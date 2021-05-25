Зеленский обсудил с сопредседателем немецкой партии зеленых Габеком ситуацию на Донбассе и "Северный поток-2"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Габеком.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Участники встречи подчеркнули недопустимость агрессивных действий России, представляющих опасность для мира и стабильности в Европе, в частности таких, как недавнее наращивание группировки российских войск на границах Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский также проинформировал представителей Германии о ситуации с безопасностью на Донбассе и сообщил о рисках от скопления российских войск на украинской границе. Он также рассказал о шагах, которые осуществляет Украина для достижения мира.

Президент Украины приветствовал решение Габека совершить поездку на линию разграничения на востоке Украины.

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"Высоко ценю это ваше решение. Вы сможете воочию увидеть реальную картину российской агрессии против Украины. Надеюсь, увиденное вами на Донбассе будет способствовать усилению позиции вашей политической силы в поддержку Украины", - заявил глава государства.

Зеленский и Габек также обсудили вопросы европейской интеграции Украины. "Президент, в частности, отметил важность предоставления Германией политического сигнала относительно европейской перспективы украинского государства", - подчеркивают в ОП.

Собеседники также обсудили риски, которые может повлечь реализация проекта "Северный поток – 2".

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