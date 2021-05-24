В Украине назревает острая проблема с пресной водой, которой руководство страны практически не уделяет внимания, – эксперт
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В Украине назревает острая проблема с пресной питьевой водой, которой руководство страны практически не уделяет внимания, а система государственного экологического контроля, основная задача которого свелась к политическому и экономическому давлению на крупный бизнес, себя полностью дискредитировала.
Как рассказала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, Украина очень слабо обеспечена пресной водой и в ближайшем будущем может вовсе остаться без питьевой воды, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Украина очень слабо обеспечена пресной водой. Что необходимо сделать прежде всего? Ключевое, к чему мы призываем, – на законодательном уровне запретить использование артезианских пресных вод, кроме как для питьевого потребления. Это уже вопрос национальной безопасности. Мы уже сейчас видим населенные пункты, в которые привозят воду, так как ее уже невозможно получить из скважин. Уже в ближайшем будущем мы как государство можем остаться без пресной питьевой воды", - сказала Цыганок.
"Очень мало внимания уделяется этому вопросу. Сказать, что совсем не уделяется, я не могу. Все-таки у нас есть некоторые обязательства перед Европейским Союзом, мы видим реформу управления водными ресурсами, но это все очень медленно происходит", - добавила эколог.
По ее словам, необходимо как можно скорее создать эффективный и прозрачный государственный экологический контроль, который не будет "кошмарить" бизнес по политическим или экономическим причинам.
"Важно сохранить чистоту речных поверхностных вод. Несмотря на то, что в этом аспекте законодательно все урегулировано, большинство предприятий с 2008 года получило переходный период для оборудования очистных сооружений. К сожалению, в связи с полным разрушением государственного экологического контроля – ответственный госорган себя полностью дискредитировал - предприятия не верят, что это заработает, и только малая часть предприятий установили очистные сооружения. Это означает, что в наши реки сливается огромное количество нечистот", - сказала эколог.
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_Ах вы ж мрази! Ещё и воду решили у крестьян отобрать!
намек толстый )))
А основне - це те, що вже з 2014 року, до цього часу, всіляким цим "екоінспекціям" не дають можливості обдирати до нитки бізнес.
Это кацапские ******** подобную ахинею вкидывают, через свою агентуру и тупых дебилов. Типо что бы свои проблемы в Крыму с водой списать на то, что мол везде так.
Ага. А дебилы ведутся...
Если нету воды - стоит копать в другом месте или глубже.
Ты вообще не в теме, или просто кацапский бот, пишущий на украинском...
Цього року на Київщині поки що добре але чи надовго?
ПС. Не розумію, навіщо вступати в дискусію, абсолютно не володіючи питанням? Зрозуміло, що сам ти цього не міг бачити, бо ще шостий чи сьомий клас закінчуєш, але знайди хоча б старих людей на селі, які все бачили на власні очі до і після та в них розпитай...
Лайно Раша до уваги не береться.
Чекайте, не дочекаєтесь. Інтелектом трохи не вийшов