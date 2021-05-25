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Мужчина, совершавший сексуальное насилие в женских уборных столичного ТЦ, приговорен к 3 годам лишения свободы, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина, совершавший сексуальное насилие в женских уборных столичного ТЦ, приговорен к 3 годам лишения свободы, - прокуратура

К 3 годам лишения свободы приговорен житель Полтавы, который совершал сексуальное насилие в женских уборных столичного торгового центра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Инциденты произошли 3 и 31 марта 2019 года в женских уборных торгового супермаркета на Оболони.

Мужчина в медицинской маске врывался в кабинку к женщинам, заранее открыв ее извне, и с помощью физического насилия совершал насильственные действия сексуального характера.

В июне 2019 по результатам предварительного расследования обвинительный акт в отношении указанного лица был направлен в Оболонский районный суд города Киева.

Судебное разбирательство проводилось в закрытом режиме с целью предотвращения разглашения подробностей совершенных деяний.

Обвиняемый свою вину в предъявленном обвинении не признал, несколько раз менял тактику своей защиты. После исследования доказательств мужчина уже не оспаривал своего присутствия на месте преступления, однако сообщил суду, что совершал указанные действия в шутку, то есть совершение насильственных действий сексуального характера не признал.

Прокуратура доказала вину обвиняемого, доказательства признаны надлежащими и допустимыми.

Приговором Оболонского районного суда города Киева от 24.05.2021 мужчина признан виновным в уголовных преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 УК Украины. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного морального вреда на сумму 30 тыс. грн каждой.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
Спорим он голосовал за зеленского и слуг народа?
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25.05.2021 10:02
+21
Кстати, а это сексуальное надругательство над Украиной или еще нет?
Мужчина, совершавший сексуальное насилие в женских уборных столичного ТЦ, приговорен к 3 годам лишения свободы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1930
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25.05.2021 10:03
+10
нападал и насиловал и 3 года ?это что ***** за страна такая я куею просто?здесь что рай для выродков?
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25.05.2021 10:23
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Спорим он голосовал за зеленского и слуг народа?
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25.05.2021 10:02 Ответить
Кабинкой ошибся, бывает. Мужчина, совершавший сексуальное насилие в женских уборных столичного ТЦ, приговорен к 3 годам лишения свободы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3816
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25.05.2021 10:02 Ответить
так что ж он там делал ?? - интересно капец))
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25.05.2021 10:53 Ответить
напросись к нему на свидание в камеру, поверь.
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25.05.2021 10:55 Ответить
если 3 годика дали, то может только посмотреть забегал... Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 983
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25.05.2021 11:23 Ответить
ЗЕрро.
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25.05.2021 11:43 Ответить
Це ти у нього на члені прочитав?
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25.05.2021 10:03 Ответить
а шо, зебіли свою зебільність декларують на членах?
попалив геть усю зебілятню
ги
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25.05.2021 10:11 Ответить
Бачу, ти спеціаліст по членам
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25.05.2021 10:46 Ответить
вважай, що перевів стріли, членофахівець)))
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25.05.2021 13:23 Ответить
Можеш собі вважати, що заманеться.
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25.05.2021 18:04 Ответить
Интересное утверждение. Но явно без доказательств.
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25.05.2021 10:11 Ответить
Это аксиома! Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5988
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25.05.2021 10:36 Ответить
конечно явно. Ну, там, типа остатки спермы, вырванные волосы не считаются.

Как всегда у быдла.
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25.05.2021 10:55 Ответить
Гарнеька невеста буде зекам )
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25.05.2021 10:02 Ответить
не будет ему на зоне ниче, не сказано, что женщины - малолетки.
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25.05.2021 10:56 Ответить
Главное, чтобы хорошо кукарекал на зоне.
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25.05.2021 10:03 Ответить
Кстати, а это сексуальное надругательство над Украиной или еще нет?
Мужчина, совершавший сексуальное насилие в женских уборных столичного ТЦ, приговорен к 3 годам лишения свободы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1930
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25.05.2021 10:03 Ответить
Щоразу дивуюсь: ну як отаке можна було обрати президентом?
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25.05.2021 11:01 Ответить
Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8916 Господи, уберите эти сексуальные действия насильственного характера с глаз, я щас ослепну!
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25.05.2021 12:16 Ответить
портновсько-ведмедчуківське правосуддя, нах
нічєво, хужє нє будєт!
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25.05.2021 10:07 Ответить
А если врываться через избирательные кабинки, это как трактуется?
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25.05.2021 10:07 Ответить
Подкуп избирательниц, с поправкой: с особым цынизмом Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6005
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25.05.2021 10:23 Ответить
Роялю срочно нужно подать на зелю иск в суд. Дело 100 % выиграшное Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3742
Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6928
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25.05.2021 10:16 Ответить
3 года кастрации я надеюсь
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25.05.2021 10:19 Ответить
Тепер стрьомно у вбиральню самій ходити Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 673
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25.05.2021 10:19 Ответить
)) ходите вдвоем с подругой
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25.05.2021 10:33 Ответить
А якщо я не хочу ?
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25.05.2021 10:35 Ответить
Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8514
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25.05.2021 11:02 Ответить
нападал и насиловал и 3 года ?это что ***** за страна такая я куею просто?здесь что рай для выродков?
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25.05.2021 10:23 Ответить
Вже давно зрозуміло що УК України треба міняти. За вбивство 8 можуть дати а іноді взагалі випискають $$$ вирішує $$$ "судді" бачили як живуть?
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25.05.2021 10:30 Ответить
"ЗЕ-ПЕДОФІЛ" У РАДІ: НАРДЕП ІВАНІСОВ МАВ СУДИМІСТЬ ЗА ЗҐВАЛТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ

А ви кажете за простого громадянина)))
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25.05.2021 10:32 Ответить
там скорее всего изнасилования не было, действия сексуального характера - хрен показывал, дрокал там
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25.05.2021 10:32 Ответить
Зеля тоже дрокал об пианино в общественном месте и что? Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1353
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25.05.2021 10:38 Ответить
Таки да, сексуально харассментил посетительниц. ))
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25.05.2021 10:53 Ответить
Не всі дами рахували себе постраждавшою стороною )
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25.05.2021 10:56 Ответить
вопрос в том, как это было. Мож, не получалось)?
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25.05.2021 10:57 Ответить
Хочете прийняти участь в слідчому експерименті? )
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25.05.2021 10:59 Ответить
Действия сексуального характера это не насилие. Может просто бубенцами потряс. Ну типа блогер приколист...
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25.05.2021 12:17 Ответить
А ЧТО собственно он делал?
3 года - это не изнасилование. Показывал им свой член?
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25.05.2021 11:06 Ответить
По ходу ексгібіціоніст-початківець )
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25.05.2021 11:14 Ответить
теперь єтот мущщина станет женщиной без операции по смене пола
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25.05.2021 11:40 Ответить
Ну,раз он такой шутник -отправить его в 95 квартал,там все шутники
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25.05.2021 11:48 Ответить
Больной какой то
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07.12.2021 14:35 Ответить
 
 