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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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"Позорные нападки": Байден отреагировал на задержание Протасевича и поддержал санкции ЕС против Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент США Джо Байден назвал "прямым оскорблением международных норм" ситуацию с самолетом Ryanair в Беларуси и поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Белый дом.

"Я присоединяюсь к многочисленным призывам провести международное расследование, чтобы установить все обстоятельства этого дела. Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам и попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения виновных к ответственности в тесной координации с Европейским союзом, другими союзниками и партнерами, а также международными организациями", - цитирует Белый дом заявление Байдена.

Байден назвал арест Протасевича "позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы".

"Соединенные Штаты присоединяются к странам по всему миру в призывах к его освобождению, а также к освобождению сотен политических заключенных, которые несправедливо содержатся под стражей режимом Лукашенко", - заявил президент США.

"В течение нескольких месяцев белорусский народ добивался того, чтобы его голос был услышан, требуя демократии, уважения прав человека и сохранения основных свобод. Я приветствую мужество и решимость белорусов, борющихся за основные права, в том числе журналистов, таких как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский. США будут и впредь поддерживать народ Беларуси в его борьбе", - добавил Байден.

Ранее Европейский совет призвал европейских перевозчиков избегать перелетов через Беларусь, а также заявил, что ожидает от Международной организации гражданской авиации срочного расследования события в Минске как недопустимого инцидента. Лидеры стран ЕС выступили за введение новых санкций против Беларуси в связи с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиакомпании Lufthansa и KLM объявили о прекращении полетов в воздушном пространстве Беларуси

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+13
Деякі білоруси ображаються, що типу українці не так їм співчувають. Насправді мені болить за тих, кого катують, кидають у в'язниці і вбивають, але те, що ви опинились в ізоляції, виключно ваша провина. Бо ви не підтримали тих кого катували, вбивали і кидали у в'язниці.
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25.05.2021 07:49
+11
Скоро наши журнализды типа Бигуса и СерЛеща откопают в кремлёвском нужнике пленки что Ботвафюрер усатый обсуждал этот вопрос с Порошенко!
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25.05.2021 07:31
+9
На самом деле все что может сделать байден это просто пукнуть в лужу, он такой же как м лукашенко, у него такие же лживые и продажные СМИ, только масштабы побольше и транслируют ложь они на весь мир, а не только в США, он так же неприемлемо инакомыслие, он и его команда разрушают сейчас США. Так что они ничего не будет делать ни с рф ни с рб, время всеобщего бардака наступило.
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25.05.2021 07:35
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Ага пишет признвтельные показания что его наняли жидо-масоны и рептилоиды с планеты Нибиро "Позорные нападки": Байден отреагировал на задержание Протасевича и поддержал санкции ЕС против Беларуси - Цензор.НЕТ 1755
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25.05.2021 07:33 Ответить
та побежит - все бегут если правильно крутить
правда направление куда он побежит не очень выгодное - потому и не крутят сильно
но это раз он все границы дозволенного переступил - его номер 6 - так и должен себя вести, а не самолеты захватывать
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25.05.2021 08:47 Ответить
коробок на фото часто используют для масштабирования...5 см
но тут прокол, спички не беларусские...
где он этот протасевич?
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25.05.2021 07:49 Ответить
как известно с рейса в минске сняли 5 человек...о протасевиче и сапеге говорят многие, но какова судьба остальных троих?
преступная власть, чтобы приуменьшить масштабы преступления распускает слухи, что это якобы агенты...
живы ли еще эти люди, дают ли показания в сизо №1?
пока нет информации о них, скриншотов, они тоже жертвы преступного режима
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25.05.2021 08:16 Ответить
Эти жертвы уже лошадь доедают под Томском.
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25.05.2021 09:42 Ответить
подобные приемы дезинформации беларусские спецслужбы использовали по отношению к украинским гражданкам из «Femen»
не без помощи таких, как ты на форумах муссируют подобную информацию, с целью зaнизить масштаб преступления...
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25.05.2021 10:18 Ответить
Подобные приемы дезинформации использует гебня для прикрытия своих агентов, которые засветились в аэропортах.
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25.05.2021 10:24 Ответить
не без твоей помощи эта дезинформация об агентах распространяется
в минском аэропорту сняли с рейса 2+3 пассажира...всего 5 человек
и судьба всех их небезразлична
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25.05.2021 10:35 Ответить
Понимаете, если о пропаже человека никто не заявил в течении суток, это говорит только об месте работы отчаливших с борта. Все использованные ими имена и личные данные уже известны десятку европейских контрразведок.
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25.05.2021 11:08 Ответить
койот, не гони пургу...
люди пропали с рейса и по прилету в аэропорт вильнюса экипаж сообщил об обстоятельствах пропажи...
контрразведки, лошадь доедают под томском...детективов начитался
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25.05.2021 11:19 Ответить
Авиакомпания заявила, что на ее рейсе были сотрудники КГБ.
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25.05.2021 11:27 Ответить
они жеж так представились..
и где вас таких на службу берут
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25.05.2021 11:32 Ответить
Александр, это прямая речь директора авиакомпании. Просыпайтесь, день давно за окном.
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25.05.2021 11:37 Ответить
Сколько лет этой фотографии ? ))
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25.05.2021 07:46 Ответить
Не воняй,гнильё.
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25.05.2021 07:44 Ответить
Это твоё глупое блеяние ни о чём.
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25.05.2021 07:48 Ответить
надо не признания выбитые мусорами слушать,
а давить московскую гниду - лукашенку,
чем теперь нормальные люди и займутся,
а вы наверное брат какадемика Кивы ?
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25.05.2021 08:02 Ответить
"Стрелочничество" не красит твой и так нелицеприятный образ.
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25.05.2021 08:14 Ответить
Пане Лукашенко, авторизуйтеся, будь ласка, під своїм аккаунтом
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25.05.2021 07:52 Ответить
не, это шоха кивы
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25.05.2021 08:02 Ответить
а еще он сказал (хоть на видео не попало), что в душе даже рад, что его самолет завернули истребителем и он опять на любимой родине
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25.05.2021 08:13 Ответить
Скоро наши журнализды типа Бигуса и СерЛеща откопают в кремлёвском нужнике пленки что Ботвафюрер усатый обсуждал этот вопрос с Порошенко!
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25.05.2021 07:31 Ответить
к чему ты это?)) у Лукашеску просто уже едет крыша по полной...не с дурной же головы люди (умные) придумали что больше двух сроков рулить страной нельзя...берега теряются.. путен и лукашеску яркие тому примеры
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25.05.2021 07:37 Ответить
Лукашенко периодически делает минет путину, а так, да, он не тюфяк. Но сдается, мне, мил человек, что ты с твоими восторгами в адрес узурпатора, захватившего власть в соседней стране, немного сайтом ошибся. Тебе, видимо, на ленту.сру.
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25.05.2021 08:38 Ответить
У Лукашеску ничего не едет, он делает то что в Кремле скажут, не больше, не меньше. И держится режим на штыках российского омона. Санкции и запреты нужны вводить против рашки.
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25.05.2021 12:01 Ответить
На самом деле все что может сделать байден это просто пукнуть в лужу, он такой же как м лукашенко, у него такие же лживые и продажные СМИ, только масштабы побольше и транслируют ложь они на весь мир, а не только в США, он так же неприемлемо инакомыслие, он и его команда разрушают сейчас США. Так что они ничего не будет делать ни с рф ни с рб, время всеобщего бардака наступило.
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25.05.2021 07:35 Ответить
О да, Трампушка, конечно, не разрушал США. Сравнить Байдена с бульбофюрером - это все равно что сравнить Маска с Рогозиным.
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25.05.2021 08:40 Ответить
Ну один из лучших президентов США, потому что действовал по закону и только в интересах США. Что он разрушал? Это дерьмократы леваки сейчас как раз США и добивают... Что там уже прогрессивное налогооблаженние ввели? А мигрантская политика, это ж вообще выстрел не в ногу а в голову США...
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25.05.2021 12:14 Ответить
Хоть и Трамп не был хорошим вариантом, но избрание Байдена - трагедия для США. Домократы - ксенофобы, которые поощряют разделение общества, при этом делая ставку на маргиналов-бездельников.
Да и результаты выборов 2020 года весьма сомнительны, складывается впечатление, что просто посчитали в пользу нужного кандидата, по примеру стран третьего мира.
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25.05.2021 08:40 Ответить
Псаки не готова, Байден готов. Что там у них как-то все разлажено
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25.05.2021 07:42 Ответить
псаки - гроза россии
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25.05.2021 07:45 Ответить
Байден все более напоминает позднего Трампа....
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25.05.2021 07:45 Ответить
Трамп санкціями зупинив ПП2, а Байден санкції знімає і дає добро на добудову. Чим зливає Україну і робить шкоду Америці. Вони таки трішки різні
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25.05.2021 09:00 Ответить
О, Ваня прозрів! А іще зовсім недавно Трампа гудив. І писав про козака байду. "Ганебні нападки": Байден відреагував на затримання Протасевича і підтримав санкції ЄС проти Білорусі - Цензор.НЕТ 1345
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25.05.2021 15:30 Ответить
а буба назвал ***** - шо про ето невозможно говорить... - феодосский 4 погибший ссыкун.
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25.05.2021 07:45 Ответить
Деякі білоруси ображаються, що типу українці не так їм співчувають. Насправді мені болить за тих, кого катують, кидають у в'язниці і вбивають, але те, що ви опинились в ізоляції, виключно ваша провина. Бо ви не підтримали тих кого катували, вбивали і кидали у в'язниці.
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25.05.2021 07:49 Ответить
Байден политический импотент. Только любители БДСМ это не понимали.
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25.05.2021 07:55 Ответить
Не кажи гоп...(с).
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25.05.2021 08:42 Ответить
Байден !! Де заборона на польоти Белавіа в Америку і відмова на проліт території Білорусі для своїх літаків ??? Досить бла бла бла !!!
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25.05.2021 08:01 Ответить
В цю хвилину FEDEX з амер регістрацією спокійно летить над Білорусією. Байден - пустомеля, балаболка
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25.05.2021 08:09 Ответить
"Ганебні нападки": Байден відреагував на затримання Протасевича і підтримав санкції ЄС проти Білорусі - Цензор.НЕТ 7149 "Ганебні нападки": Байден відреагував на затримання Протасевича і підтримав санкції ЄС проти Білорусі - Цензор.НЕТ 5736
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25.05.2021 08:03 Ответить
позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы
Источник: https://censor.net/ru/n3267243

А как же Ассанж которого преследуют по десяткам выдуманных обвинений, за то что рассказал о преступлениях в Афганистане и Гуантанамо?
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25.05.2021 08:12 Ответить
Ассанжа преследуют за политическое инакомыслие? Не знал, что кража госсекретов так называется "Ганебні нападки": Байден відреагував на затримання Протасевича і підтримав санкції ЄС проти Білорусі - Цензор.НЕТ 4437
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25.05.2021 09:03 Ответить
Ботва *************, отмазки у вас тупее не придумаешь, вас на лахту, по степени дебилизма набирают?
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25.05.2021 09:37 Ответить
"Ганебні нападки": Байден відреагував на затримання Протасевича і підтримав санкції ЄС проти Білорусі - Цензор.НЕТ 1692 А ця новина болдом не виділена

23:59США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом
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25.05.2021 08:16 Ответить
"Ганебні нападки": Байден відреагував на затримання Протасевича і підтримав санкції ЄС проти Білорусі - Цензор.НЕТ 1163
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25.05.2021 08:21 Ответить
Иванко-дурашко, встреча Байдена с пуйлом - это разговор психиатра с террористом, обвешанным ядерными поясами православного шахида. Самое смешное при этом, что путлер и вся его свора стоят в позе полной готовности перед Китаем и никогда не отсвечивают. А США воспринимают рашку исключительно в качестве саттелита Китая, который и является единственным для них геополитическим конкурентом.
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25.05.2021 08:47 Ответить
есть новость до одесситов - не все дети ваши...
мучайтесь теперь....
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25.05.2021 08:37 Ответить
Какие же они "позорные нападки"?! Если это правильный перевод...
Для людей эти "нападки" стоят жизни и мучений!
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25.05.2021 08:39 Ответить
Под-х-ло усатое попало на этот раз основательно.Старшее х-ло загнало его в козлостан основательно.Теперь у этого бульбофюрера только один путь,счастливая кацапская *********.
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25.05.2021 09:14 Ответить
Ах, как я зол, как зол! "Я присоединяюсь к многочисленным призывам провести международное расследование, чтобы установить все обстоятельства этого дела.'' И... похоронить его!
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25.05.2021 09:20 Ответить
Вот вам и Вагнергейт,Сейчас украина бы так кувыркалась а росияне спокойно делили бы нашу територию
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25.05.2021 09:46 Ответить
Кувыркалась бы, если бы что?
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25.05.2021 10:01 Ответить
Саме так з вагнерівцями (якщо вони дійсно були) варто було діяти й Україні як картопляник, навіть краще - удобрити радіоактивний чорнобильський грунт збивши на кордоні.
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25.05.2021 12:21 Ответить
І заробити санкції за піратство,лишитися військової підтримки,і все -зливайте воду
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25.05.2021 13:49 Ответить
Протасевич стає другим Навальним і можливо результат буде схожим.
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25.05.2021 09:47 Ответить
В отличие от обладатяле ядерной кнопки путлера, с микродиктатором никто церемониться не будет. Как минимум беларусам теперь придется ездить в Европу на автобусе, а если по максимуму - то вполне могут ввести эмбарго на экспорт беларусской продукции в ЕС.
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25.05.2021 09:56 Ответить
А тем временем Белавиа приостановила продажу билетов в Великобританию и Францию на месяц. Оптимисты.
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25.05.2021 09:59 Ответить
Лукашенко наконец достиг своей мечты - стал террористом №1 в мире, отодвинув на второй план друга Путлера. Правда,это ненадолго, Путлер быстро вернет утраченное первенство...
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25.05.2021 11:28 Ответить
Сфигали он им стал? ***** сбил самолет с сотнями людей вообще-то. И то что сейчас происходит - по указке *****.С
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25.05.2021 12:03 Ответить
Акта воздушного пиратства, с использованием военных самолетов. Вполне позволяет объявить Беларусь ( или ее режим) террористическими с соответствующими мерами воздействия.
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25.05.2021 12:11 Ответить
Да закрить граници напрочь, иначе вирастим гитлера № 2. Хотя тот бил личностью.
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25.05.2021 12:22 Ответить
Гарного вчителя "бацька" має, ох і гарного! Він, як вбачається, незабаром, перед В.Путіним буде публічно танцювати "лявоніху". Як колись М. Хрущов, перед Й. Сталіном, вибивав гопака у вишиванці та шароварах.
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25.05.2021 12:45 Ответить
 
 