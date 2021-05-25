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Отец Протасевича о видео с "признанием" сына: Это не его слова, не его интонация... Думаю, его заставили говорить это

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Отец Протасевича о видео с

Отец схваченного спецслужбами режима Александра Лукашенко оппозиционера-блогера Романа Протасевича уверен, что сына заставили признать "вину" на видео, размещенном вчера в сети. Дмитрий Протасевич, семья которого после начала репрессий в 2020-м попросила убежища в Польше, считает, что Романа били.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, пишет Reuters.

"Скорее всего, у него сломан нос, потому что его форма изменилась и на нем много пудры. Вся левая сторона лица напудрена", – сказал Протасевич-старший в интервью из Вроцлава, где сейчас проживает с женой.

По словам отца, Романа заставили произнести то, что он сказал на видео: "Это не его слова, не его интонация. Он очень замкнут (на видео). Видно, как нервничает".

"И это не его пачка сигарет на столе – он такие не курит. Так что, думаю, его заставили (произнести это). <...> И мой сын не может признаться в создании массовых беспорядков, потому что он просто не делал ничего такого. Вероятно, он пошел на сделку со следствием", – сказал Дмитрий Протасевич.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мать Протасевича заявила, что он попал в больницу. МВД Беларуси отрицает. ФОТО+ВИДЕО

Мнение отца такое, что режим решил "отомстить, чтобы показать другим: смотрите, что мы можем сделать".

"То, что происходит, это полное безумие", – сказал он.

Протасевич-старший добавил, что удивлен отношением ЕС к судьбе одного человека: "Это то, что потеряно в Беларуси".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В сети опубликовали фрагмент разговора пилота Ryanair и диспетчера аэропорта Минска. АУДИО

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+8
Змусили говорити добровільно. 😊
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25.05.2021 10:15
+4
А Чавуса тоже заставили говорить или он добровольно?
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25.05.2021 10:10
+3
Ніхто нікого не захистить, окрім нас самих.
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25.05.2021 10:14
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А Чавуса тоже заставили говорить или он добровольно?
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25.05.2021 10:10 Ответить
Змусили говорити добровільно. 😊
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25.05.2021 10:15 Ответить
Иголки под ногти, утюги и паяльники, сыворотка правды........
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25.05.2021 10:30 Ответить
Отец Протасевича о видео с "признанием" сына: Это не его слова, не его интонация... Думаю, его заставили говорить это - Цензор.НЕТ 3597
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25.05.2021 10:14 Ответить
ти розумієш, як неоднозначно виглядає в даному контексті твій постик?
може поточниш кому він адресований... спамити чи лайкати Отец Протасевича о видео с "признанием" сына: Это не его слова, не его интонация... Думаю, его заставили говорить это - Цензор.НЕТ 1546
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25.05.2021 10:24 Ответить
Ніхто нікого не захистить, окрім нас самих.
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25.05.2021 10:14 Ответить
Добра,жорстка,) Зато наш усатый одним движением всех вечноозабоченных жирных еврокотиков заставил попы оторвать и проснуться.Забыли уже и про Боинг и про скрипалей,и про войну в Украине....сп2 достроим....с куйло встретимся.===== А по Протосевичу чтобы Гадя 2 не оказался в сухом остатке.....черти из коробки в разы опасней...луку долбил куйло не трогал...
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25.05.2021 10:31 Ответить
Ви самі написали про забутий Боінг. Хіба надовго вистачить Протосевича... Ще швидше забудуть. Якісь санкції введуть, але режим Лукі валити не будуть. Це завдання на ваших плечах.
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25.05.2021 10:38 Ответить
Думается все проще у него в планах.Суд,прошение,помилование.....и человеческое лицо.Он ещё на этом с еврокотиков гешефт срубит.Это такая нерпа прочуханая...его только дураки за дурака держат.
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25.05.2021 10:45 Ответить
А для чого та вистава ?
Все одно знайдеться інший Протосевич. Всім рота не заткнеш.
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25.05.2021 10:48 Ответить
У каждого мошенника свои планы.Понты дороже денег порой.Зато как заговорили о нем .....как зашевелились все вокруг....Может и куйло попросило двойку разыграть,попугать....чтобы потом выступить посредником и очей набрать на дурку.Мы догадываемся,а он точно знает .Увидите,Ксения,этот шилокрут ещё и денег срубит.
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25.05.2021 11:18 Ответить
Отец Протасевича о видео с "признанием" сына: Это не его слова, не его интонация... Думаю, его заставили говорить это - Цензор.НЕТ 5439
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25.05.2021 10:19 Ответить
вотка без пива-деньги на ветер
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25.05.2021 10:24 Ответить
Тебе лучше знать. Отец Протасевича о видео с "признанием" сына: Это не его слова, не его интонация... Думаю, его заставили говорить это - Цензор.НЕТ 4193
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25.05.2021 10:29 Ответить
я то знаю Батько Протасевича про відео з "визнанням" сина: Це не його слова, не його інтонація ... Гадаю, його змусили говорити це - Цензор.НЕТ 3887.но смайлыки постишь ты
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25.05.2021 10:34 Ответить
Про водку и пиво?
Не вали с больной головы на здоровую.
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25.05.2021 11:21 Ответить
Інакше і бути не могло.
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25.05.2021 10:22 Ответить


Твиттерианец@twiterianec





Как утихомирить Лукашенко и Путина одним махом?
Надо признать руководство Беларуси террористической организацией (уже есть за что)
А Путина, если даст денег Лукашенко, - страной, финансирующей терорризм. Со всеми вытекающими.
Путин и Лукашенко ведь так любят делать подобное
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25.05.2021 10:26 Ответить
Утихомирить только так ,как утихомирили Чаушксуу,Асада,Кадафи.
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25.05.2021 10:35 Ответить
Пытки -тысячелетний обычай,хорошо прижился в кремлевском улусе и его пока автономии -Беларуси.Без пыток никакой их суд не признает доказательств.
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25.05.2021 10:26 Ответить
Сотрудничество со следствием за замену расстрела заключением...
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25.05.2021 11:04 Ответить
 
 