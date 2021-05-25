США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США осуждают посадку самолета Ryanair в Минске и задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, однако пока не планируют вводить санкции против Беларуси.
Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
"Могу сказать, что мы возмущены. Однако мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для этого требуется определенный процесс", — отметила Псаки.
По ее словам, нужно провести прозрачное, вызывающее доверие расследование. Только после этого можно говорить о введении ограничений в отношении Беларуси.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".
Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.
Пожалуйста, подождите...
Навіщо боротися з самим Байденом ?
Поэтому я и моя семья отказываемся с сегодняшнего дня от любых товаров из этой страны и рассеи !
Присоединяйтесь ..)
Нам ни к чему радиоактивное мороженое с привкусом бацькиного пота.
И прочая молочка и не молочка - у нас полно нормальных украинских продуктов.
Лукашенко - ПНХ !
Источник: https://censor.net/ru/n3267236
Отморозились.
Biden to meet with George Floyd's family amid uncertain progress on race
On Tuesday, a year after George Floyd was killed at the hands (брехня) of a Minneapolis police officer, his family members will fly to Washington, D.C., for a private audience with President Biden, their first in-person meeting with the president since they buried Floyd.
https://echo.msk.ru/news/2843486-echo.html
Президент США Джо Байден сегодня встретится с семьёй погибшего год назад афроамериканца Джорджа Флойда
Може, щоб задобрити сімейку бандюгана якраз перейменують білий дім ?
Или на коленях перед камерой постоит?
25-го червня мають озвучити термін покарання Дереку Шовену.
Суддя ще під час розгляду справи попросив політиків заткнутися.
Але для головного =демократа= і його кліки - то порожній звук.
При цьому квакають про justice і закликають до неї.
Фе, як негарно увесь світ виглядає з « білоруською» історією...
Я так розумію, з усіх президентів та прем'єрів у світі лише корейський пухлик відповідає ( відповідав) за базар. Все решта - смішні клоуни або фуфлижники
США поки що не запроваджуватимуть санкції проти Білорусі
Тому що фашист )(уйло не велить, якого ні в якому разі не можна
злити перед доленосною зустріччю президента США і фюрера паРаші.
І запропонувала закрити залізничне сполучення з Білоруссю. Жодного потягу не приймати! Нехай диктатор сидить в гетто.