Ответ ЕС на задержание Протасевича должен быть решительным, незамедлительным и единым, - глава Европарламента Сассоли
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Председатель Европейского парламента Давид Сассоли, выступая на саммите ЕС в понедельник в Брюсселе, заявил европейским лидерам о необходимости решительного и единого ответа Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси.
"События, связанные с принудительной посадкой в Минске рейса Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, беспрецедентно серьезны. Режим президента Лукашенко лишил свободы Романа Протасевича и его спутницу. Мы требуем их немедленного и безоговорочного освобождения и предоставления им возможности покинуть страну", - сказал глава Европарламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, "международное расследование, несомненно, необходимо для проверки того, была ли угроза воздушному транспорту и безопасности пассажиров со стороны суверенного государства и имело ли место нарушение Чикагской конвенции".
"Наш ответ должен быть решительным, незамедлительным и единым. Европейский союз должен действовать без колебаний и наказать виновных. Сегодня вы несете огромную ответственность за то, чтобы показать, что союз - не бумажный тигр", - подчеркнул Сассоли.
Он также отметил, что наложенные недавно на него и на заместителя председателя Еврокомиссии Веру Юрову российские санкции были направлены не только против них, но и против институтов ЕС, которые они представляют, и это только побуждает не останавливаться, а продолжать требовать, чтобы Россия освободила оппозиционера Алексея Навального.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Він же його підставив.
В России верхушка в большом возмущении - Лука их здорово подставил, причем накануне саммита ЕС, где собирались обсуждать скандал между Россией и Чехий.
И тут Лука со своими пиратскими приколами, очень кстати. Получается, на Россию могут наложить новые санкции, уже в связи с Лукой.
Пошли вы, там, все в попку!.
А пока, Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавэр в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому постановил, шесть заключительных закрытых заседаний будут назначены на период с 01.06.2021 по 27.07.2021 г.
Тут как в классике "нет у вас методов против Кости Сапрыкина".