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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Ответ ЕС на задержание Протасевича должен быть решительным, незамедлительным и единым, - глава Европарламента Сассоли

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ответ ЕС на задержание Протасевича должен быть решительным, незамедлительным и единым, - глава Европарламента Сассоли

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли, выступая на саммите ЕС в понедельник в Брюсселе, заявил европейским лидерам о необходимости решительного и единого ответа Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси.

"События, связанные с принудительной посадкой в Минске рейса Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, беспрецедентно серьезны. Режим президента Лукашенко лишил свободы Романа Протасевича и его спутницу. Мы требуем их немедленного и безоговорочного освобождения и предоставления им возможности покинуть страну", - сказал глава Европарламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, "международное расследование, несомненно, необходимо для проверки того, была ли угроза воздушному транспорту и безопасности пассажиров со стороны суверенного государства и имело ли место нарушение Чикагской конвенции".

"Наш ответ должен быть решительным, незамедлительным и единым. Европейский союз должен действовать без колебаний и наказать виновных. Сегодня вы несете огромную ответственность за то, чтобы показать, что союз - не бумажный тигр", - подчеркнул Сассоли.

Он также отметил, что наложенные недавно на него и на заместителя председателя Еврокомиссии Веру Юрову российские санкции были направлены не только против них, но и против институтов ЕС, которые они представляют, и это только побуждает не останавливаться, а продолжать требовать, чтобы Россия освободила оппозиционера Алексея Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиакомпании Lufthansa и KLM объявили о прекращении полетов в воздушном пространстве Беларуси

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
решительно незамедлительно и едино обеспокоятся
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25.05.2021 08:51
+5
Да да, мы в курсе, что ваша глубокая озабоченность не знает дна т.к. она его, дно, уже давно пробила, и будет ваша озабоченность незамедлительной (месяца через три) и единной.
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25.05.2021 08:53
+3
Теперь поняли кто приказал убить Шеремета?,дятлы Мавзолейные....с майонезными мозгами...
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25.05.2021 08:53
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На що розраховував Лука втілюючи в реальність витівку хутіна ?
Він же його підставив.
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25.05.2021 08:39 Ответить
Коли не існувало ліків проти чуми, тифу, холери, єдиним порятунком був КАРАНТИН!!! Ставили застави на усіх шляхах і не пропускали НІКОГО. Люди або вимирали всередині карантинної зони, або виліковувалися... Ніяких "послаблень" чи "виключень з правил не допускали... "Коричнева чума" вже спалахнула в Білорусі... Пора вводить карантин...
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25.05.2021 09:02 Ответить
Ежу понятно, что Россия и Путин не были в курсе планов Луки по Протасевичу.


В России верхушка в большом возмущении - Лука их здорово подставил, причем накануне саммита ЕС, где собирались обсуждать скандал между Россией и Чехий.


И тут Лука со своими пиратскими приколами, очень кстати. Получается, на Россию могут наложить новые санкции, уже в связи с Лукой.
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25.05.2021 09:13 Ответить
вот ты жирным шрифтом пишешь, а тебя всё равно никто не читает...
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25.05.2021 09:23 Ответить
Лука уже давно висит на кукане у куйла. А расчёт прост: такими действиями ещё более оттолкнуть Беларусь от цивилизованного мира, сделать её изгоем и принять её в обьятия РФ. Типа, смотрите, вы там в той Европе никому не нужны и только мы ваши друзья навеки.
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25.05.2021 09:14 Ответить
Досить болтать єрундой. Дійте.
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25.05.2021 08:40 Ответить
Сассоли больше действий, резких и без компромиссных...... а пока гэбня вас щёлкнула поносу.......
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25.05.2021 08:43 Ответить
громадськості не байдужа доля всих 5 пасажирів цього міжнародного рейсу...
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25.05.2021 08:48 Ответить
решительно незамедлительно и едино обеспокоятся
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25.05.2021 08:51 Ответить
Оооо, надо же какие слова.... Чего же против пуйла не выступаете так?
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25.05.2021 08:53 Ответить
именно против Путина и выступают, чем ты читал?
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25.05.2021 09:14 Ответить
Не вижу хоть раз слово путин
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25.05.2021 09:29 Ответить
Да да, мы в курсе, что ваша глубокая озабоченность не знает дна т.к. она его, дно, уже давно пробила, и будет ваша озабоченность незамедлительной (месяца через три) и единной.
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25.05.2021 08:53 Ответить
Теперь поняли кто приказал убить Шеремета?,дятлы Мавзолейные....с майонезными мозгами...
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25.05.2021 08:53 Ответить
Каждый член Европарламента считает важным пропиариться на этом безобразии усатого ху-ла, но дальше принятия серъёзных санкций не происходит!
Пошли вы, там, все в попку!. Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі - Цензор.НЕТ 1889
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25.05.2021 08:55 Ответить
Кучмисты Зелемойские,с 1994 года в Украине ничего не изменилось,а президентство Порошенко 5 лет,то случайно было...вы были 73 % быдлом им и останетесь... Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі - Цензор.НЕТ 9235
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25.05.2021 08:56 Ответить
Ну, я здесь мешать не буду.
А пока, Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавэр в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому постановил, шесть заключительных закрытых заседаний будут назначены на период с 01.06.2021 по 27.07.2021 г.
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25.05.2021 08:57 Ответить
Европейские импотенты с умным видом расказывают каким должен быть ответ,но никто ничего не предпренимает.В 14-м и с Украиной так же было,толку от тех зажравшихся особей никакого,одни озабочености.
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25.05.2021 09:02 Ответить
Украине Немедленно надо ликвидировать Ассоциацию с ЕС,отменить молодежи ездить по Европам и прочим штатам,закрыть границу наглухо типа Лукашеску, вернутся в Тайожный союз с рюсским быдлом,и будет вам всемирное счастье с нефтью халявной и газом в дупло Мавзолейное... Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі - Цензор.НЕТ 7124 Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі - Цензор.НЕТ 7124 Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі - Цензор.НЕТ 7124
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25.05.2021 09:03 Ответить
Зелемойские должны срочно отменить жилищные субсиидии Порошенко,любые льготы и пенсии,экономика должна быть ЭКОНОМНОЙ,Зеля вперед к поБЕДЕ каммунизьмы.. Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі - Цензор.НЕТ 8429
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25.05.2021 09:07 Ответить
При порошенко их в основном и отменили.
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25.05.2021 09:49 Ответить
Продажа земли разрешена в Украине...теперь миллиардеры Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг вместе с братьями вРоттенбнергами купят вас вместе с кошками и собачками...,даже не миллиардерша Ксюха Собчак купить майно где то под Киевом...,везет украинцам... Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі - Цензор.НЕТ 7271 Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі - Цензор.НЕТ 7271
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25.05.2021 09:12 Ответить
Шото ты, говна кусок, разошёлся!
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25.05.2021 10:51 Ответить
Только задержание Протасевича! А фактический угон гражданского самолёта?
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25.05.2021 09:20 Ответить
Какой может быть ответ? Вот как можно ответить так, чтобы вытащить Протасевича или реально наказать виновных в воздушном пиратстве?
Тут как в классике "нет у вас методов против Кости Сапрыкина".
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25.05.2021 09:33 Ответить
сильно озабочены, такой ответ будет пососали
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25.05.2021 09:44 Ответить
Нову траскрипцію "глибокого занепокоєння" готує килавий Євросоюз?
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25.05.2021 09:46 Ответить
на словах сассоли, а на деле зассали !
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25.05.2021 09:47 Ответить
европейские импотенты на словах решительны ,а на деле, как и в случае с рашистской оккупацией Украины строят газовые потоки , для многомилярдного финансирования агрессора и врага .Двуличие гейропейских лицемеров.
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25.05.2021 10:04 Ответить
 
 