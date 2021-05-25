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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) санкции (10616) США (23185) Протасевич Роман (309)

США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом

США осуждают посадку самолета Ryanair в Минске и задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, однако пока не планируют вводить санкции против Беларуси.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Могу сказать, что мы возмущены. Однако мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для этого требуется определенный процесс", — отметила Псаки.

По ее словам, нужно провести прозрачное, вызывающее доверие расследование. Только после этого можно говорить о введении ограничений в отношении Беларуси.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+41
«Що ж ти, фраєр, здав назад ?»...
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25.05.2021 00:08
+33
Неладно что-то в датском королевстве..... США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом - Цензор.НЕТ 9573
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25.05.2021 00:08
+17
чимсь лавров їм яйця прищемив
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25.05.2021 00:11
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Страница 2 из 2
Сила США це Республіканська Партія,а не демократи.в якій є комуністи.Комуняки це найбільше зло.Якби замість Трампа було би,вибачте на слові,відро з лайном,то потрібно би його підтримувати.І я знаю,що далеко не всі в Республіканській Партії підтримували Трампа,але все одно більшість.Мені гидко дивитися на наших політологів лизосраків.Які вже не знають що збрехати,але все одно брешуть.
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25.05.2021 00:53 Ответить
То чому б не боротися конкретно з тими комуністами ?
Навіщо боротися з самим Байденом ?
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25.05.2021 00:54 Ответить
Яким чином,розігнати демократичну партію? З Байденом ніхто не бореться.Практично всі змі в США на його боці.І у світі також.
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25.05.2021 14:37 Ответить
Наші політолухи - це суцільна ганба.
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25.05.2021 15:06 Ответить
байден якраз америку знищує. Швидко вивчи англійську, або хоча б американську й почитав першоджерела. Бажано консервативні, бо лівацькі кажуть, що він правильно робить, що знищує економіку США і купу робочих місць. А захисники дєдушкі жо повиповзали, бо гроші за це отримують в фонді "виродження".
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25.05.2021 14:54 Ответить
Трампіст-онаніст, там твій рудий чубатий бох сайт відкрив для таких божевїльних як ти, може краще ти здристнеш з Цензора та підеш до однодумців?
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25.05.2021 20:33 Ответить
О, как суровый Байден с диктаторами борется!!! Аж гай шумыть. Сначала с Путиным, теперь с Лукашенко. США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2933 США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2933 США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2933 Период правления Байдена уже превращается в четыре года глубоких обеспокоенностей.
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25.05.2021 00:47 Ответить
Если не бухать, и не нюхать дурь, то не превращается.
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25.05.2021 00:53 Ответить
КОроче кажучі, Україна має розраховувати на себе. Відновлення війська - запорука спокійного життя та поваги сусідів.
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25.05.2021 00:54 Ответить
А це хіба легко зробити? Україна залежна від багатьох зовнішніх чинників.
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25.05.2021 00:58 Ответить
При всьому моєму вкрай ненативному ставленні до вувузєли, він, схоже, зробив правильний висновок - подав у Раду законопроект про збільшення чисельності ЗСУ.
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25.05.2021 15:12 Ответить
США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом - Цензор.НЕТ 6509
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25.05.2021 01:21 Ответить
Я не могу помочь человеку, которого сегодня сняли с самолёта в Беларуси, но я крайне не согласен с тем ********, который устроил Лукашенко там.
Поэтому я и моя семья отказываемся с сегодняшнего дня от любых товаров из этой страны и рассеи !
Присоединяйтесь ..)
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25.05.2021 01:05 Ответить
Я вже дуже давно від їхніх товарів відмовилась. Завжди прискіпливо дивлюсь хто виробник і не купую кацапські та білоруські товари, а їх у нас дуже багато.
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25.05.2021 01:19 Ответить
Правильно-правильно!!! В самую точку !
Нам ни к чему радиоактивное мороженое с привкусом бацькиного пота.
И прочая молочка и не молочка - у нас полно нормальных украинских продуктов.
Лукашенко - ПНХ !
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25.05.2021 01:22 Ответить
Была Джен Псаки, стала Люся Обоссаки. Какой-то лютый п*здец у них там косит людей. Поголовная утрата личности. Сифилис что ли у всех?
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25.05.2021 01:37 Ответить
Перед тем как отыметь, Америка решила бацьку немножко погладить по холке.
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25.05.2021 01:46 Ответить
там все будет хорошо, оно же инертное просто. тугодумы немного )
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25.05.2021 03:51 Ответить
Правильно, правильно, треба вірити. Анаконда, анаконда, анаконда...
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25.05.2021 15:14 Ответить
Абирвалг! Абирвалг!
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25.05.2021 20:18 Ответить
Наивные демократы думают что таракан отпустит Протосевича, но правда в том что он скорее стрельнёт из ружья себе в голову
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25.05.2021 04:07 Ответить
Безмозглые одноклеточные, которые до полусмерти топили за старого маразматика байдена, куда то, с каждой подобной новостью, исчезают. Видать, доедают втихаря свои последние носки от полного непонимания ситуации. Но безмозглость она такая и с этим как то приходится жить. Невозможность новой ублюдочной администрации в США решить хоть какой то маленький кризис в мире очень скоро приведет к полному бардаку.
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25.05.2021 04:14 Ответить
о чем это вы ? тут местные два идиота "три пятнадцать" и "ка ка мурза" до сих пор обвиняют Трампа в связях с рускими , а Байдена боготворят . или полные дебилы или скорее на пригожинской зарплате .
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25.05.2021 19:56 Ответить
нужно провести прозрачное, вызывающее доверие расследование
Источник: https://censor.net/ru/n3267236

Отморозились.
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25.05.2021 05:52 Ответить
Бидонхстаренький,не любит резких движений.К земле привыкает
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25.05.2021 06:07 Ответить
https://www.washingtonpost.com/politics/biden-floyd-family-race/2021/05/24/83c91612-bca4-11**-9c90-731aff7d9a0d_story.html

Biden to meet with George Floyd's family amid uncertain progress on race

On Tuesday, a year after George Floyd was killed at the hands (брехня) of a Minneapolis police officer, his family members will fly to Washington, D.C., for a private audience with President Biden, their first in-person meeting with the president since they buried Floyd.

https://echo.msk.ru/news/2843486-echo.html

Президент США Джо Байден сегодня встретится с семьёй погибшего год назад афроамериканца Джорджа Флойда

Може, щоб задобрити сімейку бандюгана якраз перейменують білий дім ?
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25.05.2021 06:26 Ответить
В чорний Дим? Шоли?
Или на коленях перед камерой постоит?
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25.05.2021 07:44 Ответить
Ага. Молитися і надзвонювати сімейці вже набридло. Вирішив нарешті зустрітися.

25-го червня мають озвучити термін покарання Дереку Шовену.
Суддя ще під час розгляду справи попросив політиків заткнутися.
Але для головного =демократа= і його кліки - то порожній звук.
При цьому квакають про justice і закликають до неї.
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25.05.2021 08:14 Ответить
Коли читаєш подібні речі, виникає враження якогось липучого кошмару, якого не має бути. Але він є і називається globalists' takeover of America.
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25.05.2021 15:24 Ответить
Это новая религия в США пришла вместе с Байденом , возводить в ранг святых черных преступников обвиняя во всех грехах белое мужское население Америки .
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25.05.2021 19:52 Ответить
Ну шо байдушка - как всегда знакомые двойные стандарты?
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25.05.2021 07:52 Ответить
никаких двойных стандартов, когда из за эдварда сноудена посадили самолет в вене - на австрию тоже никаких санкций не накладывали
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25.05.2021 08:55 Ответить
Большой друг Украины помаленьку снимает маску....
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25.05.2021 07:57 Ответить
Офіційно хрущі припинили польоти через повітряний простір Білорусі!
США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3000
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25.05.2021 08:28 Ответить
Oleg Korch

Фе, як негарно увесь світ виглядає з « білоруською» історією...

Я так розумію, з усіх президентів та прем'єрів у світі лише корейський пухлик відповідає ( відповідав) за базар. Все решта - смішні клоуни або фуфлижники
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25.05.2021 09:15 Ответить
США поки що не запроваджуватимуть санкції проти Білорусі через інцидент з літаком Ryanair, - Білий дім - Цензор.НЕТ 1139
США поки що не запроваджуватимуть санкції проти Білорусі
Тому що фашист )(уйло не велить, якого ні в якому разі не можна
злити перед доленосною зустріччю президента США і фюрера паРаші.
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25.05.2021 09:35 Ответить
Литва пішла далі Польщі.
І запропонувала закрити залізничне сполучення з Білоруссю. Жодного потягу не приймати! Нехай диктатор сидить в гетто.
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25.05.2021 10:09 Ответить
Сцыкун Байден , путлеру все простил и тут обделался . Старый дебильный урод .
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25.05.2021 19:48 Ответить
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