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Беларусь (7524) авиасообщение (786) Кулеба Дмитрий (2634) Протасевич Роман (309)

Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше

Украина приняла решение прекратить авиасообщение с Беларусью, поскольку заботится о защите своих граждан, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Прежде всего, в этой ситуации, мы заботимся, безусловно, о защите наших граждан и о том, чтобы власть Беларуси одумалась, остановилась в своем произволе и начала уважать права человека и международные правила", - сказал Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время министр добавил, что это решение также приведет к определенному увеличению прибыли Украины, потому что авиакомпании ЕС и других государств мира, которые раньше пролетали над Беларусью и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут пролетать через Украину, и соответственно, будут платить транзитные средства Украине.

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"Власть Беларуси пересекла очередную красную линию в отношении не только к своим гражданам, но и к гражданам других стран и к международному праву, в частности, правилам, регулирующим безопасность гражданской авиации. Безусловно, такие действия не могут оставаться без ответа, потому что если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает что-то еще более наглое и более жестокое. Потому ответ должен быть очень принципиальным", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что Украина быстро проанализировала эту ситуацию, и президент Украины поручил правительству срочно принять все решения, необходимые для того, чтобы закрыть полеты между Украиной и Беларусью.

По словам главы МИД, это на практике означает, что нельзя будет летать самолетом, например, из аэропорта Украины в аэропорт Беларуси или осуществлять украинским авиакомпаниям транзит через воздушное пространство Беларуси.

"Почему принято это решение? Оно на первый взгляд может показаться политическим, и оно является таковым, но оно также является безопасным. Потому что действия белорусской власти являются непредсказуемыми, и мы не можем заблаговременно оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси. Потому мы должны заботиться о безопасности украинских граждан, мы не знаем, что там спецслужбы белорусского КГБ себе придумали против кого из наших соотечественников, и мы должны их защищать", - пояснил он.

Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В понедельник президент Зеленский поручил украинскому правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+6
Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше - Цензор.НЕТ 7456
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25.05.2021 11:16
+2
Віталій Портников

46 хв ·

Для України все це, крім усього іншого, означає необхідність розпрощатися з ілюзією, що білоруський диктатор є гарантом ненападу на Україну з території його країни. Не є. Це вже зовнішня політика, в якій останнє слово тепер за Путіним, а не за Лукашенком. Заради збереження влади Лукашенко піде на будь-яку підлість, на задоволення будь-яких примх російського правителя, від підтримки якого, власне, і залежить майбутнє білоруського режиму.
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25.05.2021 11:20
+2
U nas Litve eto prikaz.Ne odin samoliot neimejet pravo vletet iz Belorus,takze i nasi nemozet tuda letet tolko v obxod.Poteri bolse cem tranzita,nado vsio slozit eto i servis,taze poshta kakim obrozom budet dostavliat,da cerez rasku no kakaja budet cena.Tut mnogo s cem sviazano.
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25.05.2021 11:55
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Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше - Цензор.НЕТ 7456
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25.05.2021 11:16 Ответить
Фіфті там не літає )
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25.05.2021 11:19 Ответить
А если не спустить, то не пойдёт? Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше - Цензор.НЕТ 1678
Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше - Цензор.НЕТ 7390
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25.05.2021 11:17 Ответить
Кулеба проснулся, бо уже стыдно молчать?
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25.05.2021 11:19 Ответить
Віталій Портников

46 хв ·

Для України все це, крім усього іншого, означає необхідність розпрощатися з ілюзією, що білоруський диктатор є гарантом ненападу на Україну з території його країни. Не є. Це вже зовнішня політика, в якій останнє слово тепер за Путіним, а не за Лукашенком. Заради збереження влади Лукашенко піде на будь-яку підлість, на задоволення будь-яких примх російського правителя, від підтримки якого, власне, і залежить майбутнє білоруського режиму.
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25.05.2021 11:20 Ответить
по.... по... портников... Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше - Цензор.НЕТ 585
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25.05.2021 11:24 Ответить
Та ні це була не ілюзія, це був факт. Зовнішня політика хитра справа і ми, українці на білоруському фронті її програли. Віру в казки про про демократичну Білорусь і повалення російського панування в цій країні можна пробачити Польщі і Литві, бо їх сраки прикриті НАТО. Але ми з вами знаємо бвілорусів, це вони самі привели комуняку до влади, скинули свої національні Герб і Прапор. Цього не зробила жодна республіка СРСР. Згадайте історію, де білоруси воювали за свою національну ідею. Та ніде. Все за комуняків та Мозькву. Перший їх протест очікувано веде до втрати державності. І умови для цього - многострадальный белорусский народ. Скілька нам там ще добавилося ворожаго кордону?
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25.05.2021 11:36 Ответить
Да куда уже дальше.Лукашенко уже и так ночами не спит.
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25.05.2021 11:23 Ответить
ты чё лукашенко наказываешь? ты своих и белоруских людей наказываешь, придурок
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25.05.2021 11:25 Ответить
Тобто хай літають на Білоруссю в очікуванні повторення МАУ в Ірані?
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25.05.2021 17:04 Ответить
"Это решение приведет к определенному увеличению прибыли Украины, потому что авиакомпании ЕС и других стран мира, которые раньше пролетали над Беларусью и платили им средства в бюджет, теперь будут пролетать над Украиной и будут платить за транзит нашему государству."
Кулеба. Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше - Цензор.НЕТ 5441
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25.05.2021 11:27 Ответить
Там той прибыли, с гулькин нос. Речь идет о нескольких сотнях тысяч долларов. Ну максимум 1 миллион долларов. И это в год. Тут скорее символическое решение.
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25.05.2021 11:37 Ответить
Я передам Кулебе твоё мнение. Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше - Цензор.НЕТ 6959
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25.05.2021 11:41 Ответить
Запретить проезд через границу наземного транспорта и будет полное счастье в беларусии
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25.05.2021 11:33 Ответить
Глянул, шо там в Беларусь летает? -- поляки -- аж гудэ!

...ну и все остальные...
Думаю, речь идёт только транзитных перелётах, а прямые в Беларусь -- кайн проблэм...
"Белавиа", конечно прижмут трошки, но в суде Лука победит. Ещё и компенсацию получит...
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25.05.2021 11:34 Ответить
Пока - это на уровне рекомендаций. Для того, чтобы решение ЕС вступило в законнуюсилу, необходимо его утвердить на уровне Совета Министров Европейского Союза.
Что касается Украины и Польши, то решение о запрете полетов вступает в действие с 26 мая. Именно поэтому сегодня еще ничего не изменилось. Думаю этот инцидент, просто так для диктатора не пройдет. Но по факту хуже будет только простым белорусам.
Лукашенко и его ближайшему окружению - пох абсолютно. Они невъездные в ЕС и Британию. Финансовые потери в рамках страны мизерные Даже если транзитный поток упадет в 3 раза, максимум что потеряет Беларусь 30-40 миллионов(при условии, что запрет продлится год).
Кампания Белавиа и так убыточная последние 2 года и финансируется за счет бюджета РБ, так что для их тоже эти санкции. А вот простой народ пострадает. И очень сильно. Фактически теперь для полета в условный Париж/Варшаву. Придется ехать поездом/авто в Киев/Москву/Вильнюс
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25.05.2021 11:45 Ответить
Я глянул продажу самолётных билетов на 31 мая... -- литаки полные!
Скринчик показать... -- или сам глянешь?
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25.05.2021 11:49 Ответить
Да мне, как бы все равно. Летают пускай летают.
Более того, для Украины, такие запреты - это только хуже. Так как ухудшают положения Лукашенко и бросают его в руки Кремля. И если в Беларуси нет никакого суверенитета де-факто, то очень скоро может стать и де-юре. Лучше бы, если инцидент замяли. Но не думаю что так произойдет и европейцы проглотят.
А что касается билетиков, то в случае принятия официального решения со стороны ЕС, а не РЕКОМЕНДАЦИЙ, как сейчас их придется сдать и рейсы отменить. Так как самолеты белорусских авиакомпаний просто не пустят в воздушное пространство ЕС.
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25.05.2021 12:05 Ответить
25.05.2021 11:34

"Белавиа", конечно прижмут трошки, но в суде Лука победит. Ещё и компенсацию получит...
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25.05.2021 12:23 Ответить
U nas Litve eto prikaz.Ne odin samoliot neimejet pravo vletet iz Belorus,takze i nasi nemozet tuda letet tolko v obxod.Poteri bolse cem tranzita,nado vsio slozit eto i servis,taze poshta kakim obrozom budet dostavliat,da cerez rasku no kakaja budet cena.Tut mnogo s cem sviazano.
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25.05.2021 11:55 Ответить
Приказ, говоришь...

Кулеба щодо припинення авіасполучення з Білоруссю: Якщо зараз спустити це з рук, то завтра Лукашенко піде далі - Цензор.НЕТ 4241
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25.05.2021 12:20 Ответить
Prikaz pravitelstva on dolzen vypolniatsia ez razgovorov,da i dispeceram dan ukaz.S 3 casov noci ne odin samoliot letajuci cerez Belrous nemozet tut saditsia.Belavia sama objavila na mesiac vse reisi otmeneni Minsk Vilnius
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25.05.2021 12:55 Ответить
Da prikaz i oni u nas vypolniajestia na 100%.Sto vy dali eto fantaziji i nicego obcego s realnosti net.Sama Belavia napisala ot 25 maja do 25 ijunia reisi Vilnius otmeniajestia.Mozet tam u vas Germaniji mozno pliunut na zakoni no ne zdes
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25.05.2021 13:23 Ответить
Я тебе документы показываю -- а ты мне, какую-то самогонную абракадабру, писаную левой задней ногой...*)
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25.05.2021 14:37 Ответить
ВИДНО,ЯКИЙ ПОБИТИЙ БІЛОРУС РОМАН ПРОТАСЕВИЧ.НА ЗБІЛЬШЕННІ ВИДНО ВИБИТІ ЗУБИ.ХІБА ЦЕ ВЖЕ 26-ТИ РІЧНА ЛЮДИНА?СТРАШНА КРАІНА З МАНЬЯКОМ ПРАВИТЕЛЕМКулеба щодо припинення авіасполучення з Білоруссю: Якщо зараз спустити це з рук, то завтра Лукашенко піде далі - Цензор.НЕТ 5835
Кулеба щодо припинення авіасполучення з Білоруссю: Якщо зараз спустити це з рук, то завтра Лукашенко піде далі - Цензор.НЕТ 4508 .
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25.05.2021 11:59 Ответить
Tut jesli nicego negovorit terorist lukosenka i vas samoliot posadit,,jesli tam uvidet kakogo to politzaklicionogo ili dlia raski tam s pravopgo sektora.Vasix liudej zalozniki takze vozmiot
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25.05.2021 12:01 Ответить
Введіть візовий режим з біометричним контролем для росіян і їх союзників по оборонному блоку, зокрема, для білорусів. Тільки пересічних білорусів пропускайте без затримок, а білоруських держслужбовців не впускайте. А росіянам в Україні робити нічого.
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25.05.2021 12:11 Ответить
Я никак не сторонник Лукашенко, но такими методами пользуется не только он...
............................
ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ 2016

Кулеба щодо припинення авіасполучення з Білоруссю: Якщо зараз спустити це з рук, то завтра Лукашенко піде далі - Цензор.НЕТ 4079Самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители.
Как отмечается, после посадки с борта воздушного судна правоохранительными органами Украины был снят один пассажир, являющийся гражданином Армении.

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25.05.2021 12:24 Ответить
лука своей смертью не помрёт.
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25.05.2021 22:06 Ответить
 
 