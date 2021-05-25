Авиакомпании Lufthansa и KLM объявили о прекращении полетов в воздушном пространстве Беларуси
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Авиакомпании Lufthansa и KLM временно приостанавливают полеты своих самолетов в воздушном пространстве Беларуси.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"В связи с развитием текущей ситуации мы прекращаем полеты в воздушном пространстве Беларуси", — говорится в заявлении Lufthansa.
Как передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, голландская авиакомпания KLM приняла аналогичное решение относительно полетов над Беларусью.
"KLM приостановила полеты. Решение принято после обращения со стороны премьера Марка Рютте", — отмечается в сообщении.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".
Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.
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Оце діло.
Подивимось, про що завтра прошмигалить бубочка.
лука - маладец!
а готова ли наша криворогатая толстомордая бригада умереть, но защитить? - или опять гастроли с зеленым границеотодвигаловом?
клопу - 2й броник, баится он...
. Истерика Британии, Польши и Прибалтики вероятно объясняется тем, что Протасевич был посвящен в схемы подрывной деятельности против Белоруссии, что включало в себя связи с польской разведкой (которая курирует "Белсат", "Хартия 97" и прочие помойки, заканчивая ТГ-каналами вроде "Нехта", "Белорусь головного мозга" и т.п.), плюс не исключено, что и с разведками других государств, по которым перемещался Протасевич. Стоит напомнить, что Протасевич в прошлом году покинул "Нехта" заявив, что он разочарован в методах и не согласен с некоторыми вещами которые там писались. Однако он не покинул "сетку" и продолжил заниматься той же деятельностью (перед арестом, например, он встречался с Тихановской в Афинах). Нельзя исключать, что его кураторы перекинули его на новый проект (который он сам анонсировал у себя в ТГ незадолго до полета в Минск). И теперь эта информация может оказаться в распоряжении КГБ Белоруссии. А это могут быть - фамилии кураторов из польской и иных спецслужб, источники получения финансирования (компании, НКО, государственные структуры), структура медийной сетки (включая ее членов находящихся на территории Белоруссии, которые могут быть оперативно арестованы - я бы не исключал, что в ближайшие дни некоторые персонажи будут спешно покидать Белоруссию опасаясь того, что Протасевич наговорит в КГБ) и т.д. и т.п. Подобная информация, даже в ограниченном виде, нанесет мощный удар по "народному движению" и покажет элементы его реальных кукловодов из иностранных спецслужб, которые курировали движение "невероятных белорусов" из Варшавы, Праги и Вильнюса.
4. Безотносительно деталей ареста Протасевича, это мощнейший улов с точки зрения последующего информационного воздействия, который сейчас заранее пытаются купировать встречным палом криков о санкциях и "воздушном пиратстве". Не "воздушное пиратство" их волнует (тем более, что Запад сам подобным промышлял), а то, что может поведать Протасевич (кстати, при нем был ноутбук и телефон, от которых он пытался избавиться в самолете - судя по всему неудачно), что может поставить под угрозу целый комплекс операций иностранных спецслужб против Белоруссии и может засветить как сотрудников спецслужб, так и различную агентуру задействованную в информационно-психологических операциях курируемых центрами информационной и кибервойны в Восточной Европе.
кто поверит гэбнявым мразям ?
задача изолировать кацапское нагноение,
а Протасевич обыкновенный писатель,
как бы вы не пыжились, кацапы мрази