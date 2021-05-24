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Новости Политика Украины
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Главные новости 24 мая: Украина прекращает авиасообщение с Беларусью, Шевченко больше не "слуга народа"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 24 мая: Украина прекращает авиасообщение с Беларусью, Шевченко больше не

Из Украины больше нельзя будет улететь в Беларусь, любителя Лукашенко Евгения Шевченко исключили из "слуги народа", суд во второй раз отменил протокол ЦИК о победе Вирастюка на выборах - главные новости 24 мая.

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

Президент Владимир Зеленский собрал заседание, на котором поручил Кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью. Ради этого правительство завтра соберется на внеочередное заседание. Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что ни один украинский самолет больше не пересечет воздушное пространство Беларуси - соседнюю страну будут облетать.

Новые подробности задержания Протасевича

Кроме Протасевича, с рейса сняли его девушку по имени София Сапега, гражданку России. Также, по данным властей Литвы, в Минске рейс покинули еще 3 пассажиров, кто они - неизвестно.

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту самолета были "сотрудники КГБ" и назвал случившееся "государственным угоном самолета, государственным пиратством".

Власти Беларуси продолжают настаивать, что получили по электронной почте сообщение о бомбе на борту лайнера, подписанное "солдаты ХАМАС". ХАМАС уже заявил, то сообщение о бомбе они не отправляли.

В сети опубликован фрагмент переговоров пилота Ryanair и диспетчера аэропорта Минска - можно послушать, как это было.

Мать Протасевича заявила, что получила информацию о том, что ее сын попал в больницу в тяжелом состоянии. В то же время белорусское Министерство внутренних дел утверждает, что с задержанным оппозиционером все в порядке и он в СИЗО.

Нардепа Шевченко исключили из "слуг народа"

Любителя Лукашено Евгения Шевченко исключили из фракции СН. Он заявил, что рад этому решению, пообещал "пойти своим путем" и "собирать вокруг себя бывших беркутовцев и бороться с националистами".

Во фракции решение об исключении поясняют тем, что Шевченко "Поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами". Изгнанный ранее из "слуг народа" Дубинский поздравил коллегу "со смытой грязью с подошв".

Суд опять отменил протокол ЦИК о победе Вирастюка

Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом. На этот раз отменили протокол от 19 мая. Суд обязал ЦИК установить результаты выборов с учетом выводов, представленных в его решении.

Стало известно, кого выгонят с госдач

СМИ опубликовали список действующих и бывших чиновников, которым грозит выселение с государственных дач в Конча-Заспе и Пуща-Водице из-за объявленного властями аудита. В списке - Кучма, Мороз, Кинах, Литвин, Пискун, Горбулин, Звягильский, Омельченко, Васюник, Пустовойтенко и десятки других.

По данным СМИ, выселять их будут, используя формальные поводы - долги за аренду и коммуналку, незаконную перепланировку и самозахват территорий.

Нардеп Яценко не встал во время исполнения гимна

Инцидент произошел у горсовете Умани. На опубликованном в соцсетях видео весь зал, стоя, исполняет гимн. Яценко в это время сидя копается в телефоне. А когда его просят встать - огрызается.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Ты сегодня трусы проверял? Мы тебе недоумок от дермака-деркача ,верим.
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24.05.2021 22:49
+2
ХАМАС подал в суд на Лукашенко за клевету и нанесение ущерба деловой репутации организацииГлавные новости 24 мая: Украина прекращает авиасообщение с Беларусью, Шевченко больше не "слуга народа" - Цензор.НЕТ 6501
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24.05.2021 22:14
+2
Главные новости 24 мая: Украина прекращает авиасообщение с Беларусью, Шевченко больше не "слуга народа" - Цензор.НЕТ 6509
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24.05.2021 22:25
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Главные новости 24 мая: Украина прекращает авиасообщение с Беларусью, Шевченко больше не "слуга народа" - Цензор.НЕТ 8128
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24.05.2021 22:12 Ответить
ХАМАС подал в суд на Лукашенко за клевету и нанесение ущерба деловой репутации организацииГлавные новости 24 мая: Украина прекращает авиасообщение с Беларусью, Шевченко больше не "слуга народа" - Цензор.НЕТ 6501
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24.05.2021 22:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qoWeJPiF5us І вийшла друга частина записів розмов виродка мертчука. Зрадникам та порохоботам привіт......
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24.05.2021 22:14 Ответить
Внутріні вороги страшніші для держави ніж зовнішні. Знищивши внутрішніх ворогів, не матимете проблем ніколи з зовнішніми.
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24.05.2021 22:18 Ответить
Главные новости 24 мая: Украина прекращает авиасообщение с Беларусью, Шевченко больше не "слуга народа" - Цензор.НЕТ 6509
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24.05.2021 22:25 Ответить
Порошенко, що в політиці з 2014 року? Чи не він був як то кажуть у істоков регіоналізма? Чи може ви думаєте, що він особисто чи його сімя ставить інтереси держави вище своїх власних? Якщо так то ви дуже наївний та недалекоглядний і з короткою памятю, що є проблемою більшості наших людей. Чи за 5 років він хоча б щось зробив, щоб знищити злочинну корумповану систему, яка як ракова пухлина знищує державу з середини. Ні. Нічого тут він абсолютно не зробив. А це корінь всіх бід в нашій державі. Чи його кумец Югік генпрокурор з "реформованими" петьою цинічним судами хоча б одного ворога держави чи зрадника з кодла януковоща зазадили до вязниці. ЖОДНОГО! То про що ви тут розповідаєте? Знаєте, погано коли най***ть вас, але ще гірше коли ви самі себе найо***те.
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24.05.2021 22:32 Ответить
Ты сегодня трусы проверял? Мы тебе недоумок от дермака-деркача ,верим.
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24.05.2021 22:49 Ответить
Всіх риг та колаборантів, що сиділи за часів Петра повідпускали з приходом клоуна
Головні новини 24 травня: Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю, Шевченко більше не "слуга народу" - Цензор.НЕТ 4936
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24.05.2021 23:09 Ответить
Негодяи. Людишки из феодальной кланово-олигархической системы пытаются высокомерно эспортировать соседям демократию, которой сами и близко не имеют. Дурдом. Это все для того, чтобы отвлечь наш народ от того, что они творят с нашей страной и народом.
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24.05.2021 22:26 Ответить
В Вильнюс через Китай и Аляску
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24.05.2021 22:41 Ответить
Ще можна через Польщу. Чи пан проти?
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24.05.2021 22:50 Ответить
Хочу чисто юридически разобраться. Если этот Протасевич, властями Белоруссии, объявлен в розыск, то нормально работающие спецслужбы обязаны землю рыть но задержать его. Поэтому на территории Белоруссии они могут задерживать и досматривать поезда, машины, корабли, и даже ступу бабы яги. Конечно владельцы иностранного транспортного средства, в праве запросить компенсацию за непредвиденные материальные затраты. Шесть тонн океросина например. Ну и всё. Ведь таких прецедентов полно. Даже самолёт Уго Чависа в Австрии принудили к посадке и досмотрели, Турки так же оружие какое то искали. И Украина какого то Армянина антимайдановца в воздухе развернув самолёт вернула и арестовала. Дело вагнеровцев вызывающее зубную боль у всех патриотов по такому же сценарию должно было произойти. Так, чего все так разнервничались. Опасная профессия у Революционеров. Рискуют они, но они знают на что идут.
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24.05.2021 22:44 Ответить
На Еверсті мали яйця розбити. Той шо? А от до цивільного борту вислати МИГ-29, або шмальнути з Бука, це вже злочин.
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24.05.2021 22:58 Ответить
Все вірно зробили. Подалі від дурнів.
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24.05.2021 23:01 Ответить
Головна новина - плівки Бігуса. В них Порошенко виявився справжнім патріотом-державником
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24.05.2021 23:03 Ответить
А чего ще чекати від бігуса?
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24.05.2021 23:10 Ответить
Це той бігус,що здав фсб схему нелегального ввозу в Україну з рашки запчастин до БМП?
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25.05.2021 08:09 Ответить
 
 