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адвокат (1402) гражданство (1281) Израиль (1759) Дубилет (60) Приватбанк (823)

Экс-глава правления "ПриватБанка" Дубилет является гражданином Израиля и с 2017 года проживает в этой стране, - адвокат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Экс-глава правления

Бывший председатель правления "ПриватБанка" Александр Дубилет имеет гражданство Израиля.

Об этом сообщил его адвокат Бойко, ссылаясь на заявление подзащитного, которое тот направил в Высший антикоррупционный суд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на L.B.

"Он в очередной раз сообщил о своем местонахождении. Сообщил также о том, что в течение длительного времени, а именно с 2017 года, проживает на территории государства Израиль. Кроме того, последний сообщил, что является гражданином Израиля, то есть на законных основаниях проживает в этой стране", - сказал адвокат, объясняя невозможность очного участия Дубилета в судебном заседании по избранию ему меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава правления "ПриватБанка" Дубилет уверяет, что не прячется от следствия: Я проживаю в Израиле, проинформировал НАБУ и САП о моем адресе

По его словам, в связи с пандемией коронавируса гражданам Израиля сейчас запрещено выезжать в определенные страны, среды которых и Украина.

Как сообщалось, 15 марта НАБУ объявило подозрение трем бывшим должностным лицам "ПриватБанка" - экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 миллиардов гривень.

По версии следствия, бывший глава правления "ПриватБанка" в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств ПриватБанка, которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.

Также читайте: НАБУ объявило в розыск экс-главу правления "ПриватБанка" Дубилета

В НАБУ считают, что должностные лица "ПриватБанка" подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы позднее скрыть это преступление.

Также в конце февраля этого года экс-главе правления "ПриватБанка" Дубилету, бывшему заместителю главы правления банка Владимиру Яценко и бывшей руководителю одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

ВАКС избрал Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн, а бывшей чиновнице "ПриватБанка" - в виде залога в размере 2,744 млн грн.

Также читайте: Коломойский с партнерами за незаконно выведенные из ПриватБанка деньги купил 13 сталелитейных заводов в США, - Pittsburgh Post-Gazette

В то же время следствию не удалось выяснить местонахождение бывшего главы правления "ПриватБанка" Дубилета.

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. Портфель нерабочих кредитов "ПриватБанка", который связывают с предыдущими владельцами, на 31 декабря 2018 года оценивался в 212,795 млрд грн.
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Топ комментарии
+7
Обычное дело... "отличная" страна Израиль!... у нас как кто-то что-то украл или накосячил, так сразу и в Израиль, потому что оказывается это их гражданин! а может украинцам нужно все-таки как-то быть более бдительными и осторожными в отношении евреев?? не в первый раз ведь!....
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25.05.2021 10:57
+5
Кривавий режим Порошенка не давав мальчику в трусіках стригти лохів далі і прийшлося втекти, як і анальному бородатому господину зебілушкі нашої.
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25.05.2021 10:50
+5
Ещё один довод того, что гражданство должно быть одно.
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25.05.2021 10:53
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И почему я не удивлен????
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25.05.2021 10:50 Ответить
ЧТД, как говорится...
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25.05.2021 11:42 Ответить
Дону Израиля выдачи нет..." ?

украл - в Израиль
изнасиловал - в Израиль
убил - в Израиль

а может превентивно.... в Израиль израилитов ? Ексглава правління "ПриватБанку" Дубілет є громадянином Ізраїлю і з 2017 року проживає в цій країні, - адвокат - Цензор.НЕТ 5713
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25.05.2021 14:15 Ответить
Кривавий режим Порошенка не давав мальчику в трусіках стригти лохів далі і прийшлося втекти, як і анальному бородатому господину зебілушкі нашої.
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25.05.2021 10:50 Ответить
против земли обетованной и ее граждан шансов у нас нету.
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25.05.2021 10:51 Ответить
І хочете сказати, Ізраїль нам швидко видасть цього біглого крадія ? Экс-глава правления "ПриватБанка" Дубилет является гражданином Израиля и с 2017 года проживает в этой стране, - адвокат - Цензор.НЕТ 4625
Зі всіма грошиками ?
Ой вей...
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25.05.2021 10:53 Ответить
Отличительной характеристикой Израиля является то что он никогда никому не выдает своих граждан
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25.05.2021 23:44 Ответить
Ещё один довод того, что гражданство должно быть одно.
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25.05.2021 10:53 Ответить
Обычное дело... "отличная" страна Израиль!... у нас как кто-то что-то украл или накосячил, так сразу и в Израиль, потому что оказывается это их гражданин! а может украинцам нужно все-таки как-то быть более бдительными и осторожными в отношении евреев?? не в первый раз ведь!....
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25.05.2021 10:57 Ответить
Отличная страна Австрия - родина Фирташа и семейки Азирова. Отличная страна Кипр - пристанище бородатой бабушки на всякий случай. Прекрасная страна раша - родина десятков тысяч воров и убийц, волею судеб разбогатевших в Украине.
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25.05.2021 11:12 Ответить
По случайному совпадению, крупные махинаторы в Украине - в основном евреи, независимо от места рождения!
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25.05.2021 11:21 Ответить
Так Фирташ и Коломойский это не австрийцы и не киприоты, и тоже имеют гражданство Израиля, Как и экс министр Эдик-***** Ставицкий, который дриснул с Украины на землю обетованную, сменил фамилию на Розенберг и как еврей получил гражданство Израиля.
Напоминаю, что в ходе обысков в доме у этой обрезанной швали правоохранители Украины обнаружили 42 кг золота, 4,8 млн долл. США, большое количество изделий из драгоценных металлов, множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки, документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях, банковские карточки, документацию на счета в ряде банков. Еще есть тухлодырый экземпляр любитель отсиживаться в Израиле, когда на него открывали уголовные дела за хищение бюджетных средств в особо крупных размерах гражданин Израиля Фимка-беременная свиноматка- Звягильский. С Рашей все ясно, это страна воров, убийц и подонков. Что с Израилем не так? Почему прикрывает воров-мародеров? Вопрос риторический.
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25.05.2021 11:31 Ответить
Имеют. Где проще получить, там и имеют. Панамских паспортов одно время сотни получили.

Начиная с щирого украинца - папика Воной.
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25.05.2021 11:38 Ответить
Ага конечно, я надеюсь вам не нужно напоминать где сейчас, как вы говорите, "папик Воной"? А все эти ублюдки получивший гражданство Израиля ( напомню, нееврею получить гражданство Израиля практически невозможно, даже еврею гражданство не дадут, если он родился евреем, а потом перешел в другую религию) очень даже неплохо себя чувствуют с наворованными украинскими деньгами, загорая на пляжах Натании или Тель-Авива, купая свои маргариновые тушки в водах Средиземного моря.
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25.05.2021 11:51 Ответить
Папик Воной живет благополучно на личной вилле, а не нюхает парашу в Украине. И где его стюленые миллиончики?

И какие могут быть претензии к Израилю? Кто выбирал воров во власть? Моссад, Шабак, цадик Нахман? А как технично вы обходите вопрос с кацапскими поддаными, сколько тушек там с миллиардами и курицевым паспортом. А сколько загорает на своих виллах в Испании, Франции и любуется краевидами Лондона, имея соответствующие паспорта?
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25.05.2021 12:36 Ответить
Это не я обхожу технично рашку, я писал что рашка это страна воров и убийц. Это вы технично обходите подданных Израиля обворовавших Украину. Лазаренко отсидел часть срока в федеральной тюрьме США. Доказанные украденные средства у него конфисковали. Меня вполне бы устроило, если бы к ушлепкам типа Дубилета, Ставицкого, Звягильского и др. Израиль применил то же что и США. Но нет, живут себе припеваючи на земле обетованной с израильским паспортом в кармане.
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25.05.2021 13:52 Ответить
Папик Воной отсидел за американские отмывки, а где его экстрадиция в Украину за украинские грабежи?

Вы так упорно уверены, что воруют только евреи, что не замечаете замечательных представителей иных национальностей, вывезших из страны десятки миллиардов.

Для того, что бы Израиль что-то применил, нужно делать юридические телодвижения. А так как ни одна страна в мире своих граждан чужому правосудию не отдает, то нужно долго и нудно работать правовым органам для доказательства вины и передачи в обвинений израильской фемиде, а не за взятки закрывать дела.
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25.05.2021 17:47 Ответить
Вы не верно трактуете мною написанное. Я не написал что воруют только евреи. Воруют все, но при том что если евреев как народ в Украине меньшинство, то как топ коррупционеров наворовавших сотни миллионов долл. и дриснувших за границу, большинство. Это не мои слова, это статистика. В подтверждение моих слов перечитайте свой первый комментарий в нем из трех вами перечисленных проворовавшихся тушек две еврейские. Ексглава правління "ПриватБанку" Дубілет є громадянином Ізраїлю і з 2017 року проживає в цій країні, - адвокат - Цензор.НЕТ 3660 Вы говорите не правду, потому что юридические телодвижения были и не раз, но честный Израиль же не преступная Рашка, он же по идее должен преступников выдавать на основании предоставленных документов об экстрадиции. Но на самом деле это не так. Первый из многих запросов про выдачу Ставицкого был направлен в Израиль 5 июля 2016 года, во время досудебного расследования. На протяжении 2016-2017 гг. направлялись дополнительные сведения и материалы. А вот и ныне там, потому что Израиль с Украиной по вопросам экстрадиции пользуется регламентом Европейской конвенцией о выдаче правонарушителей 1957 года, которым не установлено конкретных сроков рассмотрения запросов о выдаче. Евреи такие евреи, это вам не Рашка где прямо говорят что не выдадим и все. Здесь филигранная игра на еврейской скрипке правосудия, типа конечно выдадим, но только когда рассмотрим запрос, а рассматривать будем может год, может десять, а может пятьдесят. Так что израильская фемида хороша в Израиле для евреев, на украинцев и Украину в позитивном свете она не распространяется.
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25.05.2021 19:09 Ответить
Приведите статистику. Мне будет интересно. Разворованная Украина по национальному признаку воровавших.
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25.05.2021 19:39 Ответить
Пока воры - граждане Украины, должен после определенной процедуры. Сколько лет выдавали Чауса? А сколько лет передают Фирташа не кому нибудь, а США?
А уж после получения местного гражданства никто никого не будет выдавать. Только передача дел местной прокуратуре. Или ожидать, когда Ставицкий выедет из Израиля и пытаться его накрыть через интерпол.
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25.05.2021 19:42 Ответить
Це все що треба знати про цей народ... Красти - в Україні, ховатись - в Ізраїлі.......
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25.05.2021 11:09 Ответить
Ордени їм з синком.
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25.05.2021 11:15 Ответить
А Гонтарєва - чистокровна британка )))
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25.05.2021 11:17 Ответить
В девичестве - Сатановская😁👹
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25.05.2021 12:02 Ответить
Розмови про громадянство від команди Зе затихли вже півроку.
Чому б це ??
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25.05.2021 11:24 Ответить
Евреи вообще есть не воры? Грабят чужие страны и везут награбленное в Израиль.
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25.05.2021 11:24 Ответить
Finita la commedia. Ексглава правління "ПриватБанку" Дубілет є громадянином Ізраїлю і з 2017 року проживає в цій країні, - адвокат - Цензор.НЕТ 5820
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25.05.2021 11:34 Ответить
Акционеры Зеленского включили зачетный стеб. А ули, свои при власти, можно и поиздевацца над "продажной девкой".
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25.05.2021 11:41 Ответить
И так будет со всеми слугами урода, включая зенедоразумение и опзжопниками, когда придет время им держать ответ за содеянное. Все они вдруг окажутся гражданами других стран и значит неподсудными.
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25.05.2021 12:01 Ответить
Та ви шо? А Беня також звідти? Ще не час йому драпати, поки грошики капають з бюджету і глибоку і широку кишеню. А Зеля коли?
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25.05.2021 12:21 Ответить
Если есть деньги, получить еще один (два, три ...) паспорт не проблема. Получить гражданство с десятка стран в Карибском море можно всего за 100 тыс долларов в виде безвозмездного взноса в местные государственные фонды. Ну еще правда 30 (+/-) тыс сопутствующих расходов. Паспорт Кипра, Мальты, Болгарии - 1-3 млн евро в виде инвестиций (бизнес, ценные бумаги, недвижимость). Правда, по Кипру недавно прикрыли из-за скандалов, а в Болгарии из-за низкого спроса.
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25.05.2021 14:44 Ответить
то, что Дуб получил гражданство Изр в 2017 виноват Зе. Да. 100%.
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25.05.2021 22:16 Ответить
 
 