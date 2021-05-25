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Автомобильную дорогу Т-14-25 ремонтируют на Львовщине, она станет альтернативой кольцевой дороге Львова, - "Укравтодор"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Автомобильную дорогу Т-14-25 ремонтируют на Львовщине, она станет альтернативой кольцевой дороге Львова, -

На Львовщине активно ремонтируют дорогу Т-14-25 Николаев - Городок - Жовква - Каменка-Бугская - Бобрка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

Отмечается, что после восстановления она станет частью Большого транзитного кольца вокруг Львова.

"Один из худших участков государственных дорог Львовщины скоро станет комфортным", - говорится в сообщении "Укравтодора".

В рамках президентской программы ремонт дороги проходит сразу на нескольких участках, один из которых - Жовква-Каменка-Бугская. Чтобы в кратчайшие сроки восстановить бесперебойное движение на дороге, здесь работают одновременно несколько бригад, которые строят подпорную стенку в селе Зиболки, устраивают дождевую канализацию в селе Батятичи, укрепляют обочину и откосы, укладывают бортовой камень и ряд других работ.

Кроме того, на данном участке строится мостовой переход через реку Желдец, а на участке от села Зиболки в сторону Жовквы уже устраивается верхний слой асфальтобетонного дорожного покрытия.

Отремонтированная дорога соединит основные трассы Львовщины и станет альтернативой кольцевой дороге Львова. Таким образом удастся разгрузить объездную дорогу и сам Львов от потоков транзитного транспорта.

Работы выполняет ООО "Онур Конструкцион Интернешнл".

Напомним, восстановление дорог местного значения заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее назвал одним из приоритетных направлений 2021 года.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Читаю в селі Зибобіки це вже в мене панічна атака ?
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25.05.2021 09:20
+1
Йой , там такий райський куточок між Яновим і Креховим, невеличкі гори, ставочки, потічки - засруть все довкола ,якщо зроблять кільцеву.
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25.05.2021 09:25
+1
Емає міста Боберка. Є місто Бібрка. І до бобрів назва міста стосунку немає. Тому у кацапській транскрипції власні назви українських міст писати не варто.
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25.05.2021 09:27
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Читаю в селі Зибобіки це вже в мене панічна атака ?
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25.05.2021 09:20 Ответить
Абсолютно безсмысленная дорога! Посмотрите откуда и куда она ведет после обьезда Львова.Основной поток идет по Е40 на старую окружную которую надо было расширить.
Это мое мнение.Хотя строить нужно вездеи желательно на бетонной подушке (фундаменте) иначе им зимой - весной капец
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25.05.2021 10:39 Ответить
Йой , там такий райський куточок між Яновим і Креховим, невеличкі гори, ставочки, потічки - засруть все довкола ,якщо зроблять кільцеву.
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25.05.2021 09:25 Ответить
нет дорог-плохо, есть дороги-плохо)
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25.05.2021 09:31 Ответить
Дорога най буде, але не об'їздна для всяких фур і транзитного транспорту. Там вузько, купа поворотів, людей по селах начнут давити, роверистів (а там найкращі велосипедні маршрути для роверистів), оленів ,які кучкуються по лісах навколо дороги. Буде біда.
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25.05.2021 09:41 Ответить
Емає міста Боберка. Є місто Бібрка. І до бобрів назва міста стосунку немає. Тому у кацапській транскрипції власні назви українських міст писати не варто.
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25.05.2021 09:27 Ответить
Глянь герб міста Бібрка, ПроФФеССор!
Будеш здивований, "аналікику" ти наш. Автомобильную дорогу Т-14-25 ремонтируют на Львовщине, она станет альтернативой кольцевой дороге Львова, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 8386
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25.05.2021 09:35 Ответить
Так, напевне ви праві, хоча я знаю іншу версію походження назви міста. Що ж стосується гербу і прапору з бобрами, то вони створені вже у теперішній час і не є історичними.
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25.05.2021 19:50 Ответить
Герб Бібрки 1569 р. з бобром.
Цей рік, мабуть не є "********".
Нє?

Автомобільну дорогу Т-14-25 ремонтують на Львівщині, вона стане альтернативою кільцевій дорозі Львова, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 5440
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27.05.2021 18:26 Ответить
Є трохи інша історія про бібрську геральдику, яка побутує у місті. У ній говориться про те, що перша згадка про герб міста Бібрки відноситься до далеких часів козаччини. Було це тоді, коли покалічений у тяжких боях козацький старшина Данило Кочубей поселився на околиці Бібрки, зараз це район вулиці Козацької, що веде на вулицю Піддовге. Було це біля головного тракту на Галич. Він звів собі тут добротний, з оборонними вежами будинок, на якому встановив геральдичний знак Бібрки: бобра на купині із зеленою гілкою в лапах. Взяв він цей основний елемент із міської печатки, який, у свою чергу, запровадив на печатку колишній бібрський священик отець Гринь.
Отець Гринь, як каже легенда, в 1474 році перед нападом ординців вивів дітей з міста в необжиту лісову дебру, де зараз вулиця Піддовге. Саме тут протікала притока Боберки, на якій жили бобри. І коли дикі бузувіри наблизились до дебри, шукаючи за людьми, отець Гринь закликав дітей зайти у річку і заховатися під купинами бобрів. Він і сам так зробив. Таким чином були врятовані всі бібрські діти. І у пам'ять про це отець Гринь пішов до міського воєводи та попросив, що надалі на міському штандарті була нарисована купина з бобром, як символ Божого спасіння бібрських дітей від татарської неволі.
Згодом із міського штандарта - стяга бобер на купині став головним елементом на печатці міста та на його гербі. Отже, перший пам'ятний герб Бібрки виглядав дуже просто: овальне золоте обрамлення із потрійною короною зверху, а на основному, блакитному полі герба, на зелено-чорній купині сидить бобер в коричневих тонах і поїдає свіжу зелено-золотисту гілку верби.
Використовуючи старі геральдичні знаки, пов'язані з привілеєм Бібрки на самоврядування за магдебурзьким правом, бібрчани у час національного відродження та незалежності України виготовили проект нового герба та прапора міста. Ці роботи художньо оформив виходець із Бібрки, львівський графік Зеновій Царик.
24 вересня 1996 року на засіданні виконкому міської ради народних депутатів художні про
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27.05.2021 18:27 Ответить
Був вроді у московитів воєначальник з Бібрки, який командував москалями в Куликовській битві. Забув як звати.
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25.05.2021 09:43 Ответить
Воєвода Боброк. 😊 Він був з Волині.
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25.05.2021 10:11 Ответить
Із Волиньського князівства. Із Бібрки.
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25.05.2021 10:39 Ответить
Я, кожного разу, як проїжджаю повз знак " вас вітає Бібреччина", завжди сміюсь )
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25.05.2021 10:28 Ответить
У російській транскрипції здається Бобрка, а не Бобёрка. У всякому разі у гугл мапі так.
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25.05.2021 10:30 Ответить
Так, Ви праві, але є ще гугл-редактор, який редагує написане на свій розсуд. Я писав Бобрка, навіть зараз, поставив кому, а вже виправлено на Боберка. У мене один едолік - ніколи не перечитую написане, одразу друкую.
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25.05.2021 19:47 Ответить
Початок роботи з ремонту цієї дороги розпочалось 26 березня 2019 з розробки проектної документації з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - Кам'янка-Бузька - Бібрка на ділянці км 44+747 - км 52+960, Львівська область.

Що в березні 2019 р Зеля "курвуував" "автодор"?
Не думаю. Тренувався з "піаніно" Автомобильную дорогу Т-14-25 ремонтируют на Львовщине, она станет альтернативой кольцевой дороге Львова, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 292
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25.05.2021 09:33 Ответить
Не кажіть гоп,пока не перескочите!
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25.05.2021 09:55 Ответить
 
 