19 Ответить
Нужно будет посмотреть. У меня обычный на 4 элемента, слишком часто в последние пару лет стал менять.
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24.05.2021 19:33 Ответить
Зимой добавляют больше реагентов для очистки воды , потому что вода холодная .Поэтому фильтры быстрее забиваются.
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24.05.2021 21:33 Ответить
Дело не во времени года. В прошлые годы такого трындеца не было.
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24.05.2021 22:37 Ответить
Она обещала пару лет назад, что вода будет по талонам. Обычная расейская б
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25.05.2021 01:47 Ответить
Да фигня, главное крысчан всё-равно хуже.
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24.05.2021 18:53 Ответить
Та чого ви! Хіба наші люди навчені берегти воду? Річки засрали, в озерах миють машини, водою миють плитку, асфальт....
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24.05.2021 18:53 Ответить
"Асфальт" в собственных карманах для нынешнего руководства страны гораздо важнее какого-то там здоровья нации. Здоровье людей не звенит и не шелестит в их собственном кармане.
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24.05.2021 18:53 Ответить
Не куй питьевой водой снабжать оккупированные территории. Они всё равно за воду не платят, воду для ОРДЛО оплачивают жители Украины.
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24.05.2021 18:55 Ответить
Почему?надо обязательно воду в крым дать!ведь крым это украина!?а как своих граждан там без воды оставлять?нехорошо получаеться,как-то не патриотично.
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25.05.2021 05:08 Ответить
и не только воду оплачиваем, за всё платим, ахметка не даст скиздеть.
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25.05.2021 09:03 Ответить
сколько Беня за эту кампанию заплатил?
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24.05.2021 18:56 Ответить
Если не давить на крупный бизнес, то все будет нормально? Такой мэсседж этого высера? Кто оплачивает интересно😁😁😁😁😁😁
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24.05.2021 18:58 Ответить
го шутки о воде в Крыму
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24.05.2021 18:58 Ответить
в Криму воды что ли мало ?? я им по почте недавно 1 литр отправил ... не понимаю чего ноют...
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24.05.2021 19:03 Ответить
kelman muksat А электричество ты им не отправлял, пока у них были траблы? Если да, то можешь требовать возмещения там его переизбыток, чтобы у белорусов не покупать Еще бы так и с водой не случилось.
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24.05.2021 19:21 Ответить
...могу отправить ведро фазы тогда.
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24.05.2021 19:36 Ответить
пусть аграрии еще больше распашут болот и лугов и засадят все кукурузой и подсолнухом.. каждый стебель кукурузы за сутки вытягивает из земли 2-4 литра воды....
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24.05.2021 18:59 Ответить
амброзия еще больше выпивает, не будет кукурузы на полях, будет амброзия как при совке
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24.05.2021 19:34 Ответить
Правда должны быть нормы метров сто от рек озёр нельзя вспахивать поля, также нужно очищать озера реки от ила и мусора про малые реки и ручьи вообще молчу там полная разруха засыпаю мусор и сливают гавно.Ну и большой бизнес должен остановить слив нечистот в реки озера.Но мало вероятно всё это не в Украине возможно.
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24.05.2021 20:28 Ответить
Вперёд, очисти у себя озерцо, может скрепу найдешь
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25.05.2021 01:48 Ответить
Там где я сейчас нахожусь все озера реки чистые.
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25.05.2021 09:09 Ответить
Не смеши, на раисе чистые реки. Алтай?
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25.05.2021 19:53 Ответить
Алеша ты флажок Мордора и Великобритании не отличаешь?))
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25.05.2021 20:51 Ответить
Я представляю Великобритания, который в начале рабочего дня лезет смотреть- чё там у Хохлов. Вы точно в Рашке больные.
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26.05.2021 12:02 Ответить
Если не распахивать эти земли, то и сорных растений не будет (типа той же амброзии). Если земли не распахиваются, то там растут местные виды.
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25.05.2021 07:32 Ответить
насколько тупые люди в 21 веке. сколько в рот влил- столько снизу и вытекло
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24.05.2021 19:53 Ответить
Та хоть камни с неба! Мы сделали их вместе!
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24.05.2021 18:59 Ответить
Это верно!
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24.05.2021 19:00 Ответить
"Ключевое, к чему мы призываем, - на законодательном уровне запретить использование артезианских пресных вод, кроме как для питьевого потребления."
_Ах вы ж мрази! Ещё и воду решили у крестьян отобрать! В Украине назревает острая проблема с пресной водой, которой руководство страны практически не уделяет внимания, – эксперт - Цензор.НЕТ 369
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24.05.2021 19:01 Ответить
да еще и производители псевдо минеральной воды вытягивают ее несметное и неучтенное количество из земли. плюс ко всему леса вырубили процентов 50. скоро будем завидовать жителям сахары. те хоть родились без воды, а мы ее просрали...
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24.05.2021 19:02 Ответить
И куда ж они эту воду девают, зебил?
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25.05.2021 01:50 Ответить
для тебя дятла заправляют углекислотой и антибиотиками. а ты чмо рогатое пьешь.
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25.05.2021 07:16 Ответить
Развеселил дебил. Ту воду я не пью.
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25.05.2021 09:43 Ответить
Говно вопрос,есть у нас вода, а крысчане пусть пьют пресняк с дырки не Азове
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24.05.2021 19:02 Ответить
Во многих местах в семьях Японии вода из раковин накапливается в сливных бачках унитазов и потом используется для смыва.Такое у нас можно использовать нашим маловодным районам и пенсионерам ,имеющим водосчетные узлы и получающим субсидию.Воду из кухонной мойки ,ввиду жирности воды, использовать нельзя.
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24.05.2021 19:15 Ответить
а можно вообще не смывать, на очко ходить как кацапы
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24.05.2021 22:37 Ответить
У старых людей в селах есть биотуалеты и нет нормальной воды в колодцах.Молочная смесь в воде сворачивается.Во многих степных районах так.Люди долго не живут.Да и вода в колодцах исчезает.В дождливой Германии счастливых обладателей собственных домов облагают налогом на крышу.Принуждают собирать дождевую воду в подземные емкости и использовать для полива и других нужд.
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25.05.2021 00:06 Ответить
в начале двухтысячных довелось быть в Германии. И мы были приглашены к генералу бундесвера. так тогда мы все мыли руки по очереди в тазике.
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25.05.2021 07:19 Ответить
тарифы??? )))
намек толстый )))
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24.05.2021 19:16 Ответить
І тарифи також.
А основне - це те, що вже з 2014 року, до цього часу, всіляким цим "екоінспекціям" не дають можливості обдирати до нитки бізнес.
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24.05.2021 19:50 Ответить
Какая проблема? Чё они несут.
Это кацапские ******** подобную ахинею вкидывают, через свою агентуру и тупых дебилов. Типо что бы свои проблемы в Крыму с водой списать на то, что мол везде так.
Ага. А дебилы ведутся...
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24.05.2021 19:25 Ответить
Ти хоч знаєш, що в дуже багатьох селах в Україні вже кілька років, як не стало води в колодязях? Не чув? То сам не неси ахінею.
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24.05.2021 20:05 Ответить
Доооо. Кацап, перелогинься. Никаких проблем в украинских сёлах нету.
Если нету воды - стоит копать в другом месте или глубже.
Ты вообще не в теме, или просто кацапский бот, пишущий на украинском...
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24.05.2021 21:45 Ответить
ти сам бот. Проблеми дійсно були в тому році і в попередньому.
Цього року на Київщині поки що добре але чи надовго?
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24.05.2021 22:28 Ответить
Аахахах...
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24.05.2021 22:51 Ответить
Ну в цьому році проблем бути не повинно - дощі йдуть один за одним
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24.05.2021 22:27 Ответить
Дуже впав рівень грунтових вод. Дощі допоможуть лиш тимчасово і ненадовго. Та і не скрізь. Це як в радянські часи наробили меліораційних канав. І все, щезло навіки сотні тисяч гектарів боліт, різних заплав, озер, ставків, обміліли ріки. І ніякі дощі допомогти тут не в силі. Нині ситуація точно така ж, тільки пов"язана вже з масовим бурінням свердловин, в домашніх господарствах в тому числі. А проблема не тільки на Київщині, точно ще знаю про Житомирщину і Чернігівщину, бо маю там рідню. Схоже, що і в інших областях ситуація не набагато краща...
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24.05.2021 23:00 Ответить
З меліоративних каналів вода так само стікає в річки.
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24.05.2021 23:27 Ответить
Стікала. Зараз там нічому стікати. І самі річки після всіх тих меліоративних робіт почали стрімко міліти.
ПС. Не розумію, навіщо вступати в дискусію, абсолютно не володіючи питанням? Зрозуміло, що сам ти цього не міг бачити, бо ще шостий чи сьомий клас закінчуєш, але знайди хоча б старих людей на селі, які все бачили на власні очі до і після та в них розпитай...
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24.05.2021 23:41 Ответить
Ты дебил, болото как стояло, так и стоит.
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25.05.2021 01:52 Ответить
На Київщині та Чернігівщині нема проблем. Проблеми на кацапщині у хворих головах.
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25.05.2021 01:54 Ответить
Ти хворе невиліковно...
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25.05.2021 22:35 Ответить
Кацап, завжди кацап, навіть коли не може сформулювати свою думку.
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26.05.2021 12:05 Ответить
Адрес, или голоса нашептали?
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25.05.2021 01:51 Ответить
На Юге Украины в конце лета воды во многих колодцах нет.
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25.05.2021 07:35 Ответить
какая нахнен вода? в Украине почти бесконтрольно гуляет около 400 миллиардов левих баксов в год. как думаете? зеле, ермаку и прочим до воды сейчас?
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24.05.2021 19:43 Ответить
Зате постійно мусолять поставку води в Крим. В ОРДЛО такої проблеми немає, в затоплених шахтах води вистачає на різні смаки.
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24.05.2021 20:18 Ответить
річки міліють, криниці порожніють.. хто живе на землі давно це бачить, а сонні містяни-Иліта поки що не в курсі і тільки те й роблять, що вирубують ліси, сушать болота, викачують з сотен метрів глибини воду яка для бізнесу покраще, нафтовики також вносять свою частину в дегідрацію України..(
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24.05.2021 20:21 Ответить
По современному , экономному использованию водных ресурсов надо прежде всего изучать опыт Израиля. К тому же там много выходцев из Украины, опыт которых в этом вопросе нам бы очень пригодился.
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24.05.2021 20:22 Ответить
надо прежде всего изучать опыт Израиля/ Украинцы сами разберутся и с своей водой, и с своей землёй. Опыт гражданина Израиля Коломойского обошёлся Украине в 5,5 млрд долларов.
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24.05.2021 21:02 Ответить
Как у нас, кроме Януковича, Мертверчука и Зеленского есть майдановцы, добровольцы, воины АТО и масса неравнодушных, настоящих людей. сумевших защитить Украину в решающий момент, так и в Израиле, кроме Коломойского, есть масса работящих, умных, добросовестных людей, сумевших создать в безводной полупустыне мощное производство разнообразного продовольствия и обеспечить водой всю страну.
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24.05.2021 21:43 Ответить
В Израиле есть масса работящих, умных, добросовестных людей.- Им промыли мозги Вассерман и Кедми. В Тель-Авиве состоится акция против умышленного втягивания Израиля в гражданскую войну на Украине . «Ізраїль - за Україну без бандерівців!» . /Израиль военный союзник Путина. Израильские наёмники воюют против ВСУ. Последнее утверждение предлагаю гневно опровергнуть.
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24.05.2021 22:06 Ответить
Разговор идет не о политике, а о конкретном опыте Израиля в экономном и эффективном использовании воды, который нам необходим.
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24.05.2021 22:19 Ответить
в экономном и эффективном использовании воды, который нам необходим./ Израиль-союзник Путина в его войне с Украиной. А в Украине есть опыт водоиспользования в Крыму и других засушливых районах.
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24.05.2021 22:43 Ответить
Де ссилки і джерела інформації ?
Лайно Раша до уваги не береться.
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24.05.2021 22:24 Ответить
Де ссилки .-В Караганде. В Україні-посилання.
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24.05.2021 22:39 Ответить
Сідоров, яж не кажу чому ти не Сидорчук, тому не вий*б*йся, а дай джерела де "Ізраіль союзник пукіна".
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25.05.2021 18:14 Ответить
Зеленский подписал закон о продаже земли.-Это хорошо или плохо? Коротко, без вий*б*й.
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25.05.2021 18:57 Ответить
Що там с Ізраелем, союзником пукіна?
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25.05.2021 22:52 Ответить
Що там с Ізраелем, союзником пукіна?/ Иван Петрович Сидоров должен знать кому он поведает тайну. Поэтому: Зеленский подписал закон о продаже земли.-Это хорошо или плохо? / И как только так сразу.
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26.05.2021 00:10 Ответить
За то у нас систематически идут вбросы по гуманитарной поставке воды оккупантам и их пособникам в Крым. Да еще подают воду в оккупированные ОРДЛО, за которую даже не платят.
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24.05.2021 20:43 Ответить
Річки міліють, дерева сохнуть... Скоро ніде буде й москаля, ні втопити, ні повісити.
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24.05.2021 21:16 Ответить
5 балів
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24.05.2021 22:23 Ответить
ПРИ ЧЕМ ТУТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТЕЗИАНСКИХ ВОД В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ !!!??? ГЛАВНОЕ ЭТО ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ВОНЮЧИМ ПРЕДПРИЯТИЯМИ !!! ДЕБИЛОИД ОН, А НЕ ЭКОЛОГ !!!
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24.05.2021 21:51 Ответить
Може промисловці почали викачувати артезіанські запаси?
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24.05.2021 22:31 Ответить
Вона рассейка.
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25.05.2021 01:56 Ответить
А ви чекаєте що колишній актор з шоу бізу щось буде робити в Україні окрім само піару?
Чекайте, не дочекаєтесь. Інтелектом трохи не вийшов В Україні назріває гостра проблема з прісною водою, якій керівництво країни практично не приділяє уваги, - експерт - Цензор.НЕТ 9064
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24.05.2021 22:22 Ответить
Ждем очередного "гетьманцева" с инициативой штрафовать всех, у кого в частном секторе есть артскважина.
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24.05.2021 22:25 Ответить
прибережні смуги, заливні луки, болота, всі місця, де накопичується вода безжалісно розорюються жлобоаграріями, щедро посипається добривами та пестицидами, все це змивається дощами і називається питною водою.
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24.05.2021 23:47 Ответить
В Україні назріває гостра проблема з прісною водою, якій керівництво країни практично не приділяє уваги, - експерт - Цензор.НЕТ 3882
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25.05.2021 03:58 Ответить
В Черкаській області, в бабусеному колодязі води немає 3 роки, поруч заболочена річка Золотоношка, яка також практично в цьому місці пересохла. Це центральна Україна....
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25.05.2021 09:09 Ответить
 
 