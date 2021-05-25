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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) Лукашенко (3502) Тихановская (390) Салливан Джейк (180) Протасевич Роман (309)

Салливан на встрече с Тихановской заявил, что США и ЕС "привлекут режим Лукашенко к ответственности"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Салливан на встрече с Тихановской заявил, что США и ЕС

США вместе с партнерами намерены привлечь к ответственности захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как сообщает Белый дом, в беседе с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской "Салливан ясно дал понять, что Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами будут привлекать режим Лукашенко к ответственности".

Советник американского президента осудил инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и задержание создателя информационного портала Nexta Романа Протасевича. Он заявил, что Соединенные Штаты требуют его немедленного освобождения, как и других политзаключенных в Беларуси.

В сообщении говорится, что "Салливан заявил о решительной поддержке Соединенными Штатами требований белорусского народа в отношении демократии, прав человека и основных свобод", а также подчеркнул необходимость "проведения (в Беларуси. - Ред.) свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ для урегулирования нынешнего кризиса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Позорные нападки": Байден отреагировал на задержание Протасевича и поддержал санкции ЕС против Беларуси

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+8
Ага, уже одно ***** привлекли к ответственности - озаботились и обосрались
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25.05.2021 08:19
+7
Салливан на встрече с Тихановской заявил, что США и ЕС "привлекут режим Лукашенко к ответственности" - Цензор.НЕТ 9108......
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25.05.2021 08:07
+4
Но санкций пока вводить не будут...
Что-то эти демократы вообще не в труху
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25.05.2021 08:09
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Салливан на встрече с Тихановской заявил, что США и ЕС "привлекут режим Лукашенко к ответственности" - Цензор.НЕТ 9108......
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25.05.2021 08:07 Ответить
Но санкций пока вводить не будут...
Что-то эти демократы вообще не в труху
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25.05.2021 08:09 Ответить
Салливан на встрече с Тихановской заявил, что США и ЕС "привлекут режим Лукашенко к ответственности" - Цензор.НЕТ 2025
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25.05.2021 08:13 Ответить
Будь Протасевич чёрным, самолёты НАТО уже летали бы над Беларусью, а так...
Жизни белых уже не важны.
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25.05.2021 08:16 Ответить
чёрным наркоманом рецедивистом -вот тогда да
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25.05.2021 08:18 Ответить
Чо́рна Русь - історична назва земель у північно-західній Білорусі, у басейні верхньої течії річки Німану.
Основними центрами Чорної Русі були Гродно, Новогрудок, Волковиськ, Слонім, Здітов (нині село Здітово), Ліда, Несвіж.
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25.05.2021 08:21 Ответить
После закрытия воздушного пространства Украины для белоруских самолётов и запрет полётов в Белорусь, как же ОПЗЖоповцы и представители шоу-бизнеса (хвойды-мы вне политики), будут летать в Москву за деньгами и тет а тет? Опять затянут "Вставай страна огромная"?
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25.05.2021 08:17 Ответить
Салліван на зустрічі з Тіхановською заявив, що США і ЄС "притягнуть режим Лукашенка до відповідальності" - Цензор.НЕТ 8530
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25.05.2021 09:21 Ответить
Ага, уже одно ***** привлекли к ответственности - озаботились и обосрались
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25.05.2021 08:19 Ответить
Белорусский режим дошёл до той стадии, когда его заявления опровергает даже ХАМАС
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25.05.2021 08:22 Ответить
Одна говорильня. Решительная и бескомпромиссная.
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25.05.2021 08:23 Ответить
Одним словом- байда! Мир в руках старых маразматиков!
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25.05.2021 09:27 Ответить
Браво, Евросоюз!👍🏼👍🏼👍🏼
ЕС замораживает инвестиционную помощь для Белоруссии на три миллиарда евро.
Евросоюз также рассмотрит санкции против бизнеса, экономики и авиации республики.

Наразі представники Польщі, Британії та країн Балтії намагаються довести іншим країнам ЕС, що головним бенефіціаром затримання білоруського опозиціонера Протасевича буде саме Путін.
Якщо це в якійсь мірі вдасться (проти наразі виступають Італія, Угорщина та Греція), нові санкції очікують не тільки Мінськ, але й Москву 😀
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25.05.2021 08:23 Ответить
США і ЄС- завжди на стороні народу , а рашка - завжди на стороні різного роду собачих , людоїдських режимів . Висновок простий , росія - гамно .
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25.05.2021 08:39 Ответить
Права человека для Байдена -святое.Он не действует в лоб ,но результат будет несомненно.Конгресс ему едино душно поможет.Тихановская добилась большего признания,чем тиран беларусского народа за более чем четвертьвековую историю убийств.
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25.05.2021 09:53 Ответить
Вот прям всё так и будет...
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25.05.2021 10:00 Ответить
Бредятина... За Белоруссией 146 млнг Россия с ядерной дубиной... Хрен ты ей шо сделаешь
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25.05.2021 10:16 Ответить
Ну то й що, шо у кацапщини "ядєрна дубінка"? То ж у кацапів, а не у таргана. Ніхто ж не збирається придушувати режим лукашенка зброєю. Будуть душити таргана економічними санкціями. То Захід ***** попускає з санкціями, тому що у нього "ядєрна дубінка" та тісні інвестиційні та бізнес зв,язки замішані на корупції з тим же Заходом. А у таргана що? Він загрався, дивлячись на приклади ***** як тому сходить з рук, думав що і він так вже може. Але ж він не *****, саме його Захід швидко приведе до тями. Подивиться як довго панькається Захід з Мордором, та як швидко і одностайно діє по відношенню до його біларуського вассала.
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25.05.2021 14:16 Ответить
Как ты его задушишь, если все вырастит Белорусь - схавает одна Москва и еще попросит
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25.05.2021 22:54 Ответить
 
 