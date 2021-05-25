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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) самолет (3328) Ryanair (132) Протасевич Роман (309)

В Беларуси рассказали свою версию посадки самолета "Ryanair" в Минске: продолжают настаивать на сообщении о бомбе и добровольном решении экипажа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Беларуси рассказали свою версию посадки самолета

Беларусь продолжает настаивать, что самолет Ryanair с белорусским оппозиционером на борту, совершавший рейс из Афин в Вильнюс и завернутый в Минск якобы из-за бомбы на борту, сделал это без всякого принуждения по решению экипажа.

Об этом шла речь на специальном брифинге вечером 24 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белсат".

Белорусская сторона утверждает, что на борту самолета было 123 пассажира. В Литве говорили, что из Афин вылетели 126 человек, а в Вильнюсе приземлились 121. Имена задержанных после посадки Протасевича и Юлии Сапеги не упоминали.

"Внешний информационный вброс и некомпетентные оценки относительно действий белорусских уполномоченных органов шокируют и вызывают непонимание", - заявил на брифинге руководитель департамента авиации Минтранспорта Беларуси Артем Сикорский.

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Он сказал, что сперва нужно дождаться результатов расследования и "не политизировать ситуацию", и пригласил международные организации принять участие в расследовании и пообещал предоставить всю информацию, начиная с записи разговоров диспетчеров с пилотами.

Согласно версии Беларуси, аэропорт Минск получил английском языке письмо якобы от ХАМАС о том, что на борту самолета заложена взрывчатка и что она сработает в небе над Вильнюсом. "Белсат" обращает внимание, что повод для угроз, который использовали в письме - перемирие между Израилем и сектором Газа - уже не был актуальным, потому что договоренности о прекращении огня достигли за два дня до того.

Командующий Военно-воздушными силами на брифинге сказал, что МиГ-29 подняли для сопровождения самолета уже тогда, когда рейс свернул на Минск. Он также указал, что никто из пассажиров не сфотографировал истребитель рядом с самолетом, а "чтобы заставить самолет к посадке, дежурный экипаж должен был подойти на визуальную видимость и вступить в контакт с командиром экипажа, чтоб он видел".

Чиновники рассказали, что диспетчеры предложили пилотам Ryanair сесть в Минске в связи с сообщением о бомбе.

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Сикорский заявил, что пилоты могли принять решение и повернуть на "Львов, Киев, Варшаву, или продолжить полет в Вильнюс", и отметил, что в Вильнюс было ближе - 70 км вместо 175 км в Минск, но "командир принял правильное решение - он полетел на более оборудованный аэропорт с длинной посадочной полосой, находящийся за чертой города ". По его словам, пилота могло подтолкнуть к такому решению то, что бомба на борту должна была взорваться над Вильнюсом.

По версии Беларуси, в 12:47 экипаж передал сигнал об аварийной ситуации и затем сообщил, что решил приземляться в Минске, а команду поднять МИГ29 для сопровождения дали в 12:58 - после сообщения от диспетчеров аэропорта "Минск", поступившем в 12:48.

Согласно данным FlightRadar24, о котором на брифинге не вспоминали, самолет начал отклоняться от курса на Вильнюс в 12:45.

Утверждается, что самолету предложили вылетать из Минска уже в 16:20 "после завершения всех процедур", но вылетел он только в 20:48. Причину этой задержки на брифинге не назвали, сказав только, что это было решением пилота.

Напомним, во второй заявлении компании Ryanair инцидент назвали "актом воздушного пиратства". Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири назвал случай похищением самолета. Первое заявление Ryanair содержало ложные сведения и не упоминало о ключевых обстоятельствах.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+16
kazartsev@kzrtsv

Белорусский режим дошёл до той стадии, когда его заявления опровергает даже ХАМАС
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25.05.2021 10:13
+15
Идиот продолжает думать что все вокруг идиоты.....
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25.05.2021 10:05
+15
В Беларуси рассказали свою версию посадки самолета "Ryanair" в Минске: продолжают настаивать на сообщении о бомбе и добровольном решении экипажа - Цензор.НЕТ 5877
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25.05.2021 10:06
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Идиот продолжает думать что все вокруг идиоты.....
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25.05.2021 10:05 Ответить
До речі, так думає і багато ботів на Цензорі. 😊 Особливо завепеенених кацапів і бригади Подоляка.
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25.05.2021 10:10 Ответить
В Беларуси рассказали свою версию посадки самолета "Ryanair" в Минске: продолжают настаивать на сообщении о бомбе и добровольном решении экипажа - Цензор.НЕТ 5877
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25.05.2021 10:06 Ответить
вагіни і кровосіні - наше всьо! А бімба то вже таке
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25.05.2021 10:29 Ответить
Даже не хочу читать эту ахинею!!!
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25.05.2021 10:07 Ответить
Сегодня ожидаются оправдания-запугивания от таракана-убийцы.
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25.05.2021 10:07 Ответить
а что им ещё говорить?)).."мы специально заставили сесть самолёт в Минске, что бы наказать одного человечка". Раз они несут такой бред то Грыгоровичу вообще наплевать кто и что думает..
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25.05.2021 10:07 Ответить
и на этот раз без испанского диспетчера карлоса не обошлось
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25.05.2021 10:27 Ответить
Просто несут в стиле "какие ваши доказательства"
А у нас мол все по правилам:
- было сообщение (и что что липовое мы ж тогда типа не знали что оно липовое, а то что оно наше хрен докажите)
- в соответствии с правилами посадили самолет, да могли не садить, но мол безопасность европейцев для нас превыше всего
- самолет посадили обыскали. Поскольку это была террористическая угроза проверили всех пассажиров по базе. И бинго! Какое совпадение террорист! А его супруга сама решила остаться из солидарности
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25.05.2021 10:34 Ответить
тут случайно в кустах оказался рояль))
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25.05.2021 10:39 Ответить
Пррастыте, лапши нет для вас, есть маркофка...
В Беларуси рассказали свою версию посадки самолета "Ryanair" в Минске: продолжают настаивать на сообщении о бомбе и добровольном решении экипажа - Цензор.НЕТ 8600
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25.05.2021 10:10 Ответить
kazartsev@kzrtsv

Белорусский режим дошёл до той стадии, когда его заявления опровергает даже ХАМАС
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25.05.2021 10:13 Ответить
словами: "мы, конечно, уроды, но не настолько!"
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25.05.2021 10:30 Ответить
Они просто не занимаются ложными минированиями. "Мы типа ребята серьезные. Мы типа сказали и сделали"
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25.05.2021 10:50 Ответить
Віталій Барабаненко

Редкое фото. Боевики Хамас ищут Беларусь на гугл-картах.

У Білорусі розповіли свою версію посадки літака "Ryanair" у Мінську: продовжують наполягати на повідомленні про бомбу і добровільному рішенні екіпажу - Цензор.НЕТ 8492
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25.05.2021 10:33 Ответить
Гуго Карлович ™@jon_tm

«Наши друзья из ХАМАС не террористы! Письмо о бомбе в самолёте выдумка лукашенковской пропаганды», - заявила пресс-алкашка МИДа РФ.
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25.05.2021 10:14 Ответить
В Беларуси рассказали свою версию посадки самолета "Ryanair" в Минске: продолжают настаивать на сообщении о бомбе и добровольном решении экипажа - Цензор.НЕТ 9366
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25.05.2021 10:17 Ответить
Ніхто в цю брєдятіну,окрім кацапської вати, не повірить.
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25.05.2021 10:17 Ответить
Это комуто вообще интересно?
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25.05.2021 10:17 Ответить
Поймали на горячем,а они врут,безмозглые суки!
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25.05.2021 10:18 Ответить
Ага, мы так и поняли: без принуждения, но в сопровождении истребителя Миг-29 с боевыми ракетами. Также как рассказывает ***** про "добровольное" голосование в Крыму в 2014 г.
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25.05.2021 10:21 Ответить
поздно пить боржоми,когда все авиарейсы отвалились В Беларуси рассказали свою версию посадки самолета "Ryanair" в Минске: продолжают настаивать на сообщении о бомбе и добровольном решении экипажа - Цензор.НЕТ 7941
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25.05.2021 10:22 Ответить
ага. и Протасевич по собственному желанию покинул самолет и залез в воронок.
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25.05.2021 10:24 Ответить
У нас на Донбасі багато бомб закопано , не соізволіт білоруське правітєльсво спорядить своїх спітциалістов-обєзврєживатєлєй шоб розмініровать ту всю воєнторговску гуманітарку яку ''народ домбасса'' позаривав?
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25.05.2021 10:27 Ответить
А представляете, какой бы вой Раша подняла, если б самолет с вагнеровцами в Киеве посадили?
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25.05.2021 10:27 Ответить
Кіт Вчений

Бєлоруссія люто ненавидить Бєларусь.
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25.05.2021 10:29 Ответить
а де, власне, свідчення екіпажу?
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25.05.2021 10:29 Ответить
Депутат Европейского парламента от Литвы, а в прошлом - министр обороны Литовской Республики и вице-президент Парламентской Ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене (Rasa Jukneviciene) констатирует:
«Несмотря на то, что инцидент в минском аэропорту произошел в воскресенье, все главные лица Европарламента выразили свое возмущение по поводу случившегося. Моя политическая группа, самая крупная в Европейском парламенте - Европейская народная партия - включая лидера Мартина Вебера, назвала это актом террора, а некоторые коллеги даже сказали, что Лукашенко стал фашистско-сталинистским диктатором, и добавили к этому самые жесткие слова. И президент Европарламента Давид-Мария Сассоли - а он представитель левого фланга, итальянский социалист - также дал свою оценку этому ужасному происшествию на европейском континенте. И я не сомневаюсь, что Европейский парламент и в дальнейшем не оставит это без внимания», - подчеркнула евродепутат в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».
Юкнявичене также назвала вынужденную посадку самолета компании Ryanair в минском аэропорту «актом террора» со стороны белорусских властей, а самого Александра Лукашенко - «вождем военной хунты», который «стал международным террористом». И подчеркнула: «Лукашенко не сделал бы этого, если бы за ним не стоял Путин, у которого есть ядерное оружие. У меня нет никаких сомнений по этому поводу, это - совместная операция двух диктаторов и их спецслужб». - https://www.golosameriki.com/a/ryanar-incident-belarus-russia-experts/5902236.html
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25.05.2021 10:30 Ответить
Артемка бредит не хочет с должности уходить видать хорошо нагнули
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25.05.2021 10:47 Ответить
Бульбафюрер в шизоидном припадке напал на чужой самолет с пассажирами , а теперь делает потуги убедить жителей планеты Земля что этого не было, тот сам приземлился и журналист сам с повинной на пытки сдался ! По ходу у усатого последняя стадия шизофрении.
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25.05.2021 10:49 Ответить
У Білорусі розповіли свою версію посадки літака "Ryanair" у Мінську: продовжують наполягати на повідомленні про бомбу і добровільному рішенні екіпажу - Цензор.НЕТ 1611
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25.05.2021 10:56 Ответить
Tut segodnesni den.Vse poniali xoroso pro Hamas У Білорусі розповіли свою версію посадки літака "Ryanair" у Мінську: продовжують наполягати на повідомленні про бомбу і добровільному рішенні екіпажу - Цензор.НЕТ 3648
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25.05.2021 10:58 Ответить
 
 