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Спецмиссия ОБСЕ за выходные зафиксировала 836 нарушений "тишины" на Донбассе, с начала перемирия - более 31 тыс.

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Спецмиссия ОБСЕ за выходные зафиксировала 836 нарушений

На выходных ситуация на Донбассе оставалась напряженной. Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 601 нарушение режима прекращения огня в Донецкой области и 235 - на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете №118/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 24 мая.

"В Донецкой области в период с вечера 21 до вечера 23 мая СММ зафиксировала 601 нарушение режима прекращения огня, в частности 323 взрыва (3 разрыва боеприпасов, 29 взрывов в воздухе, 76 взрывов от исходного огня и 215 - неопределенного происхождения). Большинство этих нарушений произошло юго-западнее и северо-западнее н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), юго-восточнее н. п. Донецк (неподконтрольный правительству), а также северо-восточнее и юго-восточнее н. п. Гранитное (подконтрольный правительству, 60 км к югу от Донецка). За предыдущий отчетный период зафиксировано 197 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области в период с вечера 21 до вечера 23 мая миссия зафиксировала 235 нарушений режима прекращения огня, в частности 154 взрыва (2 разрыва боеприпасов и 152 взрыва неопределенного происхождения). Большинство этих нарушений произошло западнее н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) и вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км западу от Луганска). За предыдущий отчетный период зафиксировано 337 нарушений режима прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 8 раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 120-мм минометы, гранатометы и ПТРК. Боевых потерь нет, - штаб ОС

Отмечается, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 г., на котором достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 г. и до конца отчетного периода СММ зафиксировала по меньшей мере 31 076 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 10 065 взрывов, 4877 неопределенных боеприпасов в полете, 227 вспышек дульного пламени, 107 осветительных ракет, а также не менее 15 800 очередей и выстрелов).
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- Зафиксировали?
- КЛАСС !!!
- С ТАКОЙ ЖЕ РЕАКЦИЕЙ при фиксировании обстрелов

фиксируйте и опорожнения тузиков в парках... Спецмісія ОБСЄ за вихідні зафіксувала 836 порушень "тиші" на Донбасі, від початку перемир'я - понад 31 тис. - Цензор.НЕТ 7395


Ваши фиксации ху-лу до шопы!
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25.05.2021 08:35 Ответить
Хех....а Бубачка ж каже - не стріляють Спецмісія ОБСЄ за вихідні зафіксувала 836 порушень "тиші" на Донбасі, від початку перемир'я - понад 31 тис. - Цензор.НЕТ 4111
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25.05.2021 08:36 Ответить
та ж правду каже, де у Конча-Заспі стріляють? Ну, хіба, що пісюном по Мендельвошкам.
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25.05.2021 10:25 Ответить
просто якесьЗЕлене лайно. I чого вони просто не перестануть стiляти????
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25.05.2021 08:53 Ответить
 
 