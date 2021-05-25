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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Запрет полетов "Белавиа": белорусская авиакомпания отменила рейсы во Францию и Великобританию до 30 октября

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Запрет полетов

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы в Лондон и Париж до 30 октября из-за решения Великобритании и Франции, запретивших перевозчику полеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов "Белавиа" в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года.

Мы огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить. Приносим свои извинения пассажирам", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью, - Шмыгаль

Накануне сначала Лондон, а затем Париже приняли решение о приостановлении лицензии "Белавиа" на полеты.

Полеты над Беларусью остановили немецкая Lufthansa, французская Air France, финская Finnair, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландский KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании. Великобритания предписала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.
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Топ комментарии
+21
Террористическая организация ХАМАС официально заявила, что белорусский режим пачкает их репутацию.


Запрет полетов "Белавиа": белорусская авиакомпания отменила рейсы во Францию и Великобританию до 30 октября - Цензор.НЕТ 8998
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25.05.2021 11:13
+16
Хай запропонують поміняти квидки в Лондон і Париж на квитки в Чєлябінск Запрет полетов "Белавиа": белорусская авиакомпания отменила рейсы во Францию и Великобританию до 30 октября - Цензор.НЕТ 4721
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25.05.2021 11:10
+11
Спасибо "батьке" холопы должны страдать от решений диктатора, нового в этом ничего нет.
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25.05.2021 11:10
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25.05.2021 11:09 Ответить
Хай запропонують поміняти квидки в Лондон і Париж на квитки в Чєлябінск Запрет полетов "Белавиа": белорусская авиакомпания отменила рейсы во Францию и Великобританию до 30 октября - Цензор.НЕТ 4721
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25.05.2021 11:10 Ответить
В челябинск далековато, а через москву пожалуйста. Кацапы от этих запретов только потирают руки и подсчитывают дополнительные бабки
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25.05.2021 15:32 Ответить
Спасибо "батьке" холопы должны страдать от решений диктатора, нового в этом ничего нет.
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25.05.2021 11:10 Ответить
за что спасибо, кто будет страдать? перерегистрируют авиакомпании где-нибудь на панаме. если это не прокатит то какой-нибудь узбек-эир вылетает из минска полетит в россию, а от туда уже в лондон. дороже но выход есть.
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25.05.2021 11:38 Ответить
Выход есть всегда, вопрос цены, а денег - не безлимит....
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25.05.2021 11:54 Ответить
токмо Магадан...
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25.05.2021 11:13 Ответить
Террористическая организация ХАМАС официально заявила, что белорусский режим пачкает их репутацию.


Запрет полетов "Белавиа": белорусская авиакомпания отменила рейсы во Францию и Великобританию до 30 октября - Цензор.НЕТ 8998
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25.05.2021 11:13 Ответить
Будут через парашу летать. Запрет полетов "Белавиа": белорусская авиакомпания отменила рейсы во Францию и Великобританию до 30 октября - Цензор.НЕТ 9382
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25.05.2021 11:14 Ответить
у них все через парашу) главное что не Майдан, у них свой путь))
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25.05.2021 11:22 Ответить
Куда, если их , белорусские авиалинии просто не принимают в Европе. Даже в Турцию нужно делать крюк через пол россии. И то не факт, что турки их примут. У белорусов только один маршрут полета, Москва, Сургут, Магадан.
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25.05.2021 11:28 Ответить
Зробили їх разом. Дуже шкода хлопця.
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25.05.2021 11:20 Ответить
***, а он чего, вообще тупой? Я вон после 2015 даже транзитом через республики бывшего СССР не летаю по определенным причинам
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25.05.2021 11:23 Ответить
"...до 30 октября..."

Что-то знают: или сами подохнут, поглощенные московией, или лукавый с коленькой...
А, может, х*йло сдохнет?
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25.05.2021 11:26 Ответить
Білоруси скиньтесь Лукашенко на букєт цвітов , главне шоб ''ні ваш Майдан , украінци''.
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25.05.2021 11:27 Ответить
К белорусской авиакомпании неплохо бы добавить и российские. Без помощи и поддержки россии у Лукашенко ума и смелости на такое пиратство ума не хватило.
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25.05.2021 11:40 Ответить
Байкот авиа компаний это только начало. Я думаю, на очериди железнодорожный и автомобильный транзит. Весь транзит грузо перевозок , который шел через Белорусь, теперь пойдет в обход Белоруси через Украину и Польшу. Как бы там не было, но через безумство Лукашенка в Крраины открывается возможность вновь стать мощным транзитным хабом. Вопрос состоит в том, как клоун 95 квартала воспользуется такой возможностью.
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25.05.2021 11:47 Ответить
Хоть намеки на митинги в Беларуси за освобождения Протасевича есть?тогда выходили по 100к также угрожали и ничего не поменялось в плане запрета,или слились и запугались полностью?
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25.05.2021 11:49 Ответить
ЄС реально зачмарити громадян Білорусі, щоб нікуди не їхали і не літали. А Лукашенкові що від того, ні холодно, ні гаряче!
Вони би з таким рвінням кацапів санкціями приземляли за війну в Україні, але з Ху..лом так не можна, бо газ і нафту продає(
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25.05.2021 13:35 Ответить
 
 