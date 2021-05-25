Авиакомпании Lufthansa и KLM объявили о прекращении полетов в воздушном пространстве Беларуси

Авиакомпании Lufthansa и KLM временно приостанавливают полеты своих самолетов в воздушном пространстве Беларуси.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"В связи с развитием текущей ситуации мы прекращаем полеты в воздушном пространстве Беларуси", — говорится в заявлении Lufthansa.

Как передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, голландская авиакомпания KLM приняла аналогичное решение относительно полетов над Беларусью.

"KLM приостановила полеты. Решение принято после обращения со стороны премьера Марка Рютте", — отмечается в сообщении.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.