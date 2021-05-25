За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 056 человек, всего - 981 972, - Минздрав
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В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 37 526 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"14 056 человек привиты против COVID-19 за сутки 24 мая 2021. Одну дозу получили 3 618 человек, полностью иммунизированы - 10 438 человек.
В течение суток работали: 255 мобильных бригад, 343 пункта вакцинации.
По состоянию на 25 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 587 732 человека.
С начала прививочной кампании привиты 981 972 человека, из них получили 1 дозу - 981 970 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 86 225 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 068 195 прививок", - рассказали в Минздраве.
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24.05.21 09:30 За сутки от коронавируса в Украине вакцинировали 1 325 человек, всего - 1 054 139, - Минздрав