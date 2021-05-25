Салливан на встрече с Тихановской заявил, что США и ЕС "привлекут режим Лукашенко к ответственности"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США вместе с партнерами намерены привлечь к ответственности захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Как сообщает Белый дом, в беседе с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской "Салливан ясно дал понять, что Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами будут привлекать режим Лукашенко к ответственности".
Советник американского президента осудил инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и задержание создателя информационного портала Nexta Романа Протасевича. Он заявил, что Соединенные Штаты требуют его немедленного освобождения, как и других политзаключенных в Беларуси.
В сообщении говорится, что "Салливан заявил о решительной поддержке Соединенными Штатами требований белорусского народа в отношении демократии, прав человека и основных свобод", а также подчеркнул необходимость "проведения (в Беларуси. - Ред.) свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ для урегулирования нынешнего кризиса".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Что-то эти демократы вообще не в труху
Жизни белых уже не важны.
Основними центрами Чорної Русі були Гродно, Новогрудок, Волковиськ, Слонім, Здітов (нині село Здітово), Ліда, Несвіж.
ЕС замораживает инвестиционную помощь для Белоруссии на три миллиарда евро.
Евросоюз также рассмотрит санкции против бизнеса, экономики и авиации республики.
Наразі представники Польщі, Британії та країн Балтії намагаються довести іншим країнам ЕС, що головним бенефіціаром затримання білоруського опозиціонера Протасевича буде саме Путін.
Якщо це в якійсь мірі вдасться (проти наразі виступають Італія, Угорщина та Греція), нові санкції очікують не тільки Мінськ, але й Москву 😀