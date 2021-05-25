Спецмиссия ОБСЕ за выходные зафиксировала 836 нарушений "тишины" на Донбассе, с начала перемирия - более 31 тыс.

На выходных ситуация на Донбассе оставалась напряженной. Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 601 нарушение режима прекращения огня в Донецкой области и 235 - на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете №118/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 24 мая.

"В Донецкой области в период с вечера 21 до вечера 23 мая СММ зафиксировала 601 нарушение режима прекращения огня, в частности 323 взрыва (3 разрыва боеприпасов, 29 взрывов в воздухе, 76 взрывов от исходного огня и 215 - неопределенного происхождения). Большинство этих нарушений произошло юго-западнее и северо-западнее н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), юго-восточнее н. п. Донецк (неподконтрольный правительству), а также северо-восточнее и юго-восточнее н. п. Гранитное (подконтрольный правительству, 60 км к югу от Донецка). За предыдущий отчетный период зафиксировано 197 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области в период с вечера 21 до вечера 23 мая миссия зафиксировала 235 нарушений режима прекращения огня, в частности 154 взрыва (2 разрыва боеприпасов и 152 взрыва неопределенного происхождения). Большинство этих нарушений произошло западнее н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) и вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км западу от Луганска). За предыдущий отчетный период зафиксировано 337 нарушений режима прекращения огня.

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Отмечается, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 г., на котором достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 г. и до конца отчетного периода СММ зафиксировала по меньшей мере 31 076 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 10 065 взрывов, 4877 неопределенных боеприпасов в полете, 227 вспышек дульного пламени, 107 осветительных ракет, а также не менее 15 800 очередей и выстрелов).