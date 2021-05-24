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взятка (5957) Херсонщина (3501) Военная прокуратура (931)

На Херсонщине при получении 14 тыс. грн взятки задержаны полицейский и военнослужащий ВСП, - прокуратура. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Херсонской области на взятке задержаны военнослужащий зонального отдела Военной службы правопорядка и сотрудник сектора реагирования патрульной полиции одного из местных отделений полиции ГУ Нацполиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

На Херсонщине при получении 14 тыс. грн взятки задержаны полицейский и военнослужащий ВСП, - прокуратура 01

По данным следствия, полицейский при посредничестве сотрудника военного правоохранительного органа, требовал и получил взятку в сумме 14 000 гривен от военнослужащего за непривлечение его к административной ответственности (по ст. 130 КУоАП) и возвращение изъятых документов, дающих право на управление транспортным средством.

21 мая, во время совершения преступления, указанных лиц задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

На Херсонщине при получении 14 тыс. грн взятки задержаны полицейский и военнослужащий ВСП, - прокуратура 02

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На Херсонщине при получении 14 тыс. грн взятки задержаны полицейский и военнослужащий ВСП, - прокуратура 03

Взяточникам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Автор: Володимир Янченко
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24.05.2021 20:09 Ответить
защитнички....
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24.05.2021 20:56 Ответить
Это ж " туристы боевых действий" на 135-й линии обороны,мечтающие быть ГАИшниками,и таких на шее у Украины 80 процентов.Менты( Николаев,Херсон,Чернигов и т.д),пожарные, и т.д )Месяц пошарились на блох- постах,людей покошмарили и УБД.А ребята в окопах с трудом добиваются этого статуса
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24.05.2021 23:43 Ответить
 
 