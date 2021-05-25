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ВР (28728) дети (6022) похищение (1659)

В Раде зарегистрировали законопроект об ограничении или лишении свободы до шести лет за похищение ребенка одним из родителей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Раде зарегистрировали законопроект об ограничении или лишении свободы до шести лет за похищение ребенка одним из родителей

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект об ограничении или лишении свободы до шести лет за похищение ребенка одним из родителей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, текст проекта закона № 5549 обнародовали на сайте парламента.

Законопроект предусматривает внесение соответствующих изменений в статью 146 Уголовного кодекса Украины. Такое усиление ответственности предлагается установить в случае похищения одним из родителей ребенка, который находился на законных основаниях у другого родителя.

Инициатором законопроекта выступил председатель Комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубенец (группа "За майбутне").

Среди соавторов документа – сопредседатель депутатской группы "За майбутне" Тарас Батенко, Лариса Билозир (группа "Довира"), Сергей Швец, Мария Мезенцева, Максим Ткаченко (все из фракции "Слуга народа").

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Топ комментарии
+6
Дебилы?
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25.05.2021 10:51
+6
Еще один метод законного шантажа! Отправила мамаша с папашей ребенка на прогулку, и в полицию. А дальше папашку на зону, если не даст денег столько, сколько скажет, или имущество не отдаст просто так. В итоге пострадают дети! Только у депутатов мозгов на это не хватит! Вообще сейчас такое время, когда детей иметь и дорого, и опасно (как рычаг влияния)
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25.05.2021 11:18
+4
Дебіли кончені.
Як можна вкрасти своє у себе?
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25.05.2021 11:30
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Дебилы?
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25.05.2021 10:51 Ответить
Редкие
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25.05.2021 11:05 Ответить
а надо было на сколько? на десять?
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25.05.2021 11:07 Ответить
Как можно посадить родителя на шесть лет, за любовь к своему ребёнку?
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25.05.2021 12:38 Ответить
Еще один метод законного шантажа! Отправила мамаша с папашей ребенка на прогулку, и в полицию. А дальше папашку на зону, если не даст денег столько, сколько скажет, или имущество не отдаст просто так. В итоге пострадают дети! Только у депутатов мозгов на это не хватит! Вообще сейчас такое время, когда детей иметь и дорого, и опасно (как рычаг влияния)
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25.05.2021 11:18 Ответить
Дебіли кончені.
Як можна вкрасти своє у себе?
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25.05.2021 11:30 Ответить
Із таким антисімейним законодавством, що встановлюється останніми 4-ма роками, одружуватися, а надто мати дитину чоловікам вкрай небезпечно.
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25.05.2021 11:38 Ответить
Дебилы. Как можно. Это шантаж одного из родителей против другого. Просто из мести. Нельзя это принимать.
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25.05.2021 12:36 Ответить
В это стране если ты мужчина опасно заводить детей. Все права на них у женщин, а у тебя лишь одно "право" - платить. При этом платить ты будешь даже если тебе вообще никогда не захотят показать твоего ребенка, и ты ничего не сможешь с этим сделать т.к. у нас в стране в семейном праве полный матриархат.
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25.05.2021 12:43 Ответить
Нужно еще уголовное наказание, если похищен двумя родителями!
Например из роддома ...
В Раде зарегистрировали законопроект об ограничении или лишении свободы до шести лет за похищение ребенка одним из родителей - Цензор.НЕТ 4189
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25.05.2021 13:30 Ответить
 
 