Лидеры Евросоюза решили закрыть для белорусских авиакомпаний пролет над территорией и доступ к аэропортам ЕС
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Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза на саммите в понедельник, 24 мая, приняли политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС и призвали авиакомпании своих стран не летать над Беларусью.
Об этом говорится в решении саммита ЕС, обнародованном представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Европейский совет осудил задержание в Минске соучредителя оппозиционных белорусских Telegram-каналов Романа Протасевича и его девушки, гражданки России Софии Сапеги. Лидеры ЕС призвали немедленно их освободить и гарантировать им свободу передвижения.
Кроме того, Европейский совет обратился в Совет ЕС с просьбой подготовить дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к задержанию Проташевича и Сапеги.
Лидеры ЕС приняли политическое решение "призвать всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать пролета над Беларусью", а также, через Совет ЕС, "запретить пролет над ЕС белорусскими авиакомпаниями и запретить доступ к аэропортам в ЕС рейсам, которыми оперируют эти авиакомпании".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".
Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом ирландской компании Ryanair.
Пожалуйста, подождите...
А с территории Беларуси ВР брать штурмом даже ближе, чем через Чернигов.
Умные это понимали еще с 2014-го года, а предатель в Минске переговоры проводил.
Но только начало.
Там работы непочатый край
С другой, он плотно закупорил банку и теперь никто не сбежит.
Очен может быть, что это та цена, которую тиран готов был заплатить, чтобы править безраздельно и безнаказанно.
Причем так и не закипело. Оно само сдохло.
Ни тебе гражданской войны, ни тебе толп протестующих, ни тебе голодного бунта.
Собрались республиканские главы ЦК и подписали акт смерти СССР.
А мирный совковый скот вдруг узнал, что "такую страну просрали".
Если коротко. Еще в 1976-м Брежнев понял, что действующая система социализма, заходит в тупик, падает КАЧЕСТВО производства, процветает воровство. Он уже спрашивал - "как нужно изменить страну?"
В это время, не в ЦК КПСС, а на Лубянке, в руководстве КГБ, где полностью верховодили евреи, было принято решение слить социализм и хапнуть себе всё народное достояние.
В 1982-м, когда умер Брежнев, страну возглавил еврей-чекист Андропов и Горбачев именно его ставленник. Андропова пристрелила смелая женщина, а то было бы еще хуже. Чекисты стали раздувать антигосударственные настроения. По свидетельству экс-руководителя профсоюза шахтеров Болдырева, именно офицеры КГБ подбивали тогда шахтеров идти на Москву, что в конечном итоге привело к коллапсу экономики и большой инфляции.
Далее к власти приводят Горбачева и в каждом художественном фильме вставляют сцены про тупых и пьянствующих офицеров Армии, тем самым ЧК убирает ту силу, которая могла им реально помешать.
Распад СССР и к власти в РФ приходит еврей Ельцин, который начинает дерибан гос имущества. Кравчук и Шушкевич в этом бедламе принимать участие не захотели, потому с радостью отделились, чем и отсрочили падение уровня жизни в своих республиках.
Но потом Ельцин расстрелял из танков Госдуму, зачистил оппозицию и евреи приступили к дерибану Украины и Беларуси. Не верите? Посмотрите КТО сегодня управляет Украиной и ЧТО делает!!!
Так это я не в курсе событий после этого?
Извини, но твои измышления - неописуемый поток подсознания, а не перечисление фактов.
Более того, в нем ничерта нет про "взрыв". Есть только про слабые попытки советских элит спасти Совок от развала.
Но Совок развалился не в результате народного волеизъявления, а в результате прогнивания системы (что и дало по версии конспирологов еврейским рептилоидам и прочим хозяевам жизни "хапнуть" все непосильным трудом пролетариями нажитое).
Ну какие же это элиты. Просто наглые клептоманы.
Было созданное искусственно (евреями, чекистами-евреями) всенародное недовольство властью. Собственно точно так же, партноменклатура создала недовольство по отношению к Хрущеву, а чекисты арестовали его прямо в его самолете.
А без создания недовольства, хрен бы у них получилось устроить такой дерибан.
В Тбилиси порубили саперными лопатками людей и все обошлось бы, если бы Совок не сдох своей смертью.
К тому же, протесты были нифига не за отделение Грузии или против Совка.
Зокрема, демонстранти висували вимоги скасувати автономію в Абхазії, вимагали більшої незалежності від Москви.
Вильнюс не в счет. На Совок в целом это никак не повлияло. На крайняк отвалился бы наименее советизированный кусок.
Хотя в Праге и Будапеште тоже были протесты, но их успешно раздавили танками и Совок там просуществовал еще около 30 лет. Потому, что Совок тогда был силен.
А в книгах не пишут, потому как такие книги вряд ли напечатают большими тиражами. Но известно, что и привезенные Троцким из США, пароходом, мальчики-часовщики, были все евреями, и они влились в ВЧК, как и латышские стрелки, которые были из Латвии, но сплошь евреями. Я вас скажу, что в ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ поступали по рекомендации члена этой спец службы и собственно превратились в организацию евреев. Есть ссылка, где указано, что только тех евреев, что не скрывали свое еврейское происхождение, было в НКВД процентов семьдесят, но и еще процентов с двадцать, которые будучи евреями, записывались как русские.
"Зато бывшей экономикой СССР управляют чекисты-кгбисты" - а с этим полностью согласен.
А ***** тогда масон?
"Ищите и обрящите" (с)
Чувак, тебе лечиться надо.
Поищите в родословной Путина фамилию Шоломов...
Упадет, как спелое яблочко к ногам *****.
Поэтому, меры противодействия должны быть максимально жесткими, вплоть до объявления взбесившегося фюрера международным террористом со всеми вытекающими, чтобы у ***** и мысли не было встать на одну доску с ним.
Но, похоже, мир до этого не созрел и продолжается то же самое соплежуйство в виде озабоченности и недопустимости.