Экс-глава правления "ПриватБанка" Дубилет является гражданином Израиля и с 2017 года проживает в этой стране, - адвокат
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Бывший председатель правления "ПриватБанка" Александр Дубилет имеет гражданство Израиля.
Об этом сообщил его адвокат Бойко, ссылаясь на заявление подзащитного, которое тот направил в Высший антикоррупционный суд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на L.B.
"Он в очередной раз сообщил о своем местонахождении. Сообщил также о том, что в течение длительного времени, а именно с 2017 года, проживает на территории государства Израиль. Кроме того, последний сообщил, что является гражданином Израиля, то есть на законных основаниях проживает в этой стране", - сказал адвокат, объясняя невозможность очного участия Дубилета в судебном заседании по избранию ему меры пресечения.
По его словам, в связи с пандемией коронавируса гражданам Израиля сейчас запрещено выезжать в определенные страны, среды которых и Украина.
Как сообщалось, 15 марта НАБУ объявило подозрение трем бывшим должностным лицам "ПриватБанка" - экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 миллиардов гривень.
По версии следствия, бывший глава правления "ПриватБанка" в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств ПриватБанка, которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.
В НАБУ считают, что должностные лица "ПриватБанка" подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы позднее скрыть это преступление.
Также в конце февраля этого года экс-главе правления "ПриватБанка" Дубилету, бывшему заместителю главы правления банка Владимиру Яценко и бывшей руководителю одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.
ВАКС избрал Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн, а бывшей чиновнице "ПриватБанка" - в виде залога в размере 2,744 млн грн.
В то же время следствию не удалось выяснить местонахождение бывшего главы правления "ПриватБанка" Дубилета.
"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. Портфель нерабочих кредитов "ПриватБанка", который связывают с предыдущими владельцами, на 31 декабря 2018 года оценивался в 212,795 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
ДонуИзраиля выдачи нет..." ?
украл - в Израиль
изнасиловал - в Израиль
убил - в Израиль
а может превентивно.... в Израиль израилитов ?
Зі всіма грошиками ?
Ой вей...
Напоминаю, что в ходе обысков в доме у этой обрезанной швали правоохранители Украины обнаружили 42 кг золота, 4,8 млн долл. США, большое количество изделий из драгоценных металлов, множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки, документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях, банковские карточки, документацию на счета в ряде банков. Еще есть тухлодырый экземпляр любитель отсиживаться в Израиле, когда на него открывали уголовные дела за хищение бюджетных средств в особо крупных размерах гражданин Израиля Фимка-беременная свиноматка- Звягильский. С Рашей все ясно, это страна воров, убийц и подонков. Что с Израилем не так? Почему прикрывает воров-мародеров? Вопрос риторический.
Начиная с щирого украинца - папика Воной.
И какие могут быть претензии к Израилю? Кто выбирал воров во власть? Моссад, Шабак, цадик Нахман? А как технично вы обходите вопрос с кацапскими поддаными, сколько тушек там с миллиардами и курицевым паспортом. А сколько загорает на своих виллах в Испании, Франции и любуется краевидами Лондона, имея соответствующие паспорта?
Вы так упорно уверены, что воруют только евреи, что не замечаете замечательных представителей иных национальностей, вывезших из страны десятки миллиардов.
Для того, что бы Израиль что-то применил, нужно делать юридические телодвижения. А так как ни одна страна в мире своих граждан чужому правосудию не отдает, то нужно долго и нудно работать правовым органам для доказательства вины и передачи в обвинений израильской фемиде, а не за взятки закрывать дела.
А уж после получения местного гражданства никто никого не будет выдавать. Только передача дел местной прокуратуре. Или ожидать, когда Ставицкий выедет из Израиля и пытаться его накрыть через интерпол.
Чому б це ??