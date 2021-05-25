Спецмиссия ОБСЕ за выходные зафиксировала 836 нарушений "тишины" на Донбассе, с начала перемирия - более 31 тыс.
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На выходных ситуация на Донбассе оставалась напряженной. Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 601 нарушение режима прекращения огня в Донецкой области и 235 - на Луганщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете №118/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 24 мая.
"В Донецкой области в период с вечера 21 до вечера 23 мая СММ зафиксировала 601 нарушение режима прекращения огня, в частности 323 взрыва (3 разрыва боеприпасов, 29 взрывов в воздухе, 76 взрывов от исходного огня и 215 - неопределенного происхождения). Большинство этих нарушений произошло юго-западнее и северо-западнее н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), юго-восточнее н. п. Донецк (неподконтрольный правительству), а также северо-восточнее и юго-восточнее н. п. Гранитное (подконтрольный правительству, 60 км к югу от Донецка). За предыдущий отчетный период зафиксировано 197 нарушений режима прекращения огня.
В Луганской области в период с вечера 21 до вечера 23 мая миссия зафиксировала 235 нарушений режима прекращения огня, в частности 154 взрыва (2 разрыва боеприпасов и 152 взрыва неопределенного происхождения). Большинство этих нарушений произошло западнее н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) и вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км западу от Луганска). За предыдущий отчетный период зафиксировано 337 нарушений режима прекращения огня.
Отмечается, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 г., на котором достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 г. и до конца отчетного периода СММ зафиксировала по меньшей мере 31 076 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 10 065 взрывов, 4877 неопределенных боеприпасов в полете, 227 вспышек дульного пламени, 107 осветительных ракет, а также не менее 15 800 очередей и выстрелов).
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