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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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ЕС заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси до тех пор, пока она не станет демократической, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси до тех пор, пока она не станет демократической, - фон дер Ляйен

Евросоюз решил заморозить инвестиционную помощь для Беларуси на сумму 3 млрд евро. Такое решение приняли до тех пор, пока страна "не станет демократической".

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы будем давить на режим, пока он наконец не станет уважать свободу СМИ, свободу прессы и свободу мнений", - заявила фон дер Ляйен перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе.

В Twitter глава Еврокомисии сообщила: "У нас есть экономический и инвестиционный пакет на 3 миллиарда евро, однако он останется замороженным до тех пор, пока Беларусь не станет демократической".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом ирландской компании Ryanair.

Также читайте: Лидеры Евросоюза решили закрыть для белорусских авиакомпаний пролет над территорией и доступ к аэропортам ЕС

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+16
Ничего, старухи с дидами на ********* оплатят все.
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25.05.2021 00:56
+7
все таки роздуплились...

ЕС заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси до тех пор, пока она не станет демократической, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 4131
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25.05.2021 09:47
+7
они еще собирались лукашеску 3 ярда давать, если бы он самолет не спиратил? серьезно? жесть, на голову не налазит.
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25.05.2021 10:07
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Ничего, старухи с дидами на ********* оплатят все.
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25.05.2021 00:56 Ответить
Помощь кредит?
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25.05.2021 09:46 Ответить
Где там про кредит? Там говорится про "инвестициолнную помощь" (это деньги безвоздмездно выделяемые для развития конкретных секторов экономики/промышленности).
Кстати и кредит вполне может быть помощью! Все зависит от условий его предоставления.
Однако если ты наперед собираешься его прожрать, то для тебя это конечно не помощь
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25.05.2021 09:57 Ответить
3 ярда безвозмездно?
Кредит это кредит, а не безвозмездно.
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25.05.2021 11:55 Ответить
Кредит это конечно кредит, только вот где вы прочитали, что это кредит????
Да, это вполне может быть именно безвоздмездная помощь (программа помощи), рассчитанная на несколько лет. Не вижу почему бы и нет. Аналогичную помощь кстати получала Украина.
Между прочим в прошлом году ЕС запустил программу помощи ОБЩИМ объемом как раз 3 млрд. в рамках борьбы с Ковид. В этот пакет помощи была включена Украина и Беларусь. Вполне может оказаться что речь идет именно об этом пакете помощи и просто неправильно перевели (Беларусь исключат из пакета помощи на 3 млрд)
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25.05.2021 12:38 Ответить
Вот жеж белоруссофобы ЕС заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси до тех пор, пока она не станет демократической, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 6028
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25.05.2021 09:46 Ответить
все таки роздуплились...

ЕС заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси до тех пор, пока она не станет демократической, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 4131
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25.05.2021 09:47 Ответить
Беларусь окончательно скатилась в коричневую зону...
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25.05.2021 09:48 Ответить
Это к "антифашистам" что ли?!
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25.05.2021 09:58 Ответить
"Чума 21-го века"
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25.05.2021 10:11 Ответить
долго думали, куда инвестировать ..
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25.05.2021 09:49 Ответить
И все?
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25.05.2021 09:54 Ответить
они еще собирались лукашеску 3 ярда давать, если бы он самолет не спиратил? серьезно? жесть, на голову не налазит.
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25.05.2021 10:07 Ответить
ЄС заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, поки вона не стане демократичною, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 1001
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25.05.2021 11:05 Ответить
нормально так Лукашенко променял 3 млрд евро на какого то блогера ))
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25.05.2021 10:08 Ответить
Ничего они не собирались ему давать
На ходу придумали 3 млрд и тут же их заморозили
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25.05.2021 12:59 Ответить
Білорусь за допомогою Європи стає одним із регіонів Засрашки. А правильно, що я країну Засрашка написав з великої літери? Все таки велика країна-терорист? З Білоруського регіону РФ буде ближче до кордонів Європи, щоб добряче їм пакостити і проводити експерименти з бактериологічною зброєю. Чи вони думають, що за Польщею їх не видно?
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25.05.2021 10:19 Ответить
т.е. ЕС нужно лукашеску всячески поощрять, давать денег и стать перед ним раком? пусть творит все, что в его шизанутый череп придет, главное, чтобы он де-юре не стал федеральным округом паРашы, хотя де-факто он таковым уже больше 10 лет является?
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25.05.2021 10:31 Ответить
Ні. Багато писати не буду. Потрібно було вводити санкції ще тоді, коли росія і Білорусь знищували опозицію на других виборах, а не закривати очі і дозволити збільшити апетит і зблизитися з москалями. Бо хто купував білоруські товари? Не Європа? А хто впихував гроші у ці білоруські товари, не московія?
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25.05.2021 11:32 Ответить
капец, баньдюкам раньше ещё и лярды евро подкидывали??? а ***** в год сколько слюнявили наивные жители Европейской цивилизации?
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25.05.2021 10:52 Ответить
Т.е. подавил в крови мирные демонстрации - норм. А снял с самолета блогера - не даем 3 млрд.
Хм, ...

Европа, демократические ценности, санкции, логика ... Найдите взаимосвязь.
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25.05.2021 11:06 Ответить
Долбодятлы .они еще и финансово его поддерживали .террориста .самих нужно за зад брать для чего были раньше вливания диктатору
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25.05.2021 11:52 Ответить
Смешно... Это как и для нас: - "Печкин. Принёс посылку, только я вам её не отдам, потому что у вас документов нету."
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25.05.2021 12:31 Ответить
Вони б і овочу три ярди дали якби він не втік. Безхебетні.
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25.05.2021 12:54 Ответить
верно.
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25.05.2021 22:46 Ответить
 
 