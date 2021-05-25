Кулеба об агрессии РФ против Украины: Уровень напряженности снизился, но деэскалация не произошла - угроза сохраняется
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что угроза дальнейших агрессивных действий России против Украины сохраняется.
Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, Кулеба встретился с сопредседателем партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Габеком, который находится в Украине с визитом, передает Цензор.НЕТ.
В частности, собеседники обсудили безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.
Кулеба отметил, что отвод Россией определенного количества войск от границы с Украиной частично снизило уровень напряженности, однако не привело к деэскалации.
"Продолжающиеся обстрелы украинских позиций с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях подтверждают, что угроза дальнейших агрессивных действий России сохраняется", - говорится в сообщении.
В этом контексте глава МИД Украины рассказал Габеку об усилиях, предпринимаемых украинской стороной с целью продвижения политико-дипломатического урегулирования. Он подчеркнул важность тесного взаимодействия Украины, Германии и Франции для того, чтобы заставить Россию выполнять свои обязательства в рамках нормандского формата.
Также Кулеба выразил благодарность партии "Зеленых" за поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
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