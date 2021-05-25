РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6877 посетителей онлайн
Новости Общество Агрессия России против Украины
6 296 28
браконьерство (147) Львовщина (2682) волонтеры (2544) Тука (583) ВСУ (5151)

У браконьеров на Львовщине отобрали прибор ночного видения, не предназначенный для продажи. Подобные устройства волонтеры поставляли ВСУ на Донбасс, - Тука. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Во Львовской области у браконьеров отобрали прибор ночного видения, на котором стоит маркировка "не предназначен для продажи". Волонтеры активно поставляли подобные приборы для украинских военнослужащих на Донбасс.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук Георгий Тука, информирует Цензор.НЕТ.

У браконьеров на Львовщине отобрали прибор ночного видения, не предназначенный для продажи. Подобные устройства волонтеры поставляли ВСУ на Донбасс, - Тука 01

Это фото мне только прислали друзья из Львовщины: у браконьеров отобрали прибор ночного видения. В свое время мы таких приборов направили в Вооруженные Силы немало. "Собственник" устройства пытался напугать ребят, уверяя их в том, что он - "из налоговой" ... Не помогло. Одновременно возник вопрос: каким образом этот "ночник" мог оказаться в руках "почетного налоговика"? Поэтому возникла идея: я опубликую этот файл - возможно откликнутся те волонтеры, которые покупали этот прибор не для того, чтобы им пользовались браконьеры! Итак, друзья: может, кто-то узнает?", - написал Тука.

Читайте также: Пограничники обнаружили в заливе на Херсонщине браконьерские сети с уловом на более чем 2 млн грн. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+21
У нас была подобная ситуация в 2015 году. Ночник, переданный в один бат, через время появился на ОЛХ. Поехали и хорошо вправили мозги.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:06
+16
Нехило так, крыса браконьерская на 2500$ людей поимела. За такое купол проламывать надо, народ с з/п по кепейке скидывался, а эта тварь браконьерская - скомуниздила.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:10
+8
Ту не в деньгах дело,а в жизни наших бойцов.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Війна ж закінчилась, можна все додому тягнути.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:00 Ответить
У нас была подобная ситуация в 2015 году. Ночник, переданный в один бат, через время появился на ОЛХ. Поехали и хорошо вправили мозги.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:06 Ответить
Не дискредитируй!
показать весь комментарий
25.05.2021 11:06 Ответить
отобрали...как же, всё-таки, богат украинский русский...
і хто це у бутусова на цензорі такі заголовки пише?..
напевне, переселенці
показать весь комментарий
25.05.2021 11:02 Ответить
На уркраинском руском правильно не отобрали,а намутили.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:11 Ответить
богатый разговорный язык...и никаких правил правописания...
не применять же правила разработанные минобразования рф, играя на руку врагу
показать весь комментарий
25.05.2021 11:29 Ответить
Поздравляю с удачним висером,кацапчег
показать весь комментарий
25.05.2021 11:09 Ответить
Волонтёры разные бывают. У браконьєрів на Львівщині відібрали прилад нічного бачення, не призначений для продажу. Подібні пристрої волонтери поставляли ЗСУ на Донбас, - Тука - Цензор.НЕТ 7058
показать весь комментарий
25.05.2021 11:20 Ответить
"Второй фронт". У браконьеров на Львовщине отобрали прибор ночного видения, не предназначенный для продажи. Подобные устройства волонтеры поставляли ВСУ на Донбасс, - Тука - Цензор.НЕТ 9032
показать весь комментарий
25.05.2021 11:05 Ответить
Дембельнувся, привіз додому, треба були гроші, продав. Бачив такі ще в 2015 на руках.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:08 Ответить
В 2015 за такое руки рубили! У браконьеров на Львовщине отобрали прибор ночного видения, не предназначенный для продажи. Подобные устройства волонтеры поставляли ВСУ на Донбасс, - Тука - Цензор.НЕТ 2130
Или я перепутал... У браконьеров на Львовщине отобрали прибор ночного видения, не предназначенный для продажи. Подобные устройства волонтеры поставляли ВСУ на Донбасс, - Тука - Цензор.НЕТ 4282
показать весь комментарий
25.05.2021 11:11 Ответить
Як сказав мені знайомий атовець - "Знаєш скільки я грошей за рік війни заробив? Мінус 50 тисяч гривень. Плюс контузія і ноги погано ходять." У кожного своя правда.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:22 Ответить
если отдавали на руки бойцам то могло и уйти с дембелем . если на баланс ставили то оставалось в бригаде НО тоже двояко получалось за утерю или порчу \ что в 14-15годах не редкость при той интенсивности бд\ в такую сумму выходило . что ну его на хрен . за несчастные тапочки резиновые с противогазом сгоревшие вместе с машиной при обстреле при дембеле такую сумму вычитали . что яплакаль.
показать весь комментарий
25.05.2021 12:00 Ответить
Нехило так, крыса браконьерская на 2500$ людей поимела. За такое купол проламывать надо, народ с з/п по кепейке скидывался, а эта тварь браконьерская - скомуниздила.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:10 Ответить
Ту не в деньгах дело,а в жизни наших бойцов.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:13 Ответить
Согласен, это само собой разумеется. Но кроме того, такие новости сводят доверие людей к "0". Большинство прочитав, скажет - если все так комунзидят, то зачем я буду скидываться неизвестно кому на коптер, генератор, прибор ночного и т.д.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:21 Ответить
Ну шо тут скажешь..., ну кроме "вот гады зелёные"!
показать весь комментарий
25.05.2021 11:27 Ответить
У браконьєрів на Львівщині відібрали прилад нічного бачення, не призначений для продажу. Подібні пристрої волонтери поставляли ЗСУ на Донбас, - Тука - Цензор.НЕТ 1217
показать весь комментарий
25.05.2021 11:29 Ответить
Спикрали его.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:53 Ответить
Тут нет ничего удивительного, во многих подразделениях волонтерская помощь не учитывается. К примеру, у нас волонтерский ночник был сразу поставлен на учет и выдавался только при заступлении на блок-пост в ночное время. Просто была история со спальниками, когда выдали их парням, а те, суки, с ними на дембель ушли. После этого - только через инвентаризацию. Благодаря таким методам мы некоторую "волонтерку", после ротации имели возможность передать соседним подразделениям или сменщикам. Ночник, разумеется, нет, а, к примеру, излишки еды, сигарет, мыльно-рыльных - без разговора. Так что, все зависит от подхода командира к этому вопросу. Если безответственно - то будут красть, это точно
показать весь комментарий
25.05.2021 12:20 Ответить
Потому что крыс в армии всегда было полно....
Кто то на передовой гибнет.... А кто то в тылу по складам пиз-т!
показать весь комментарий
25.05.2021 14:10 Ответить
Жлобья хватает везде, в том числе и в ВСУ. Уходящие на дембель бойцы часто забирают все переданное волонтерами с собой, считая это своими личными вещами и не думая о том, что на передовой это больше пригодится.
показать весь комментарий
25.05.2021 14:51 Ответить
Юсупова тут на квадрокоптеры не успевает собирать. То ли их сбивают орки, то ли рукожопо эксплуатируют, то ли с собой на дембель деток порадовать.
показать весь комментарий
25.05.2021 15:37 Ответить
...таких "успішних зебілів" треба спочатку стрілятати, а потім питати: стій, хто йде?... а чи батальон Йьузіка, чи ще якесь інше кривонароджене лайно - то вже - байдуже..(
показать весь комментарий
25.05.2021 15:58 Ответить
 
 