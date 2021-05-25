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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 167,9 млн, число жертв - более 3,4 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 167,9 млн, число жертв - более 3,4 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 мая в мире зарегистрировали 442 879 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 882 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 167 991 786 случаев инфицирования, из них 442 879 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 487 135 человек, из них 8 882 за минувшие сутки.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 167,9 млн, число жертв - более 3,4 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 149,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, зафиксированы 2 608 новых случаев заражения, 17 504 человека выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 167,9 млн, число жертв - более 3,4 млн 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 39-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10, по летальным случаям - 15-ю и 3-ю позицию соответственно.
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Число жертв от КОВИДА помножте минимум на 4 !
Минздравы стран скрывают реальную цифру смертей...

Морги тестирование трупов на КОВИД не проводят- зачем тратить деньги в пустую, тем более, что родственники помершего за тест не платят...
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25.05.2021 08:52 Ответить
Мудрій наріде, дякуйте "зелені".
Закарпаття вже "прозріло", кляне зелю, але не забуває і Пороха, щоб не виглядати повними дурнями. Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 167,9 млн, жертв уже понад 3,4 млн - Цензор.НЕТ 307
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25.05.2021 09:06 Ответить
Отже, якщо взяти офіційну статистику, то за 15 місяців померло менше 0.44℅ населення Землі.
Як для такої страшної пландемії, якось не густо.
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25.05.2021 09:07 Ответить
 
 