На Херсонщине при получении 14 тыс. грн взятки задержаны полицейский и военнослужащий ВСП, - прокуратура. ФОТО

В Херсонской области на взятке задержаны военнослужащий зонального отдела Военной службы правопорядка и сотрудник сектора реагирования патрульной полиции одного из местных отделений полиции ГУ Нацполиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

По данным следствия, полицейский при посредничестве сотрудника военного правоохранительного органа, требовал и получил взятку в сумме 14 000 гривен от военнослужащего за непривлечение его к административной ответственности (по ст. 130 КУоАП) и возвращение изъятых документов, дающих право на управление транспортным средством.

21 мая, во время совершения преступления, указанных лиц задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Взяточникам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).