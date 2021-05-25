"Позорные нападки": Байден отреагировал на задержание Протасевича и поддержал санкции ЕС против Беларуси
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден назвал "прямым оскорблением международных норм" ситуацию с самолетом Ryanair в Беларуси и поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Белый дом.
"Я присоединяюсь к многочисленным призывам провести международное расследование, чтобы установить все обстоятельства этого дела. Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам и попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения виновных к ответственности в тесной координации с Европейским союзом, другими союзниками и партнерами, а также международными организациями", - цитирует Белый дом заявление Байдена.
Байден назвал арест Протасевича "позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы".
"Соединенные Штаты присоединяются к странам по всему миру в призывах к его освобождению, а также к освобождению сотен политических заключенных, которые несправедливо содержатся под стражей режимом Лукашенко", - заявил президент США.
"В течение нескольких месяцев белорусский народ добивался того, чтобы его голос был услышан, требуя демократии, уважения прав человека и сохранения основных свобод. Я приветствую мужество и решимость белорусов, борющихся за основные права, в том числе журналистов, таких как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский. США будут и впредь поддерживать народ Беларуси в его борьбе", - добавил Байден.
Ранее Европейский совет призвал европейских перевозчиков избегать перелетов через Беларусь, а также заявил, что ожидает от Международной организации гражданской авиации срочного расследования события в Минске как недопустимого инцидента. Лидеры стран ЕС выступили за введение новых санкций против Беларуси в связи с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Пожалуйста, подождите...
правда направление куда он побежит не очень выгодное - потому и не крутят сильно
но это раз он все границы дозволенного переступил - его номер 6 - так и должен себя вести, а не самолеты захватывать
но тут прокол, спички не беларусские...
где он этот протасевич?
преступная власть, чтобы приуменьшить масштабы преступления распускает слухи, что это якобы агенты...
живы ли еще эти люди, дают ли показания в сизо №1?
пока нет информации о них, скриншотов, они тоже жертвы преступного режима
не без помощи таких, как ты на форумах муссируют подобную информацию, с целью зaнизить масштаб преступления...
в минском аэропорту сняли с рейса 2+3 пассажира...всего 5 человек
и судьба всех их небезразлична
люди пропали с рейса и по прилету в аэропорт вильнюса экипаж сообщил об обстоятельствах пропажи...
контрразведки, лошадь доедают под томском...детективов начитался
и где вас таких на службу берут
а давить московскую гниду - лукашенку,
чем теперь нормальные люди и займутся,
а вы наверное брат какадемика Кивы ?
Да и результаты выборов 2020 года весьма сомнительны, складывается впечатление, что просто посчитали в пользу нужного кандидата, по примеру стран третьего мира.
Источник: https://censor.net/ru/n3267243
А как же Ассанж которого преследуют по десяткам выдуманных обвинений, за то что рассказал о преступлениях в Афганистане и Гуантанамо?
23:59США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом
мучайтесь теперь....
Для людей эти "нападки" стоят жизни и мучений!