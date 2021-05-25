Мне инкриминируют поставку клистронов за $200 тыс., хотя ВСУ закупали их по цене в $400 тыс., - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что СБУ инкриминирует ему, что он предлагал клистроны по $200 тыс. с наценкой, якобы в 8 раз выше рыночной. Однако в ВСУ проводили закупку клистронов по цене в $400 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шевченко сообщил в Facebook.

По словам Шевченко, начальник Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Константин Невмержицкий заявил на брифинге, что агент НАБУ предлагал клистроны по $200 тыс. и его наценка якобы была выше рыночной в 8 раз.

"В октябре 2017 Воздушные силы ВСУ проводили закупку клистронов по цене - внимание - 11,75 млн.грн., то есть по $400 тыс. за один комплект! Скриншот прилагаю.

А меня обвиняют в том, что я предлагал по $200 тыс. - то есть вдвое дешевле", - подчеркнул Шевченко.

Кроме того, агент НАБУ рассказал, что 23 июля 2020 государственный завод "Искра" купил у другого государственного предприятия (завод "Генератор") 4 комплекта клистронов за 37 млн.грн., То есть по цене $340 тыс. за один комплект - и данное ценовое предложение на 70% выше того, которое инкриминируют Шевченко.





"Почему же тогда господин Невмержицкий не проводил брифинги относительно этих двух, упомянутых мной закупок? .. Вопрос, конечно, риторический", - подытожил Шевченко.

Напомним, ранее в интервью Цензор.НЕТ Шевченко рассказал, что следователь во время обыска заявил, что у него ищут клистроны - компоненты зенитно-ракетных комплексов С-300.

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