Федоров о планах по отказу от прописки: Мы же не в СССР живем, нам не нужно контролировать
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В Украине необходимо либерализировать институт прописки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".
"Прописка – это боль наша самая большая. Это наиболее популярная услуга в нашей стране. У нас каждый третий украинец проживает не по месту регистрации, а миллион вообще не имеет регистрации", – отметил министр.
Федоров подчеркнул, что в XXI веке люди много мигрируют, это нормально.
"Мы же не в Советском Союзе живем, нам не нужно контролировать. Нужно либерализировать максимально институт прописки. Мы зарегистрировали законопроект, мы боремся, чтобы отвязать от всего место регистрации. Но я не понимаю, зачем многим услугам, пенсию например получать, зачем привязка к месту регистрации. Нет логики. Получение паспорта – зачем место регистрации? Ну в чем разница, где я сдам биометрию", – добавил он.
В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение электронной регистрации места жительства.
В декабре 2020 года Кабинет Министров утвердил постановление о запуске экспериментального проекта о регистрации места проживания и снятии с регистрации онлайн.
С 17 мая на портале "Дія", а 18-го и в мобильном приложении услуга прописки онлайн заработала для жителей семи городов Украины: Харькова, Винницы, Луцка, Ривного, Киева, Кривого Рога и Мариуполя, рассказал во время презентации новых услуг приложения "Дія" замминистра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.
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Ведь без прописки можно будет вообще без проблем привезти кучу титушки из других областей под нужного кандидата.
Таким образом, местные избиркомы будут знать кто где живет. Административным учреждениям необходимо знать сколько людей где живет, на случай медобслуживания, чрезвычайных ситуаций, выборов.
И это мы ещё за военкомат не вспоминали.
И регистрацию и приписку к военкомату можно будет сменить в Интернете, в своем кабинете, без личного присутствия.
Налоговая пишет письма дяде Федору на юридический адрес.
Суд может спрашивать, по какому адресу будете находиться под домашним арестом, ведь человек может иметь не один дом, а несколько. И право в них проживать не зависит от прописки, он не должен спрашивать можно мне жить в своем доме или нет.
Карту в польском банке выдают просто по паспорту страны 73%. Место проживания, в этом случае просто спрашивают, никто его не проверяет.
А тут друмучий совок, а-ля Лаптестан.
Регистрацию не отменят, а сделают возможным менять ее в Интернете в своем кабинете.
Без прописки іноді неможливо просто получити деякі інші документи. Україна хіба не йде у Європу ?
До речі в 95% країн ЄС продаж сім-карт тільки з документами, які посвідчують особу. Так що контроль там на вищому рівні...
Регистрацию НЕ ОТМЕНЯЮТ.
Так что распишите в подробностях, что сейчас от именно прописки зависит, а мы послушаем.
Попередники успели даже регистрацию автотранспорта отвязать, я уж даже и не знаю что, кроме выборов и военкомата, сейчас от прописки так уж зависит.
ты дурак?
Вона досі є , бо в Україні всі 30 років при владі були старі совкодрочери і дегенерати з минулого . Нормальні , здорові люди , давно б це паскудство зарубали і забули .
Оказывается ЗЕленпупер рулить цифровизацией назначил интернет-мошенника.