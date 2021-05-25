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Новости Политика Украины
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энергетика (2034) инвесторы (331) Буймистер (70)

От Кабмина требуют объяснений за первый международный иск от инвестора в зеленую энергетику

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабинет Министров Украины и Министерство юстиции должны предоставить объяснения о том, почему не решается кризис в возобновляемой энергетике, что привело к представлению компанией Modus Energy иска в международный арбитраж против государства, и указать, сколько средств налогоплательщиков будет потрачено на юридическое сопровождение этого дела.

Об этом в Facebook написала нардеп Людмила Буймистер, напомнив, что компания Modus Energy, которая имеет в собственности несколько солнечных электростанций, подала иск в международный арбитраж за противоправные действия Кабинета Министров Украины по изменению законодательства в условиях поддержки отрасли ВИЭ.

От Кабмина требуют объяснений за первый международный иск от инвестора в зеленую энергетику 01
От Кабмина требуют объяснений за первый международный иск от инвестора в зеленую энергетику 02
От Кабмина требуют объяснений за первый международный иск от инвестора в зеленую энергетику 03

"Требую от правительства объяснений, почему ситуация доведена до арбитража и сколько средств украинских налогоплательщиков теперь придется отдать за услуги юридического советника. Написала соответствующее обращение в адрес премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра юстиции Дениса Малюськи", - сказала Буймистер.
Она уточнила, что инвестор не согласился на условия меморандума и начал испытывать финансовый шантаж со стороны государства.
"С другой стороны компания не прогадала - потому что правительство даже после изменения законодательства категорически отказывается выполнять свои обязательства перед инвесторами по выплате долгов. Из 22,4 миллиарда гривен выплатили только 21%", - добавила нардеп.

При этом она сообщила, что теперь Кабмин отдал на парламент законопроект, который провоцирует еще более глубокий кризис своей инициативой акцизного сбора на зеленую энергию.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.
В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов, и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину нарушившй требования статей договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все расходы, понесенные на арбитражное производство.

Как сообщил партнер киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев, после первого арбитражного иска компании Modus Energy против Кабинета Министров Украины за совершение шантажа по сокращению "зеленых" тарифов могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.
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Топ комментарии
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Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 813
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25.05.2021 11:43
+5
Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 1404
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25.05.2021 11:50
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Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 3779
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25.05.2021 11:32
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зачем зебобикам деньги? Впрочем, вопрос риторический...
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25.05.2021 11:27 Ответить
ЭТО не ИНВЕСТОРЫ Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 3959 Это твари грабят народ УКРАИНЫ !!! Всех кто пропихнул эти тарифы должны быть под следствием !!! Так называемые (инвесторы ) должны продавать электроенергию не дороже чем в ЕС !!! НЕ нравится -- пусть используют для собственных нужд Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 5737
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25.05.2021 13:32 Ответить
Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 3779
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25.05.2021 11:32 Ответить
Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 3536
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25.05.2021 11:33 Ответить
Если кабмин это допустил то пусть чиновники сами это оплачивают работая в местах не столь отдаленных под конвоем пожизненно
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25.05.2021 11:42 Ответить
Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 813
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25.05.2021 11:43 Ответить
"Зелёная энергетика" загоняет энергетику Украины в гроб! Спасибо Козлу Ющеру....
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25.05.2021 11:47 Ответить
Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 1404
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25.05.2021 11:50 Ответить
Из шЫколадного говна вылазить трудно, тут ты прав!
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25.05.2021 11:53 Ответить
Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 719
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25.05.2021 12:07 Ответить
Від Кабміну вимагають пояснень за перший міжнародний позов від інвестора в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 7886
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25.05.2021 12:08 Ответить
Это ты прав! Лохов он "спритним балаболством" развёл классно... До сих пор кипятком идиоты писают!
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25.05.2021 12:12 Ответить
добре.. похвались доягненнями найчеснішого..
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25.05.2021 13:45 Ответить
ПЕСыкы гавкают, а караван идёт.....
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25.05.2021 13:50 Ответить
На Медведчуке он въехал в политику, (с Кучмой правда облом вышел), на Ющере проехался пока вёз, перепрыгнул на Яныка разжился, продрался в презы(показал какое он дерьмо, 73% прокатило, никого так не возили мордой по дерьму), теперь сел на тупых с понтом .......... и едет дальше!!!
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25.05.2021 12:18 Ответить
Вірити патологічним брехунам можуть тільки клінічні ідіоти. Зеленопорохоботи - ідіо...
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25.05.2021 17:59 Ответить
Я тебе уже ответил. Весь олигархат Украины, во главе со ГлавконХВеткой, работает против Зели!
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25.05.2021 12:10 Ответить
большие прибыли - непредвиденные риски

в нищей нестабильной стране
нех ер ныть
как вечно скулят чьколядные боты
хавайте свое электричество сами, не обляпайтесь
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25.05.2021 12:17 Ответить
Всех кто принял этот закон про якобы зеленую энергетику по космическим ценам, противоречащий интересам страны и избирателей, нужно арестовать,имущество конфисковать и заставить отрабатывать все нанесенные бюджету убытки.
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25.05.2021 12:27 Ответить
Может этим ***** для начала отменить закон про доплаты из бюджета этой сраной зилёной энергетикен?
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25.05.2021 12:47 Ответить
нехай те зелёные энергетики получают за к Вт по цене АЭС. Тут не банкомат.
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25.05.2021 22:08 Ответить
 
 