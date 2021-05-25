У браконьеров на Львовщине отобрали прибор ночного видения, не предназначенный для продажи. Подобные устройства волонтеры поставляли ВСУ на Донбасс, - Тука. ФОТО

Во Львовской области у браконьеров отобрали прибор ночного видения, на котором стоит маркировка "не предназначен для продажи". Волонтеры активно поставляли подобные приборы для украинских военнослужащих на Донбасс.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук Георгий Тука, информирует Цензор.НЕТ.

Это фото мне только прислали друзья из Львовщины: у браконьеров отобрали прибор ночного видения. В свое время мы таких приборов направили в Вооруженные Силы немало. "Собственник" устройства пытался напугать ребят, уверяя их в том, что он - "из налоговой" ... Не помогло. Одновременно возник вопрос: каким образом этот "ночник" мог оказаться в руках "почетного налоговика"? Поэтому возникла идея: я опубликую этот файл - возможно откликнутся те волонтеры, которые покупали этот прибор не для того, чтобы им пользовались браконьеры! Итак, друзья: может, кто-то узнает?", - написал Тука.

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