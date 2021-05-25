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Открытие рынка земли приведет к росту цены на нее как минимум вдвое за первые 3-5 лет, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Открытие рынка земли приведет к росту цены на нее как минимум вдвое за первые 3-5 лет, - Шмыгаль

Благодаря открытию рынка земли в Украине цена на землю вырастет как минимум вдвое в течение ближайших 3-5 лет.

Уверенность в этом выразил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю как минимум вдвое на протяжении первых 3-5 лет, такие наши оценки", - сказал Шмыгаль на форуме "Украина 30. Земля" во вторник.

Он также отметил, что потенциал увеличения поступлений в местные бюджеты при эффективном управлении землей составляет до 12 млрд грн.

Премьер также подчеркнул, что правительство успевает подготовить все необходимые нормативные акты для запуска рынка земли.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Но не приведет к росту к покупательной способности местных аборигенов. Землю скупят аффилированные с Ротшильдами корпорации.
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25.05.2021 10:55
+3
Бєня дуже радий.
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25.05.2021 10:48
+3
введуть податок по 100 дол за гектар і люди продадуть цю землю раніше 3-5 років
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25.05.2021 10:51
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Бєня дуже радий.
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25.05.2021 10:48 Ответить
введуть податок по 100 дол за гектар і люди продадуть цю землю раніше 3-5 років
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25.05.2021 10:51 Ответить
Потом будет референдум и рынок земли либо отменят совсем, либо разрешат продавать и покупать участками не больше 20 га.
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25.05.2021 10:54 Ответить
С хабадо-соросячьей шоблой референдум будет профанирован.
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25.05.2021 10:58 Ответить
Я не симпатизую зебілам, але цей ринок повинен був введений ще років 20 тому назад. Шовкопьйорі ХВермери на цій темі сидять вже давно, нахапали собі земельки яка ніде ні по яких реєстрах не проходить, а та шо проходить платять за неї два мішки кукурузи в рік. Ну адекватним власникам паїв їм звичайно приходиться платити, але й тут вони не дуже розкошелюються в середньому за 1 га арендованої землі платять 4000 грн в рік. А за решту земель ні налогів ні людям взагалі нікому нічого...
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25.05.2021 10:54 Ответить
Но не приведет к росту к покупательной способности местных аборигенов. Землю скупят аффилированные с Ротшильдами корпорации.
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25.05.2021 10:55 Ответить
и быстро превратят землю (по составу) в марсианский грунт. и каг бы лететь не надо на красную планету. Відкриття ринку землі призведе до зростання ціни на неї як мінімум удвічі за перші 3-5 років, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4405
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25.05.2021 11:20 Ответить
В грунт они закопают месных аборигенов. А кого не успеют - загонят в резервации.
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25.05.2021 11:32 Ответить
Ротшильдам нічєго нє достанєтся, уже всю зємлю вивєзлі кітайци. Відкриття ринку землі призведе до зростання ціни на неї як мінімум удвічі за перші 3-5 років, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8431
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07.07.2021 16:36 Ответить
12 лярдів гривнями? Жалюгдні копійки. Одна десята статку середнього олігарха.
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25.05.2021 10:58 Ответить
Любимые "бизнесмены" зели - коломойский, ахметов, пинчук, фирташ уже знают как приватизировать гос.предприятия, опыт деребана у них есть ...теперь очередь дошла и до земли...
Рынок земли конечно нужен, но таких "законотворців" як шобла зі "слуг та прислуги" до української землі навіть близько допускати не можна...
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25.05.2021 11:12 Ответить
Фінал агонії
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25.05.2021 12:22 Ответить
 
 