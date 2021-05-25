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Новости Политика Украины
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Германия (6015) Зеленский (16541) Северный поток (1428)

Зеленский обсудил с сопредседателем немецкой партии зеленых Габеком ситуацию на Донбассе и "Северный поток-2"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Габеком.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с сопредседателем немецкой партии зеленых Габеком ситуацию на Донбассе и Северный поток-2 01

"Участники встречи подчеркнули недопустимость агрессивных действий России, представляющих опасность для мира и стабильности в Европе, в частности таких, как недавнее наращивание группировки российских войск на границах Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский также проинформировал представителей Германии о ситуации с безопасностью на Донбассе и сообщил о рисках от скопления российских войск на украинской границе. Он также рассказал о шагах, которые осуществляет Украина для достижения мира.

Президент Украины приветствовал решение Габека совершить поездку на линию разграничения на востоке Украины.

Также читайте: Укладку "Северного потока-2" продолжили в водах Германии

"Высоко ценю это ваше решение. Вы сможете воочию увидеть реальную картину российской агрессии против Украины. Надеюсь, увиденное вами на Донбассе будет способствовать усилению позиции вашей политической силы в поддержку Украины", - заявил глава государства.

Зеленский и Габек также обсудили вопросы европейской интеграции Украины. "Президент, в частности, отметил важность предоставления Германией политического сигнала относительно европейской перспективы украинского государства", - подчеркивают в ОП.

Собеседники также обсудили риски, которые может повлечь реализация проекта "Северный поток – 2". 

Читайте: США и Украина проиграли битву против "Северного потока - 2", - Süddeutsche Zeitung

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Зелений поспілкувався із зеленими, ліл )))0))0)))
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25.05.2021 02:44
+3
"ко мне в гости приехал Гога из Абхазии,посидели,*********,на друг друга слазили."
шутки - шутками, а если зеленые не успеют - то пенсам жопа ) или жопппа (
кто там наполнять бюджет будет? каким ******? оно, вроде, и стимулирующее, но не сейча же. ну да ладно, справимся.разгоним еще раз набсоветы нафтогазов.
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25.05.2021 03:40
+1
повез бы его в Кривой Рог, посмотреть рыжего цвета округу.
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25.05.2021 03:28
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видимо опять падленышь мелкий поднагадил...
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25.05.2021 02:00 Ответить
А шо он обсудил,?поздравил немцев с запуском сп-2.?так они и без него рады!
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25.05.2021 04:56 Ответить
Зеленский обсудил с сопредседателем немецкой партии зеленых Габеком ситуацию на Донбассе и Северный поток-2 - Цензор.НЕТ 3548
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25.05.2021 05:40 Ответить
прощупывают почву в случае победы Зеленых на выборах в Бундесе
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25.05.2021 02:19 Ответить
Зелений поспілкувався із зеленими, ліл )))0))0)))
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25.05.2021 02:44 Ответить
сын кстати скуба дайвер- инструктор...
может помочь, если шо... - и невестка кстати тоже....
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25.05.2021 03:13 Ответить
бесплатно, если в етом дело...
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25.05.2021 03:29 Ответить
ни один 73й- не пострадает...
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25.05.2021 03:31 Ответить
встреча - ни о чем
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25.05.2021 03:25 Ответить
повез бы его в Кривой Рог, посмотреть рыжего цвета округу.
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25.05.2021 03:28 Ответить
не повез бы, пан Саня.... - он у меня по ангельски...
вы же его тока за ето убьете... - а я вас.
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25.05.2021 03:44 Ответить
Queen - Killer Queen
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25.05.2021 03:54 Ответить
шо та у нас переставилось - забыли многое ...
надеюсь опомнимся, а скорее всего нет...
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25.05.2021 04:06 Ответить
На все воля божья и нам не плошать... Скоро все изменится.
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25.05.2021 04:43 Ответить
не первый раз - с нас станется...
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25.05.2021 04:52 Ответить
тщебе ли наших не знать? - злые мы...
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25.05.2021 03:52 Ответить
нужно брать пример с зеленых - перед зебиком нараспашку и в ус не дуют.
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25.05.2021 04:04 Ответить
Зеленский обсудил с сопредседателем немецкой партии зеленых Габеком ситуацию на Донбассе и Северный поток-2 - Цензор.НЕТ 6797
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25.05.2021 04:09 Ответить
один тонкий вопрос - вы верите, шо кацапня НЕ попрет на Украину всеми своим срусскими бурятами?
с зелеых пример брать? - опзoжепые со слугами?
ни малейшей разницы не вижу - твари абсолютно одинаковые...
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25.05.2021 04:16 Ответить
кацапы только и ждут случая. Шобы не повадно было - железный и еще железнее купол и на худой конец - грязные ядреные гостинцы. Невольно вспомнился 3-х летней давности мощный землетрус а глубоких шахтах Кривого Рога... Пане, будьмо... ЗЫ... ни в коем случае - пример с зебиков. Я говорил о представителе зеленых Габек.
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25.05.2021 04:40 Ответить
Queen? Deep? - сегодня все пойдет....
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25.05.2021 04:48 Ответить
Deep Purple - Burn (cover)
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25.05.2021 05:05 Ответить
Stormbringer - Leonid & Friends
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25.05.2021 05:06 Ответить
Зеленский обсудил с сопредседателем немецкой партии зеленых Габеком ситуацию на Донбассе и Северный поток-2 - Цензор.НЕТ 2870 Beethoven meets Rock
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25.05.2021 05:08 Ответить
JON LORD & STEVE LEE - CHILD IN TIME
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25.05.2021 05:14 Ответить
In My Defence (Official Video
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25.05.2021 05:17 Ответить
Пан Саня от за ето дуже предуже дякую!
тока в зелень меня не перековывайте...
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25.05.2021 05:59 Ответить
"ко мне в гости приехал Гога из Абхазии,посидели,*********,на друг друга слазили."
шутки - шутками, а если зеленые не успеют - то пенсам жопа ) или жопппа (
кто там наполнять бюджет будет? каким ******? оно, вроде, и стимулирующее, но не сейча же. ну да ладно, справимся.разгоним еще раз набсоветы нафтогазов.
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25.05.2021 03:40 Ответить
за Украину кроме самой Украины никто не будет сражаться - так сложно?
вы разводите - защищать родину не хотите, по метру кацапне сдаете Украину,
а байден давай? - видимо так не будет.....
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25.05.2021 05:42 Ответить
покажи мне отсудилово зеленой мрази...
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25.05.2021 09:48 Ответить
вы придурковатые на 73....
никогда не думал шо да - но вы меня переубедили.
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25.05.2021 09:50 Ответить
у зелебобиков уже без причины пуканы взрываются
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25.05.2021 10:00 Ответить
дети с внуками не с нами в одном самолете - а мы с мамкой не крайний,
а таки последний вояж в Украину и на Волынь сделаем!
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25.05.2021 05:52 Ответить
Зеленский обсудил с сопредседателем немецкой партии зеленых Габеком ситуацию на Донбассе и Северный поток-2 - Цензор.НЕТ 2600
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25.05.2021 06:26 Ответить
Посмотрите с кем эти Зеленые в оппозиции. Альтернатива для Германии, Левые (партия так и называется) и либеральная партия(СвДП). Левацкий зоопарк + пророссийская Альтернатива.
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25.05.2021 06:34 Ответить
Купите мой велосипед Орлёнок + бонус Насос
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25.05.2021 06:44 Ответить
Сопредседателем? Обсудил ситуацию? А с Лисим из квартала обсуждал? Поржали по приколу. хайпанули?
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25.05.2021 07:02 Ответить
кирдык зеленой партии, на кого украина ни поставит - все в пролете
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25.05.2021 09:10 Ответить
Зеленський обговорив зі співголовою німецької партії зелених Габеком ситуацію на Донбасі та "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4735 Зеленський обговорив зі співголовою німецької партії зелених Габеком ситуацію на Донбасі та "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9970
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25.05.2021 09:53 Ответить
 
 