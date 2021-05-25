Лидеры Евросоюза решили закрыть для белорусских авиакомпаний пролет над территорией и доступ к аэропортам ЕС

Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза на саммите в понедельник, 24 мая, приняли политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС и призвали авиакомпании своих стран не летать над Беларусью.

Об этом говорится в решении саммита ЕС, обнародованном представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Европейский совет осудил задержание в Минске соучредителя оппозиционных белорусских Telegram-каналов Романа Протасевича и его девушки, гражданки России Софии Сапеги. Лидеры ЕС призвали немедленно их освободить и гарантировать им свободу передвижения.

Кроме того, Европейский совет обратился в Совет ЕС с просьбой подготовить дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к задержанию Проташевича и Сапеги.

Лидеры ЕС приняли политическое решение "призвать всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать пролета над Беларусью", а также, через Совет ЕС, "запретить пролет над ЕС белорусскими авиакомпаниями и запретить доступ к аэропортам в ЕС рейсам, которыми оперируют эти авиакомпании".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом ирландской компании Ryanair.