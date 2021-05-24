Главные новости 24 мая: Украина прекращает авиасообщение с Беларусью, Шевченко больше не "слуга народа"

Из Украины больше нельзя будет улететь в Беларусь, любителя Лукашенко Евгения Шевченко исключили из "слуги народа", суд во второй раз отменил протокол ЦИК о победе Вирастюка на выборах - главные новости 24 мая.

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

Президент Владимир Зеленский собрал заседание, на котором поручил Кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью. Ради этого правительство завтра соберется на внеочередное заседание. Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что ни один украинский самолет больше не пересечет воздушное пространство Беларуси - соседнюю страну будут облетать.

Новые подробности задержания Протасевича

Кроме Протасевича, с рейса сняли его девушку по имени София Сапега, гражданку России. Также, по данным властей Литвы, в Минске рейс покинули еще 3 пассажиров, кто они - неизвестно.

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту самолета были "сотрудники КГБ" и назвал случившееся "государственным угоном самолета, государственным пиратством".

Власти Беларуси продолжают настаивать, что получили по электронной почте сообщение о бомбе на борту лайнера, подписанное "солдаты ХАМАС". ХАМАС уже заявил, то сообщение о бомбе они не отправляли.

В сети опубликован фрагмент переговоров пилота Ryanair и диспетчера аэропорта Минска - можно послушать, как это было.

Мать Протасевича заявила, что получила информацию о том, что ее сын попал в больницу в тяжелом состоянии. В то же время белорусское Министерство внутренних дел утверждает, что с задержанным оппозиционером все в порядке и он в СИЗО.

Нардепа Шевченко исключили из "слуг народа"

Любителя Лукашено Евгения Шевченко исключили из фракции СН. Он заявил, что рад этому решению, пообещал "пойти своим путем" и "собирать вокруг себя бывших беркутовцев и бороться с националистами".

Во фракции решение об исключении поясняют тем, что Шевченко "Поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами". Изгнанный ранее из "слуг народа" Дубинский поздравил коллегу "со смытой грязью с подошв".

Суд опять отменил протокол ЦИК о победе Вирастюка

Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом. На этот раз отменили протокол от 19 мая. Суд обязал ЦИК установить результаты выборов с учетом выводов, представленных в его решении.

Стало известно, кого выгонят с госдач

СМИ опубликовали список действующих и бывших чиновников, которым грозит выселение с государственных дач в Конча-Заспе и Пуща-Водице из-за объявленного властями аудита. В списке - Кучма, Мороз, Кинах, Литвин, Пискун, Горбулин, Звягильский, Омельченко, Васюник, Пустовойтенко и десятки других.

По данным СМИ, выселять их будут, используя формальные поводы - долги за аренду и коммуналку, незаконную перепланировку и самозахват территорий.

Нардеп Яценко не встал во время исполнения гимна

Инцидент произошел у горсовете Умани. На опубликованном в соцсетях видео весь зал, стоя, исполняет гимн. Яценко в это время сидя копается в телефоне. А когда его просят встать - огрызается.