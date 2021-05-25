Загрязненная радиацией вода из ОРДЛО может попасть в Азовское море, - Шмыгаль

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уже закрыты десятки угольных шахт без соблюдения экологических процедур, что угрожает безопасности региона.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе разговора со Специальным посланником Президента США по вопросам климата Джоном Керри.

Глава правительства подчеркнул, что на некоторых объектах есть риск попадания загрязненной радиацией воды в питьевые горизонты, и через речную систему - в Азовское море.

"Для обследования этого участка необходимо направить экспертов МАГАТЭ. Организация такой наблюдательной миссии - это вклад в безопасность региона. Ведь на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей располагалось почти 1200 источников ионизирующего излучения", - отметил Шмыгаль.

Также премьер-министр добавил, что на восточных территориях Украины есть пространство для создания новой экономики, основанной на климатической нейтральности.

"Эта территория богата сырьем, там есть квалифицированные кадры. Там может быть создан кластер современных производств. В Правительстве уже разрабатывают соответствующую стратегию, целью которой является создание особых стимулов для инвесторов", - подчеркнул Шмыгаль и добавил, что участие США в этих проектах могло бы стать примером для мира.

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