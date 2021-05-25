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За сутки в ВСУ зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19, всего болеют 210 человек

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За сутки в ВСУ зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19, всего болеют 210 человек

По состоянию на 10.00 25 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 210 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 24 817 человек, летальных случаев 93.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 73 человека.

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За минувшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них 9 человек госпитализированы в учреждения здравоохранения.

С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 52 310 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3 290 военные медики.
За минувшие сутки от COVID-19 вакцинированы 14 человек.
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Триппера больше нет ? Почему статистику про поносы не сообщаете ? Варвары.
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25.05.2021 10:53 Ответить
 
 