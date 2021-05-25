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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Авиакомпании Lufthansa и KLM объявили о прекращении полетов в воздушном пространстве Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Авиакомпании Lufthansa и KLM объявили о прекращении полетов в воздушном пространстве Беларуси

Авиакомпании Lufthansa и KLM временно приостанавливают полеты своих самолетов в воздушном пространстве Беларуси.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"В связи с развитием текущей ситуации мы прекращаем полеты в воздушном пространстве Беларуси", — говорится в заявлении Lufthansa.

Как передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, голландская авиакомпания KLM приняла аналогичное решение относительно полетов над Беларусью.

"KLM приостановила полеты. Решение принято после обращения со стороны премьера Марка Рютте", — отмечается в сообщении. 

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Lufthansa и KLM блеванули на бацьку с высоты птичьего полёта.
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25.05.2021 01:40
+4
Звісно що диктатор вже всіх задовбав.Але коли москалі збили Боїнг,ніхто не перестав літати на москальщину.
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25.05.2021 02:39
+4
Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі - Цензор.НЕТ 9572

Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі - Цензор.НЕТ 8579
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25.05.2021 08:25
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ага, "в повітряному просторі" - тобто, і пролітати над бульбашом не будуть; не кажучи вже про заходи на посадку.
Оце діло.
Подивимось, про що завтра прошмигалить бубочка.
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25.05.2021 01:28 Ответить
временно приостанавливают. Посмотрят как кацапы, китайцы и арабы заполняют это самое воздушное пространство, особенно быстро для восполнения своих потерь от пандемии.
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25.05.2021 01:57 Ответить
Ага построят, пока что рекомендация, а если влипят запрет + санкции только кацапы останутся, арабы на батьку х'й забьют!
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25.05.2021 02:40 Ответить
проДанилить, і це вже сьогодні.
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25.05.2021 08:17 Ответить
а вот и "Конопелечки" подключились)
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25.05.2021 01:30 Ответить
А шо такоє? Трубу від ху#ла тягнуть і не бояться сідати на його голку, а у небі літати бояться, фашизди кончені.
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25.05.2021 01:31 Ответить
хамас гад.
лука - маладец! Авиакомпании Lufthansa и KLM объявили о прекращении полетов в воздушном пространстве Беларуси - Цензор.НЕТ 3577
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25.05.2021 01:35 Ответить
Lufthansa и KLM блеванули на бацьку с высоты птичьего полёта.
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25.05.2021 01:40 Ответить
А шо на нього блювати, беларусь не рф, закриють нафіг и з кінцями, вусатий себе почувствував як чигівара, але географічно просрав трохи.
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25.05.2021 02:43 Ответить
впечатление такое, шо кацапляне вместе, с недавно пристегнутыми, c севера на агрессию агресивную против Украины настроилсь, борзеют не по теме, пальцы веером раскидывают.
а готова ли наша криворогатая толстомордая бригада умереть, но защитить? - или опять гастроли с зеленым границеотодвигаловом?

клопу - 2й броник, баится он...
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25.05.2021 01:46 Ответить
Звісно що диктатор вже всіх задовбав.Але коли москалі збили Боїнг,ніхто не перестав літати на москальщину.
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25.05.2021 02:39 Ответить
І не перестанут, вони пока будут вести політику умиротворіня то ніхріна не буде, вот батькові зараз по ходу яйка відріжут, бо беларусь для ЕС не рф, можно і каструвати, де рф і де беларусь.
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25.05.2021 02:49 Ответить
Авиакомпании Lufthansa и KLM объявили о прекращении полетов в воздушном пространстве Беларуси - Цензор.НЕТ 8363
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25.05.2021 03:30 Ответить
Авиакомпании Lufthansa и KLM объявили о прекращении полетов в воздушном пространстве Беларуси - Цензор.НЕТ 4571
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25.05.2021 05:42 Ответить
Авиакомпании Lufthansa и KLM объявили о прекращении полетов в воздушном пространстве Беларуси - Цензор.НЕТ 5734
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25.05.2021 06:06 Ответить
ну типа он так сделал для фюрера своего, и ничего личного,
. Истерика Британии, Польши и Прибалтики вероятно объясняется тем, что Протасевич был посвящен в схемы подрывной деятельности против Белоруссии, что включало в себя связи с польской разведкой (которая курирует "Белсат", "Хартия 97" и прочие помойки, заканчивая ТГ-каналами вроде "Нехта", "Белорусь головного мозга" и т.п.), плюс не исключено, что и с разведками других государств, по которым перемещался Протасевич. Стоит напомнить, что Протасевич в прошлом году покинул "Нехта" заявив, что он разочарован в методах и не согласен с некоторыми вещами которые там писались. Однако он не покинул "сетку" и продолжил заниматься той же деятельностью (перед арестом, например, он встречался с Тихановской в Афинах). Нельзя исключать, что его кураторы перекинули его на новый проект (который он сам анонсировал у себя в ТГ незадолго до полета в Минск). И теперь эта информация может оказаться в распоряжении КГБ Белоруссии. А это могут быть - фамилии кураторов из польской и иных спецслужб, источники получения финансирования (компании, НКО, государственные структуры), структура медийной сетки (включая ее членов находящихся на территории Белоруссии, которые могут быть оперативно арестованы - я бы не исключал, что в ближайшие дни некоторые персонажи будут спешно покидать Белоруссию опасаясь того, что Протасевич наговорит в КГБ) и т.д. и т.п. Подобная информация, даже в ограниченном виде, нанесет мощный удар по "народному движению" и покажет элементы его реальных кукловодов из иностранных спецслужб, которые курировали движение "невероятных белорусов" из Варшавы, Праги и Вильнюса.

4. Безотносительно деталей ареста Протасевича, это мощнейший улов с точки зрения последующего информационного воздействия, который сейчас заранее пытаются купировать встречным палом криков о санкциях и "воздушном пиратстве". Не "воздушное пиратство" их волнует (тем более, что Запад сам подобным промышлял), а то, что может поведать Протасевич (кстати, при нем был ноутбук и телефон, от которых он пытался избавиться в самолете - судя по всему неудачно), что может поставить под угрозу целый комплекс операций иностранных спецслужб против Белоруссии и может засветить как сотрудников спецслужб, так и различную агентуру задействованную в информационно-психологических операциях курируемых центрами информационной и кибервойны в Восточной Европе.
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25.05.2021 06:25 Ответить
Вам, батенька, лечиться нужно, ну или язычок отращивать. У вас так классно получается лизать всем "вечным" типа таракана. Ты ещё )(уйду подлежи или своему назарбайке
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25.05.2021 07:09 Ответить
кому какое дело, что егт заставят сказать ?
кто поверит гэбнявым мразям ?
задача изолировать кацапское нагноение,
а Протасевич обыкновенный писатель,
как бы вы не пыжились, кацапы мрази
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25.05.2021 07:38 Ответить
гэбнявым, мразям, кацапское, нагноение, кацапы, мрази - крутой спитч у вас получился ))) - из 18 слов - 6 оскорбительных ) Это ж откуда столько злобы, ненависти и желчи?
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25.05.2021 08:47 Ответить
Вторгнуться в соседнюю страну, убить тысячи людей, а потом искренне удивляться почему их ненавидят. Это так по-кацапски.
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25.05.2021 09:19 Ответить
а без оскорблений вообще никак?
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25.05.2021 19:10 Ответить
Это просто справедливая оценка выродков и заслуженное ими самими отношение.
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25.05.2021 20:27 Ответить
А Франция-Германия не участвуют или минимально?
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25.05.2021 07:44 Ответить
На данный момент flightradar показывает, что немцы литают. Минск-Анталья полетел через Украину.
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25.05.2021 06:55 Ответить
забор.... в смысле стена....
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25.05.2021 07:05 Ответить
а пукину того и надо........
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25.05.2021 07:06 Ответить
Недельку потерпят и полетят.
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25.05.2021 07:11 Ответить
С одной стороны это правильно, но с другой стороны от этого выигрывают кацапы потому что они продолжают летать.
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25.05.2021 07:18 Ответить
Ну должны ж они были хоть чтото сделать. А то фигасе диктатор вытворяет.
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25.05.2021 07:47 Ответить
На то и расчет был, а тупой Лука повелся )))))
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25.05.2021 09:00 Ответить
Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі - Цензор.НЕТ 9572

Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі - Цензор.НЕТ 8579
показать весь комментарий
25.05.2021 08:25 Ответить
Занятно, а протасевич рад?
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25.05.2021 08:42 Ответить
 
 