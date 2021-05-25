Зеленский обсудил с сопредседателем немецкой партии зеленых Габеком ситуацию на Донбассе и "Северный поток-2"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Габеком.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Участники встречи подчеркнули недопустимость агрессивных действий России, представляющих опасность для мира и стабильности в Европе, в частности таких, как недавнее наращивание группировки российских войск на границах Украины", - говорится в сообщении.
Зеленский также проинформировал представителей Германии о ситуации с безопасностью на Донбассе и сообщил о рисках от скопления российских войск на украинской границе. Он также рассказал о шагах, которые осуществляет Украина для достижения мира.
Президент Украины приветствовал решение Габека совершить поездку на линию разграничения на востоке Украины.
"Высоко ценю это ваше решение. Вы сможете воочию увидеть реальную картину российской агрессии против Украины. Надеюсь, увиденное вами на Донбассе будет способствовать усилению позиции вашей политической силы в поддержку Украины", - заявил глава государства.
Зеленский и Габек также обсудили вопросы европейской интеграции Украины. "Президент, в частности, отметил важность предоставления Германией политического сигнала относительно европейской перспективы украинского государства", - подчеркивают в ОП.
Собеседники также обсудили риски, которые может повлечь реализация проекта "Северный поток – 2".
Пожалуйста, подождите...
может помочь, если шо... - и невестка кстати тоже....
вы же его тока за ето убьете... - а я вас.
надеюсь опомнимся, а скорее всего нет...
с зелеых пример брать? - опзoжепые со слугами?
ни малейшей разницы не вижу - твари абсолютно одинаковые...
тока в зелень меня не перековывайте...
шутки - шутками, а если зеленые не успеют - то пенсам жопа ) или жопппа (
кто там наполнять бюджет будет? каким ******? оно, вроде, и стимулирующее, но не сейча же. ну да ладно, справимся.разгоним еще раз набсоветы нафтогазов.
вы разводите - защищать родину не хотите, по метру кацапне сдаете Украину,
а байден давай? - видимо так не будет.....
никогда не думал шо да - но вы меня переубедили.
а таки последний вояж в Украину и на Волынь сделаем!