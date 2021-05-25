За сутки в ВСУ зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19, всего болеют 210 человек
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
По состоянию на 10.00 25 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 210 человек.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ.
Всего за время пандемии выздоровели 24 817 человек, летальных случаев 93.
На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 73 человека.
За минувшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них 9 человек госпитализированы в учреждения здравоохранения.
С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 52 310 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3 290 военные медики.
За минувшие сутки от COVID-19 вакцинированы 14 человек.
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aquarius580 .
показать весь комментарий25.05.2021 10:53 Ответить Мне нравится 0
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