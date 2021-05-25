Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше
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Украина приняла решение прекратить авиасообщение с Беларусью, поскольку заботится о защите своих граждан, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Прежде всего, в этой ситуации, мы заботимся, безусловно, о защите наших граждан и о том, чтобы власть Беларуси одумалась, остановилась в своем произволе и начала уважать права человека и международные правила", - сказал Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время министр добавил, что это решение также приведет к определенному увеличению прибыли Украины, потому что авиакомпании ЕС и других государств мира, которые раньше пролетали над Беларусью и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут пролетать через Украину, и соответственно, будут платить транзитные средства Украине.
"Власть Беларуси пересекла очередную красную линию в отношении не только к своим гражданам, но и к гражданам других стран и к международному праву, в частности, правилам, регулирующим безопасность гражданской авиации. Безусловно, такие действия не могут оставаться без ответа, потому что если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает что-то еще более наглое и более жестокое. Потому ответ должен быть очень принципиальным", - подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что Украина быстро проанализировала эту ситуацию, и президент Украины поручил правительству срочно принять все решения, необходимые для того, чтобы закрыть полеты между Украиной и Беларусью.
По словам главы МИД, это на практике означает, что нельзя будет летать самолетом, например, из аэропорта Украины в аэропорт Беларуси или осуществлять украинским авиакомпаниям транзит через воздушное пространство Беларуси.
"Почему принято это решение? Оно на первый взгляд может показаться политическим, и оно является таковым, но оно также является безопасным. Потому что действия белорусской власти являются непредсказуемыми, и мы не можем заблаговременно оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси. Потому мы должны заботиться о безопасности украинских граждан, мы не знаем, что там спецслужбы белорусского КГБ себе придумали против кого из наших соотечественников, и мы должны их защищать", - пояснил он.
Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В понедельник президент Зеленский поручил украинскому правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Для України все це, крім усього іншого, означає необхідність розпрощатися з ілюзією, що білоруський диктатор є гарантом ненападу на Україну з території його країни. Не є. Це вже зовнішня політика, в якій останнє слово тепер за Путіним, а не за Лукашенком. Заради збереження влади Лукашенко піде на будь-яку підлість, на задоволення будь-яких примх російського правителя, від підтримки якого, власне, і залежить майбутнє білоруського режиму.
Кулеба.
...ну и все остальные...
Думаю, речь идёт только транзитных перелётах, а прямые в Беларусь -- кайн проблэм...
"Белавиа", конечно прижмут трошки, но в суде Лука победит. Ещё и компенсацию получит...
Что касается Украины и Польши, то решение о запрете полетов вступает в действие с 26 мая. Именно поэтому сегодня еще ничего не изменилось. Думаю этот инцидент, просто так для диктатора не пройдет. Но по факту хуже будет только простым белорусам.
Лукашенко и его ближайшему окружению - пох абсолютно. Они невъездные в ЕС и Британию. Финансовые потери в рамках страны мизерные Даже если транзитный поток упадет в 3 раза, максимум что потеряет Беларусь 30-40 миллионов(при условии, что запрет продлится год).
Кампания Белавиа и так убыточная последние 2 года и финансируется за счет бюджета РБ, так что для их тоже эти санкции. А вот простой народ пострадает. И очень сильно. Фактически теперь для полета в условный Париж/Варшаву. Придется ехать поездом/авто в Киев/Москву/Вильнюс
Скринчик показать... -- или сам глянешь?
Более того, для Украины, такие запреты - это только хуже. Так как ухудшают положения Лукашенко и бросают его в руки Кремля. И если в Беларуси нет никакого суверенитета де-факто, то очень скоро может стать и де-юре. Лучше бы, если инцидент замяли. Но не думаю что так произойдет и европейцы проглотят.
А что касается билетиков, то в случае принятия официального решения со стороны ЕС, а не РЕКОМЕНДАЦИЙ, как сейчас их придется сдать и рейсы отменить. Так как самолеты белорусских авиакомпаний просто не пустят в воздушное пространство ЕС.
"Белавиа", конечно прижмут трошки, но в суде Лука победит. Ещё и компенсацию получит...
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ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ 2016
Самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители.
Как отмечается, после посадки с борта воздушного судна правоохранительными органами Украины был снят один пассажир, являющийся гражданином Армении.
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