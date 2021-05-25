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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 056 человек, всего - 981 972, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 056 человек, всего - 981 972, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 37 526 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"14 056 человек привиты против COVID-19 за сутки 24 мая 2021. Одну дозу получили 3 618 человек, полностью иммунизированы - 10 438 человек.

В течение суток работали: 255 мобильных бригад, 343 пункта вакцинации.

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По состоянию на 25 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 587 732 человека.

С начала прививочной кампании привиты 981 972 человека, из них получили 1 дозу - 981 970 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 86 225 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 068 195 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 056 человек, всего - 981 972, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 056 человек, всего - 981 972, - Минздрав 02
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5 000 000 за 100 дней..?? За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 056 человек, всего - 981 972, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9034 Ляшко...ты явно идешь с опережением графика....притормози...а то такими темпами ты 10 миллионов успеешь вакцинировать...
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25.05.2021 09:41 Ответить
А що сталося? Від чого ви вакцинуєтесь??
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25.05.2021 09:43 Ответить
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 056 человек, всего - 981 972, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5179 Минздрав - такой минздрав.
24.05.21 09:30 За сутки от коронавируса в Украине вакцинировали 1 325 человек, всего - 1 054 139, - Минздрав
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25.05.2021 09:44 Ответить
так 1 млн це уцілому уколів, які ще треба поділити на першу і другу дози.
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25.05.2021 11:07 Ответить
Отримав вчора вже другу давку Астра-Зеника ))). Ну і видали сертифікат для перетину границі. У Польщі вже понад 5 млн. осіб вакциновано повністю. Тому й таке сильне зменшення захворювань і згонів.
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25.05.2021 10:14 Ответить
 
 