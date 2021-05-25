В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели
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2 608 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 25 мая 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.4
"25 мая 2021 в Украине зафиксированы 2 608 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 129 детей и 76 медработников.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 854 человека;
летальных случаев - 249;
выздоровели - 17 504 человека;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 23 440 человек,
методом ИФА - 12 650 человек,
экспресс-тестами - 16 189 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 186 463 человека;
выздоровели - 1 975 064 человека;
летальных случаев - 49 685;
проведено ПЦР-тестов - 10 045 897.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях", - рассказали в Минздраве.
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Теперь все "точно знают" причину)
Ковидом переболели все их родственники, друзья и знакомые, тесно общаясь с ними. Лазят по рынкам и маршруткам и ноют и ноют и ноют.
- может таким образом мы избавимся от безмасочников
Последний коммент под тем видео:
Если человек обмацает тестовую полоску рками без перчаток, а потом возьмет этой полоской пробу из стакана в который непонятно что и когда налито, который стоял в помещении, где над ним толкают речи люди без масок, и из которого этот депутат сам почему-то не пил, то это доказывает, что надо строго соблюдать правила проведения анализов, если хочешь что-то этим анализом доказать.
И 5 месяцев - тишина, ни один ковиддиссидент не отписался. Может, Вы исправите столь вопиющую ситуацию?
НО какаято БЕЗМАСОЧНАЯ ***** обязательно меня заразит !!!!
Если умного коммента не пришло в голову - пишите стихи
Видається, що випадки мали місце переважно у підлітків та молодих людей приблизно через чотири дні після другої дози однієї з вакцин мРНК, зробленої Moderna та Pfizer-BioNTech. І випадки були частіше у чоловіків, ніж у жінок.
https://www.nytimes.com/2021/05/22/health/cdc-heart-teens-vaccination.html
Эксперты подчеркнули, что потенциально редкий побочный эффект миокардита бледнеет по сравнению с потенциальными рисками Covid, включая стойкий синдром под названием «длинный Covid». Сам по себе острый Covid может вызвать миокардит.
https://www.nytimes.com/2021/05/22/health/cdc-heart-teens-vaccination.html
А кто даст гарантии, как эти вакцины повлияют в дальнейшем. В 2019 когда был в Италии пик умерших от Ковида, как оказывается, годом ранее в тех провинциях старичков массово прививали от гриппа.
У мировых элит две проблемы - перенаселение планеты и личная собственность у людей. Это уже не конспирологические теории, а темы съездов и конференций. Зная это, как я могу доверять биг-фарме. Лично я выбираю попытаться справиться с Ковидом с помощью своей иммунной системы. Как ы видим что с вакциной что с ковидом ситуация одинакова - как повезет, так и прокатит (или не прокатит).
Я ж показую те, що навіть бігфармі доводиться визнавати, що не все так радісно у вашому королівстві.