РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6877 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Дело Семенченко и Шевченко
4 414 20
оружие (9386) СБУ (18685) Шевченко Евгений (141)

Мне инкриминируют поставку клистронов за $200 тыс., хотя ВСУ закупали их по цене в $400 тыс., - агент НАБУ Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мне инкриминируют поставку клистронов за $200 тыс., хотя ВСУ закупали их по цене в $400 тыс., - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что СБУ инкриминирует ему, что он предлагал клистроны по $200 тыс. с наценкой, якобы в 8 раз выше рыночной. Однако в ВСУ проводили закупку клистронов по цене в $400 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шевченко сообщил в Facebook.

По словам Шевченко, начальник Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Константин Невмержицкий заявил на брифинге, что агент НАБУ предлагал клистроны по $200 тыс. и его наценка якобы была выше рыночной в 8 раз.

"В октябре 2017 Воздушные силы ВСУ проводили закупку клистронов по цене - внимание - 11,75 млн.грн., то есть по $400 тыс. за один комплект! Скриншот прилагаю.
А меня обвиняют в том, что я предлагал по $200 тыс. - то есть вдвое дешевле", - подчеркнул Шевченко.

Кроме того, агент НАБУ рассказал, что 23 июля 2020 государственный завод "Искра" купил у другого государственного предприятия (завод "Генератор") 4 комплекта клистронов за 37 млн.грн., То есть по цене $340 тыс. за один комплект - и данное ценовое предложение на 70% выше того, которое инкриминируют Шевченко.

Мне инкриминируют поставку клистронов за $200 тыс., хотя ВСУ закупали их по цене в $400 тыс., - агент НАБУ Шевченко 01
Мне инкриминируют поставку клистронов за $200 тыс., хотя ВСУ закупали их по цене в $400 тыс., - агент НАБУ Шевченко 02

"Почему же тогда господин Невмержицкий не проводил брифинги относительно этих двух, упомянутых мной закупок? .. Вопрос, конечно, риторический", - подытожил Шевченко.

Напомним, ранее в интервью Цензор.НЕТ Шевченко рассказал, что следователь во время обыска заявил, что у него ищут клистроны - компоненты зенитно-ракетных комплексов С-300.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Агент НАБУ Шевченко: Я опасен для национальной безопасности, а Медведчук несет украинцам мир и благополучие

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Да хоть за пять миллионов предлагал, какая разница? А тот кто покупает клистроны, что пожаловался что дорого предлагают? Не могу понять сути предъявленного обвиненич
показать весь комментарий
25.05.2021 11:02
+9
Новая власть не приветствует работу на оборону страны, чему удивляться...
показать весь комментарий
25.05.2021 11:04
+9
Ну что тут непонятного?
НЕ "наживался на крови".
А сейчас это очень тяжкое преступление против зе-влады.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да хоть за пять миллионов предлагал, какая разница? А тот кто покупает клистроны, что пожаловался что дорого предлагают? Не могу понять сути предъявленного обвиненич
показать весь комментарий
25.05.2021 11:02 Ответить
хз. можливо він при цьому культивував велич арійської раси.
показать весь комментарий
25.05.2021 14:16 Ответить
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:03 Ответить
і ті самі виборці зараз виберуть не такого самого ?
показать весь комментарий
25.05.2021 11:37 Ответить
Має бути суспільний механізм обрання, або виказання недовіри ЄДИНОМУ кандидату в президенти від демсил. Якщо на віче ми такого оберем голосуваннями, то ми можем на київському віче йому і виказати недовіру. І не треба ніяких виснажливих майданів з незрозумілими вимогами.
показать весь комментарий
25.05.2021 21:22 Ответить
скільки людей достатньо на цьому "віче", шоб воно стало виразником довіри ?

От в Лугандонських народних республіках достатньо на їх вічах було десятка горлопанів
показать весь комментарий
25.05.2021 21:48 Ответить
Новая власть не приветствует работу на оборону страны, чему удивляться...
показать весь комментарий
25.05.2021 11:04 Ответить
Ну что тут непонятного?
НЕ "наживался на крови".
А сейчас это очень тяжкое преступление против зе-влады.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:08 Ответить
Год, я так понимаю, никого не смущает. 2017, написано.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:15 Ответить
а що, нині є суттєва велика різниця курсу гривні з сімнадцятим роком?
До речі, в комерційних пропозиціях клистрон фіг знайдеш - попросту у вільному продажу нема.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:22 Ответить
Страна несколько месяцев в условиях войны с московией жила вообще без ПВО. Так как Министр обороны и Ген Прокурор Бенедтиктовна приказалис снять со всех радаров клистроны для проверки repeat: со всех радаров ПВО.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:16 Ответить
они не просто их "сняли".
они их сняли по ПРИКАЗУ из Кремля!
все серийные номера переписали и Кремлю выслали, что бы те смогли найти канал контробанды и его перекрыть.
с тех пор мы НИ ОДНОГО нового клистрона купить не можем.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:19 Ответить
В усьому світі за таємні військові (да і не військові) розробки, вузли і деталі--коли їх добувають --гинуть кращі розвідники.затрачуються шаленні кошти,нагороджують,а в нас за це намагаються перетворити в злочин. І це дуже важливо під час війни з рашкою. Т,з. "Свинарчукі" крали .купляли,чи ще яким способом доставали у ворога -росії вузли до військової техніки,яких в Україні немає,то з них намагались зробити ворогами. Цей ідіотизм може робити тільки ворог України,який сидить у вищих єшелонах влади.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:18 Ответить
Василю, не забувай, що, окрім тих, хто наказує - є ще ті, хто безпосередньо виконує (тобто, знімає клистрон з комплексу). І всі вони прекрасно знають, якою кров'ю дістається ота контрабанда...
показать весь комментарий
25.05.2021 11:24 Ответить
Я "затрахався" уже приводить приклад Петра І - весь період Північної війни (двадцять років!!!), він, через посередників - датських та голландських купців, закуповував у Швеції зброю - вогнепальну, холодну, каски, кіраси... І це не вважалося "зрадою". Богдан Хмельницький, через своїх купців, закуповував порох на гутах та гуральнях Великого князівства Литовського, полки якого воювали проти повстанців та були основою об"єднаного польсько-литовського війська.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:35 Ответить
Он предлагал цену...он продавец или посредник...а решение о покупке принимает покупатель...
Какие к продавцу или посреднику могут быть претензии...тем что у него как я понял ничего не купили...
показать весь комментарий
25.05.2021 11:35 Ответить
Особенно прикалывает фразочка обвинения "…предлагал клистроны по $200 тыс. с наценкой, якобы в 8 раз выше рыночной", - пусть они пройдутся по "рынку" и купят этот конкретный продукт по этой цене, а потом его ещё в Украину переправят, эти умники. СБУшники, которые такое несут - это конкретные саботажники, а не служба безопасности.
показать весь комментарий
25.05.2021 12:10 Ответить
Демпинговал... вот и поплатился. Там столько силовиков кормилось на поставках...
показать весь комментарий
25.05.2021 11:47 Ответить
Сколько этих клистронов было отправлено на свалку в 2000-2003гг.
Для поднятия цен?
показать весь комментарий
25.05.2021 13:28 Ответить
се бе у тупее мусоров или хитрожопей?
показать весь комментарий
25.05.2021 13:38 Ответить
 
 