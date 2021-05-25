ЕС заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси до тех пор, пока она не станет демократической, - фон дер Ляйен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Евросоюз решил заморозить инвестиционную помощь для Беларуси на сумму 3 млрд евро. Такое решение приняли до тех пор, пока страна "не станет демократической".
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мы будем давить на режим, пока он наконец не станет уважать свободу СМИ, свободу прессы и свободу мнений", - заявила фон дер Ляйен перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе.
В Twitter глава Еврокомисии сообщила: "У нас есть экономический и инвестиционный пакет на 3 миллиарда евро, однако он останется замороженным до тех пор, пока Беларусь не станет демократической".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".
Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом ирландской компании Ryanair.
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Кстати и кредит вполне может быть помощью! Все зависит от условий его предоставления.
Однако если ты наперед собираешься его прожрать, то для тебя это конечно не помощь
Кредит это кредит, а не безвозмездно.
Да, это вполне может быть именно безвоздмездная помощь (программа помощи), рассчитанная на несколько лет. Не вижу почему бы и нет. Аналогичную помощь кстати получала Украина.
Между прочим в прошлом году ЕС запустил программу помощи ОБЩИМ объемом как раз 3 млрд. в рамках борьбы с Ковид. В этот пакет помощи была включена Украина и Беларусь. Вполне может оказаться что речь идет именно об этом пакете помощи и просто неправильно перевели (Беларусь исключат из пакета помощи на 3 млрд)
На ходу придумали 3 млрд и тут же их заморозили
Хм, ...
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