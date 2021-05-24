Беларусь высылает из страны почти все посольство Латвии из-за инцидента с государственным флагом - Латвия ответила симметрично
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Беларусь объявила о высылке из страны посла Латвии и почти всего дипломатического персонала посольства. Такой шаг объяснили инцидентом в Риге, где государственный флаг Беларуси заменили на бело-красно-белый флаг.
Об этом на встрече с журналистами 24 мая сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает белорусское информагентство "Белта".
По словам Макея, латвийский посол должен покинуть Беларусь в течение 24 часов, а дипломатический и административно-технический персонал посольства - в течение 48 часов. Останется только один сотрудник "для ухода за зданием".
В свою очередь, МИД Латвии в ответ уже заявило о высылке всего персонала посольства Беларуси "до нормализации отношений".
Ранее 24 мая в Риге, где проходит Чемпионат мира по хоккею, мэр города Мартиньш Стакис заменил белорусский государственный флаг на бело-красно-белый флаг, который тот назвал "флагом свободной Беларуси".
"Флагу, символизирующему режим, который осуществляет государственный терроризм, не место в городской среде Риги. Поэтому мы его сняли", - написал Стакис в Twitter.
⬜🟥⬜Starp hokeja čempionāta karogiem paceļam brīvās Baltkrievijas karogu, kuru man uzticēja baltkrievu politiskie bēgļi! Rīgā nedrīkst plīvot karogi, kas simbolizē režīmu, kurš nodarbojas ar valsts terorismu – tos esam noņēmuši. #BrīvībuBaltkrievijai #FreeBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/BgVOFtXNFX— Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 24, 2021
Под "государственным терроризмом", очевидно, имеется в виду принудительная посадка в Беларуси пассажирского самолета компании Ryanair и задержание белорусского оппозиционера и соучредителя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Пожалуйста, подождите...
Не хотели, как в Украине - получили, как в СССР.
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Но это была ошибка: у кацапоидов слишком много ресурсов.
А вот у усатого выродка, никаких ресурсов нет и поэтому, у Белорусии есть все шансы превратиться в КНДР-2.
В связи с чем, рекомендую всем гражданам Белорусии валить от туда, пока не поздно.
А поздно, может наступить очень и очень быстро...
Около 95 процентов россиян поддержали присоединение Крыма
"Не, это путин плохой, это в правительстве дураки сидят, а россияне - они хорошие"
49 процентов украинцев проголосовали за уголовника-рецеливиста в президенты
73 процента украинцев на выборах президента проголосовали за клоуна (ах, простите, за комика)
"у нас хороший, мудрый народ"
И теперь - опять, мол, это фюрера заслуга, а народ вообще не при делах, да?
Нет!Всякий народ имеет такое правительство, которого он заслуживает (с)
Любой правитель сегодня имеет власть или потому, что его избрал народ, или потому, что народ молчаливо согласился с тем, что правитель эту власть захватил. Третьего не дано.
Миллиарды мух не убедят меня, что гв-но - это хорошо и вкусно!!!
Но "многие" быстро разочаруются, когда окажется что думать даже на бытовом уровне, вредно и опасно для здоровья.
Кстати, у меня есть несколько знакомых белорусов и вот их, жизнь в Украине устраивает.
Более того, он понимают и принимают Майдан.
Поэтому, если "малолетний шкет", попытается напасть на страны Балтии, это будет последнее что он сделает в своей жизни.
_Штош... прискорбно что вледствие отсутствия с 2008 на Земле вы пропустили много важнейших событий.
В идеале конечно, неизвестную войну между страной - участницей НАТО и страной, не входящей в этот блок.
Одно дело пиратски захватить самолет с десидентом, а второе захватить террористов совместно с американскими и английскими спецслужбами. И эту гениальную операцию слили шморкля и компания, пройдя конкурс......
Советник Ермака Арестович рад, что операция по задержанию «вагнеровцев» была сорвана: «Украина могла бы получить серьезные проблемы»
тока терпеливые и молчаливые не в меру почему то...
Ты мая галованька.
Забалела галава!
Забалела галава!
А што ж будзе,
Калі с той галованькі.
Можа я памру-памру?
Можа я памру-памру?
PS. Думаю, для меня посадят шо-то жутко колючее с сладкими плодами, тобто пока доберешься до сладости, будешь весь исцарапанный.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
Як мала би відреагувати, наприклад Україна, якби в Білорусі підчас міжнародних змагань організатори поміняли синьо-жовтий стяг на прапор УРСР? Чи німці, якби на прапор Німеччини почепили нацистську символіку?
А вот о своих преступлениях, он скромно умалчивает.
Ты ВАСЯ ПЕРДУЛОВ - из Тамбовского ФСБ. Молодец сегодня заслужил на ДВОЙНУЮ ПАЙКУ.