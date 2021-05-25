Автомобильную дорогу Т-14-25 ремонтируют на Львовщине, она станет альтернативой кольцевой дороге Львова, - "Укравтодор"
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На Львовщине активно ремонтируют дорогу Т-14-25 Николаев - Городок - Жовква - Каменка-Бугская - Бобрка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".
Отмечается, что после восстановления она станет частью Большого транзитного кольца вокруг Львова.
"Один из худших участков государственных дорог Львовщины скоро станет комфортным", - говорится в сообщении "Укравтодора".
В рамках президентской программы ремонт дороги проходит сразу на нескольких участках, один из которых - Жовква-Каменка-Бугская. Чтобы в кратчайшие сроки восстановить бесперебойное движение на дороге, здесь работают одновременно несколько бригад, которые строят подпорную стенку в селе Зиболки, устраивают дождевую канализацию в селе Батятичи, укрепляют обочину и откосы, укладывают бортовой камень и ряд других работ.
Кроме того, на данном участке строится мостовой переход через реку Желдец, а на участке от села Зиболки в сторону Жовквы уже устраивается верхний слой асфальтобетонного дорожного покрытия.
Отремонтированная дорога соединит основные трассы Львовщины и станет альтернативой кольцевой дороге Львова. Таким образом удастся разгрузить объездную дорогу и сам Львов от потоков транзитного транспорта.
Работы выполняет ООО "Онур Конструкцион Интернешнл".
Напомним, восстановление дорог местного значения заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее назвал одним из приоритетных направлений 2021 года.
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Это мое мнение.Хотя строить нужно вездеи желательно на бетонной подушке (фундаменте) иначе им зимой - весной капец
Будеш здивований, "аналікику" ти наш.
Цей рік, мабуть не є "********".
Нє?
Отець Гринь, як каже легенда, в 1474 році перед нападом ординців вивів дітей з міста в необжиту лісову дебру, де зараз вулиця Піддовге. Саме тут протікала притока Боберки, на якій жили бобри. І коли дикі бузувіри наблизились до дебри, шукаючи за людьми, отець Гринь закликав дітей зайти у річку і заховатися під купинами бобрів. Він і сам так зробив. Таким чином були врятовані всі бібрські діти. І у пам'ять про це отець Гринь пішов до міського воєводи та попросив, що надалі на міському штандарті була нарисована купина з бобром, як символ Божого спасіння бібрських дітей від татарської неволі.
Згодом із міського штандарта - стяга бобер на купині став головним елементом на печатці міста та на його гербі. Отже, перший пам'ятний герб Бібрки виглядав дуже просто: овальне золоте обрамлення із потрійною короною зверху, а на основному, блакитному полі герба, на зелено-чорній купині сидить бобер в коричневих тонах і поїдає свіжу зелено-золотисту гілку верби.
Використовуючи старі геральдичні знаки, пов'язані з привілеєм Бібрки на самоврядування за магдебурзьким правом, бібрчани у час національного відродження та незалежності України виготовили проект нового герба та прапора міста. Ці роботи художньо оформив виходець із Бібрки, львівський графік Зеновій Царик.
24 вересня 1996 року на засіданні виконкому міської ради народних депутатів художні про
Що в березні 2019 р Зеля "курвуував" "автодор"?
Не думаю. Тренувався з "піаніно"