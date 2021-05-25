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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели

2 608 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 25 мая 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.4

"25 мая 2021 в Украине зафиксированы 2 608 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 129 детей и 76 медработников.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 02 госпитализированы - 854 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 02 летальных случаев - 249;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 02 выздоровели - 17 504 человека;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав ведет переговоры о переносе сроков поставки COVID-вакцин с осени на лето, - Ляшко

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 05 методом ПЦР - 23 440 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 05 методом ИФА - 12 650 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 05 экспресс-тестами - 16 189 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 08 заболели - 2 186 463 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 08 выздоровели - 1 975 064 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 08 летальных случаев - 49 685;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 08 проведено ПЦР-тестов - 10 045 897.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели 12
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Топ комментарии
+5
Я знаю как победить корона вирус: нужно объявить все дни недели выходными и тогда мы выиграем!
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25.05.2021 08:26
+3
Це перемога?
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25.05.2021 08:18
+3
В українського ковіду бувають і вихідні дні, і свята)
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25.05.2021 08:38
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Це перемога?
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25.05.2021 08:18 Ответить
однозначно
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели - Цензор.НЕТ 3512
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25.05.2021 08:23 Ответить
Как так получается, что за понедельник умерло 249, а в воскресенье 68??????????
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25.05.2021 08:24 Ответить
Я знаю как победить корона вирус: нужно объявить все дни недели выходными и тогда мы выиграем!
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25.05.2021 08:26 Ответить
Даже не для всех выходными, достаточно только патологоанатомам...
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25.05.2021 09:20 Ответить
В українського ковіду бувають і вихідні дні, і свята)
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25.05.2021 08:38 Ответить
в воскресенье нельзя умирать, тем более не хоронят... В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели - Цензор.НЕТ 6475
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25.05.2021 08:27 Ответить
Ещё лет 5-6 назад, каждая бабка побывав на кладбище, голосила: - Господи, як люди мруть!
Теперь все "точно знают" причину)
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25.05.2021 08:28 Ответить
Тепер ці ж бабки голосять, який Бубочка хороший, а йому всі мішають (в мене враження що і його ж власні яйця, можливо боляче стиснуті у когось в руках)))
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25.05.2021 08:36 Ответить
Недавно говорил с выводком бабок, там одна пластинка уже много лет: Украина - плохо, ссср и россия - хорошо.
Ковидом переболели все их родственники, друзья и знакомые, тесно общаясь с ними. Лазят по рынкам и маршруткам и ноют и ноют и ноют.
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25.05.2021 08:52 Ответить
хочется надеятся, что помершие от КОВИДа из тех, кто не носил масок...
- может таким образом мы избавимся от безмасочников В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали - Цензор.НЕТ 536
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25.05.2021 08:39 Ответить
Только после Штата,Техаса где губернатор запретил ношение масок, а также Венгрия и Израиль к ним присоединились. А в Австрии на трибуне парламента выступающий проверил коа-колу на тест и она оказалась зараженой. Долго прийдется ждать коронобесы продажные
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25.05.2021 08:54 Ответить
" А в Австрии на трибуне парламента выступающий проверил коа-колу на тест и она оказалась зараженой."
Последний коммент под тем видео:
Если человек обмацает тестовую полоску рками без перчаток, а потом возьмет этой полоской пробу из стакана в который непонятно что и когда налито, который стоял в помещении, где над ним толкают речи люди без масок, и из которого этот депутат сам почему-то не пил, то это доказывает, что надо строго соблюдать правила проведения анализов, если хочешь что-то этим анализом доказать.

И 5 месяцев - тишина, ни один ковиддиссидент не отписался. Может, Вы исправите столь вопиющую ситуацию?
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25.05.2021 11:10 Ответить
Млять! Я трачусь на спирт, которым обмазываю все купленные продукты и... но...

НО какаято БЕЗМАСОЧНАЯ ***** обязательно меня заразит !!!! В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали - Цензор.НЕТ 1910
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25.05.2021 08:59 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали - Цензор.НЕТ 5615 В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали - Цензор.НЕТ 2622
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25.05.2021 09:16 Ответить
это что за блудословие? В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали - Цензор.НЕТ 8573
Если умного коммента не пришло в голову - пишите стихи В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали - Цензор.НЕТ 7214
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25.05.2021 09:46 Ответить
Это ватный картиночник на зряплате.
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25.05.2021 12:53 Ответить
апрель- в день заболело 15 тысяч умерло 450 чел. задача для первоклассника (к ЗЕбилам и чемпионам не относится) сколько заболело в день, если умерло 250 чел ?
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25.05.2021 10:26 Ответить
не забудьте отсчитать ~2 недели...
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25.05.2021 14:26 Ответить
CDC досліджує серцеву проблему у кількох молодих реципієнтів вакцин

Видається, що випадки мали місце переважно у підлітків та молодих людей приблизно через чотири дні після другої дози однієї з вакцин мРНК, зробленої Moderna та Pfizer-BioNTech. І випадки були частіше у чоловіків, ніж у жінок.

https://www.nytimes.com/2021/05/22/health/cdc-heart-teens-vaccination.html
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25.05.2021 10:47 Ответить
«Большинство случаев протекают в легкой форме, и наблюдение за ними продолжается», - заявила группа по безопасности вакцин. CDC настоятельно рекомендует вакцины Covid для американцев в возрасте от 12 лет и старше.

Эксперты подчеркнули, что потенциально редкий побочный эффект миокардита бледнеет по сравнению с потенциальными рисками Covid, включая стойкий синдром под названием «длинный Covid». Сам по себе острый Covid может вызвать миокардит.

https://www.nytimes.com/2021/05/22/health/cdc-heart-teens-vaccination.html
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25.05.2021 11:35 Ответить
А большинство это в процентах сколько? А если не повезло, то что тогда? Кто будет оплачивать лечение?
А кто даст гарантии, как эти вакцины повлияют в дальнейшем. В 2019 когда был в Италии пик умерших от Ковида, как оказывается, годом ранее в тех провинциях старичков массово прививали от гриппа.
У мировых элит две проблемы - перенаселение планеты и личная собственность у людей. Это уже не конспирологические теории, а темы съездов и конференций. Зная это, как я могу доверять биг-фарме. Лично я выбираю попытаться справиться с Ковидом с помощью своей иммунной системы. Как ы видим что с вакциной что с ковидом ситуация одинакова - как повезет, так и прокатит (или не прокатит).
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25.05.2021 12:15 Ответить
Я цитував ту саму статтю, на яку посилалися і Ви. Так що можливість відповісти на Вашгі запитання у Вас така сама, як і у мене.
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25.05.2021 14:37 Ответить
А який сенс мені щось відповідати на виправдання які млямлить бігфарма? Хай краще розкажуть як генерал епідеміологів Фаучі у Вухані фінансував досліди над короновірусами, після того як в 2014 році такі дослідження офіційно були заборонені в США.
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25.05.2021 17:43 Ответить
Якось дуже швиденько Ви пройнялися недовірою до документу, який самі ж і наводили як аргумент. В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали - Цензор.НЕТ 3527 І почали викладати конспірологічні теорії вже без аргументів.
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25.05.2021 17:47 Ответить
Ви намагаєтесь довести, що вакцини не шкідливі? Прапор в руки і барабан на шию.
Я ж показую те, що навіть бігфармі доводиться визнавати, що не все так радісно у вашому королівстві.
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25.05.2021 18:22 Ответить
Ви намагаєтеся довести, що краще людям відмовитися від вакцин і щодня сотнями і тисячами помирати (в залежності від чисельності населення країни)? Дві квіточки Вам в руки і барабан на шию.
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25.05.2021 22:31 Ответить
Я за те, щоб люди не калічили себе вакцинами, які фарма погодилась випускати за умови, о до них не буде пред'являтися претензій за побічні ефекти.
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25.05.2021 23:07 Ответить
 
 