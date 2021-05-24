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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Беларуси из-за задержания Протасевича, - Меркель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Беларуси из-за задержания Протасевича, - Меркель

Саммит ЕС обсудит дальнейшие возможные санкции в отношении белорусских властей, в том числе расширение санкционных списков и возможный запрет на полеты белорусской авиакомпании.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видели принудительную посадку самолета, которая привела к задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден... Это касается и его подруги Софии Сапега. Мы будем этого требовать и одновременно обсуждать, какие меры мы можем предпринять в качестве общей европейской реакции", - сказала Меркель журналистам в понедельник перед началом саммита ЕС.

"К этому совершенно точно относятся новые санкционные списки, в которые уже внесен президент Лукашенко, а также вопрос запрета полетов белорусской авиакомпании", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания больше не будет принимать авиарейсы из Беларуси

Меркель назвала поведение белорусского режима "беспрецедентным".

Ранее глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Беларуси из-за задержания Протасевичв, - Меркель - Цензор.НЕТ 2911
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24.05.2021 20:19
+9
Представляете в каком акуе сейчас Хамас ? Наверное на картах они уже нашли, где это всё, но вот произнести Вильнюс... Поговаривают, 12 баранов дают тому кто сможет. Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Беларуси из-за задержания Протасевичв, - Меркель - Цензор.НЕТ 2639
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24.05.2021 20:18
+8
"Россия не оставит Белоруссию в беде - Лавров"
Та идите на бутылку кацапы! У нас все беды только потому, что Россия не как не отстанет!
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24.05.2021 20:21
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Правила форума Совет форумчан
блд...ты, старушка только обсуждать можешь и озабоченность выражать! Бери с Британии пример!
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24.05.2021 20:18 Ответить
Представляете в каком акуе сейчас Хамас ? Наверное на картах они уже нашли, где это всё, но вот произнести Вильнюс... Поговаривают, 12 баранов дают тому кто сможет. Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Беларуси из-за задержания Протасевичв, - Меркель - Цензор.НЕТ 2639
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24.05.2021 20:18 Ответить
Наверняка с хамасом все согласовано в мААскве....
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24.05.2021 20:48 Ответить
Если хамас и был, то наверняка его звали Вован с Лексусом Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 717
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24.05.2021 21:16 Ответить
Аль ***** абу Вован абу Лексус
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24.05.2021 21:23 Ответить
до слезСаміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 3490
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24.05.2021 21:27 Ответить
Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Беларуси из-за задержания Протасевичв, - Меркель - Цензор.НЕТ 2911
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24.05.2021 20:19 Ответить
рюське тут баярку не наливають.
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24.05.2021 20:22 Ответить
Ярик! ПНХ!
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24.05.2021 20:23 Ответить
Более дебильной юухни я еще не читал. Кацап, ну книжки бы почитал какие. Буквы то знаешь.
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24.05.2021 20:28 Ответить
Тебе уже и пуля не поможет,рыло таёжное. Сбросить на тебя бетономешалку с десятого этажа-самое то)
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24.05.2021 20:34 Ответить
PYCCKNJ! TYT Neither Tinctura Crategi nor CtoLN4HAR BODKA - HE HALNBATb! TBOJ YXODNTb HEMEDLEHHO B Penis-XYN COBAKN Direction! Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 6937
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24.05.2021 20:36 Ответить
Здєся водкі нєтуті. Дамой іді.
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24.05.2021 20:49 Ответить
Лука має шанси закінчити як і його кумир Кадаффі- з держаком у сраці!
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24.05.2021 20:21 Ответить
"Россия не оставит Белоруссию в беде - Лавров"
Та идите на бутылку кацапы! У нас все беды только потому, что Россия не как не отстанет!
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24.05.2021 20:21 Ответить
Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Беларуси из-за задержания Протасевичв, - Меркель - Цензор.НЕТ 1875
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24.05.2021 20:22 Ответить
А яка доля у Колі Лукашенки?
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24.05.2021 20:24 Ответить
трактором переїдуть.
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24.05.2021 20:26 Ответить
А на трактор нужны отдельные права? Если шо - я первый в очереди на переехать того москаля.
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24.05.2021 20:54 Ответить
так потрібні.
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24.05.2021 21:04 Ответить
ОК. Завтра запишусь на эти ваши европейские курсы. У нас не потрібні..
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24.05.2021 21:06 Ответить
Колись давно я права на трактор отримав ще в школі, ми тоді якось вчились.
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24.05.2021 21:08 Ответить
Ничего не знаю, я первый очередь занял Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 5973
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24.05.2021 21:12 Ответить
Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 841 Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 344
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24.05.2021 21:14 Ответить
на перехать москаля как раз нужны безправные...
дыр, вперед назад влево вправо, оно так надежнее...
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24.05.2021 21:06 Ответить
Я как-то раз покатался на зятеви тракторе John Deer....больше он к своим тракторам меня не подпускает Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 7823
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24.05.2021 21:11 Ответить
Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 4802
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24.05.2021 22:48 Ответить
для защиты своего белоруского подельника,"капутин" тут же задействовал завербованного рабсеей немецкого ахента Меркель, которая должна натворить таких же делов, как и с Украиной в Минске, и с Северным потоком с рашистом, для вреда Украине
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24.05.2021 20:26 Ответить
Озабоченцы в который раз озаботились . )) .
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24.05.2021 20:26 Ответить
Да пох ему все эти санкции. Беларуси нет. Есть огрызок рашки на границе с Литвой и Польшей
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24.05.2021 20:30 Ответить
Хай бУде. Але давно помітив, що західних лібералів більше надихають на санкції поодинокі арешти ніж загибель тринадцяти тисяч людей.
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24.05.2021 20:38 Ответить
Зараз на флайтрадарі на Білоруссю - Рига-Стамбул, Київ-Мінськ, Загреб-Москва і т.д.
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24.05.2021 20:41 Ответить
Беларусскими авиакоридорами ежегодно пользуются сотни тысяч авиарейсов со всех уголков мира.Их могут перенаправить через Украину.
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24.05.2021 21:13 Ответить
Як там Біларуська АЕС, до речі? Що, вже запущена? У листопаді 2020?
Європа - ви дотурбуєтесь. Цей відморозок за ************ дійде до терактів радіоактивним контамінантом проти Польщі та Литви (не кажучи про нас).
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24.05.2021 20:43 Ответить
Теперь уже точно стал вопрос ребром о невозможности каких либо переговоров в Минске ( по Донбассу) или любом другом месте Беларуси. Так как там не только власть узурпировал бывший президент, но он довел дело до государственного терроризма. Все, "минский формат" закрыт. Место нужно переносить однозначно. Лучше всего подойдет Стокгольм . ( из нейтральных) или Вильнюс из ближайших.
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24.05.2021 20:56 Ответить
Лукашенко нечего терять, кроме власти, все это ему побоку, если власть потеряет, то будут судить, поэтому будет сопротивляться и хвататься до последнего...
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24.05.2021 20:58 Ответить
Любишь своего фюрерка, русский?
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24.05.2021 21:02 Ответить
Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 7533 Похмелись, русский. Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 4723
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24.05.2021 21:26 Ответить
Чувак, ты тут на Цензоре в командировке? Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 1580
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24.05.2021 21:03 Ответить
Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Беларуси из-за задержания Протасевича, - Меркель

Предлагаю не панькаться и сразу рубануть обеспокоенностью. Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 4158
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24.05.2021 21:01 Ответить
Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Беларуси из-за задержания Протасевича, - Меркель...причём здесь колония Московии Беларусь, когда даже бывшие сотрудники Штази знают что всем рулит Московия, газ ещё не идёт по трубам Северный поток 2,а ЕС уже под газом Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 5623
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24.05.2021 21:03 Ответить
Ну теперь минские дворники держитесь, Маруся всех запишет в список Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 154 а как иначе, только так, и чрезвычайная озабоченность Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 9518
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24.05.2021 21:05 Ответить
ничего кроме озабоченностей они сделать просто не могут.. таракан это точно знает и этим пользуется ...
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24.05.2021 21:09 Ответить
Обсуждаются санкции по нефти ,газу ,калию.Это по моим сведениям.При их введении Украине нельзя будет ГСМ и калий из Беларуси.Ну да то не беда!.Возобновился импорт ГСМ из московского улуса через азербайджанского посредника.
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24.05.2021 21:09 Ответить
Вангую - "глубокая озабочєность, с поривами рішітєльнава протеста, переходящим мєстамі в кратковремєнниє, но, ****, інтенсівние пірсанальниє санкциі (наприклад проти пілота винищувача і метеослужби РБ)". Ага, забув, ще лукашенці пепсі-колу в Макдональдсі зась купити буде місяця три.
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24.05.2021 21:14 Ответить
а возможно и не обсудит... да, мадам рибентроп?
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24.05.2021 21:15 Ответить
Саміт ЄС обговорить можливі санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича, - Меркель - Цензор.НЕТ 4394
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24.05.2021 21:16 Ответить
Меркель радостно потирает потные ладошки по поводу достройки СП2 , а санкции против Беларуси еще больше укрепят ее зависимость от рашки . Так что ваши санкции путлеру в самый раз. Когда отупевшее западное сообщество начнет думать головой , а не жопой ?

..
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24.05.2021 21:23 Ответить
зокрема розширення санкційних списків і можливу заборону на польоти білоруської авіакомпанії.Джерело: https://censor.net/ua/n3267212

-----------
навіть якщо заборонять польоти біларуської авіакомпанії, то це буде недієво. Тому що, біларуси швидко зафрахтують якусь кацапську авіакомпанію і формально польоти з території Біларусі буде здійснювати не біларуська компанія хоч і з біларуським менеджментом. Тому ефективніше було б запроваджувати заброну на взагалі будь-які польоти будь-яких компаній з чи до Біларусі . А так це все обходиться, у кацапів вже є досвід.
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24.05.2021 21:32 Ответить
Я надеюсь Меркель понимает, что сам Лукашенко до такого додуматься не мог. Это почерк ....Кремля, партайгеноссе Пуклер имеет явный почерк....человеконенависнический.
Кстати, как там газопровод..ждете?.....ну, ждите, ждите....скоро и у вас будут гости.
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24.05.2021 21:56 Ответить
 
 