Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Беларуси из-за задержания Протасевича, - Меркель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Саммит ЕС обсудит дальнейшие возможные санкции в отношении белорусских властей, в том числе расширение санкционных списков и возможный запрет на полеты белорусской авиакомпании.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы видели принудительную посадку самолета, которая привела к задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден... Это касается и его подруги Софии Сапега. Мы будем этого требовать и одновременно обсуждать, какие меры мы можем предпринять в качестве общей европейской реакции", - сказала Меркель журналистам в понедельник перед началом саммита ЕС.
"К этому совершенно точно относятся новые санкционные списки, в которые уже внесен президент Лукашенко, а также вопрос запрета полетов белорусской авиакомпании", - отметила она.
Меркель назвала поведение белорусского режима "беспрецедентным".
Ранее глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Пожалуйста, подождите...
Та идите на бутылку кацапы! У нас все беды только потому, что Россия не как не отстанет!
дыр, вперед назад влево вправо, оно так надежнее...
Європа - ви дотурбуєтесь. Цей відморозок за ************ дійде до терактів радіоактивним контамінантом проти Польщі та Литви (не кажучи про нас).
Предлагаю не панькаться и сразу рубануть обеспокоенностью.
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навіть якщо заборонять польоти біларуської авіакомпанії, то це буде недієво. Тому що, біларуси швидко зафрахтують якусь кацапську авіакомпанію і формально польоти з території Біларусі буде здійснювати не біларуська компанія хоч і з біларуським менеджментом. Тому ефективніше було б запроваджувати заброну на взагалі будь-які польоти будь-яких компаній з чи до Біларусі . А так це все обходиться, у кацапів вже є досвід.
Кстати, как там газопровод..ждете?.....ну, ждите, ждите....скоро и у вас будут гости.