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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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"Были угрозы, слежка, прослушка", - мать Протасевича рассказала о давлении со стороны режима Лукашенко из-за деятельности сына

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Родители задержанного в Беларуси оппозиционного журналиста и основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича получали угрозы из-за деятельности сына.

Об этом мать Романа Протасевича - Наталья Протасевич рассказала в интервью "Медузе", - передает Цензор.НЕТ.

"Были угрозы, слежка, прослушка. Моим друзьям стали звонить. Спрашивали, где мой супруг. Где я. Потом им звонили и говорили: "Мы знаем ее местонахождение, повлияйте на нее, чтобы она повлияла на сына"", - рассказала Протасевич.

С ее супругом, по словам женщины, встречался сотрудник КГБ, и настойчиво предлагал ему, чтобы тот повлиял на сына, и чуть ли не вывез его из Польши на территорию Чехии, а уже оттуда в Беларусь.

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"После этого мы поняли, что нам тоже небезопасно находиться в Беларуси. Мы уехали в Польшу. Осенью (2020 года - ред.) думали, что, может быть, все улеглось и стоит вернуться. Но Рома отговорил - сказал, что на таможне встретит нас автозак",- отметила мать задержанного журналиста. 

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Предлагаю білорусам в підтримку опозиційного блогера накупить багато пребагато букєтов цвєтов і подарить усім своїм силовим органам , шоб їх , бісовісних таких нєгадяєв , совість замучила.
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25.05.2021 10:39 Ответить
не надо так уж на сябров переть.борятся как могут.
своими достижениями тоже особо хвастать не надо,имея в президентах зеленую куклу.
разве это сильно лучше букетов?
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25.05.2021 11:08 Ответить
У нас сметуны в любой момент готовы.
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25.05.2021 11:14 Ответить
 
 