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Новости За рубежом
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Беларусь (7524) высылка (101) Латвия (1153) посольство (1045)

Беларусь высылает из страны почти все посольство Латвии из-за инцидента с государственным флагом - Латвия ответила симметрично

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь высылает из страны почти все посольство Латвии из-за инцидента с государственным флагом - Латвия ответила симметрично

Беларусь объявила о высылке из страны посла Латвии и почти всего дипломатического персонала посольства. Такой шаг объяснили инцидентом в Риге, где государственный флаг Беларуси заменили на бело-красно-белый флаг.

Об этом на встрече с журналистами 24 мая сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает белорусское информагентство "Белта".

По словам Макея, латвийский посол должен покинуть Беларусь в течение 24 часов, а дипломатический и административно-технический персонал посольства - в течение 48 часов. Останется только один сотрудник "для ухода за зданием".

В свою очередь, МИД Латвии в ответ уже заявило о высылке всего персонала посольства Беларуси "до нормализации отношений".

Ранее 24 мая в Риге, где проходит Чемпионат мира по хоккею, мэр города Мартиньш Стакис заменил белорусский государственный флаг на бело-красно-белый флаг, который тот назвал "флагом свободной Беларуси".

"Флагу, символизирующему режим, который осуществляет государственный терроризм, не место в городской среде Риги. Поэтому мы его сняли", - написал Стакис в Twitter.

Под "государственным терроризмом", очевидно, имеется в виду принудительная посадка в Беларуси пассажирского самолета компании Ryanair и задержание белорусского оппозиционера и соучредителя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+43
потому как старается забыть тот факт, что именно при этом стяге давал присягу белорусам...
Беларусь высылает из страны почти все посольство Латвии из-за инцидента с государственным флагом - Латвия ответила симметрично - Цензор.НЕТ 8618

...
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24.05.2021 19:11
+25
Білорусь висилає з країни майже все посольство Латвії через інцидент з державним прапором - Латвія відповіла симетрично - Цензор.НЕТ 1542
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24.05.2021 19:28
+20
"Обережно, двері зачиняються !"
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24.05.2021 19:05
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"Обережно, двері зачиняються !"
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24.05.2021 19:05 Ответить
Ну вот для розовых пони это теперь реально стремно.

Не хотели, как в Украине - получили, как в СССР.
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24.05.2021 19:41 Ответить
А чим тараканові не подобається історичний прапор Білорусі ?
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24.05.2021 19:06 Ответить
Таракану нравится флаг РФ и задницы пуйла.
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24.05.2021 19:08 Ответить
Так вот для чего у него усы!
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24.05.2021 19:17 Ответить
Не выдумывайте....триколоры больше в Украине в моде.
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24.05.2021 19:17 Ответить
ага, как трофейные тряпки что б вытереть грязные ноги или пол помыть...)
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25.05.2021 00:42 Ответить
не колхозный Беларусь высылает из страны почти все посольство Латвии из-за инцидента с государственным флагом - Латвия ответила симметрично - Цензор.НЕТ 825.у них в колхозе только красно-зеленый вывешивали
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24.05.2021 19:08 Ответить
......у нас его называют "закат над болотом".....
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24.05.2021 19:23 Ответить
Тим,що для нього як типового "совка" і "ватніка" цей прапор-ніщо.
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24.05.2021 19:09 Ответить
куйлу не подобаецца . лукадрищ исполняет его приказы.
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24.05.2021 19:11 Ответить
потому как старается забыть тот факт, что именно при этом стяге давал присягу белорусам...
Беларусь высылает из страны почти все посольство Латвии из-за инцидента с государственным флагом - Латвия ответила симметрично - Цензор.НЕТ 8618

...
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24.05.2021 19:11 Ответить
Бєлоруссія смертельно ненавидить Бєларусь
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24.05.2021 19:25 Ответить
Точно так же как УССР - Украину....
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24.05.2021 21:30 Ответить
Честно говоря, я думал что парашка деградирует до уровня северной кореи.
Но это была ошибка: у кацапоидов слишком много ресурсов.
А вот у усатого выродка, никаких ресурсов нет и поэтому, у Белорусии есть все шансы превратиться в КНДР-2.
В связи с чем, рекомендую всем гражданам Белорусии валить от туда, пока не поздно.
А поздно, может наступить очень и очень быстро...
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24.05.2021 19:07 Ответить
а как ты думаешь кто до сих пор финансирует режим усатой скотины ?
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24.05.2021 19:09 Ответить
Одно дело поддержка, совсем другое, когда зависимость на 100%
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24.05.2021 19:12 Ответить
Украина и финансирует режим усатой скотины покупая электроэнергию у российской беларусии.
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24.05.2021 19:21 Ответить
Печальный факт.
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24.05.2021 19:33 Ответить
А как же дешевый бензин, хорошие дороги и чистенькие города? Многим даже в Украине нравится, как правит Лукашенко. Главное не лезьте в политику и все будет хорошо.
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24.05.2021 19:12 Ответить
Заслуга фюрера или народ такой совестливый?
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24.05.2021 19:16 Ответить
фюрера конечно. Народ здесь не причем
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24.05.2021 19:27 Ответить
У Польщі чи Чехії дороги кращі, міста чистіші і зарплати вищі раза в три... Але при цьому демократія і свобода!
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24.05.2021 19:53 Ответить
"народ здесь не при чем" - жесточайшее заблуждение или беспросветна тупость

Около 95 процентов россиян поддержали присоединение Крыма
"Не, это путин плохой, это в правительстве дураки сидят, а россияне - они хорошие"

49 процентов украинцев проголосовали за уголовника-рецеливиста в президенты
73 процента украинцев на выборах президента проголосовали за клоуна (ах, простите, за комика)
"у нас хороший, мудрый народ"

И теперь - опять, мол, это фюрера заслуга, а народ вообще не при делах, да?
Нет!Всякий народ имеет такое правительство, которого он заслуживает (с)

Любой правитель сегодня имеет власть или потому, что его избрал народ, или потому, что народ молчаливо согласился с тем, что правитель эту власть захватил. Третьего не дано.
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24.05.2021 20:50 Ответить
Большинство далеко не всегда - право!
Миллиарды мух не убедят меня, что гв-но - это хорошо и вкусно!!!
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25.05.2021 00:44 Ответить
Тогда пускай валят к "крепкому хозяйственнику".
Но "многие" быстро разочаруются, когда окажется что думать даже на бытовом уровне, вредно и опасно для здоровья.
Кстати, у меня есть несколько знакомых белорусов и вот их, жизнь в Украине устраивает.
Более того, он понимают и принимают Майдан.
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24.05.2021 19:16 Ответить
В сім"ї не без...
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24.05.2021 19:52 Ответить
В Україні "нравится, как правит Лукашенко", як правило, тим хто давно, або ніколи не був у Білорусі, а тільки чув від когось про білоруське хорошо.
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24.05.2021 19:38 Ответить
_Знаете как бывает гопники действуют? К взрослому дядечке нагло пристаёт, откровенно нарываясь, шкет - малолетка. И когда ему дают подзатыльник из кустов к дяденьке вдруг откуда ни возьмись вылазит группа гопников. Не исключено что вот также шкет белоруссия нападёт на страны Балтии, а в кустах будет сидеть путлер и грозить: только попробуйте тронуть шкета. А так-то расия ни при чём, можем выступить "посредником" в переговорах...
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24.05.2021 19:11 Ответить
Дело в том, что если НАТО проигнорирует нападение на страну-участницу, это будет крахом для этой организации.
Поэтому, если "малолетний шкет", попытается напасть на страны Балтии, это будет последнее что он сделает в своей жизни.
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24.05.2021 19:19 Ответить
"Дело в том, что если НАТО проигнорирует нападение на страну-участницу, это будет крахом для этой организации."
_Штош... прискорбно что вледствие отсутствия с 2008 на Земле вы пропустили много важнейших событий.
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24.05.2021 20:35 Ответить
Молоко на плите сбежало?
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24.05.2021 20:58 Ответить
Что, почуял таки запах? Выключи сходи.
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24.05.2021 21:14 Ответить
Может пример приведешь для разнообразия?
В идеале конечно, неизвестную войну между страной - участницей НАТО и страной, не входящей в этот блок.
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24.05.2021 21:18 Ответить
что гебнявые скоты , боитесь бело-красно-белого флага ? чтоб вы сдохли красно-зеленые совки .
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24.05.2021 19:13 Ответить
Шморкли, вы устраиваете конкурсы на должность - тупой, еще тупее?
Одно дело пиратски захватить самолет с десидентом, а второе захватить террористов совместно с американскими и английскими спецслужбами. И эту гениальную операцию слили шморкля и компания, пройдя конкурс......
Советник Ермака Арестович рад, что операция по задержанию «вагнеровцев» была сорвана: «Украина могла бы получить серьезные проблемы»
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24.05.2021 19:17 Ответить
Российский агент Арестович считает журналистов террористами как и его шеф.
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24.05.2021 19:22 Ответить
Да куда ему до агента. Просто гнилой приспособленец - жополиз.
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24.05.2021 21:11 Ответить
Не передёргивай! И то и другое государственный терроризм. Жизнь и здоровье пассажиров подвергается опасности. А благие намериния то такэ!
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24.05.2021 19:24 Ответить
Надо рвать дип отношения с белорашой, так как ее дипломатов назначает незаконный презик.
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24.05.2021 19:19 Ответить
Революция в россии начнётся с Белоруси,вечно закручивать гайки в центре Европы невозможно.
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24.05.2021 19:23 Ответить
а як же Рахів? Там що, заборонили ліс вивозити в Європу?
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24.05.2021 19:28 Ответить
Прибалты - молодцы!
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24.05.2021 19:23 Ответить
Параша делает более тяжёлые преступления, но реакция на них более мягкая, чем на режим луки. Вот, что делает ядерное оружие, размеры страны и ресурсы. На Беларусь сейчас введут санкции, быстро и жёстко, хотя русню давно пора исключить из всех организаций и прекратить с ними все отношения. И если в целом белорусов жалко, что пострадают от дурака, то русню нiт. Они там чокнутые, оболваненые пропагандой и поддерживают преступления режима.
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24.05.2021 19:25 Ответить
жаль адекватных беларусов, все таки их там есть.
тока терпеливые и молчаливые не в меру почему то...
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24.05.2021 19:26 Ответить
В Киеве красно-белый флаг на посольстве беларуси уже пол года весит и ничего
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24.05.2021 19:26 Ответить
а пускать будуть на територію, якщо гімн вольних заспівати і прапо БКБ на плечі покласти.
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24.05.2021 19:27 Ответить
Білорусь висилає з країни майже все посольство Латвії через інцидент з державним прапором - Латвія відповіла симетрично - Цензор.НЕТ 1542
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24.05.2021 19:28 Ответить
К высказыванию из парашки, хочется добавить только одно: побыстрее бы!
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24.05.2021 19:30 Ответить
Забалела,
Ты мая галованька.
Забалела галава!
Забалела галава!

А што ж будзе,
Калі с той галованькі.
Можа я памру-памру?
Можа я памру-памру?
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24.05.2021 19:36 Ответить
Человек жив, пока его вспоминают добрым словом как можно чаще. В нашей семье есть традиция сажать плодовое дерево для каждого, кто покинул этот мир.
PS. Думаю, для меня посадят шо-то жутко колючее с сладкими плодами, тобто пока доберешься до сладости, будешь весь исцарапанный. Білорусь висилає з країни майже все посольство Латвії через інцидент з державним прапором - Латвія відповіла симетрично - Цензор.НЕТ 8528
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24.05.2021 19:54 Ответить
Живи,ще зарано про ці дерева думать....
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24.05.2021 21:35 Ответить
Онуки ростуть, тому маю шось iм дати, саме те шо мiй Дiд Павло(кулеметник в УПА) дав нам.
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24.05.2021 21:44 Ответить
Там ще і праонуків оженити треба.....відчуваю ці дідівські проблеми Білорусь висилає з країни майже все посольство Латвії через інцидент з державним прапором - Латвія відповіла симетрично - Цензор.НЕТ 6719
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25.05.2021 07:48 Ответить
та вже будьте нам здорові й посадіть собі живоплотом оцей живий колючий дріт (ні курка ані щур не пролізуть) з апельсинчиками - понцирус трифоліата Poncirus trifoliata сорту "Літаючий дракон"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81

Білорусь висилає з країни майже все посольство Латвії через інцидент з державним прапором - Латвія відповіла симетрично - Цензор.НЕТ 9243

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24.05.2021 21:36 Ответить
Дякую Пану, але це не для нас. В нашому сели до сусiда - найменьш a half of a mile.
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24.05.2021 21:57 Ответить
Вусатий совкодрочер.
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24.05.2021 19:36 Ответить
Хоч є одна країна зі сталевими фаберже
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24.05.2021 19:45 Ответить
Наказали своих белорусских дипломатов, которые вполне неплохо прижились в Евросоюзе на командировочные…
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24.05.2021 19:57 Ответить
эту акцию нужно провести всем странам.. И посмотрим кто есть кто...
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24.05.2021 20:41 Ответить
Балтійські народи хочуть жити. І жити вільними. Тому через інститут негромадянства відсікли від виборів кацапню. І тому послідовно показують всьому світу - де корінь зла Землі. На превеликий, просто таки космічно величезний жаль вони хіба одні такі послідовні в цілому світі... А Україні.. З 3/4 хворих на голову людей, що повністю несвідомі і тому навіть непідсудні - неможливо Україні бути такою послідовною.
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24.05.2021 20:43 Ответить
З боку мера латвійського міста - заміна Державного Прапора суверенної країни на інший то є актом державного вандалізму. Реакція республіки Білорусь адекватна а у прибалтів не вистачило ні мізків, ні мужності принести вибачення.
Як мала би відреагувати, наприклад Україна, якби в Білорусі підчас міжнародних змагань організатори поміняли синьо-жовтий стяг на прапор УРСР? Чи німці, якби на прапор Німеччини почепили нацистську символіку?
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24.05.2021 20:52 Ответить
Знаєте чому демократичні країни весь час потерпають від фашистських і диктаторських? Тому що весь час намагаються і відносно тих ублюдків грати і воювати по цивілізованим правилам. А ублюдкам то пофіг до часу, насміхаються відкрито і ще далі пхнуть свої гнилі корявки в світ. Не такий Ізраїль. За саму малу спробу образі б'є міцно і не розбираючись в казуїстиках права і моралі. І та бидлота таку мову добре розуміє. Тому при всій повазі - проти гібрідних іхтамнєтов всі засоби добрі.
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24.05.2021 20:59 Ответить
Бандит пойманый на месте преступления, начинает рассказ с того места, когда сотрудник полиции прострелил ему ногу при задержании.
А вот о своих преступлениях, он скромно умалчивает.
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24.05.2021 21:27 Ответить
Неправильна аналогія, бо у білорусів якраз зараз прапор БРСР, а їхній біло-червоно-білий - це як наш синьо-жовтий!
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24.05.2021 21:41 Ответить
Какой ты Ярема???
Ты ВАСЯ ПЕРДУЛОВ - из Тамбовского ФСБ. Молодец сегодня заслужил на ДВОЙНУЮ ПАЙКУ.
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25.05.2021 06:42 Ответить
Білорусь висилає з країни майже все посольство Латвії через інцидент з державним прапором - Латвія відповіла симетрично - Цензор.НЕТ 6325....
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24.05.2021 21:32 Ответить
 
 