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Загрязненная радиацией вода из ОРДЛО может попасть в Азовское море, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Загрязненная радиацией вода из ОРДЛО может попасть в Азовское море, - Шмыгаль

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уже закрыты десятки угольных шахт без соблюдения экологических процедур, что угрожает безопасности региона.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе разговора со Специальным посланником Президента США по вопросам климата Джоном Керри.

Глава правительства подчеркнул, что на некоторых объектах есть риск попадания загрязненной радиацией воды в питьевые горизонты, и через речную систему - в Азовское море.

"Для обследования этого участка необходимо направить экспертов МАГАТЭ. Организация такой наблюдательной миссии - это вклад в безопасность региона. Ведь на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей располагалось почти 1200 источников ионизирующего излучения", - отметил Шмыгаль.

Также премьер-министр добавил, что на восточных территориях Украины есть пространство для создания новой экономики, основанной на климатической нейтральности.

"Эта территория богата сырьем, там есть квалифицированные кадры. Там может быть создан кластер современных производств. В Правительстве уже разрабатывают соответствующую стратегию, целью которой является создание особых стимулов для инвесторов", - подчеркнул Шмыгаль и добавил, что участие США в этих проектах могло бы стать примером для мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Открытие рынка земли приведет к росту цены на нее как минимум вдвое за первые 3-5 лет, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Та "мать його так..."!!! Перед тим, як потрапить у Азовське море, її поп"ють кацапи в Ростовській області - половину води там з Сіверського Дінця беруть, а він у середній та нижній течії по території Ростовської області тече. І поїдять овочі з плантацій, які поливатимуться з Сіверського Дінця... Молочка поп"ють з радіацією, від корів, яких тією водою поїть будуть... Самі засрали - хай самі і сьорбають... Ми вже нічого не змінимо... А раз змінить не можемо - так чого "стогнать і плакать"?
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25.05.2021 11:43
+3
Яка сумна новина! Забруднена радіацією вода з ОРДЛО може потрапити в Азовське море, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8132
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25.05.2021 13:26
+2
Забруднена радіацією вода з ОРДЛО може потрапити в Азовське море, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4120
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25.05.2021 11:54
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Правила форума Совет форумчан
пусть бурят его дно скважинами для крыма
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25.05.2021 11:33 Ответить
ШО ?! Загрязненная радиацией вода из ОРДЛО может попасть в Азовское море, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3091
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25.05.2021 11:43 Ответить
мементо мори
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25.05.2021 12:07 Ответить
рахат ибн лукум башка
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25.05.2021 12:10 Ответить
АХАХАХАХААХА
Facebook прогнувся
Заклеймили? Facebook начал выделять российские СМИ специальной пометкой (фото)
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25.05.2021 11:42 Ответить
Шельму метят Загрязненная радиацией вода из ОРДЛО может попасть в Азовское море, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 566
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25.05.2021 11:45 Ответить
Та "мать його так..."!!! Перед тим, як потрапить у Азовське море, її поп"ють кацапи в Ростовській області - половину води там з Сіверського Дінця беруть, а він у середній та нижній течії по території Ростовської області тече. І поїдять овочі з плантацій, які поливатимуться з Сіверського Дінця... Молочка поп"ють з радіацією, від корів, яких тією водою поїть будуть... Самі засрали - хай самі і сьорбають... Ми вже нічого не змінимо... А раз змінить не можемо - так чого "стогнать і плакать"?
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25.05.2021 11:43 Ответить
Треба чекати.
А коли потече, хайпити і притягувати москалів до відповідальності за злочини проти людства
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25.05.2021 11:57 Ответить
А ти думаєш, чого кацапи "рогом упираються" і вже який рік відмовляють міднародній спільноті у допуску спеціалістів у той район? Там радіація ВЖЕ пішла... І, саме цікаве, що витікать та вода буде, через водоносні горизонти, в бік Росії - сток Сіверського Дінця йде з України на схід від Донецького кряжу...
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25.05.2021 12:14 Ответить
Яка сумна новина! Забруднена радіацією вода з ОРДЛО може потрапити в Азовське море, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8132
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25.05.2021 13:26 Ответить
А ти "в курсі", що "Чорнобиль" уже був? Тільки на Уралі. В 50-ті... Там теж реактор бахнув, на якому "збройний" плутоній виробляли... Однак, про це ніхто не знав, нікому не повідомляли... Продовжували жить і тихо вимирать від хвороб, викликаних підвищеним рівнем радіації... Так що кацапам не звикать...
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25.05.2021 13:38 Ответить
Ніхто не заперечує що москалям не звикать здихать.
Навпаки, москалям тра допомагати реалізовувати звичне діло.
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25.05.2021 14:36 Ответить
З іншої сторони це хреново для наших можновладців, замість Ростова тепер прийдеться "рвати когті" в Воронеж, а там і "бомбануть" можуть.
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25.05.2021 12:13 Ответить
Забруднена радіацією вода з ОРДЛО може потрапити в Азовське море, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4120
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25.05.2021 11:54 Ответить
У ОРДЛО єсть провєрєнний россійскій способ бороться с радіоактівной водой.
А імєнно, із нєйо будут дєлать водку.
Вода будєт вводіть нуклід в організм создавая новий кайф.
А молєкула спірта будєт связивать і виводіть нуклід із організма.
Шах і мат!
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25.05.2021 11:55 Ответить
Привычная кацапская схема организации круговорота дерьма в природе. Раз... шахты на Донбассе и потом зараженной водичкой оттуда напоить крымчан.
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25.05.2021 12:00 Ответить
крымчане выпьют...
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25.05.2021 12:15 Ответить
Шмигаль ахметки мечтает о цветущем дамбасе.
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25.05.2021 12:16 Ответить
а хметовская шобла нагадила в данбасе, сейчас гадит в Украине
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25.05.2021 12:55 Ответить
То нехай іде вода з ОРДЛО в Азовське море. Тобі що їх шкода? Ви ж нічого не говорите за те, що кацапи хазяйнують в цім морі як в себе вдома? Що маленькі катера, які робила "Кузня" не змогли в малій кількості зупинити катери, які прийшли з Чорного і Каспійського морів? Де там Бенякриголами і Зеляавіаносці? Немає? А як дурили тупий нарід?
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25.05.2021 12:19 Ответить
Северский Донец .пока дохдит до Ростова на Дону состоит из неоднократно фильтрованных по течению реки мочи и кала из разных городов .От Белгорода и ниже.Немного разбавленных из канала Днепр -Донбасс.Вода легко самоочищается зарослями тростника,но промышленные стоки из шахт и химпредприятий неподсильны тростниковым зарослям.Тому Ростов и ниже пьют самую грязную воду.
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25.05.2021 13:29 Ответить
Шо.... ОПЯТЬ?
Я уже сколько лет жду обещаного вами радио и таксичного загрязнения луганды!!!!
А кроме пиз-жа на эту тему больше ничего нет.....
Может пора Украине что то для этого сделать?
Может какой то взрыв произвести, что бы все говно из шахт полезло?
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25.05.2021 14:09 Ответить
А я и думаю - шо это дамбасы в последнее время все с рогами и капытами ходят, хвосты растут. А оно вон оно что - радиация это, оказывается на совков напала! Ахтунг!
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25.05.2021 17:35 Ответить
 
 