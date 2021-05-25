Открытие рынка земли приведет к росту цены на нее как минимум вдвое за первые 3-5 лет, - Шмыгаль
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Благодаря открытию рынка земли в Украине цена на землю вырастет как минимум вдвое в течение ближайших 3-5 лет.
Уверенность в этом выразил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю как минимум вдвое на протяжении первых 3-5 лет, такие наши оценки", - сказал Шмыгаль на форуме "Украина 30. Земля" во вторник.
Он также отметил, что потенциал увеличения поступлений в местные бюджеты при эффективном управлении землей составляет до 12 млрд грн.
Премьер также подчеркнул, что правительство успевает подготовить все необходимые нормативные акты для запуска рынка земли.
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+4 Luca Generis
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+3 Alexander Bereznuk e6baafd3
показать весь комментарий25.05.2021 10:51
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Рынок земли конечно нужен, но таких "законотворців" як шобла зі "слуг та прислуги" до української землі навіть близько допускати не можна...