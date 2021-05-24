Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Беларуси из-за задержания Протасевича, - Меркель

Саммит ЕС обсудит дальнейшие возможные санкции в отношении белорусских властей, в том числе расширение санкционных списков и возможный запрет на полеты белорусской авиакомпании.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видели принудительную посадку самолета, которая привела к задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден... Это касается и его подруги Софии Сапега. Мы будем этого требовать и одновременно обсуждать, какие меры мы можем предпринять в качестве общей европейской реакции", - сказала Меркель журналистам в понедельник перед началом саммита ЕС.

"К этому совершенно точно относятся новые санкционные списки, в которые уже внесен президент Лукашенко, а также вопрос запрета полетов белорусской авиакомпании", - отметила она.

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Меркель назвала поведение белорусского режима "беспрецедентным".

Ранее глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.