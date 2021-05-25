РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6487 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
5 131 50
регистрация (289) Федоров Михаил (424)

Федоров о планах по отказу от прописки: Мы же не в СССР живем, нам не нужно контролировать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Федоров о планах по отказу от прописки: Мы же не в СССР живем, нам не нужно контролировать

В Украине необходимо либерализировать институт прописки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

"Прописка – это боль наша самая большая. Это наиболее популярная услуга в нашей стране. У нас каждый третий украинец проживает не по месту регистрации, а миллион вообще не имеет регистрации", – отметил министр.

Федоров подчеркнул, что в XXI веке люди много мигрируют, это нормально.

"Мы же не в Советском Союзе живем, нам не нужно контролировать. Нужно либерализировать максимально институт прописки. Мы зарегистрировали законопроект, мы боремся, чтобы отвязать от всего место регистрации. Но я не понимаю, зачем многим услугам, пенсию например получать, зачем привязка к месту регистрации. Нет логики. Получение паспорта – зачем место регистрации? Ну в чем разница, где я сдам биометрию", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты хотят перевести в электронный формат услуги по регистрации места жительства - из паспорта уберут штамп про регистрацию

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение электронной регистрации места жительства.

В декабре 2020 года Кабинет Министров утвердил постановление о запуске экспериментального проекта о регистрации места проживания и снятии с регистрации онлайн.

С 17 мая на портале "Дія", а 18-го и в мобильном приложении услуга прописки онлайн заработала для жителей семи городов Украины: Харькова, Винницы, Луцка, Ривного, Киева, Кривого Рога и Мариуполя, рассказал во время презентации новых услуг приложения "Дія" замминистра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Мой адрес ни дом и не улица, мой адрес саветскай саюз ? Федоров о планах по отказу от прописки: Мы же не в СССР живем, нам не нужно контролировать - Цензор.НЕТ 6081
показать весь комментарий
25.05.2021 10:30
+5
Федоров института прописки нет уже лет 15 если не больше а есть Закон о регистрации места проживания и свободе выбора места жительства прежде чем нести ахинею или писать почитали бы законодательство убогая власть зеленых придурков.. а как вы будете искать преступников свободные вы наши как будете искать водителя авто замешанного в ДТП должников по банковским кредитам алиментам решениям судов?? как будете искать место проживания и регистрации родителей потерявшегося ребенка как будете отстаивать права детей сирот на оставшуюся за ними квартиру дом?? мать анархия дебилы за границей при всей либеральности свободы передвижений без регистрации и определенного места жительства почтового адреса тебя просто будут все время держать у тюрьме... а как суд выбирает арест домашний по конкретному адресу так налоговая посылает на конкретный адрес почтовую ящику уведомления о налогах и сборах так ведется учет призывников и так далее и так далее... да тебе карту в банке просто так не выдадут.. вы по кино не судите мол в америках дают или водительские права или карту соцобеспечения все верно но под эти документы в системах дотянули все данные на человека анкетные адрес проживания смена пола и фамилии медицинские данные группа крови хронические болезни... судимости хронические болезни наличие родственников и даже доступ к к данным какой адвокат и нотариус у данного лица...
показать весь комментарий
25.05.2021 10:41
+4
У всіх країнах ЄС є прописка. В переважній кількості країн адрес прописки вписується в ID карту - це аналог нашого внутрішнього паспорту.
Без прописки іноді неможливо просто получити деякі інші документи. Україна хіба не йде у Європу ?
До речі в 95% країн ЄС продаж сім-карт тільки з документами, які посвідчують особу. Так що контроль там на вищому рівні...
показать весь комментарий
25.05.2021 10:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мой адрес ни дом и не улица, мой адрес саветскай саюз ? Федоров о планах по отказу от прописки: Мы же не в СССР живем, нам не нужно контролировать - Цензор.НЕТ 6081
показать весь комментарий
25.05.2021 10:30 Ответить
твой - да, однозначно.
показать весь комментарий
25.05.2021 10:58 Ответить
Сдавать биометрию можно и на стены подъезда. Но разве у нас есть прописке? Вроде как это называется регистрация...
показать весь комментарий
25.05.2021 10:34 Ответить
Регистрация это и есть прописка, но только на иностранном 😁
показать весь комментарий
25.05.2021 12:08 Ответить
Институт прописки давно отменили - теперь борьба с отрыжкой совка! Федоров про плани щодо відмови від прописки: Ми ж не в СРСР живемо, нам не потрібно контролювати - Цензор.НЕТ 2331
показать весь комментарий
25.05.2021 12:38 Ответить
Это да, но есть проблема с невозможностью получить государственные услуги в принципе. Наприер в Киеве вообще нет электонной записи на получение загранпаспорта, все талоны предварительной записи закончились и на любой период. Токо "живая" очередь. Раз простоял в коридоре два часа с толпой народа и плюнул.
показать весь комментарий
25.05.2021 10:35 Ответить
первый раз слышу. На Печерске зашел - взял талончик на когда надо - пришел по времени, тебя вызвали, и все. Где иначе, в каком районе? или трындиш?
показать весь комментарий
25.05.2021 10:59 Ответить
Привет Трындишь-Дрыщишь! Попробуй "взять талончик" на Бажана, тогда и напишешь, мальчиш-дрыщишь.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:07 Ответить
А как в таком случае контролировать голосование, особенно - на местных выборах?
Ведь без прописки можно будет вообще без проблем привезти кучу титушки из других областей под нужного кандидата.
показать весь комментарий
25.05.2021 10:38 Ответить
регистрацию не отменяют, а сделают возможным менять ее в Интернете, без личного присутствия.

Таким образом, местные избиркомы будут знать кто где живет. Административным учреждениям необходимо знать сколько людей где живет, на случай медобслуживания, чрезвычайных ситуаций, выборов.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:00 Ответить
Федоров института прописки нет уже лет 15 если не больше а есть Закон о регистрации места проживания и свободе выбора места жительства прежде чем нести ахинею или писать почитали бы законодательство убогая власть зеленых придурков.. а как вы будете искать преступников свободные вы наши как будете искать водителя авто замешанного в ДТП должников по банковским кредитам алиментам решениям судов?? как будете искать место проживания и регистрации родителей потерявшегося ребенка как будете отстаивать права детей сирот на оставшуюся за ними квартиру дом?? мать анархия дебилы за границей при всей либеральности свободы передвижений без регистрации и определенного места жительства почтового адреса тебя просто будут все время держать у тюрьме... а как суд выбирает арест домашний по конкретному адресу так налоговая посылает на конкретный адрес почтовую ящику уведомления о налогах и сборах так ведется учет призывников и так далее и так далее... да тебе карту в банке просто так не выдадут.. вы по кино не судите мол в америках дают или водительские права или карту соцобеспечения все верно но под эти документы в системах дотянули все данные на человека анкетные адрес проживания смена пола и фамилии медицинские данные группа крови хронические болезни... судимости хронические болезни наличие родственников и даже доступ к к данным какой адвокат и нотариус у данного лица...
показать весь комментарий
25.05.2021 10:41 Ответить
Ну кагбе вроде бы и нет, но потом в закон повносили изменений и теперь кагбе вроде бы и есть.

И это мы ещё за военкомат не вспоминали.
показать весь комментарий
25.05.2021 10:48 Ответить
почему не вспоминали? выписки из военкоматов также сделают автоматическими вместе со сменой прописки.


И регистрацию и приписку к военкомату можно будет сменить в Интернете, в своем кабинете, без личного присутствия.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:03 Ответить
Да? А результатам медкомиссии военкоматы тоже через тырнет верить будут?
показать весь комментарий
25.05.2021 11:09 Ответить
Что касаецца всего остального - так вот строгие ограничения по получению прописки у нас компенсируются полной фактической необязательностью иметь эту самую прописку как вообще, так и по месту жительства в частности.
показать весь комментарий
25.05.2021 10:50 Ответить
А как их в европе ищут?

Налоговая пишет письма дяде Федору на юридический адрес.

Суд может спрашивать, по какому адресу будете находиться под домашним арестом, ведь человек может иметь не один дом, а несколько. И право в них проживать не зависит от прописки, он не должен спрашивать можно мне жить в своем доме или нет.

Карту в польском банке выдают просто по паспорту страны 73%. Место проживания, в этом случае просто спрашивают, никто его не проверяет.

А тут друмучий совок, а-ля Лаптестан.
показать весь комментарий
25.05.2021 10:58 Ответить
ты жопой что ли читал?

Регистрацию не отменят, а сделают возможным менять ее в Интернете в своем кабинете.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:01 Ответить
я за прописку, у нас в Умані місцевих по прописці пускають безкоштовно в софіївку.
показать весь комментарий
25.05.2021 10:42 Ответить
Та хай вона буде, але хай за її відсутність не карають суворо і не вимагають її де попало...
показать весь комментарий
25.05.2021 10:48 Ответить
У всіх країнах ЄС є прописка. В переважній кількості країн адрес прописки вписується в ID карту - це аналог нашого внутрішнього паспорту.
Без прописки іноді неможливо просто получити деякі інші документи. Україна хіба не йде у Європу ?
До речі в 95% країн ЄС продаж сім-карт тільки з документами, які посвідчують особу. Так що контроль там на вищому рівні...
показать весь комментарий
25.05.2021 10:42 Ответить
Там скорее не для того что бы знать где живёшь. А как юридическое лицо---в плане финансовых возможностей контроль прежде всего. Окончательная цель---идеально контролировать бюджетные средства. А вот у нас как раз всё наоборот.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:01 Ответить
никто прописку (регистрацию) отменять не собирается. А вот сменить ее можно будет просто в Интернете.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:04 Ответить
А куда будут присылаться штрафы повестки в суд и т.д.? ищи свищи?
показать весь комментарий
25.05.2021 10:44 Ответить
куда и сейчас - на электронную почту, на место прописки, на телефон. Штрафы можно просто списывать со счета.
Регистрацию НЕ ОТМЕНЯЮТ.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:04 Ответить
Кстате штрафы по педеде прям в приват24 приходить вроде бы умеют.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:13 Ответить
аваков не разрешит. отбой. мсрская система не для того строится
показать весь комментарий
25.05.2021 10:44 Ответить
Он же не в СССР живет,ему не нужно контролировать.Дегенераты.Школы,садики,больницы,полиция,водопровод,канализация,выборы,налоги и еще миллион вопросов завязаны на пегистрации.Оно ему неизвестно вообще.
показать весь комментарий
25.05.2021 10:50 Ответить
Ой да шо вы говорите. Выборы вот может быть, а остальное давно уже обходится както и без.
показать весь комментарий
25.05.2021 10:52 Ответить
Потому,что вы не сталкиваетесь более ни с чем.Предлагаю оценить потребность,например в местах на кладбище или в школе в средней величины городе.Не,конечно можно всех свезти в Киев - тогда да.
показать весь комментарий
29.05.2021 19:16 Ответить
ты читать не умеешь? никто не собирается отменять регистрацию.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:05 Ответить
Я не только читать умею,но и понимать смысл написанного.Советую вам развить такую же способность. Федоров про плани щодо відмови від прописки: Ми ж не в СРСР живемо, нам не потрібно контролювати - Цензор.НЕТ 8535
показать весь комментарий
29.05.2021 19:13 Ответить
Прописку давно відмінили, чи не так ?
показать весь комментарий
25.05.2021 10:54 Ответить
По факту на сейчас название только сменили
показать весь комментарий
25.05.2021 10:55 Ответить
Ой ляпнул молодой---не подумавши. Прописка есть и будет долго ещё. До свободы далеко ещё. и прочей жизни в смартфоне или патроне. Вот в который раз зашумело по субсидиям выявлять---а правда что прописан, но не живёт? И два соседа должны подтвердить! Ну как? И уже это давно---как субсидии затеяли. А мулька военкоматовская искать призывника? А участковый кто? Та много сюр-прайзов.
показать весь комментарий
25.05.2021 10:56 Ответить
Ну не нашёл военком призывника по месту прописки. И шо? Штраф 170 гривен через 5 лет? Ухаха
показать весь комментарий
25.05.2021 10:57 Ответить
приписку к военкомату также можно будет менять по Интернету. И регистрацию никто не отменяет - можно будет поменять ее в своем кабинете.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:06 Ответить
Я только чуть назвал вариантов. Там выше в коменте одном кто то широко расписал. Там завещательные, право собственности, возможности брать деньги под залог жилья и прочая. Реально прописка нужна строго. Но на ответственности это самого физ лица. А паспортисток стоило давно со всей артелью прикончить. Ой весело было---кто помнит-знает. Как говорил один знающий про совок----жеки. втэки. и военкоматы---не побеждённая территория революции!
показать весь комментарий
25.05.2021 11:07 Ответить
Право собственности вообще кагбе от прописки должно быть отделено (и оно отделено насколько я знаю)
Так что распишите в подробностях, что сейчас от именно прописки зависит, а мы послушаем.

Попередники успели даже регистрацию автотранспорта отвязать, я уж даже и не знаю что, кроме выборов и военкомата, сейчас от прописки так уж зависит.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:12 Ответить
кто ляпнул и что ляпнул? он где-то ляпнул что предлагает ликвидировать институт прописки?

ты дурак?
показать весь комментарий
25.05.2021 11:05 Ответить
Здесь же форум---веди себя прилично. Где вы котяхи подводно-скороспелые появились и когда? Дурак промеж ног болтается---знал бы второгодник!
показать весь комментарий
25.05.2021 11:12 Ответить
Ага, а как потом отказать в субсидии пенсионеру с приписанными но не проживающими детьми? НЕ, это не прокатит.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:06 Ответить
Там доход совокупный считают всех кто прописан. И соседи должны под подпись подтвердить что не живёт фактически. Приходит с отдела субсидий человек и смотрит что в квартире из нового в том числе. И всё пишет по новой, что и было указано подавшим заявление и декларацию на субсидию. Я это уже трижды проходил. Последний раз в 2019г. Всякий раз доказать надо. Вот опять всё повторяют в который раз для таких. Такая вот страна в смартфоне.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:21 Ответить
Товарищ молодой и не понимает. Что служба прописки при СССР имела некий ценз оседлости, это элемент недоверия государства к своим гражданам и других граждан (например, соседей или сослуживцев) также. Например, чтобы из сел люди не переезжали так уж просто в город. Если в городе нет прописки, то невозможно ни на работу устроится, ни поселится где-то официально, все организации государственные были и правила строгие. Даже когда приезжали на отдых на юг к морю и арендовали частное жилье, первое, что просила хозяйка - это паспорт с пропиской. Она его забирала себе до конца отдыха. Без прописки невозможно было оформить рассрочку, а многие вещи длительного пользования, типа дивана, холодильника, телевизора или магнитофона, обычно трудящимися покупались именно в рассрочку, так как переплат не было, это не кредит с процентами, как сегодня. А главное, кому нужна была прописка - это милиция. Орган, который оформлял прописку не случайно ведь был в РОВД, как его неотъемлемая часть и чтобы поставить в паспорт заветный штамп с адресом, с вас собирали кучу справок и свидетельств. Чтобы потом можно было легче найти, если что. Это ведь важный элемент полицейского авторитарного государства. Сегодня, по сути, то же самое. Регистрация ничем от прописки не отличается. Считается, что она добровольная, но это вовсе не так. Точнее будет сказать, что она добровольно-принудительная. Так как при ее отсутствии гражданин оказывается серьезно пораженным в правах, в сравнении со счастливыми обладателями регистрации. Вы не сможете взять кредит в банке, оформить рассрочку, поселится в гостинице, устроится на многие виды работ, получить справку ИНН и прочее. Это государство делает хорошую мину при плохой и нечестной игре. Хотя сегодня человека, при желании, найти властям гораздо проще, чем при СССР. Любой из нас оставляет после себя обязательно треки из пользования телефонами, банковскими картами, персонифицированным учетом в налоговой службе, автомобилем, загранпаспортом, кодом ИНН, обслуживанием в поликлинике, участием в соцсетях, в использовании мессенджеров, электронной почты и прочее и прочее. Мы об этом обычно не задумываемся. Приватности все равно давно нет, это фикция. Мы многократно учтены во множестве баз данных и реестров и найти даже тех из нас, кто этого хочет избежать, не так-то и сложно. Поэтому, прописка или регистрация давно уже потеряли свою былую значимость и должны отмереть, как атавизм общественного развития. Ей вообще нет смысла сегодня придавать какое-либо значение, со стороны государства.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:40 Ответить
Вы какой-то наркобарыга или трейдер биткоинами? От кого всё прячетесь-то?
показать весь комментарий
25.05.2021 12:58 Ответить
"прописка или регистрация давно уже потеряли свою былую значимость и должны отмереть, как атавизм общественного развития"
показать весь комментарий
25.05.2021 21:40 Ответить
Объясните ему кто-нибудь, института ПРОПИСКИ в Украине давно нет! Нех совковыми понятиями размахивать!
показать весь комментарий
25.05.2021 12:55 Ответить
під егідою євростандартів в нас ************ найгірші практики країн третього світу.
показать весь комментарий
25.05.2021 13:38 Ответить
Прописка - це гидота з совка , комуняцька відрижка , яку давно треба анулювати .
Вона досі є , бо в Україні всі 30 років при владі були старі совкодрочери і дегенерати з минулого . Нормальні , здорові люди , давно б це паскудство зарубали і забули .
показать весь комментарий
25.05.2021 13:45 Ответить
Кто такой вице-премьер Федоров (главный ЗЕленый цифровизатор).

Оказывается ЗЕленпупер рулить цифровизацией назначил интернет-мошенника.
Федоров про плани щодо відмови від прописки: Ми ж не в СРСР живемо, нам не потрібно контролювати - Цензор.НЕТ 7112
показать весь комментарий
25.05.2021 14:18 Ответить
 
 